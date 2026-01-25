Drone de zeci de mii de euro în comune: cum se duc banii din PNRR pe echipamente scumpe, rar folosite

08:00

Zeci de milioane de americani se pregătesc să facă faţă unei furtuni de iarnă masive, care va mătura Statele Unite de la Marile Câmpii din centru până la metropolele de pe coasta de est. „Ninsori abundente", „acumulări catastrofale de gheaţă" sau „temperaturi glaciale şi rafale de vânt periculos de reci": furtuna va fi „importantă şi …