Stațiunea de lux pe care vrea să o facă ginerele lui Trump în Albania, contestată de activiști. Zeci de ONG-uri cer suspendarea proiectului

16:00

Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că, în anumite condiții, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din rețeaua publică.