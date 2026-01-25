Unde pleacă românii în străinătate, faza pe județe / Ardelenii merg în Germania, moldovenii în Italia, iar românii din sud în Spania
G4Media, 25 ianuarie 2026 06:10
Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație. În Bihor, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
06:10
Unde pleacă românii în străinătate, faza pe județe / Ardelenii merg în Germania, moldovenii în Italia, iar românii din sud în Spania # G4Media
Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație. În Bihor, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
22:50
Câteva vidre simpatice și jucăușe au fost surprinse de o cameră de monitorizare a faunei, în Parcul Național Călimani. Clipul a fost postat pe pagina de Facebook a Romsilva. Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor. Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:40
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 23-a din SuperLigă, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău și Monday Etim, și a revenit pe primul loc în clasament, transmite MEDIAFAX. Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție a clasamentului din SuperLigă după victoria obținută pe teren propriu […] © G4Media.ro.
22:40
O nouă armă a fost folosită în operaţiunea de capturare a lui Maduro, afirmă Trump / „Nu am permisiunea să vorbesc despre asta” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operaţiunea prin care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susţinut că a scos din funcţiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. În acest interviu, […] © G4Media.ro.
22:30
Emmanuel Macron vrea interzicerea rețelelor sociale în Franța pentru minorii sub 15 ani „începând cu anul școlar următor” # G4Media
Președintele francez Emmanuel Macron a promis, într-un videoclip difuzat sâmbătă de BFMTV, că guvernul va iniția „procedura accelerată” pentru ca textul privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani să fie adoptat rapid de Parlament și să poată intra în vigoare la începutul anului școlar viitor, scrie Le Figaro. „Am cerut guvernului să inițieze […] © G4Media.ro.
22:10
Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani. Mișcare pe șantier, în ciuda zăpezii. Cum avansează lucrările la primul nod rutier turbion din România, care va conecta autostrăzile A7 și A8 # G4Media
Pasionații de infrastructură au publicat imagini recente cu lucrările la primul nod rutier turbion din România, care va conecta Autostrada Moldovei A7 cu Autostrada Unirii A8, scrie Economedia. Utilizatorul Răducu P Drum a fost pe șantierul lotului 3 Mircești – Pașcani al Autostrăzii Moldova A7 (Bacău – Pașcani) pentru a verifica lucrările. Imaginile video publicate […] © G4Media.ro.
22:00
STUDIU Țânțarii brazilieni dezvoltă un apetit tot mai mare pentru sângele uman pe măsură ce pădurea atlantică se micșorează # G4Media
Într-o zonă împădurită de-a lungul coastei braziliene, țânțarii care înainte se hrăneau cu o varietate de gazde se îndreaptă din ce în ce mai mult către sângele uman. Oamenii de știință spun că distrugerea biodiversității ecosistemului îi obligă pe țânțari să găsească noi surse pentru a-și potoli setea. Preferința puternică pentru oameni ar putea duce la transmiterea […] © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Energiei: Facturile la gaze nu vor crește dramatic / România este pregătită pentru orice scenariu de aprovizionare # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că facturile la gaze vor rămâne stabile în 2026, chiar și în cazul unor crize internaționale, estimând creșteri nesemnificative de 2-5% și asigurând că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu de aprovizionare, transmite MEDIAFAX. Ministrul Energiei a declarat că autoritățile române au luat toate […] © G4Media.ro.
21:30
Obligațiile pe care le au stăpânii de animale iarna. Ce spune legea din România, amenzile sunt usturătoare / Frigul nu e o scuză, ci un test de responsabilitate # G4Media
Sezonul rece înseamnă o perioadă de risc crescut pentru animale, căci temperaturile scăzute pot provoca degerături, hipotermie și îmbolnăviri severe. Pentru a preveni astfel de situații, legislația în vigoare impune obligații clare stăpânilor și deținătorilor de animale, dar și autorităților care au competență pe linia protecției animalelor, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare într-un comunicat. […] © G4Media.ro.
21:10
Băiat de 11 ani din București, dat dispărut / Poliția cere populației să sune la 112 dacă are informații # G4Media
Un băiat de 11 ani din București a fost dat dispărut sâmbătă seara. Poliția a emis un mesaj RO-Alert și roagă cetățenii care au informații despre copil să sune la 112. „La data de 24.01.2025, in jurul orei 18:30 Politia Sectorului 2, a fost sesizata de catre numita TRIFU EUGENIA cu privire la faptul ca […] © G4Media.ro.
20:40
Trump aduce un omagiu soldaților britanici „foarte curajoși” după controversa privind declarațiile sale despre Afganistan # G4Media
Donald Trump a adus un omagiu soldaților britanici „foarte curajoși” care au servit în Afganistan, după ce a fost criticat vehement pentru afirmația sa că trupele non-americane s-au abținut să participe la luptele din prima linie. Pe Truth Social, el a declarat că britanicii „au fost printre cei mai mari războinici”, recunoscând că 457 dintre ei […] © G4Media.ro.
20:30
Negocierile de pace trilaterale Ucraina-SUA-Rusia se reiau duminica viitoare, la Abu Dhabi / Ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni” în primele discuţii, susţine un oficial american # G4Media
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să […] © G4Media.ro.
20:10
VIDEO Momentul în care polițiștii salvează o mamă amenințată cu cuțitul de fostul concubin și pe copilul ei de un an # G4Media
O mamă și copilul ei de doar un an au fost salvați la timp de polițiștii Capitalei, sâmbătă, într-o intervenție contracronometru. Polițiștii și negociatorii SAS au acționat cu calm și profesionalism, imobilizând agresorul, pe numele căruia exista un ordin de protecție, dar care nu era monitorizat electronic, anunță Ministerul Afacerilor Interne. „Acest caz ne amintește […] © G4Media.ro.
20:00
Nicușor Dan despre numirile la SRI şi SIE: Numele vehiculate în presă nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan respinge numele vehiculate în presă privind nominalizările pentru conducerea SRI şi SIE, transmite Agerpres. „Tot ce vreau să vă spun, toate numele pe care le-am văzut cu toţii în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu. O să vedeţi după ce discuţiile se vor termina”, a răspuns şeful […] © G4Media.ro.
19:50
Prima Biblie impermeabilă a plecat din Sibiu către frontul ucrainean în 20.000 de exemplare # G4Media
O inițiativă româno-ucraineană a dus către publicarea primelor Biblii impermeabile în limba ucraineană. Acestea au ajuns pe front, la soldați, oferind sprijin spiritual în cele mai dificile condiții, după cum transmit inițiatorii proiectului. Thomas Kraus, fost consilier județean din Sibiu și unul dintre inițiatori a povestit pentru Turnul Sfatului despre parcursul proiectului, dar și despre […] © G4Media.ro.
19:30
BREAKING Bărbat mort după ce a fost împușcat de agenții federali în Minneapolis. Acesta era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne / Proteste în desfășurare # G4Media
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a murit după ce a fost împușcat, sâmbătă, de agenții federali în Minneapolis, transmite Sky News. Bărbatul împușcat în timp ce era înconjurat de agenți federali era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne, care a declarat că individul „avea o armă de foc cu două […] © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Vicepremierul Oana Gheorghiu: Dacă cineva vine și vă spune că pot fi reformate companiile de stat într-un an de zile, vă minte / Pentru Tarom există o emoție la nivelul societății. Mi-aș dori foarte mult să ieșim din paradigma asta „nu ne vindem țara” # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, într-un interviu la Digi24, că 2026 va fi anul în care începe reforma companiilor de stat. „Dacă vine cineva și vă spune că aceste companii pot să fie reformate într-un an de zile, vă minte”, a precizat Gheorghiu. Ce se întâmplă în 2026 cu companiile de stat „Avem un jalon […] © G4Media.ro.
18:50
Nicușor Dan: Evident că dorim să ne asociem unui demers condus de partenerul nostru strategic. Problema este de drept internațional # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că România doreşte să se asocieze unui demers condus de partenerul său strategic, aşa cum este Consiliul pentru Pace propus de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, dar există o problemă de drept internaţional care trebuie reglementată, transmite Agerpres. Nicuşor Dan a fost întrebat care este orizontul de timp până […] © G4Media.ro.
18:40
Președintele Nicușor Dan: Referendumul în justiție va fi organizat cu protejarea identității magistraților. Suntem în analiza unui sistem informatic # G4Media
Referendumul în justiție va avea loc, a declarat, sâmbătă, președintele Nicușor Dan, precizând că procedurile de organizare au fost demarate, iar în prezent se caută o soluție informatică pentru protecția identității respondenților la sondaj, transmite MEDIAFAX. „Am început. Și suntem în analiza unui sistem informatic în care anonimitatea celor care participă la sondaj să fie, […] © G4Media.ro.
18:40
O privire asupra palmaresului Audi în motorsport arată de ce echipe de top precum McLaren, Ferrari, Red Bull și Mercedes ar trebui să fie îngrijorate, având în vedere istoricul constructorului din Ingolstadt atunci când intră în noi categorii … și câștigă. Pentru prima dată, cele patru inele vor intra în Formula 1 în 2026 cu […] © G4Media.ro.
18:40
Care este cel mai eficient tip de încălzitor electric pe care îl poți cumpăra? Iată cele mai bune opțiuni pentru a evita facturile uriașe # G4Media
Încălzitorul electric, un subiect de discuții atât de controversat și un aparat electrocasnic care îți poate oferi căldură la un preț uriaș, ori căldură la un preț decent, ori, în cel mai rău caz, prea puțină căldură pentru prea mulți bani. Nu toate încălzitoarele electrice sunt la fel. Unele te încălzesc rapid, dar te costă […] © G4Media.ro.
18:30
Italia își recheamă ambasadorul din Elveția după eliberarea patronului barului din Crans-Montana mistuit de incediul în care au murit 40 de persoane # G4Media
Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat sâmbătă indignarea după eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian în care 40 de persoane și-au pierdut viața și alte 116 au fost rănite în timpul sărbătorilor de Anul Nou, transmite Euronews. Într-o declarație, Meloni și ministrul său de externe, Antonio Tajani, au afirmat că au cerut ambasadorului Romei […] © G4Media.ro.
17:50
VIDEO Vicepremierul Oana Gheorghiu: Colaborez foarte bine cu toată lumea din Guvern, și cu oameni din PSD / În Guvern eu nu am văzut pe nimeni să se certe. Când dau drumul la televizor, mi se pare că am ajuns în altă țară, văd numai scandaluri # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu, criticată de PSD încă de la numire, a declarat, sâmbătă, într-un interviu la Digi24, că ea colaborează foarte bine cu toată lumea din Guvern, inclusiv cu oameni din PSD. Oana Gheorghiu a mai declarat că nu a văzut pe nimeni să se certe în Guvern, iar când pornește televizorul i se pare […] © G4Media.ro.
17:50
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va încheia acordul comercial cu China. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un «port de debarcare» pentru […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:40
Victoria Beckham urcă pe primul loc în topul vânzărilor de single-uri din Marea Britanie, pe fondul sprijinului fanilor în conflictul cu Brooklyn # G4Media
Piesa Not Such an Innocent Girl ajunge pe locul 1 la vânzări și descărcări, după dezvăluirile despre ruptura din familie. Există, se pare, o rază de lumină la capătul unei săptămâni de coșmar pentru familia Beckham: Victoria Beckham are cel mai bine vândut single al săptămânii în Marea Britanie, cu Not Such an Innocent Girl, […] © G4Media.ro.
17:30
Bridgerton revine: de la palate londoneze la săli de bal din Bath, cele mai bune locuri pentru a trăi Anglia epocii Regency # G4Media
Serialul-fenomen al Netflix, Bridgerton, al cărui sezon patru are premiera pe 29 ianuarie, i-a inspirat pe fani să facă mai mult decât să urmărească pe ecran seducțiile și scandalurile înaltei societăți din epoca Regency. Tot mai mulți admiratori ai seriei își rezervă vacanțe în locațiile emblematice de filmare, iar platforma britanică de bilete de tren […] © G4Media.ro.
17:10
La anunțarea nominalizărilor la Oscar din acest an, cel mai mare șoc a fost faptul că superproducția muzicală Wicked: For Good, cu Cynthia Erivo și Ariana Grande în rolurile principale, nu a primit nicio nominalizare, în ciuda faptului că primul film din serie obținuse nu mai puțin de 10. Un exemplu clar al riscurilor care […] © G4Media.ro.
17:00
VIDEO Oana Gheorghiu a dezvăluit salariul pe care îl are ca vicepremier / „Mașină puteam să am, dar am refuzat” # G4Media
Oana Gheorghiu a dezvăluit, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că în calitate de vicepremier are un salariu de 14.300 de lei și că nu are „niciun alt beneficiu”. Întrebată dacă după ce a ajuns vicepremier câștigă mai mult sau mai puțin, Oana Gheorghiu a declarat: „Mai puțin. Câștigam 20.000 de lei, câștig 14.300 de lei. […] © G4Media.ro.
17:00
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. „Mama tuturor acordurilor comerciale. Ne […] © G4Media.ro.
16:50
Cel mai recent episod din conflictul juridic dintre actrița Blake Lively și regizorul filmului It Ends with Us, Justin Baldoni, oferă o perspectivă detaliată asupra rețelei de sprijin pe care Lively s-a bazat în timpul și după producția filmului, inclusiv una dintre prietenele sale apropiate, Taylor Swift, scrie CNN. Potrivit unor documente desecretizate marți și […] © G4Media.ro.
16:40
Pentagonul schimbă semnificativ strategia de apărare: Satele Unite vor oferi un sprijin „mai limitat” aliaților săi / Aliații, în special Europa, „vor prelua inițiativa împotriva amenințărilor care sunt mai puțin grave pentru noi, dar mai grave pentru ei” # G4Media
Statele Unite vor oferi un sprijin „mai limitat” aliaților, potrivit noii Strategii Naționale de Apărare a Pentagonului, publicată vineri. Într-o schimbare semnificativă a priorităților sale în materie de securitate, Departamentul Apărării al SUA (redenumit Departamentul de Război) consideră acum că securitatea teritoriului american și a emisferei occidentale – și nu amenințarea Chinei – este principala […] © G4Media.ro.
16:20
Cum îți afectează frigul corpul în timpul exercițiilor și cum te antrenezi în siguranță iarna # G4Media
Când petreci timp în frig, corpul intră imediat în acțiune pentru a-ți menține căldura. Vasele de sânge din extremități se contractă pentru a direcționa mai mult sânge către zona centrală a corpului. De asemenea, poți începe să tremuri, un mecanism de supraviețuire prin care mușchii se contractă și generează căldură, scrie The New York Times. […] © G4Media.ro.
16:10
În aparițiile sale publice din 2026, Giorgia Meloni își consolidează un limbaj vestimentar care a devenit, între timp, o extensie clară a discursului său politic. Nu este un stil construit pentru spectacol și nici pentru seducție vizuală, ci unul care funcționează prin consecvență, rigoare și control, trei valori care se regăsesc constant în modul în […] © G4Media.ro.
16:00
ULTIMA ORĂ Sistemul de achiziţionare a rovinietei, complet blocat / CNAIR anunță că se lucrează pentru remedierea problemei tehnice # G4Media
Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează momentan din cauza unor probleme tehnice, a informat, sâmbătă, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres. „Sistemul de achiziţionare a rovinietei nu funcţionează la această oră! Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziţionată prin niciuna din metodele puse la dispoziţia utilizatorilor infrastructurii […] © G4Media.ro.
15:50
Ce poți să faci în București pe vreme mohorâtă? Săptămâni tematice poartă iubitorii de film prin universuri diverse, la Cinema Europa # G4Media
Cinema Europa a lansat programul pentru primăvara 2026, care include zeci de filme clasice și contemporane pentru publicul iubitor de cinema. Săptămânile tematice propuse vor purta spectatorii prin universuri cinematografice diverse, de la Tarantino la Jonny Depp, de la povești de dragoste la filme noir sau din Asia până în România. Programul va debuta pe […] © G4Media.ro.
15:40
Acum zece ani, dacă nu aveai smartphone, erai „în afara lumii”. Astăzi, se mută ștacheta: nu mai e suficient să ai telefon, televizor sau mașină de spălat moderne, toate vin cu „inteligență artificială” pe etichetă. Și apare întrebarea pe limba tuturor: e o nevoie reală sau doar încă un abțibild scump pe cutie? Filmare: Denis […] © G4Media.ro.
15:30
Ministrul Agriculturii (PSD): Am solicitat ca acordul Mercosur pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani # G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că împreună cu ministrul omolog din Franța a făcut demersuri către Comisia Europeană, pentru a obține protecție pentru fermierii români și din întreaga Uniune Europeană, în cadrul acordului Mercosur, transmite MEDIAFAX. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Prima News că, încă din vara anului trecut, împreună cu omologul […] © G4Media.ro.
15:20
Unul din patru adolescenți români de 15 ani este supraponderal sau obez. România se află printre țările cu cele mai nesănătoase obiceiuri alimentare – Raport OCDE # G4Media
România se confruntă cu niveluri ridicate de supraponderalitate și obezitate atât în rândul adolescenților, cât și în populația generală, peste mediile din țările OCDE. Excesul ponderal este o problemă majoră încă din adolescență, unul din patru tineri de 15 ani raportând că este supraponderal sau obez în 2022, potrivit raportului „OECD Reviews of Health Systems: […] © G4Media.ro.
15:10
Peste 8.000 de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, în contextul în care se apropie o furtună puternică, despre care se așteaptă să facă ravagii în mare parte a țării, amenințând să întrerupă curentul electric timp de zile întregi și să blocheze drumurile principale, scrie Mediafax. Aproximativ 140 de […] © G4Media.ro.
15:10
Novak Djokovic, record după record: Sârbul a atins victoria cu numărul 400 în turneele Mare Șlem # G4Media
Novak Djokovic nu se poate opri din a bifa record după record. Sârbul a atins cota de 400 de victorii în turneele de Mare Șlem după ce l-a învins pe Botic Van De Zandschulp în turul al treilea la Australian Open, sâmbătă. Djokovic (locul 4 ATP) nu doar că și-a câștigat accesul în următorul act […] © G4Media.ro.
15:00
Discuțiile dintre Ucraina și Rusia s-au încheiat sâmbătă, potrivit unor surse citate de Reuters. Trimișii celor două țări s-au întâlnit cu mediatorii americani la Abu Dhabi, transmite Sky News. Negocierile de vineri s-au concentrat pe zonele tampon și mecanismele de control, iar discuțiile dintre Ucraina și Rusia au fost reluate sâmbătă la Abu Dhabi, în […] © G4Media.ro.
15:00
Statele Unite fac presiuni asupra Boliviei pentru a expulza presupuşi spioni iranieni din ţara sud-americană şi pentru a desemna Corpul de elită al Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) al Iranului drept grupare teroristă, potrivit a două surse care au cunoştinţe directe despre această chestiune, relatează sâmbătă agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Totodată, Washingtonul doreşte […] © G4Media.ro.
14:50
VIDEO Incendiu cu degajare puternică de fum pe strada Garoafei din Capitală / Au fost afectate case și anexe gospodărești pe o suprafață de 700 de metri pătrați # G4Media
Pompierii intervin sâmbătă, 24 ianuarie, pe strada Garoafei din București pentru stingerea unui incendiu care afectează mai multe case și anexe gospodărești. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case și anexe gospodărești în strada Garoafei, suprafață estimată de 700 de metri pătrați. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest […] © G4Media.ro.
14:20
Sandu Ustețchii, cel care ar fi racolat maneliști din România pentru a-i face campanie lui Stoianoglo la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, a primit un certificat de grant în valoare de 250.000 lei de la Ion Ceban, primarul Chișinăului, potrivit jurnalistului Nicolae Chicu # G4Media
Nicolae Chicu spune că Sandu Ustețchii că a racolat maneștiști din România pentru a-i face campanie lui Stoianoglo la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Mai țineți minte că în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din R.Moldova a fost un mare scandal cu niște maneliști din România care au făcut campanie pentru Stoianoglo? Acele materiale s-au […] © G4Media.ro.
14:10
Noua colecție toamnă–iarnă pentru bărbați prezentată la Paris Fashion Week de Jonathan Anderson pentru Dior a reușit, fără îndoială, ceea ce puține show-uri mai reușesc astăzi: să creeze febră. Imaginile au circulat instantaneu, comentariile au fost entuziaste, iar sentimentul general a fost că asistăm la un moment „important”. Și totuși, dincolo de această reacție colectivă […] © G4Media.ro.
14:00
NATO va spori stocurile de arme și muniții din flancul estic și va desfășura sisteme robotizate de apărare # G4Media
NATO vrea să întărească flancul estic prin mai multe arme, muniții și sisteme de apărare automatizate, pentru a descuraja Rusia, scrie Mediafax. Alianța Nord-Atlantică (NATO) plănuiește o creștere a stocurilor de arme și muniții pe flancul estic și crearea unei structuri defensive bazate pe tehnologii robotizate, conform declarațiilor unui oficial de rang înalt al alianței. […] © G4Media.ro.
13:50
Un mormânt spectaculos, cu o vechime de 1.400 de ani şi aparţinând civilizaţiei zapotecă, a fost descoperit în Mexic, informează sâmbătă agenția de știri DPA. ”Este cea mai semnificativă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic”, a spus vineri preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Mormântul bine conservat conţine picturi murale, frize şi inscripţii calendaristice şi a […] © G4Media.ro.
13:50
Germania va riposta la atacurile cibernetice, anunţă ministrul de interne: „Vom perturba atacurile şi le vom distruge infrastructura” # G4Media
Ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a declarat că executivul de la Berlin intenţionează să răspundă mai puternic atacurilor cibernetice în viitor, inclusiv prin luarea de măsuri în străinătate, informează sâmbătă agenția de știri dpa, citată de Agerpres. „Vom riposta, inclusiv în străinătate. Vom perturba atacurile şi le vom distruge infrastructura”, a declarat Dobrindt pentru […] © G4Media.ro.
13:40
SUA îşi îndeamnă toţi aliaţii să crească cheltuielile pentru apărare la peste 5% din PIB şi să îşi asume o mai mare responsabilitate pentru propria lor securitate naţională # G4Media
Noua strategie de apărare a SUA, publicată vineri de Pentagon pe site-ul său, îndeamnă toţi aliaţii şi partenerii americani să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul lor intern brut şi să îşi asume o mai mare responsabilitate pentru propria lor securitate naţională, transmite Agerpres. Subliniind agenda preşedintelui Donald Trump „America pe primul loc” […] © G4Media.ro.
13:30
VIDEO Călin Georgescu, fostul candidat extremist și prorus la alegerile prezidențiale, a marcat Ziua Unirii Principatelor în Parcul Carol din Capitală, alături de susţinători # G4Media
Susţinători ai lui Călin Georgescu s-au adunat sâmbătă, în Parcul Carol I din Capitală, unde fostul candidat la prezidenţiale a depus o coroană de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut, de Ziua Unirii Principatelor Române, transmite Agerpres. Aceştia au fluturat steaguri tricolore şi au scandat lozinci de susţinere a fostului candidat la prezidenţiale. Călin Georgescu le-a […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.