Alvaro Arbeloa gustă din succes pe Ceramica și o urcă pe Real Madrid lider provizoriu în LaLiga: „Una dintre cele mai dificile deplasări”

17:30

Serialul-fenomen al Netflix, Bridgerton, al cărui sezon patru are premiera pe 29 ianuarie, i-a inspirat pe fani să facă mai mult decât să urmărească pe ecran seducțiile și scandalurile înaltei societăți din epoca Regency. Tot mai mulți admiratori ai seriei își rezervă vacanțe în locațiile emblematice de filmare, iar platforma britanică de bilete de tren […] © G4Media.ro.