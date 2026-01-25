Proteste la un centru de detenție a imigranților din Texas unde se află un băiat de cinci ani și tatăl său
G4Media, 25 ianuarie 2026 11:20
Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor unui centru de detenție din Texas, unde un băiat ecuadorian în vârstă de cinci ani și tatăl său au fost trimiși săptămâna aceasta, după ce au fost reținuți în Minnesota, transmite MEDIAFAX. Fotografiile aeriene realizate de Associated Press au arătat copii și părinți la […]
• • •
Acum 15 minute
11:40
Designerul Hermès își ia rămas-bun după 37 de ani, cu ultimul show de modă masculină la Paris # G4Media
Creatoarea de modă pentru linia masculină a Hermès, Véronique Nichanian, și-a prezentat sâmbătă, la Paris, ultima colecție după aproape patru decenii în această funcție. La 71 de ani, Nichanian se pregătește să predea ștafeta tinerei creatoare britanice Grace Wales Bonner, conform Reuters. Înainte de prezentarea din cadrul Paris Fashion Week, desfășurată în Palais Brongniart, starul […]
Acum 30 minute
11:30
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului unde vor fi amplasate bazele militare americane în Groenlanda # G4Media
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalaţiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveţia, cu NATO, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE potrivit Agerpres. Trump a răspuns afirmativ când a fost întrebat […]
Acum o oră
11:20
METEO: Cod galben de vânt puternic în 11 judeţe, până luni dimineaţă / Precipitaţii în 18 judeţe, de luni până marţi dimineaţa # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabilă de duminică după-amiaza, până luni dimineaţa, şi o alta de precipitaţii însemnate cantitativ pentru 18 judeţe, valabilă de luni dimineaţa, până marţi dimineaţa, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, de duminică, ora 14:00, până luni, ora 08:00, în Banat, […]
11:20
Proteste la un centru de detenție a imigranților din Texas unde se află un băiat de cinci ani și tatăl său
Zeci de familii de imigranți au protestat sâmbătă în spatele gardurilor unui centru de detenție din Texas, unde un băiat ecuadorian în vârstă de cinci ani și tatăl său au fost trimiși săptămâna aceasta, după ce au fost reținuți în Minnesota, transmite MEDIAFAX. Fotografiile aeriene realizate de Associated Press au arătat copii și părinți la […] © G4Media.ro.
11:10
Petrolierul Grinch, suspectat că aparține flotei fantomă rusești, a fost arestat în apropiere de Marsilia și pus „la dispoziția” justiției franceze # G4Media
Petrolierul suspectat că aparține flotei fantomă rusești și escortat de Marina franceză către coastele sudului Franței va fi pus la dispoziția justiției, potrivit prefecturii maritime din Mediterana. Nava era ancorată în noaptea de sâmbătă spre duminică în golful Fos, la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Marsilia, potrivit site-ului specializat marinetraffic, scrie Le Figaro. Acest […]
Acum 2 ore
10:50
Alvaro Arbeloa gustă din succes pe Ceramica și o urcă pe Real Madrid lider provizoriu în LaLiga: „Una dintre cele mai dificile deplasări” # G4Media
Real Madrid a trecut examenul complicat de pe Estadio de la Ceramica sâmbătă seara, desfășurat în compania celor de la Villarreal (2-0) și a trecut lider provizoriu în LaLiga până la meciul Barcelonei. Alvaro Arbeloa a găsit soluția prin care face Madridul să carbureze – după un debut pe banca tehnică de coșmar (eliminarea din […]
10:50
Ce se știe despre uciderea lui Alex Pretti de către agenții federali în Minneapolis / Imaginile ar arăta că bărbatul era deja imobilizat când a fost împușcat # G4Media
Agenții federali au împușcat mortal un bărbat în Minneapolis sâmbătă, a doua persoană împușcată mortal în oraș în timpul campaniei de represiune a imigrației lansată de administrația Trump din această lună. Autoritățile locale l-au identificat pe bărbat ca fiind Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, cetățean american care locuia în Minneapolis și lucra ca […]
10:30
Restricţiile privind libertatea de mişcare a diplomaţilor ruşi în UE intră în vigoare astăzi # G4Media
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări, informează dpa preluată de Agerpres. Când călătoresc în spaţiul Schengen în afara ţării gazdă, diplomaţii şi funcţionarii consulari ruşi, precum şi personalul şi membrii familiilor acestora, vor fi de acum […]
10:30
Fără surprize la Australian Open: Calificări în sferturi pentru Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și Coco Gauff # G4Media
Fără surprize din partea favoriților la Australian Open 2026. Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka și Coco Gauff s-au calificat în sferturile de finală ale turneului, duminică. Alcaraz, în sferturi fără set pierdut la AO Liderul mondial din circuitul masculin, Carlos Alcaraz, s-a impus în fața lui Tommy Paul (locul 20 ATP) după trei seturi parcurse pe […]
10:20
Fenomenul brutăriilor artizanale este în plină expansiune, dar cum ne dăm seama dacă pâinea pe care o cumpărăm este cu adevărat de calitate? „E foarte complicat să recunoaștem o pâine cu maia. Cel mai bun criteriu îl reprezintă încrederea în brutar sau brutărie” # G4Media
Fenomenul brutăriilor artizanale a luat o mare amploare în ultimii ani și vedem cu toții cum apar la tot pasul interesante și elegante locații de bakery care mai de care mai tentante. Dar pâinea artizanală este întotdeauna sinonim cu pâinea de calitate? Am încercat să aflăm mai multe despre ce înseamnă exact o pâine de […]
10:20
Autoritățile din Polonia au decis să interzică accesul mașinilor chinezești și Tesla în bazele militare, invocând îngrijorări legate de securitatea națională și de riscul ca datele colectate de vehiculele moderne să fie accesate de servicii de informații străine. Informația a fost publicată de TVP World și confirmată de oficiali polonezi, transmite MEDIAFAX. Interdicția vizează vehiculele dotate […]
10:20
Bărbatul care a sechestrat o femeie şi pe copilul acesteia de un an într-o locuinţă, reţinut pentru 24 de ore # G4Media
Poliţiştii l-au reţinut, pentru 24 de ore, pe bărbatul care, sâmbătă seara, a sechestrat-o într-o locuinţă pe concubina lui şi pe copilul acesteia, în vârstă de un an, transmite Agerpres. „În urma probatoriului administrat de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost reţinut […]
10:00
Alpinistul american Alex Honnold, primul care ajunge în vârful zgârie-norului Taipei 101 fără frânghii sau echipament # G4Media
Alpinistul american Alex Honnold a marcat, duminică, o premieră: a urcat pe zgârie-norul Taipei 101 fără a avea frânghii sau echipament de protecție. Alex Honnold a ajuns în vârful zgârie-norului după aproximativ 90 de minute din momentul în care a început să urce, scrie Associated Press preluată de MEDIAFAX. Honnold nu a avut frânghii pentru […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:50
Doi tineri, reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri. Procurorii îi acuză că le furnizau droguri adolescenților de 13 și 15 ani cercetați pentru crima din Timiș # G4Media
Doi tineri de 17 și 24 de ani au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri. Procurorii îi acuză că le furnizau droguri adolescenților de 13 și 15 ani cercetați pentru crima din Timiș. Comunicatul DIICOT: „La data de 25 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – […] © G4Media.ro.
09:30
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă spre duminică, furnizorul local de energie electrică anunţând că s-a produs o pană de curent din cauza vânturilor puternice, informează AFP, preluată de Agerpres. Alimentat în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 km sud-est, […] © G4Media.ro.
09:20
SONDAJ Avangarde: 44% dintre respondenți cred că România trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump / 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos / Câți mai au încredere în NATO # G4Media
44% dintre români consideră că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, iar 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos, arată rezultatele unui sondaj Avangarde realizat în 22-23 ianuarie. Cei mai mulți dintre cei care susțin aceste poziții au […] © G4Media.ro.
09:10
Controversa proiectului de lege care interzice dreptul de practică medicilor conspiraționiști și anti-știință / Medic: ”Adevărata big pharma e piața suplimentelor naturiste” / Ce spune un vicepreședinte din Colegiul Medicilor # G4Media
Un proiect de lege adoptat de Senat în 22 decembrie anul trecut, care își propune să modifice Legea 95/2006 privind reforma în sănătate, a stârnit controverse și scindat comunitatea medicală, împărțind cadrele din sistem în două tabere: Cei care, din diferite motive, consideră că le sunt restrânse drepturile și libertatea de exprimare și cei care […] © G4Media.ro.
08:40
Idei de călătorii: 2026 ar putea fi unul dintre cei mai ieftini ani pentru a merge în Japonia să admiri spectacolul cireșilor înfloriți # G4Media
Anul acesta ar putea fi un moment surprinzător de accesibil pentru a admira florile de cireș din Japonia Atât călătoriile independente, cât și pachetele turistice au prețuri mai competitive în acest an. Sezonul florilor de cireș din Japonia este o perioadă extrem de populară pentru turiști și adesea prețurile cresc foarte mult. Dar 2026 ar […] © G4Media.ro.
08:40
Numărul recruților ruși care se înrolează voluntar în armată a început să scadă după aproape patru ani de război în Ucraina, iar Kremlinul își intensifică tot mai vizibil eforturile de recrutare a luptătorilor străini pentru războiul din Ucraina, potrivit unei analize publicate de Meduza, transmite MEDIAFAX. Videoclipuri apărute la începutul lunii ianuarie pe rețelele sociale, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:50
Ceață densă pe drumurile din România: vizibilitate sub 200 de metri în aproape 20 de județe # G4Media
Traficul rutier este afectat marți dimineață de ceață densă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe numeroase drumuri din țară. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române avertizează șoferii să circule cu prudență sporită, în condiții de risc crescut, transmite MEDIAFAX. La ora 06:45, circulația se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea fiind, în general, […] © G4Media.ro.
07:40
Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis # G4Media
Alex Pretti avea 37 de ani când și-a pierdut viața. A murit după ce a fost împușcat de un ofițer federal de cel puțin 10 ori în 5 secunde. Uciderea lui a stârnit proteste, dezbateri și a reînnoit o discuție aprinsă cu privire la desfășurarea pe scară largă a mii de agenți federali în cadrul unei acțiuni […] © G4Media.ro.
06:10
Unde pleacă românii în străinătate, faza pe județe / Ardelenii merg în Germania, moldovenii în Italia, iar românii din sud în Spania # G4Media
Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație. În Bihor, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:50
Câteva vidre simpatice și jucăușe au fost surprinse de o cameră de monitorizare a faunei, în Parcul Național Călimani. Clipul a fost postat pe pagina de Facebook a Romsilva. Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor. Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte […] © G4Media.ro.
22:40
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, în etapa a 23-a din SuperLigă, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău și Monday Etim, și a revenit pe primul loc în clasament, transmite MEDIAFAX. Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție a clasamentului din SuperLigă după victoria obținută pe teren propriu […] © G4Media.ro.
22:40
O nouă armă a fost folosită în operaţiunea de capturare a lui Maduro, afirmă Trump / „Nu am permisiunea să vorbesc despre asta” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip de armă în operaţiunea prin care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, armă despre care a susţinut că a scos din funcţiune echipamentele militare ale armatei venezuelene, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. În acest interviu, […] © G4Media.ro.
22:30
Emmanuel Macron vrea interzicerea rețelelor sociale în Franța pentru minorii sub 15 ani „începând cu anul școlar următor” # G4Media
Președintele francez Emmanuel Macron a promis, într-un videoclip difuzat sâmbătă de BFMTV, că guvernul va iniția „procedura accelerată” pentru ca textul privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani să fie adoptat rapid de Parlament și să poată intra în vigoare la începutul anului școlar viitor, scrie Le Figaro. „Am cerut guvernului să inițieze […] © G4Media.ro.
22:10
Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani. Mișcare pe șantier, în ciuda zăpezii. Cum avansează lucrările la primul nod rutier turbion din România, care va conecta autostrăzile A7 și A8 # G4Media
Pasionații de infrastructură au publicat imagini recente cu lucrările la primul nod rutier turbion din România, care va conecta Autostrada Moldovei A7 cu Autostrada Unirii A8, scrie Economedia. Utilizatorul Răducu P Drum a fost pe șantierul lotului 3 Mircești – Pașcani al Autostrăzii Moldova A7 (Bacău – Pașcani) pentru a verifica lucrările. Imaginile video publicate […] © G4Media.ro.
22:00
STUDIU Țânțarii brazilieni dezvoltă un apetit tot mai mare pentru sângele uman pe măsură ce pădurea atlantică se micșorează # G4Media
Într-o zonă împădurită de-a lungul coastei braziliene, țânțarii care înainte se hrăneau cu o varietate de gazde se îndreaptă din ce în ce mai mult către sângele uman. Oamenii de știință spun că distrugerea biodiversității ecosistemului îi obligă pe țânțari să găsească noi surse pentru a-și potoli setea. Preferința puternică pentru oameni ar putea duce la transmiterea […] © G4Media.ro.
21:40
Ministrul Energiei: Facturile la gaze nu vor crește dramatic / România este pregătită pentru orice scenariu de aprovizionare # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că facturile la gaze vor rămâne stabile în 2026, chiar și în cazul unor crize internaționale, estimând creșteri nesemnificative de 2-5% și asigurând că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu de aprovizionare, transmite MEDIAFAX. Ministrul Energiei a declarat că autoritățile române au luat toate […] © G4Media.ro.
21:30
Obligațiile pe care le au stăpânii de animale iarna. Ce spune legea din România, amenzile sunt usturătoare / Frigul nu e o scuză, ci un test de responsabilitate # G4Media
Sezonul rece înseamnă o perioadă de risc crescut pentru animale, căci temperaturile scăzute pot provoca degerături, hipotermie și îmbolnăviri severe. Pentru a preveni astfel de situații, legislația în vigoare impune obligații clare stăpânilor și deținătorilor de animale, dar și autorităților care au competență pe linia protecției animalelor, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare într-un comunicat. […] © G4Media.ro.
21:10
Băiat de 11 ani din București, dat dispărut / Poliția cere populației să sune la 112 dacă are informații # G4Media
Un băiat de 11 ani din București a fost dat dispărut sâmbătă seara. Poliția a emis un mesaj RO-Alert și roagă cetățenii care au informații despre copil să sune la 112. „La data de 24.01.2025, in jurul orei 18:30 Politia Sectorului 2, a fost sesizata de catre numita TRIFU EUGENIA cu privire la faptul ca […] © G4Media.ro.
20:40
Trump aduce un omagiu soldaților britanici „foarte curajoși” după controversa privind declarațiile sale despre Afganistan # G4Media
Donald Trump a adus un omagiu soldaților britanici „foarte curajoși” care au servit în Afganistan, după ce a fost criticat vehement pentru afirmația sa că trupele non-americane s-au abținut să participe la luptele din prima linie. Pe Truth Social, el a declarat că britanicii „au fost printre cei mai mari războinici”, recunoscând că 457 dintre ei […] © G4Media.ro.
20:30
Negocierile de pace trilaterale Ucraina-SUA-Rusia se reiau duminica viitoare, la Abu Dhabi / Ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni” în primele discuţii, susţine un oficial american # G4Media
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să […] © G4Media.ro.
20:10
VIDEO Momentul în care polițiștii salvează o mamă amenințată cu cuțitul de fostul concubin și pe copilul ei de un an # G4Media
O mamă și copilul ei de doar un an au fost salvați la timp de polițiștii Capitalei, sâmbătă, într-o intervenție contracronometru. Polițiștii și negociatorii SAS au acționat cu calm și profesionalism, imobilizând agresorul, pe numele căruia exista un ordin de protecție, dar care nu era monitorizat electronic, anunță Ministerul Afacerilor Interne. „Acest caz ne amintește […] © G4Media.ro.
20:00
Nicușor Dan despre numirile la SRI şi SIE: Numele vehiculate în presă nu au legătură cu realitatea sau cu creierul meu # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan respinge numele vehiculate în presă privind nominalizările pentru conducerea SRI şi SIE, transmite Agerpres. „Tot ce vreau să vă spun, toate numele pe care le-am văzut cu toţii în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu. O să vedeţi după ce discuţiile se vor termina”, a răspuns şeful […] © G4Media.ro.
19:50
Prima Biblie impermeabilă a plecat din Sibiu către frontul ucrainean în 20.000 de exemplare # G4Media
O inițiativă româno-ucraineană a dus către publicarea primelor Biblii impermeabile în limba ucraineană. Acestea au ajuns pe front, la soldați, oferind sprijin spiritual în cele mai dificile condiții, după cum transmit inițiatorii proiectului. Thomas Kraus, fost consilier județean din Sibiu și unul dintre inițiatori a povestit pentru Turnul Sfatului despre parcursul proiectului, dar și despre […] © G4Media.ro.
19:30
BREAKING Bărbat mort după ce a fost împușcat de agenții federali în Minneapolis. Acesta era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne / Proteste în desfășurare # G4Media
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a murit după ce a fost împușcat, sâmbătă, de agenții federali în Minneapolis, transmite Sky News. Bărbatul împușcat în timp ce era înconjurat de agenți federali era înarmat, potrivit unui oficial al Departamentului Securității Interne, care a declarat că individul „avea o armă de foc cu două […] © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Vicepremierul Oana Gheorghiu: Dacă cineva vine și vă spune că pot fi reformate companiile de stat într-un an de zile, vă minte / Pentru Tarom există o emoție la nivelul societății. Mi-aș dori foarte mult să ieșim din paradigma asta „nu ne vindem țara” # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, într-un interviu la Digi24, că 2026 va fi anul în care începe reforma companiilor de stat. „Dacă vine cineva și vă spune că aceste companii pot să fie reformate într-un an de zile, vă minte”, a precizat Gheorghiu. Ce se întâmplă în 2026 cu companiile de stat „Avem un jalon […] © G4Media.ro.
18:50
Nicușor Dan: Evident că dorim să ne asociem unui demers condus de partenerul nostru strategic. Problema este de drept internațional # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că România doreşte să se asocieze unui demers condus de partenerul său strategic, aşa cum este Consiliul pentru Pace propus de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, dar există o problemă de drept internaţional care trebuie reglementată, transmite Agerpres. Nicuşor Dan a fost întrebat care este orizontul de timp până […] © G4Media.ro.
18:40
Președintele Nicușor Dan: Referendumul în justiție va fi organizat cu protejarea identității magistraților. Suntem în analiza unui sistem informatic # G4Media
Referendumul în justiție va avea loc, a declarat, sâmbătă, președintele Nicușor Dan, precizând că procedurile de organizare au fost demarate, iar în prezent se caută o soluție informatică pentru protecția identității respondenților la sondaj, transmite MEDIAFAX. „Am început. Și suntem în analiza unui sistem informatic în care anonimitatea celor care participă la sondaj să fie, […] © G4Media.ro.
18:40
O privire asupra palmaresului Audi în motorsport arată de ce echipe de top precum McLaren, Ferrari, Red Bull și Mercedes ar trebui să fie îngrijorate, având în vedere istoricul constructorului din Ingolstadt atunci când intră în noi categorii … și câștigă. Pentru prima dată, cele patru inele vor intra în Formula 1 în 2026 cu […] © G4Media.ro.
18:40
Care este cel mai eficient tip de încălzitor electric pe care îl poți cumpăra? Iată cele mai bune opțiuni pentru a evita facturile uriașe # G4Media
Încălzitorul electric, un subiect de discuții atât de controversat și un aparat electrocasnic care îți poate oferi căldură la un preț uriaș, ori căldură la un preț decent, ori, în cel mai rău caz, prea puțină căldură pentru prea mulți bani. Nu toate încălzitoarele electrice sunt la fel. Unele te încălzesc rapid, dar te costă […] © G4Media.ro.
18:30
Italia își recheamă ambasadorul din Elveția după eliberarea patronului barului din Crans-Montana mistuit de incediul în care au murit 40 de persoane # G4Media
Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat sâmbătă indignarea după eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian în care 40 de persoane și-au pierdut viața și alte 116 au fost rănite în timpul sărbătorilor de Anul Nou, transmite Euronews. Într-o declarație, Meloni și ministrul său de externe, Antonio Tajani, au afirmat că au cerut ambasadorului Romei […] © G4Media.ro.
17:50
VIDEO Vicepremierul Oana Gheorghiu: Colaborez foarte bine cu toată lumea din Guvern, și cu oameni din PSD / În Guvern eu nu am văzut pe nimeni să se certe. Când dau drumul la televizor, mi se pare că am ajuns în altă țară, văd numai scandaluri # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu, criticată de PSD încă de la numire, a declarat, sâmbătă, într-un interviu la Digi24, că ea colaborează foarte bine cu toată lumea din Guvern, inclusiv cu oameni din PSD. Oana Gheorghiu a mai declarat că nu a văzut pe nimeni să se certe în Guvern, iar când pornește televizorul i se pare […] © G4Media.ro.
17:50
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va încheia acordul comercial cu China. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că, dacă prim-ministrul canadian Mark Carney „crede că va transforma Canada într-un «port de debarcare» pentru […] © G4Media.ro.
17:40
Victoria Beckham urcă pe primul loc în topul vânzărilor de single-uri din Marea Britanie, pe fondul sprijinului fanilor în conflictul cu Brooklyn # G4Media
Piesa Not Such an Innocent Girl ajunge pe locul 1 la vânzări și descărcări, după dezvăluirile despre ruptura din familie. Există, se pare, o rază de lumină la capătul unei săptămâni de coșmar pentru familia Beckham: Victoria Beckham are cel mai bine vândut single al săptămânii în Marea Britanie, cu Not Such an Innocent Girl, […] © G4Media.ro.
17:30
Bridgerton revine: de la palate londoneze la săli de bal din Bath, cele mai bune locuri pentru a trăi Anglia epocii Regency # G4Media
Serialul-fenomen al Netflix, Bridgerton, al cărui sezon patru are premiera pe 29 ianuarie, i-a inspirat pe fani să facă mai mult decât să urmărească pe ecran seducțiile și scandalurile înaltei societăți din epoca Regency. Tot mai mulți admiratori ai seriei își rezervă vacanțe în locațiile emblematice de filmare, iar platforma britanică de bilete de tren […] © G4Media.ro.
17:10
La anunțarea nominalizărilor la Oscar din acest an, cel mai mare șoc a fost faptul că superproducția muzicală Wicked: For Good, cu Cynthia Erivo și Ariana Grande în rolurile principale, nu a primit nicio nominalizare, în ciuda faptului că primul film din serie obținuse nu mai puțin de 10. Un exemplu clar al riscurilor care […] © G4Media.ro.
17:00
VIDEO Oana Gheorghiu a dezvăluit salariul pe care îl are ca vicepremier / „Mașină puteam să am, dar am refuzat” # G4Media
Oana Gheorghiu a dezvăluit, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că în calitate de vicepremier are un salariu de 14.300 de lei și că nu are „niciun alt beneficiu”. Întrebată dacă după ce a ajuns vicepremier câștigă mai mult sau mai puțin, Oana Gheorghiu a declarat: „Mai puțin. Câștigam 20.000 de lei, câștig 14.300 de lei. […] © G4Media.ro.
17:00
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăşi a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părţi speră să îl încheie marţi, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres. „Mama tuturor acordurilor comerciale. Ne […] © G4Media.ro.
