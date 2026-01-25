Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro
TeleM Iași , 25 ianuarie 2026 09:30
Val de spargeri în locuințe, în comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de Timișoara. În ultimele săptămâni au fost reclamate mai multe furturi din vilele construite în zonă.Majoritatea proprietarilor sunt medici, iar pagubele se ridică la sute de mii de euro. Ultimii călcați de hoți sunt managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Cristian Oancea, și deputatul
• • •
Acum 10 minute
09:40
Ceață densă pe drumurile din 19 județe: Vizibilitate redusă și risc de polei pe mai multe autostrăzi # TeleM Iași
Fenomenul favorizează formarea ghețușului și a chiciurei. Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, duminică dimineață, din cauza ceței dense care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, pe alocuri, chiar sub 50 de metri, în 19 județe din țară. Fenomenul favorizează formarea ghețușului și a chiciurei, avertizează autoritățile. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române,
09:40
Femeie și copilul ei de un an, salvați după ce au fost ținuți ostatici de fostul concubin # TeleM Iași
O femeie a fost salvată de polițiștii bucureșteni, în urma unei intervenții în forță, după ce a fost sechestrată de fostul ei concubin. Poliția Capitalei a fost sesizată de o femeie, care a anunțat că prietena sa este ținută cu forța într-o locuință și amenințată cu un cuțit de către fostul concubin. La fața locului
09:40
Zelenski: Negocierile trilaterale Ucraina–Rusia–SUA au fost constructive. Posibilă nouă rundă, săptămâna viitoare # TeleM Iași
Principalul obstacol în calea unui acord de pace rămâne cererea Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat caracterul constructiv al negocierilor trilaterale desfășurate în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite, între delegații ale Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. Potrivit liderului de la Kiev, discuțiile s-au concentrat pe "posibilele
09:40
Trump amenință Canada cu taxe de 100%, în cazul în care încheie un acord comercial cu China # TeleM Iași
Potrivit președintelui american, Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA, lucru pe care l-a afirmat în mai multe rânduri. Președintele american Donald Trump a avertizat că va impune Canadei taxe vamale de 100% pe exporturile către Statele Unite, în cazul în care guvernul de la Ottawa va finaliza un acord comercial cu China.
Acum 30 minute
09:30
Un câine ciobănesc a fost împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma, pe care o deține legal. Incidentul a avut loc la finalul anului 2025, pe 28 decembrie mai exact, și nu ar fi primul de acest fel în care este implicat vânătorul. Câinele a fost împușcat pe un teren pe care
09:30
Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro # TeleM Iași
23 ianuarie 2026
09:30
Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro # TeleM Iași
Val de spargeri în locuințe, în comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de Timișoara. În ultimele săptămâni au fost reclamate mai multe furturi din vilele construite în zonă.Majoritatea proprietarilor sunt medici, iar pagubele se ridică la sute de mii de euro. Ultimii călcați de hoți sunt managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Cristian Oancea, și deputatul
09:30
Descoperire şocantă, ieri, în judeţul Vaslui! Un bărbat de 52 de ani, dispărut de patru zile, a fost găsit mort într-o râpă. Acesta a fost văzut ultima oară la magazinul din sat. Iniţial familia a încercat să-l caute de una singură, astfel nu a anunţat poliţia, deoarece spera că bărbatul doar a plecat din localitate.
09:20
Ministrul Energiei estimează creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie. Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Într-un
09:20
Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget # TeleM Iași
Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o componentă esenţială o vor reprezenta investiţiile, potrivit premierului Ilie Bolojan. Totodată, executivul intenţionează să îşi asume răspunderea în parlament pentru reforma administraţiei publice şi pentru un pachet de măsuri destinate stimulării economice. Reforma administraţiei corectează dezechilibrele
Acum 12 ore
00:40
Nicușor Dan a explicat de ce nu merge “teleleu” la întâlnirile externe: “Încerc să folosesc deplasările externe ca să aduc lucruri pentru România!” # TeleM Iași
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că una dintre principalele probleme ale politicii externe românești este lipsa unor pași concreți care să urmeze dialogului diplomatic, subliniind necesitatea unor planuri economice clare care să genereze beneficii reale pentru țară. Nicușor Dan a explicat de ce nu merge "teleleu" la întâlnirile externe: "Încerc să folosesc deplasările externe
Acum 24 ore
18:40
Nicușor Dan a explicat de ce nu merge “teleleu” la întâlnirile externe: “Încerc să folosesc deplasările externe ca să aduc lucruri pentru România!” # TeleM Iași
24 ianuarie 2026
18:40
Nicușor Dan a explicat de ce nu merge "teleleu" la întâlnirile externe: "Încerc să folosesc deplasările externe ca să aduc lucruri pentru România!" # TeleM Iași
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că una dintre principalele probleme ale politicii externe românești este lipsa unor pași concreți care să urmeze dialogului diplomatic, subliniind necesitatea unor planuri economice clare care să genereze beneficii reale pentru țară. Nicușor Dan a explicat de ce nu merge "teleleu" la întâlnirile externe: "Încerc să folosesc deplasările externe
18:00
Nicușor Dan, la Iași: “Corupția din statul român este un fenomen adânc înrădăcinat, iar reforma cere timp și voință politică!” # TeleM Iași
Prezent la Iași, președintele Nicușor Dan a vorbit despre una dintre cele mai sensibile și persistente probleme ale societății românești: corupția sistemică și dificultatea reformării reale a statului. Nicușor Dan, la Iași: "Corupția din statul român este un fenomen adânc înrădăcinat, iar reforma cere timp și voință politică!" Declarațiile sale au venit ca răspuns la
17:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a participat la Iași la manifestările dedicate aniversării Unirii Principatelor Române, unde a transmis un mesaj axat pe unitate, responsabilitate și valori comune, într-un context marcat de dificultăți economice și tensiuni sociale. În fața oficialilor, a reprezentanților Bisericii și a ieșenilor prezenți în piață, acesta a subliniat că semnificația Unirii depășește
15:50
Președintele Nicușor Dan este huiduit la Iași. „Aveți respectul meu, pentru că e un gest democratic pe care îl faceți” # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și la Iași de grupuri de susținători AUR și ai Dianei Șoșoacă. Șeful statului s-a adresat director celor care l-au huiduit. „Aveți respectul meu, pentru că e un gest democratic pe care îl faceți", a spus Nicușor Dan. „Aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai
13:10
LIVE-TEXT | Participarea președintelui Nicușor Dan la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române de la Iași # TeleM Iași
Programul manifestărilor 12:00 – Spectacol folcloric „Noi suntem români" – partea I (Vision Art Academy, Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților" al Casei de Cultură a Studenților Iași, Corul Marii Uniri, Beatrice Duca, Margareta Clipa, Ansamblul Folcloric al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc) 14:45 – Constituirea dispozitivului pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase; 15:00
12:50
Nicuşor Dan, huiduit, dar şi aplaudat la Focşani: La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi # TeleM Iași
Preşedintele României Nicuşor Dan a fost huiduit, dar şi aplaudat, în timp ce îşi rostea discursul la Focşani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, şeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul. Şeful statului s-a
11:20
„Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori", a declarat astăzi, la Colegiul Unirea din Focșani, preşedintele Nicuşor Dan. El a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ, cu prilejul împlinirii a 160 de ani. Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe elevi să creadă în România: "Trăim o societate în
09:50
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, va purta torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina."Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!", a anunţat Inter Milano. JO de iarnă vor avea loc în perioada 6-22 februarie. Altfel, România va fi reprezentată de 29 de
Ieri
09:40
Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă # TeleM Iași
Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă. Este o propunere a Ministerului Agriculturii pentru o schemă de ajutor financiar în valoare de aproape 60 de milioane de lei, finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă. Vor putea accesa acest ajutor producătorii agricoli persoane fizice,
09:40
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dar un soft al Finanțelor va stabili valoarea de piață a proprietăților # TeleM Iași
Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să fie stabilite și în baza unui soft aflat în lucru la Ministerul Finanțelor, care va genera date despre valoarea de piață a proprietăților. 'Nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR,
09:40
Zelenski, după prima zi de negocieri SUA-Ucraina-Rusia: Este încă prea devreme pentru concluzii # TeleM Iași
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri seara, după prima zi de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA, că „este încă prea devreme pentru a trage concluzii". Discuțiile vor continua sâmbătă, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. La Abu Dhabi au început negocierile între Rusia, Ucraina și SUA privind încheierea războiului care a început
09:30
Reforma administrației va descentraliza decizia către autoritățile locale, va stimula performanța și va pune administrația în serviciul oamenilor, pentru că va reduce cheltuielile cu personalul, a subliniat premierul Ilie Bolojan. Ilie Bolojan: Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de personal Două treimi din primăriile din România au nevoie de reduceri de
09:30
Guvernul Franţei a rezistat astăzi, în Parlament, în faţa a două moţiuni de cenzură depuse de opoziţie împotriva legii bugetului pe acest an, evitând, astfel, o nouă criză politică. Sébastien Lecornu: Stânga va spune că este un buget de dreapta, dreapta va spune că este un buget de stânga – un refren binecunoscut. Adevărul este, totuși,
09:30
Ministerul Sănătăţii începe procesul de reclasificare a spitalelor publice, un proiect în acest sens fiind lansat în dezbatere publică. Ministrul de resort Alexandru Rogobete a argumentat că o astfel de reorganizare era necesară pentru că, în prezent, tarifele sunt diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, regulile sunt neclare, iar clasificarea actuală nu mai reflectă realitatea
09:30
Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro # TeleM Iași
Guvernul continuă să susţină financiar creşterea natalităţii şi ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de fertilizare în vitro, întrucât infertilitatea reprezintă o problemă medicală semnificativă, care afectează aproximativ 10-15% din cuplurile de vârstă reproductivă din România, prevede un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei,
09:20
Punctul de lucru Murgeni a intervenit la un accident rutier produs în localitatea Giurcani, com Găgești unde un autoturism s-a răsturnat. În urma evenimentului, o persoană este inconștientă.Pentru misiune a fost alocată o autospecială de stingere cu 4 militari și 2 ambulanțe SAJ. Accident cu două victime în comuna Găgești, județul Vaslui În urma accidentului
09:20
24 ianuarie, sărbătorim un moment marcant al istoriei noastre- Unirea Principatelor Române. Cu această ocazie, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare" Bacău a dispus măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a manifestăr
09:20
24 ianuarie 1859 este momentul în care românii, cu sprijinul Franţei, au decis să unească Moldova și Ţara Românească într-un context extern favorabil, după ce Rusia a pierdut războiul Crimeii. România celebrează sâmbătă 167 de ani de la Unirea Principatelor, cu festivități în toată țara, în special la Iași și la Focșani. România celebrează 167 […] Articolul România celebrează 167 de ani de la Unirea Principatelor apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Nicușor Dan participă astăzi la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor Române la Iași și Focșani # TeleM Iași
Președintele Nicușor Dan participă, sâmbătă, la evenimentele organizate la Focşani şi la Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Focșani Potrivit programului anunțat pe site-ul Administrației Prezidențiale, prima oprire a lui Nicușor Dan va fi la Focșani. Sâmbătă dimineață, la ora 09:00, Nicușor Dan va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala va fi decorată […] Articolul Nicușor Dan participă astăzi la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor Române la Iași și Focșani apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Meteorologii au emis cod galben de ceață până la ora 10:00 pentru sute de localități din 15 județe, cu vizibilitate foarte redusă și risc de ghețuș. ANM. Cod galben de ceață în județul Suceava Avertizarea este valabilă până la ora 10:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În județul Suceava, ceața afectează localitățile Câmpulung Moldovenesc, Vatra […] Articolul ANM. Cod galben de ceață în județul Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
23 ianuarie 2026
12:40
Viitorul fotbalului nemțean este pus sub semnul întrebării după ce autoritățile județene au refuzat să sprijine ACSM Ceahlăul Piatra-Neamț. Conducerea clubului a anunțat că nu există nicio posibilitate de finanțare, asociere sau alt tip de sprijin, având în vedere că clubul se află în procedură de insolvență. Criză la ACSM Ceahlăul: insolvența blochează finanțarea echipei […] Articolul Criză la ACSM Ceahlăul: insolvența blochează finanțarea echipei apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Lucrările pe Autostrada Unirii A8 marchează un moment important la început de an. Pe lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului au fost ridicate primele grinzi, un pas esențial în realizarea structurilor. Constructorul turc a demarat montajul în condiții de iarnă, în ciuda temperaturilor scăzute. Astăzi sunt montate primele 7 grinzi dintr-un total de 88 produse […] Articolul Au fost montate primele grinzi pe lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului din A8 apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Un incendiu a izbucnit ieri la un autocamion cu remorcă goală, pe DN 28, în zona Brătuleni din comuna Miroslava, existând riscul ca flăcările să se extindă la întregul vehicul. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Iași au intervenit cu două autospeciale și 11 subofițeri, iar șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor, fără a fi […] Articolul Un pompier din Vaslui a intervenit la un incendiu în Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava a deschis primul cabinet stomatologic dedicat copiilor din România. Cabinetul, amplasat în Ambulatoriul de specialitate al spitalului, a fost realizat printr-un proiect cu finanțare europeană și a costat peste un milion de lei. Primul cabinet stomatologic pediatric din România, inaugurat la Suceava Dotat cu […] Articolul Primul cabinet stomatologic pediatric din România, inaugurat la Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Aeroportul Internațional Iași negociază deschiderea unor noi curse aeriene către mai multe orașe europene, în contextul unui trafic în ușoară creștere în 2025. Conducerea aerogării analizează rute către Atena, sudul Franței, orașe din nordul Germaniei, precum și noi conexiuni spre Italia și Marea Britanie. Potrivit bilanțului pe 2025, prin Aeroportul Iași au trecut 2,2 milioane […] Articolul Aeroportul Internațional Iași negociază deschiderea unor curse noi apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
În data de 22.01.2026 echipa pirotehnică a intervenit în satul Poiana Largului din comuna Poiana Teiului pentru asanarea unui proiectil exploziv de calibru 122 mm. Acesta a fost descoperit de un bărbat în vârstă de 55 ani pe timpul efectuarii unor lucrări de săpături pe un teren (proprietate personală). Misiune pirotehnică în comuna Poiana Teiului […] Articolul Misiune pirotehnică în comuna Poiana Teiului apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Drumul expres de la Suceava la Siret este scos în totalitate la licitație pentru desemnarea constructorilor # TeleM Iași
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că tot tronsonul drumului expres de la Suceava la Siret este în licitație pentru construcție. Cristian Pistol a spus că în cursul zilei de joi a fost făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a licitației pentru cei 55,7 kilometri ai acestui […] Articolul Drumul expres de la Suceava la Siret este scos în totalitate la licitație pentru desemnarea constructorilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Incident şocant în comuna Ţepu din judeţul Galaţi. Un consilier local a fost filmat în timp ce agresa un adolescent pe terenul de sport al unei şcoli.În imaginile surprinse de un alt elev se observă cum bărbatul îi pune mâinile la gât băiatului şi îl lipeşte de gard, după care îl loveşte peste faţă. Totul […] Articolul Momentul în care un consilier şcolar din Galaţi agresează un elev pe terenul de sport apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
S-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române. Biletul, jucat la Bacău # TeleM Iași
Loteria Română anunţă, joi seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română. Compania precizează, de asemenea, […] Articolul S-a câștigat premiul de peste 1 milion de lei la tragerea Noroc a Loteriei Române. Biletul, jucat la Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Viitorul fotbalului nemțean este pus sub semnul întrebării după refuzul autorităților județene de a sprijini ACSM Ceahlăul. Nici juniorii clubului nu vor putea fi finanțați. ACSM Ceahlăul Piatra-Neamț a anunțat, în urma unei discuții purtate cu reprezentanții Consiliului Județean Neamț, că nu există nicio posibilitate de finanțare, asociere sau altă formă de sprijin pentru club, […] Articolul Consiliul Județean Neamț respinge orice formă de sprijin pentru Ceahlăul Piatra-Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Elevi de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoșani au învățat în frig. ISJ s-a autosesizat # TeleM Iași
Mai mulți elevi de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din municipiul Botoșani au fost nevoiți să participe la cursuri în condiții de frig, timp de câteva zile, după ce în mai multe săli de clasă nu a fost asigurată temperatura optimă pentru desfășurarea activităților școlare. Situația a fost semnalată în mediul online, unde elevii au […] Articolul Elevi de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoșani au învățat în frig. ISJ s-a autosesizat apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pe 4 săptămâni. Surpriză plăcută la începutul lunii februarie # TeleM Iași
Valorile termice se vor menține peste mediile specifice pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în regiunile sud-estice, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi peste normal în special în sud, est și în zona Carpaților Meridionali, potrivit prognozei pe patru săptămâni. Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026 – Valorile termice se vor […] Articolul Meteorologii au actualizat prognoza meteo pe 4 săptămâni. Surpriză plăcută la începutul lunii februarie apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Înșelăciune prin metoda „fals DIICOT” în Botoșani. Un bărbat a pierdut peste 50.000 de lei printr-un ATM de criptomonede # TeleM Iași
Polițiștii din Botoșani au fost sesizați cu privire la o faptă de înșelăciune comisă prin mijloace de comunicare la distanță, în urma căreia un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost indus în eroare și determinat să contracteze un credit bancar și să transfere ulterior suma obținută în mai multe conturi, prin intermediul […] Articolul Înșelăciune prin metoda „fals DIICOT” în Botoșani. Un bărbat a pierdut peste 50.000 de lei printr-un ATM de criptomonede apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Conferința „Mihail Kogălniceanu – Un ctitor al României Moderne”, susținută de acad. Georgeta Filitti, la Iași # TeleM Iași
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, în parteneriat cu Asociația „Mihail Kogălniceanu Nr. 1” Iași și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, organizează conferința „Mihail Kogălniceanu – Un ctitor al României Moderne”, susținută de academicianul Georgeta Filitti. Evenimentul va avea loc sâmbătă, […] Articolul Conferința „Mihail Kogălniceanu – Un ctitor al României Moderne”, susținută de acad. Georgeta Filitti, la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Restricții de trafic și modificări în transportul public din Iași, de Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie 2026 # TeleM Iași
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Iașul sărbătorește Unirea Principatelor Române. Pentru buna desfășurare a manifestărilor din centrul orașului, între orele 10:00 – 18:00, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă. Modificări în circulația tramvaielor:-tramvaiele nu vor circula pe tronsoanele Târgu Cucu – Piața Unirii – Copou și Târgu Cucu – Piața Unirii – […] Articolul Restricții de trafic și modificări în transportul public din Iași, de Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Un accident rutier s-a produs în cursul acestei zile pe DN 28, în localitatea Lețcani, fiind implicate două autoturisme și un microbuz. În urma evenimentului, nouă persoane, printre care și un minor, au fost implicate în accident. Toate victimele erau conștiente în momentul evaluării de către echipajele de intervenție. O singură persoană a necesitat îngrijiri […] Articolul Accident grav pe DN 28, în Lețcani: microbuz și două mașini implicate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Selecţionerul Mircea Lucescu a fost internat din cauza unei gripe severe, el confirmând joi seară că se află sub supravegherea medicilor.„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă şi am fost nevoit să mă internez din nou, […] Articolul Mircea Lucescu a fost internat în spital. Care este starea selecționerului apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Măsuri de ordine în Piața Unirii din municipiul Iași, cu prilejul sărbătoririi a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # TeleM Iași
Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, în cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași și celelalte structuri cu atribuții în domeniu, va asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările organizate în municipiul Iași, cu prilejul sărbătoririi a 167 de ani […] Articolul Măsuri de ordine în Piața Unirii din municipiul Iași, cu prilejul sărbătoririi a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Neamţ: Cinci persoane, între care un minor, au fost rănite într-un accident rutier produs pe DN 15B # TeleM Iași
Cinci persoane, printre care și un minor, au fost rănite într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri pe DN 15B, în localitatea Pluton, județul Neamț, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs după ce un bărbat în vârstă de 51 de ani, aflat la volanul unui autoturism, […] Articolul Neamţ: Cinci persoane, între care un minor, au fost rănite într-un accident rutier produs pe DN 15B apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În urma discuţiilor bilaterale dintre Mark Rutte şi Donald Trump, acesta din urmă a anunţat că renunţă la taxele vamale suplimentare pe care voia să le impună unor ţări europene pentru ca să le forţeze să accepte cedarea Groenlandei către Statele Unite. NATO se va implica mai mult în consolidarea securităţii regiunii arctice, ceea ce […] Articolul NATO se va implica mai mult în consolidarea securităţii regiunii arctice apare prima dată în TeleM Regional.
