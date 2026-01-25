Prețul aurului a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani, pe fondul crizei Groenlandei

15:50

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit și la Iași de grupuri de susținători AUR și ai Dianei Șoșoacă. Șeful statului s-a adresat director celor care l-au huiduit. „Aveți respectul meu, pentru că e un gest democratic pe care îl faceți", a spus Nicușor Dan. „Aveți simpatia mea, pentru că și eu am huiduit de mai […]