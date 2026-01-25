Contraatac în negocierile pentru Drăgușin: „Președintele a dat undă verde” » Tottenham reduce pretențiile

21:30

Ben Shelton (23 de ani, 7 ATP) și Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) au vorbit despre ziua teribilă de la Australian Open. Americanul a trecut în trei seturi de Valentin Vacherot (27 de ani, 31 ATP), iar italianul a avut nevoie de cinci seturi pentru a-l învinge pe Tomas Machac (25 de ani, 24 ATP).Căldura a fost una dintre protagonistele zilei a șaptea de la Melbourne. Unii au rezistat mai bine temperaturilor extreme, alții s-au luptat pentru a putea trece peste acest inconvenient. ...