Contraatac în negocierile pentru Drăgușin: „Președintele a dat undă verde” » Tottenham reduce pretențiile
Gazeta Sporturilor, 25 ianuarie 2026 10:50
Răsturnare de situație pe frontul Radu Drăgușin. După ce AC Milan a intrat pe fir, AS Roma revine puternic și pune din nou presiune pe Tottenham în a ceda în tratativele pentru transferul fundașului central de 23 de ani.Clubul capitolin pusese în așteptare discuțiile în vederea aducerii internaționalului român, după ce Tottenham a transmis că nu acceptă decât un transfer definitiv și mai degrabă îl păstrează decât să-l împrumute în acest mercato de iarnă. ...
Acum 5 minute
11:20
Aryna Sabalenka, după calificarea în sferturile de finală la Australian Open. „Sunt pentru pace. Asta este tot ce pot spune” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), campioană la Melbourne în 2023 și 2024, s-a calificat pentru a patra oară la rând în sferturile de finală la Australian Open, ea trecând de Victoria Mboko (19 ani, 16 WTA) în două seturi, cu 6-1, 7-6 (1). Jucătoarea din Belarus a fost întrebată la conferința de presă despre un nou comentariu al ucrainencei Oleksandra Oliynykova, cea care a criticat Gucci pentru că a semnat un contract cu liderul mondial. ...
11:20
Universitatea Craiova sperie Superliga! Botoșani nu a avut nicio șansă cu oltenii: statistică amețitoare a trupei lui Coelho # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova s-a impus aseară cu FC Botoșani, scor 2-0, grație reușitelor semnate de Cicâldău și Etim în repriza secundă. GSP a analizat raportul platformei de specialitate Wyscout pentru această partidă, iar concluziile sunt interesante. Succesul de aseară le garantează oltenilor prima poziție în clasament și la finele rundei #23. ...
11:20
Barcelona - Real Oviedo, duel în runda 21 din La Liga » Catalanii primesc vizita „lanternei roșii” # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Real Oviedo se întâlnesc astăzi, de la ora 17:15, într-un duel din cadrul etapei cu numărul 21 din La Liga. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.În timp ce Barcelona se află pe locul doi în La Liga și speră să depășească liderul Real Madrid, Real Oviedo se află pe ultimul loc. ...
Acum 10 minute
11:10
Juventus primește astăzi vizita celor de la Napoli, într-un meci din etapa #22 din Serie A, cu implicații puternice în lupta pentru titlu. Partida a fost programată de la ora 19:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
11:10
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, BT Arena, este prima locație unde vor fi interzise spectacolele de manele începând din acest an. Decizia a fost luată de conducerea instituției și este numită drept strategică, privind profilul cultural și artistic al sălii. În mod normal BT Arena este casa celor de la U BT Cluj Napoca, însă sala polivalentă de 10. ...
Acum 30 minute
11:00
11:00
10:50
10:50
Fostul căpitan din Bănie știe de ce are nevoie Universitatea Craiova în lupta la titlu: „Asta ne lipsește” # Gazeta Sporturilor
Pavel Badea (58 de ani), directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a analizat prestația oltenilor în Superligă, dar și lupta la titlu în acest sezon.Fostul mare jucător al Universității Craiova crede că anul acesta este diferit față de sezoanele trecut, iar oltenii dispun de toate elementele necesare pentru a câștiga campionatul. ...
Acum o oră
10:40
AC Milan a ajuns la un acord total cu Mike Maignan, portarul titular, și se pregătește să-i reînnoiască contractul până în 2031.După negocieri îndelungate, AC Milan a ajuns la un acord cu Mike Maignan pentru prelungirea colaborării. Contractul anterior al internaționalului expira în vara anului 2026, fapt ce generase îngrijorare în rândul „rossonerilor” cu privire la posibilitatea de a-l pierde gratis. ...
10:30
Golgheterul lui Bayern, Harry Kane (32 de ani), a fost ținta ironiilor după 1-2 cu FC Augsburg, sâmbătă, în Bundesliga.Bayern a înregistrat sâmbătă primul său eșec în Bundesliga 2025 - 2026, 1-2 cu Augsburg, iar principalul său om de gol, Harry Kane, a făcut o figură extrem de modestă. Echipa de pe locul 13 se amuză pe seama lui Harry KaneAutorul a 21 de goluri în acest campionat, 34 în toate competițiile, atacantul englez „a fost invizibil timp de 44 de minute. ...
Acum 2 ore
10:20
Gala World Rowing, fără premii pentru România, care a avut trei nominzalizări pe anul 2025 # Gazeta Sporturilor
Simona Radiș și Magdalena Rusu, la Echipajul feminin al anului, Dorin Alupei, la Antrenorul anului, și Ioana Vrînceanu, la medalia Thomas Kellner, au fost nominalizații la Premiile World Rowing 2025, fără să câștige însă. În 2024, România a triumfat la două categorii.Simona Radiș și Magdalena Rusu s-au aflat printre cele nominalizate la categoria Echipajul feminin al Anului, după ce au avut un sezon 2025 perfect. ...
10:20
Alanyaspor - Rizespor, duel la mijlocul clasamentului în Turcia: ce se întâmplă cu Ianis Hagi și Umit Akdag # Gazeta Sporturilor
Rizespor primește astăzi vizita celor de la Alanyaspor, întrun meci care contează pentru etapa #19 din Super Lig. Partida a fost programată de la ora 16:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi la TV.În timp ce Umit Akdag este anticipat ca titular, situația lui Ianis Hagi este încă incertă. ...
10:10
Neluțu Varga, pronostic super-optimist înainte de derby-ul FCSB - CFR Cluj: „Sper să-l văd pe lista marcatorilor” # Gazeta Sporturilor
Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, este optimist înaintea meciului de duminică seara, de pe Arena Națională, în care echipa lui joacă contra campioanei României, un meci extrem de important pentru ambele formații în ecuația play-off-ului. FCSB - CFR Cluj, în etapa a 23-a din Superliga, are loc în această seară, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Succesul este vital pentru ambele formații. ...
10:00
FCSB și CFR Cluj se întâlnesc de la ora 20:00, în derby-ul rundei a 23-a din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După 22 de etape din sezonul regulat, FCSB și CFR Cluj nu se află în situații deloc bune. Campioana din ultimele două sezoane e pe locul 9, cu 31 de puncte (8 victorii, 7 egaluri, 7 înfrângeri) și e la 4 puncte de locul 6, ocupat de UTA. ...
09:50
Radu Drăgușin a fost introdus un singur minut în Burnley - Spurs, dar este sfătuit să rămână la Londra » Argumentul invocat de fostul internațional român # Gazeta Sporturilor
Costel Pantilimon (38 de ani), fostul internațional român cu 54 de prezențe în Premier League, a comentat situația lui Radu Drăgușin la Tottenham după ce fundașul român a fost introdus un singur minut pe finalul partidei Burnley - Spurs, scor 2-2.Radu Drăgușin a fost introdus aproximativ un minut în finalul partidei, după ce Thomas Frank a fost forțat să mute din cauza unei accidentări a lui Cristian Romero, titularul de drept al postului. ...
09:50
Ilie Dumitrescu, despre mutarea iernii în Superligă: „Un transfer extraordinar” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost internațional român, a vorbit despre transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid.Acesta este de părere că venirea mijlocașului în Giulești reprezintă un transfer extraordinar pentru echipa antrenată de Constantin Gâlcă. Ilie Dumitrescu: „Moruțan va ajuta cu siguranță”Olimpiu Moruțan la Rapid este, până în acest moment, cel mai spectaculos transfer făcut de vreo echipă din România în această iarnă. ...
09:50
Primul diagnostic după accidentarea lui Ștefan Baiaram » Cât ar urma să lipsească # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram (23 de ani), extrema stânga a Universității Craiova, a părăsit terenul accidentat sâmbătă seara, pe teren propriu, în victoria scor 2-0 contra celor de la FC Botoșani. Ca un verdict preliminar, acesta ar fi suferit o entorsă, iar acum urmează să fie supus unor teste amănunțite, pentru a se vedea exact cât de gravă este accidentarea. La prima titularizare din 2026, Baiaram a rezistat pe teren puțin peste o oră. ...
09:40
Fanii lui Liverpool s-au săturat de Van Dijk: „Cel mai supraevaluat jucător din toate timpurile” » The Sun: „Un dezastru ambulant” # Gazeta Sporturilor
Căpitanul lui Liverpool, Virgil van Dijk (34 de ani), a greșit la primele două goluri ale lui Bournemouth, iar presa și fanii nu l-au iertat.Liverpool a pierdut la Bournemouth, 2-3, iar presa engleză și suporterii îl consideră pe Virgil van Dijk principalul vinovat pentru ruperea unei serii de 13 meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile. ...
09:40
Petrolul - Farul, primul meci al zilei în Superligă! „Lupii” vor să-și împace suporterii, „marinarii” încă speră la play-off » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Petrolul - Farul, primul duel al zilei din Superligă, se joacă astăzi, de la ora 14:30, la Ploiești. Partida de pe „Ilie Oană”, contând pentru runda #23 a campionatului, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. ...
09:30
Andrei Nicolescu: „Opruț e cel mai bun fundaș stânga din România!” » Iată ce spun cifrele # Gazeta Sporturilor
Două goluri marcate la Sibiu, într-un interval de numai 9 minute, au făcut ca Raul Opruț să-și egaleze numărul total de contribuții decisive pe care le avea în acest sezon. Această „dublă” a mai făcut ceva, a servit drept muniție pentru cei care-l cer pe dinamovist la echipa națională.Andrei Nicolescu, președinte-acționar la Dinamo, îl consideră pe Opruț a fi cel mai bun fundaș stânga din Superligă, „peste Bancu, cu o constanță incredibilă”. ...
Acum 4 ore
09:20
Carlos Alcaraz trece ca taifunul la Australian Open » Este în sferturi fără set pierdut # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) s-a impus duminică dimineața în fața lui Tommy Paul (28 de ani, locul 20 ATP) în optimile de finală de la Australian Open, scor 7-6 (6), 6-4, 7-5. Murcianul avansează în sferturile de finală de la Melbourne fără set pierdut. ...
08:50
Război total între fanii lui Villarreal și vedeta lui Real Madrid: „Vinicius, minge de plajă!” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și-a adjudecat toate punctele puse în joc în deplasarea cu Villarreal (2-0), dar Vinicius jr a avut o seară tensionată.Vinicius jr a fost protagonist în două meciuri, sâmbătă seară. Unul cu jucătorii lui Villarreal, altul cu suporterii locali, extrem de ostili cu el. Rezultatul final: 2-0 pentru Real Madrid!Meciul de pe „La Ceramica” a început neașteptat de calm pentru atacantul brazilian. „Niciun fluierat, niciun zgomot, niciun reflector. ...
08:50
Nu îi mai trebuie lui Gigi Becali! Jucătorul pus „pe făraș” este dorit în Grecia: „Realitatea este alta” # Gazeta Sporturilor
Dennis Politic (25 de ani, extremă stânga) nu mai reprezintă cel puțin pentru moment o soluție la FCSB, echipă care vrea să îl împrumute în această perioadă de mercato. Panetolikos, locul 11 din Superliga greacă, este clubul interesat de jucătorul roș-albaștrilor. În urmă cu două zile, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al formației roș-albaștrilor, a recunoscut că există șanse foarte mari ca Politic să plece la o altă echipă. ...
08:10
La scurt timp după meciul încheiat sâmbătă seara, pe „Ion Oblemenco”, scor 2-0 în favoarea Craiovei, contra celor de la FC Botoșani, în etapa #23 din Superliga, ANAD a efectuat o testare antidoping. Cele două echipe fuseseră informate de acest aspect încă dinainte de startul confruntării, iar cu 5 minute înainte de ultimul fluier au fost aleși și cei 4 jucători care să meargă la testare, câte doi de la fiecare echipă. ...
08:00
Performanță ULUITOARE! Cerul e limita » A reușit să escaladeze un zgârie-nori din Taiwan de 508 metri FĂRĂ coardă, în doar 95 de minute # Gazeta Sporturilor
Renumitul alpinist Alex Honnold (40 de ani) a reușit o ascensiune magistrală, fără coardă, pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume, situat în capitala Taiwanului. Deși Honnold este familiarizat cu provocările stilului „free-solo”, având la activ, printre alte performanțe, escaladarea peretelui El Capitan de 914 metri din Yosemite, ascensiunea unui zgârie-nori a venit cu propriile necunoscute. ...
07:50
Arne Slot s-a certat cu arbitrul! » The Sun: „Liverpool a făcut doi pași uriași înapoi” # Gazeta Sporturilor
Liverpool, echipa antrenată de Arne Slot, a pierdut la Bournemouth cu 3-2. Presa engleză scrie că managerul olandez e din nou sub presiune.Înfrângerea suferită în fața lui Bournemouth, deși venită după 13 partide fără eșec, a redeschis discuțiile despre managerul Arne Slot. The Sun a sugerat că echipa olandezului a fost „prea deschisă” și că „meciul a semănat cu unul de baschet”. ...
Acum 12 ore
00:50
00:10
Schimbări la FCSB după accidentarea lui Tănase și dezastrul de la Zagreb » Cum va arăta cu CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Cu Florin Tănase accidentat, FCSB va trebui să-și modifice planurile pentru meciul cu CFR Cluj.FCSB – CFR Cluj se joacă duminică, de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la Arena Națională, și în direct pe PrimaSport și DigiSport. ...
24 ianuarie 2026
23:50
Tudor Băluță a criticat arbitrajul după meciul cu FC Botoșani: „Jocul ar trebui lăsat mai liber. Este sport de contact” # Gazeta Sporturilor
Tudor Băluță, fotbalistul celor de la Universitatea Craiova, a comentat victoria echipei sale în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-0, într-un meci din etapa #23 a Superligii.Fotbalistul celor de la Universitatea Craiova a vorbit despre jocul echipei sale și a vorbit despre arbitrajul lui Marcel Bîrsan. Tudor Băluță a prefațat și partida cu Farul Constanța, următorul meci al oltenilor în campionat. ...
23:30
Monday Etim (27 de ani) a înscris în Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, profitând de o mare greșeală a lui Andrei Miron, care i-a pus mingea pe tavă într-o fază care nu anunța niciun fel de pericol.Transferat de Craiova în septembrie 2025, Monday Etim a înscris astăzi al șaselea gol în tricoul alb-albastru. A înscris în minutul 83, la 18 minute după ce intrase pe teren, servant fiindu-i un adversar, chiar căpitanul oaspeților, Andrei Miron. ...
23:20
Un meci din NBA a fost amânat, după ce un bărbat a fost împușcat în Minneapolis # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Minnesota Timberwolves și Golden State Warriors, care trebuia să aibă loc sâmbătă, 24 ianuarie, a fost amânat de NBA, după un nou incident din cursul acestei dimineți, care s-a finalizat cu împușcarea și uciderea unui bărbat de către ofițerii ICE. ...
23:10
Alexandru Cicâldău, ales „omul meciului” în Universitatea Craiova - Botoșani 2-0, a analizat partida din Bănie și a transmis că vrea să revină la echipa națională.Mijlocașul a deschis scorul în Bănie, din assist-ul lui Nsimba. La final, a vorbit despre unitatea din vestiarul oltenilor, spunând că aceasta e principală arma a Craiovei.Alexandru CIcâldău: „Orice jucător își dorește să fie la națională”„Nu contează că am ieșit eu omul meciului. ...
23:00
Andrei Miron (31 de ani), căpitanul celor de la FC Botoșani, a comis o mare greșeală în meciul cu Universitatea Craiova, câștigat de olteni cu 2-0.Era minutul 83 în meciul din Bănie. Gazdele aveau 1-0, dar Botoșaniul mai avea timp la dispoziție pentru a forța egalarea.Orice speranță la un rezultat pozitiv le-a fost spulberată în minutul 83, când Andrei Miron a comis o gafă inexplicabilă. ...
22:50
Leo Grozavu, exploziv la interviu: „Da, domnul Bîrsan, aveți dreptate! Sunteți directorul lumii!” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea echipei sale în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 2-0, într-un meci care a contat pentru etapa #23 din Superliga.Leo Grozavu a adresat cuvinte dure la adresa „centralului” Bîrsan, iar apoi s-a plâns de condițiile de antrenament pe care le are la Botoșani. A vorbit și despre jocul echipei sale și a refuzat să comenteze conflictul cu Mario Felgueiras din finalul partidei. ...
22:50
Imediat după Universitatea Craiova - Botoșani 2-0, Ștefan Baiaram a declarat că a refuzat o ofertă după întoarcerea din cantonamentul din Antalya. Motivul? Vrea să ia titlul în Superliga.Baiaram a declarat că principalul lui obiectiv e câștigarea campionatului cu Universitatea Craiova, abia apoi se va gândi la un transfer în străinătate. ...
22:40
Minaur Baia Mare, învinsă în Germania, după un final incredibil de meci! Noul transfer al Gloriei Bistrița a adus victoria lui Thuringer # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare a ratat șansa de a rămâne singura echipă neînvinsă din grupa A a EHF European League. Echipa lui Joao Ferreira a controlat o bună parte din meci, dar Thuringer a revenit spectaculos pe final și s-a impus cu 33-32, după un gol al Johannei Reichert, jucătoare care va evolua pentru Gloria Bistrița din sezonul următor.În celălalt meci al grupei A, Mosonmagyarovar s-a impus cu 31-22 în fața lui Larvik, câștigând ambele reprize. ...
22:40
Jucătorul de la Botoșani a numit favorita la titlu: „Cea mai bună echipă din campionat” # Gazeta Sporturilor
După Universitatea Craiova - Botoșani 2-0, Sebastian Mailat, extrema stânga a echipei moldovene, a lăudat-o pe echipa olteană, spunând că e cea mai puternică din Superliga.Mailtat a ratat o ocazie uriașă în prima repriză, când a scăpat singur cu Isenko. Acesta a trimis la lung, cu efect, dar mingea a lovit bara. Mailat a vorbit despre șansa ratată, dar și despre forma echipei, care a pierdut al doilea meci al anului, după 0-1 la Miercurea Ciuc runda trecută. ...
22:40
Iritat, Filipe Coelho a acceptat să vorbească: „Bine, vă voi spune ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a analizat cele întâmplate în victoria de astăzi, 2-0 cu FC Botoșani în etapa 23 a Superligii.Sub comanda antrenorului portughez, Universitatea a câștigat 5 dintre cele 7 meciuri jucate în campionat, având un fenomenal golaveraj de 16:2. Lui Coelho i-au fost prezentate aceste statistici la începutul flash-interviului. ...
Acum 24 ore
22:20
Scandal uriaș pe gazon, imediat după Craiova - Botoșani » A văzut „roșu” și s-a certat cu Leo Grozavu # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Botoșani 2-0. Imediat după meciul de pe „Ion Oblemenco”, atmosfera s-a încins pe teren, Mario Felgueiras fiind furios pe arbitraj.Directorul sportiv al echipei oltene nu s-a abținut imediat după fluierul de final. S-a dus „glonț” la Marcel Bîrsan, reproșându-i anumite faze din meci. Juveții au fost enervați de „central” mai ales în prima repriză, când a dat fault la un duel umăr la umăr între Baiaram și Pavlovic. ...
22:20
„E prima dată în istoria Ligii 1” » După 5 etape fără succes, Valeriu Iftime anunță: „Da, mi-e frică!” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea cu Universitatea Craiova, 0-2, și unde-i lasă acest rezultat echipa în contextul luptei pentru play-off.Eșecul din Bănie prelungește seria neagră a moldovenilor, care n-au mai câștigat și nici măcar n-au mai înscris de 5 etape, din finalul lunii noiembrie. ...
22:10
21:50
Ștefan Baiaram (23 de ani), extrema stânga de la Universitatea Craiova, s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani, din etapa a 23-a din SuperligaBaiaram a fost titular pentru olteni, dar nu a terminat partida pe teren. A fost înlocuit minutul 64, cu Etim, și a ieșit șchiopătând de pe gazon.GALERIE FOTO. Ștefan Baiaram a părăsit terenul accidentat la Craiova - Botoșani+1 FOTOBaiaram a aterizat greșit după un duel aerian și nu a mai putut continua partida. ...
21:30
Max Verstappen (28 de ani), între 2021 și 2024 campion mondial în Formula 1, simte că un factor-cheie al noului sezon din F1, primul din această nouă eră a competiției, va fi marcat de abilitatea piloților de a se „adapta rapid” la noile monoposturi, mai scurte, înguste și agile. ...
21:30
Cum să faci față căldurii de la Melbourne? Doi jucători calificați în optimi de finală au răspuns la această întrebare # Gazeta Sporturilor
Ben Shelton (23 de ani, 7 ATP) și Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP) au vorbit despre ziua teribilă de la Australian Open. Americanul a trecut în trei seturi de Valentin Vacherot (27 de ani, 31 ATP), iar italianul a avut nevoie de cinci seturi pentru a-l învinge pe Tomas Machac (25 de ani, 24 ATP).Căldura a fost una dintre protagonistele zilei a șaptea de la Melbourne. Unii au rezistat mai bine temperaturilor extreme, alții s-au luptat pentru a putea trece peste acest inconvenient. ...
21:30
Daniele Croce, analist și colaborator al lui Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, a fost prezent pe „Ion Oblemenco”, la meciul jucat de Universitatea Craiova și FC Botoșani. Croce a fost invitatul lui Jerry Gane, antrenorul secund de la naționala României. Colaboratorul lui Montella pregătește terenul pentru duelul de la barajul pentru Campionatul Mondial, de la 26 martie, de la Istanbul. ...
21:20
Haos! Suporterii au invadat terenul în timpul meciului și au adunat toate mingile! # Gazeta Sporturilor
Suporterii echipei Buducnost Podgorica au întrerupt un meci amical între clubul lor și Ilarion, o echipă din liga a treia muntenegreană, invadând terenul și adunând toate mingile.Partida a fost întreruptă în minutul 20, la un avantaj minim al lui Ilarion, echipă antrenată, de altfel, de Miodrag Grof Božović, fostul antrenor al Stelei Roșii Belgrad. ...
