Ilie Dumitrescu, despre mutarea iernii în Superligă: „Un transfer extraordinar”

După eșecul de la Cluj, 0-1, cu U, Jean Vlădoiu a anunțat că Unirea Slobozia va mai face un transfer în perioada de mercato.Antrenorul din acte al ialomițenilor a transmis că echipa e aproape să bată palma cu un nou fundaș stânga. Șerbănică și Vlăsceanu sunt apărătorii stânga ai Unirii Slobozia în acest moment.Despre meciul cu U, Vlădoiu s-a declarat în mare mulțumit și consideră că echipa lui se va salva fără probleme de la retrogradare. ...