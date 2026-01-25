Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda
Digi24.ro, 25 ianuarie 2026 11:20
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda. Acordul preliminar a fost încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE, preluat de Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
11:20
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda # Digi24.ro
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda. Acordul preliminar a fost încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE, preluat de Agerpres.
11:10
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia # Digi24.ro
Petrolierul Grinch, suspectat că ar aparţine flotei fantomă ruseşti, a fost escortat de marina franceză spre coasta de sud a Franţei și va fi predat autorităţilor judiciare, potrivit Prefecturii Maritime a Mediteranei.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare de cod galben de intensificări ale vântului, până luni dimineață, în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali. De asemenea, a fost emis un cod galben de precipitații, de luni până marți, în mai multe județe din Banat, Oltenia și Muntenia.
Acum 2 ore
10:40
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi # Digi24.ro
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări.
10:20
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar fi furnizat cannabis adolescenților care l-au ucis pe Mario Berinde # Digi24.ro
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar fi furnizat cannabis adolescenților care l-au ucis pe Mario Berinde
10:00
Mexicul ia în considerare să oprească livrările de petrol către Cuba de teama SUA. Reducerea livrărilor ar însemna un colaps energetic # Digi24.ro
Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuţiilor, citate de Reuters.
Acum 4 ore
09:40
Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție # Digi24.ro
Alpinistul american Alex Honnold a urcat duminică pe clădirea Taipei 101, un zgârie-nori de peste 5000 de metri înălțime, fără corzi sau echipament de protecţie.
09:30
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, a rămas fără energie electrică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce vânturile puternice au provocat o pană de curent, a anunțat furnizorul local de electricitate, potrivit Agerpres, care citează AFP.
09:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 25 ianuarie 2026. Sumă uriașă în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,51 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 25 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
09:00
Un număr de 123 de persoane au fost salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore, anunță Dispeceratul Național Salvamont. Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.
08:50
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către ICE. Democrații cer agenților federali să părăsească Minnesota # Digi24.ro
Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, relatează AP, preluat de News.ro.
08:40
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent electric. Mii de zboruri anulate # Digi24.ro
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă, care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 180.000 de consumatori, până în Texas, şi ameninţă să paralizeze statele din est cu ninsori abundente.
Acum 6 ore
07:10
Viața în chirie. Cât a ajuns să coste acum închirierea unui apartament în marile orașe: „Cred că totul este supraevaluat!” # Digi24.ro
Piața chiriilor slăbește bugetele românilor și dă bătăi de cap celor care caută o locuință. Prețurile în creștere sunt de așteptat în marile orașe, cum ar fi Cluj-Napoca sau București, dar și în Craiova, unde un apartament de două camere a ajuns să se închirieze cu 500 de euro. Constanța și Iași se mențin la același nivel ca anul trecut.
07:10
În fiecare noapte Ucraina se apără cum poate împotriva dronelor și rachetelor trase de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a răspuns la întrebarea cât costă acest efort de contracarare a unui atac.
07:10
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate de mărci chinezești și Tesla în bazele militare, invocând îngrijorarea că datele colectate de vehiculele moderne ar putea fi accesate de serviciile de informații străine, informează TVP World.
07:10
„Fiecare sare la gâtul cuiva”. Regizorul seriei „Avatar”, James Cameron, explică de ce a părăsit SUA și unde a ales să trăiască # Digi24.ro
Regizorul James Cameron a declarat că modul în care Noua Zeelandă a gestionat pandemia de Covid-19 este motivul pentru care a decis să se mute definitiv acolo, părăsind SUA. Într-un interviu publicat de The Guardian, Cameron – care a filmat o mare parte din cel mai recent film „Avatar” în emisfera sudică – a descris situația din SUA sub mandatul lui Donald Trump „ca și cum ai privi un accident de mașină repetându-se la nesfârșit”.
07:10
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească liderul de la Kremlin (analiză EFE) # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte - cel puţin pentru moment - delirul său de grandoare şi se mulţumeşte cu controlul provinciei ucrainene Donbas ca principală victorie a sa după patru ani de război sângeros, scrie agenția EFE într-un comentariu privind stadiul frontului și al negocierilor dintre cele două tabere, mediat de Statele Unite.
07:10
Cum depistezi diabetul la timp. Semnele timpurii pe care medicii recomandă să nu le ignori: „Pot preveni complicații grave” # Digi24.ro
Diabetul zaharat este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice, cu un impact semnificativ asupra calității vieții și a sistemului de sănătate. Cum poate fi depistată afecțiunea și de ce este important să nu ignorăm simptomele aparent banale.
07:10
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat” # Digi24.ro
Tendința de a pune nou-născuților cel puțin două prenume se menține printre români. Cele mai populare rămân Andrei și Maria, folosite în diverse combinații. În Iași, de exemplu, unul dintre orașele cu cea mai mare natalitate din țară, trei sferturi dintre părinti le-au pus copiilor două prenume. Un procent dintre nou-născuți au primit chiar trei. Printre cele mai rare au fost Costel, Nicanor, Demetra sau Melania.
07:10
Blocaj total în primăriile în care nu s-au votat majorările de impozite. Cazul comunei unde nu se fac deloc nici încasări, nici plăți # Digi24.ro
În timp ce în majoritatea comunelor și orașelor din țară s-au mărit taxele și impozitele, există și localități unde nu s-a întâmplat asta. Bucurie pentru localnici și necaz mare pentru autorități, pentru că s-a creat un blocaj complet. Primăriile nu mai încasează banii de la stat, ceea ce înseamnă că funcționarea instituțiilor este imposibilă. Este și cazul comunei Drăgănești, din județul Galați: „Nu mai putem funcționa, avem totul blocat”, spune îngrijorat primarul.
07:10
Zi cu cruce roșie în calendar pe 25 ianuarie: Preotul explică semnificația praznicului și obiceiurile care aduc binecuvântare în casă # Digi24.ro
La 25 ianuarie, credincioșii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Grigorie de Nazianz și Bretanion, personalități marcante ale creștinismului, recunoscute pentru rolul lor esențial în afirmarea teologiei ortodoxe.
07:10
Aproape o treime dintre copiii britanici nu știu să folosească cărțile când încep școala și încearcă să le gliseze ca pe smartphone # Digi24.ro
Aproape o treime dintre copiii din Marea Britanice care au început școala primară anul trecut nu știau să folosească corect cărțile, încercând uneori chiar să le gliseze sau să le atingă ca pe un smartphone, potrivit unui sondaj citat de Sky News.
07:10
Rusia își completează rândurile cu luptători străini. Culisele operațiunii prin care sunt încorporați „soldați de unică folosință” # Digi24.ro
Numărul recruților din Rusia a început să scadă după patru ani de război împotriva Ucrainei. Între timp, campaniile de recrutare ale Kremlinului în străinătate par să se intensifice, scriu jurnaliștii Meduza. La începutul lunii ianuarie, videoclipurile virale care păreau să arate ofițeri ruși maltratând recruți africani au determinat oficialii ucraineni să lanseze noi avertismente potrivit cărora armata lui Vladimir Putin consideră luptătorii străini ca fiind „de unică folosință”. Cu toate acestea, promisiunile de salarii mari și cetățenie rapidă continuă să atragă mii de tineri, în special din țările cu venituri mici, în rândurile armatei ruse.
07:10
Oana Zamfir, despre cel mai greu moment din viața profesională: „Toată lumea a pornit de la premisa că nu știam cine e Marian Munteanu” # Digi24.ro
Oana Zamfir, jurnalist de radio și televiziune, a vorbit la emisiunea „La cină”, de la Digi24, cu Ionela Năstase și Adrian Hădean, despre cel mai greu moment din viața profesională. „Nu m-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat. Toată lumea a pornit de la premisa că eu nu știam cine e Marian Munteanu,” a povestit jurnalista Digi24.
07:10
Un virus periculos circula printre oameni acum 45.000 de ani. Ce arată analiza mumiei Otzi, omul preistoric al ghețurilor # Digi24.ro
Doi indivizi preistorici renumiți au fost probabil infectați cu un virus papilloma uman (HPV) asociat cu mai multe tipuri de cancer, scrie Live Science. Mumia Otzi, omul ghețurilor, veche de 5.300 de ani, și un bărbat preistoric care a trăit în Siberia acum 45.000 de ani purtau amândoi un tip de HPV care poate provoca cancer, arată cercetări recente.
Acum 12 ore
00:10
Ce amendă a primit un șofer din Galați, filmat în timp ce trage cu mașina o sanie pe care se aflau 4 tineri # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a fost amendat de poliţişti după ce a fost filmat când conducea un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau alţi patru tineri. Scenele au fost filmate de un pasager al maşinii, care era ieşit pe jumătate pe geamul din dreapta faţă.
00:00
Val de spargeri în Timiş: aproape jumătate de milion de euro furaţi din case. Printre păgubiţi, rectorul UVT şi manageri de spitale # Digi24.ro
Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost sparte în ultimele zile, hoţii reuşind să fure bani şi bijuterii în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Printre persoanele păgubite s-ar număra rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi cel puţin doi manageri de spitale, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor.
24 ianuarie 2026
23:10
Cum trăiesc iarna oamenii blocați în satele uitate de lume ale României: „Așa a fost dintotdeauna. Noi suntem departe de civilizație” # Digi24.ro
Fie că este o iarnă grea sau una cu temperaturi peste cele obișnuite, mii de români, locuitorii satelor și cătunelor de munte, în general bătrâni, trăiesc anotimpul în izolare. Accesul către oraș este dificil, magazinele sunt departe sau nu există, iar oamenii trăiesc din proviziile adunate peste an în caz de urgență. Nici ambulanța, nici pompierii nu ar putea ajunge la timp.
23:10
„Rebranding” politic la Moscova. După perioada de retorică agresivă, Dmitri Medvedev caută o revenire în politica de prim-plan a Rusiei # Digi24.ro
De câțiva ani, prezența publică a lui Dmitri Medvedev a fost influențată mai puțin de îndatoririle sale oficiale și mai mult de postările sale incendiare pe rețelele sociale. Acum, surse citate de Meduza afirmă că fostul președinte reformist al Rusiei, devenit un susținător fervent al războiului, dorește să revină în centrul atenției ocupând primul loc pe lista federală a partidului Rusia Unită la alegerile pentru Duma de Stat din 2026.
23:00
Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, vineri, de la Iaşi, un mesaj despre direcţia României, afirmând că viitorul ţării depinde de păstrarea „busolei morale”, într-un discurs susţinut în Piaţa Unirii, la ceremonia dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.
23:00
Nicuşor Dan: Respectul față de istorie trebuie să rămână un reper. Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj după ce, sâmbătă, a participat la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române la Iaşi şi la Focşani. „Respectul față de istoria noastră trebuie să rămână un reper. Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit,” se arată în mesajul președintelui.
Acum 24 ore
22:30
Remus Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii” # Digi24.ro
Politologul Remus Ștefureac a publicat pe contul său de Facebook concluziile sale în urma aprobării de Pentagon a Strategiei de Apărarea a SUA. „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii”, comentează el.
22:20
Italia protestează şi își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana # Digi24.ro
Italia a protestat oficial sâmbătă faţă de eliberarea pe cauţiune a proprietarului unui bar elveţian cuprins de un incendiu fatal de Anul Nou şi şi-a rechemat ambasadorul din Elveţia. Decizia instanţei a fost criticată în ambele ţări, relatează Reuters.
22:10
Trump dă înapoi. Președintele SUA a salutat rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit reacţii virulente în rândul aliaţilor NATO despre care a susţinut anterior că s-ar fi ferit de confruntările armate directe cu talibanii, o remarcă pe care premierul britanic Keir Starmer a descris-o drept jignitoare, iar cei doi lideri au avut sâmbătă o convorbire telefonică, relatează AFP.
21:40
Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut. Poliția cere ajutor pentru găsirea lui # Digi24.ro
Poliția a emis un mesaj RO-Alert sâmbătă seara prin care cere ajutorul populației pentru găsirea unui copil de 11 ani, dispărut în București, Sectorul 2. Băiatul se numește Gheorghe Trifu și a dispărut sâmbătă seara.
21:40
Medicii din Italia pot prescrie vizite la muzeu. Arta, introdusă oficial într-un proiect-pilot pentru sănătatea psihică # Digi24.ro
Medicii din regiunea Piemont, Italia, pot prescrie pacienților nu doar medicamente, ci și vizite la muzeu, ateliere artistice și activități culturale, în cadrul unui proiect-pilot care introduce „prescripția socială” în sistemul public de sănătate. Inițiativa, lansată de serviciul sanitar Asl To3, urmărește să sprijine sănătatea psihică și emoțională a persoanelor vulnerabile, prin integrarea artei și culturii în planurile personalizate de tratament, relatează presa italiană.
21:30
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare. Oficial american: ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni” # Digi24.ro
O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american, care a vorbit despre progrese înregistrate în discuţiile desfăşurate în acest format vineri şi sâmbătă în capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), chiar dacă nu au condus la vreo înţelegere care să apropie Rusia şi Ucraina de încheierea războiului, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
20:40
Statele Unite: Aproape 10.000 de zboruri au fost anulate. 140 de milioane de persoane se află sub amenințarea furtunii de iarnă # Digi24.ro
Aproape 10.000 de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, pe măsură ce o furtună monstruoasă a început să facă ravagii sâmbătă în mare parte a țării și a amenințat să întrerupă alimentarea cu energie electrică pentru câteva zile și să blocheze principalele drumuri cu gheață periculoasă.
20:30
SpaceX se pregătește de listarea la bursă. Elon Musk ar putea vinde un pachet de acțiuni, la o evaluare de 800 de miliarde de dolari # Digi24.ro
SpaceX ia în calcul listarea la bursă, într-o mișcare care ar presupune vânzarea unui pachet de acțiuni. Potrivit The Guardian, Elon Musk poartă discuții cu mari bănci de pe Wall Street pentru o posibilă ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la aproximativ 800 de miliarde de dolari.
19:50
Trump confirmă că raidul din Venezuela nu ar fi fost posibil fără o nouă armă secretă: „Ei au apăsat butoanele, nimic nu a funcționat” # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat presei din Statele Unite că o nouă armă secretă a fost esenţială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro.
19:20
Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit # Digi24.ro
Poliţiştii SAS au intervenit în forţă, sâmbătă, într-un apartament din Bucureşti, unde o femeie era sechestrată de fostul iubit, pe numele căruia era emis ordin de protecţie. Femeia era reticentă în discuţiile cu poliţiştii ajunşi la adresă și pentru că exista suspiciunea că bărbatul o ameninţa cu un cuţit, s-a forţat intrarea. Victima şi copilul sunt în siguranţă, iar bărbatul a fost imobilizat.
19:10
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi” # Digi24.ro
Polonia, prin președintele și premierul său, a făcut front comun în fața ramarcilor lui Donald Trump. Acesta minimalizase rolul forțelor armate ale aliaților NATO în teatrele de operațiuni.
19:10
O persoană a fost împușcată de agenți federali americani, în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației anti-imigrație, incidentul declanșând proteste de amploare și reacții dure din partea autorităților locale. Guvernatorul statului Minnesota a anunțat că a discutat cu Casa Albă și a cerut președintelui Donald Trump retragerea „miilor de ofițeri violenți” din stat.
19:00
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă # Digi24.ro
Anchetă pentru droguri în dosarul crimei din Timiș. DIICOT face sâmbătă percheziții în satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de prieteni. Descinderile au loc loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, și se desfășoară acasă la familiile arestaților din cazul crimei și la bunica unuia dintre ei.
18:50
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au” # Digi24.ro
Donald Trump a amenințat sâmbătă Canada cu tarife vamale de 100% pentru toate exporturile către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va încheia un acord comercial cu China, și a anunțat în același timp că administrația sa a confiscat petrol venezuelean de pe mai multe petroliere, cantități care sunt procesate în rafinării din SUA, potrivit The Guardian.
18:20
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor # Digi24.ro
Rusia a majorat de nouă ori exporturile fizice de aur către China în 2025, până la 25,3 tone, ceea ce înseamnă o creștere de 800%, potrivit datelor vămii chineze citate de RIA Novosti. În termeni valorici, livrările au crescut de 14,6 ori, ajungând la 3,29 miliarde de dolari. Atât volumul, cât și valoarea reprezintă maxime istorice pentru relațiile comerciale dintre Rusia și China, informează The Moscow Times.
18:20
Reacția lui Nicușor Dan după huiduielile de la Iași: Nu trăim vremuri uşoare, dar sunt momente în care trebuie să ne bucurăm # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, după ce a fost huiduit în timpul în timpul manifestărilor de Ziua Unirii Principatelor, că nu trăim vremuri uşoare, dar „sunt momente în care trebuie să ne bucurăm, iar dacă nu, atunci să respectăm”.
18:20
Nicușor Dan: problema școlilor din Ucraina cu predare în limba română e una serioasă și „nu o să o băgăm sub preș” # Digi24.ro
Prezent la iași cu ocazia Zilei Unirii, Nicușor Dan a comentat pe marginea noii legi din Ucraina, privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, legea care a stârnit nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, informează Digi24.
18:00
Nicușor Dan: Acordul Mercosur e extrem de benefic pentru România. Poate să aducă o creștere de 10 - 15% a industriei auto # Digi24.ro
Acordul Mercosur este extrem de benefic pentru România, a declarat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, la Iași, la finalul ceremoniilor dedicate zilei Unirii Principatelor. Poate să aducă o creștere de 10 - 15% a industriei auto din România, a precizat președintele.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.