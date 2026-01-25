Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”

13:20

România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, susțin 44% dintre respondenții Barometrului de politică externă realizat în ianuarie de Avangarde, în timp ce 36% au răspuns „nu”. În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, 60% dintre respondenții sondajului cred că NATO ar apăra țara. În ceea ce privește participarea lui Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos, 69% spun că președintele ar fi trebuit să facă acest lucru.