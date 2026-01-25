Ion Cristoiu: Ne întrebăm cu invidie: Cum de i-a reușit lui Nicușor Dan un dezastru atât de mare precum cel din 24 ianuarie?

10:10

Când Nicușor Dan lipsește de la aproape toate evenimentele de pe plan internațional, extrem de importante, cum este și Forumul de la Davos, am putea crede că acesta este un președinte foarte preocupat de problemele interne ale țării. Ei bine, nu! Nicușor Dan este decuplat complet de la problemele românilor și nu știe cu cât […]