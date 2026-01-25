Care este și cât costă cea mai ieftină chirie din București acum, în ianuarie 2026
Gândul, 25 ianuarie 2026 11:20
Dacă ești în căutarea unei chirii ieftine în Capitală, cel mai la îndemână e să intri pe un site de comerț online și să selectezi „garsoniere-chirie-bucurești”, căci un apartament cu bani puțini e mai greu de găsit. Astfel, în căutările tale, poți să descoperi următorul anunț de închiriere pentru cea mai ieftină chirie din București. […]
• • •
Acum 15 minute
11:40
Consilierul lui Nicușor Dan face rezumatul Davos 2026, de unde președintele a lipsit. „Dacă ascultăm de naționaliști vom ajunge o Europă de pigmei” # Gândul
Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, spune că la Davos, delegația României a funcționat surprinzător de bine, deși a fost formată din oameni veniți din zone politice diferite, iar președintele a lipsit. Într-o perioadă în care la București partidele se ceartă, el descrie o atmosferă mult mai calmă în întâlnirile de la Forumul Economic Mondial. […]
Acum o oră
11:20
Care este și cât costă cea mai ieftină chirie din București acum, în ianuarie 2026

Dacă ești în căutarea unei chirii ieftine în Capitală, cel mai la îndemână e să intri pe un site de comerț online și să selectezi „garsoniere-chirie-bucurești", căci un apartament cu bani puțini e mai greu de găsit. Astfel, în căutările tale, poți să descoperi următorul anunț de închiriere pentru cea mai ieftină chirie din București. […]
11:10
Atacul ICE din Minneapolis. Noi imagini surprinse de martori: agenții i-au luat arma lui Pretti înainte să-l împuște de 9 ori # Gândul
Un nou videoclip filmat de martorii din Minneapolis pare să indice că un ofițer federal i-a luat arma lui Alex Pretti chiar înainte ca acesta să fie împușcat, relatează CNN. O înregistrare video realizată de un martor arată un agent care se apropie de grupul de ofițeri care încercau să-l imobilizeze pe Pretti și care […]
11:10
Noi imagini cu Nicușor Dan la Iași. Cum a decurs “training-ul” pe care i l-a făcut Delia Dinu, șefa de la protocol, înainte de ceremonie # Gândul
Deși a excelat la matematică de-a lungul studiilor, protocolul prezidențial îi dă mari bătăi de cap președintelui Nicușor Dan. După ce sâmbătă, la Focșani, s-a încurcat și a defilat pe lângă covorul roșu, Dan a fost surprins la Iași într-un moment rar pentru un șef de stat. Șefa de protocol de la Cotroceni, Delia Dinu, […]
Acum 2 ore
10:40
Victor Ponta: „Am spus de la început că politica lui Trump o să fie diferită. Nu folosește diplomații, ci oamenii de afaceri” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a explicat de ce politica externă a lui Donald Trump nu mai funcționează pe canalele clasice și de ce România a rămas, în opinia sa, „într-un film care s-a terminat”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Trump face […]
10:40
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026 # Gândul
Luni, 26 ianuarie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 90 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul YouTube ProMotor România. Este al doilea episod difuzat în 2026 și marchează revenirea formatului cu o ediție dedicată industriei auto, motorsportului și strategiei de brand într-o perioadă de tranziție accelerată. Podcastul este găzduit de Luci Popa, […]
10:40
Val de spargeri în Timișoara: locuințele lui Marilen Pirtea, consilierul lui Bolojan, și Cristian Oancea, au fost sparte # Gândul
Un val de spargeri de locuințe a zguduit județul Timiș în ultimele zile. Sâmbătă seara, locuințele lui Marilen Pirtea, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara, și a lui Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, au fost sparte de hoți în […]
10:20
Sondaj Avangarde: 44% dintre români spun că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Gândul
44% dintre români consideră că România trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, iar 69% spun că Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic de la Davos, potrivit ultimului sondaj Avangarde. Cei mai mulți dintre cei care sunt de acord cu aceste idei au doar studii primare, iar la […]
10:20
Au fost percheziții în satul din Timiș, unde a fost ucis Mario, după ce s-a descoperit că principalul suspect, un minor de 13 ani, era drogat # Gândul
Procurorii DIICOT s-au sesizat după ce s-a descoperit că principalul suspect în cazul asasinatului din Cenei, județul Timiș, un băiat de 13 ani, era drogat la două zile după crimă. În acest caz, anchetatorii au dus la audieri un tânăr de 17 ani, bănuit că îl aproviziona pe minor. Un alt suspect este căutat de […]
10:10
Nicușor Dan, decuplat complet de la problemele românilor. Nu știe cu cât au crescut impozitele: „Nu am mari proprietăți”. Președintele deține un teren de peste 7.000 de metri pătrați în celebra stațiune Predeal # Gândul
Când Nicușor Dan lipsește de la aproape toate evenimentele de pe plan internațional, extrem de importante, cum este și Forumul de la Davos, am putea crede că acesta este un președinte foarte preocupat de problemele interne ale țării. Ei bine, nu! Nicușor Dan este decuplat complet de la problemele românilor și nu știe cu cât […]
10:10
Tulburarea polară și drumul spre anexarea Groenlandei, mare miză a lui Trump. „Este înspăimântat că va fi depășit și înfrânt în Arctica” # Gândul
La începutul lunii ianuarie a acestui an, în urma capturării președintelui venezuelean Nicolás Maduro, Donald Trump și-a intensificat presiunea asupra Europei, ridicând posibilitatea unei anexări militare a Groenlandei. La Washington, oficialii susțin că deținerea insulei este esențială pentru apărarea SUA împotriva Rusiei și Chinei și că amplasarea și resursele sale minerale ar putea oferi avantaje […]
10:10
Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! Au apelat la un tratament de rehidratare a pielii: „Suntem precum niște prințese” # Gândul
Doar câteva zile au mai rămas până la plecarea canotorilor în cantonamentul din Italia, de la Sabaudia. O parte dintre sportive, în frunte cu campioanele olimpice Simona Radiș și Ancuța Bodnar, au profitat de câteva ore de pauză pentru a merge la un salon de frumusețe din centrul Bucureștiului. Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! […]
10:00
Valeriu Iftime, îngândurat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0! „E perioadă neagră” # Gândul
Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa FC Botoşani, în etapa a 23-a din Superligă. Echipa lui Filipe Coleho a urcat pe primul loc al clasamentului din Superliga. Gruparea moldavă se depărtează de podium, contabilizând cinci meciuri consecutive fără victorie. Valeriu Iftime, speriat după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0! […]
10:00
Ion Cristoiu: „Trebuia să fim primii care semnează pentru Consiliul pentru Pace, ne lăudăm de atâția ani că suntem parteneri cu America” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a analizat refuzul României de a răspunde pozitiv invitației primite din partea lui Donald Trump pentru participarea la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „ A fost și o încercare, un fel de verificare a loialității […]
Acum 4 ore
09:50
Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din 2026 # Gândul
Gândul îți spune ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din acest an. Este vorba de estimări pentru mai multe variante de ani de pensionare (din 2027, până în 2051), și pentru mai multe scenarii salariale actuale (3.000 lei. 4.000 lei, 5.000 lei, 7.500 lei […]
09:40
Victor Ponta: „Inițiativa lui Trump a fost un test mondial uriaș – a întrebat practic cine este cu mine și cine este împotriva mea” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre scopul Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, care, spune el, ar reprezenta mai degrabă o triere a țărilor europene între cele care sunt de partea Americii și cele care sunt împotrivă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Inițiativa lui Donald Trump […]
09:40
Uniunea Europeană vrea să reducă utilizarea plasticului, în special a celui de unică folosință și ia măsuri drastice în acest sens, scrie Cancan.ro. Sticlele de plastic, un real pericol pentru mediul înconjurător, vor intra sub incidența unor directive tot mai stricte. Autoritățile europene au introdus, încă din 2019, Directiva SUP (Single Use Plastic), care reglementează […]
09:10
Valentin Stan: Războiul din Ucraina nu are nicio legătură cu documentul care conține invitația transmisă de Trump # Gândul
În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a criticat modul în care a fost prezentată public invitația transmisă de Donald Trump către Nicușor Dan. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Stan a afirmat că invitația lui Trump se referă explicit la un consiliu privind conflictul […]
08:50
Gigi Becali era dependent de jocurile de noroc. Patronul FCSB a dezvăluit cum a câștigat o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari # Gândul
Gigi Becali recunoaște că era un împătimit al jociurilor de noroc și petrecea multe ore la cazinouri, pe vremea când numeroși oameni din lumea sportului aveau un asemenea „hobby”, scrie Prosport. Patronul FCSB a dezvăluit și cum a reușit să câștige o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari. Miliardarul a povestit […]
08:40
Ion Cristoiu: „Singura soluție pentru viitor este o uniune a statelor europene, nu Uniunea Europeană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre schimbarea ordinii mondiale și despre relația dintre Statele Unite și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. De la lumea unipolară la realitatea multipolară Cristoiu explică faptul că ordinea mondială de după Războiul Rece s-a schimbat fundamental. America nu […]
08:30
Cele 10 diferențe majore dintre Arctica și Antarctica pe care trebuie să le cunoască orice șef de stat # Gândul
Președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat intenția de a anexa Groenlanda pentru a deveni parte a teritoriului Statelor Unite ale Americii, invocând problemele de securitate regională prezentate de China și Rusia. Cum majoritatea locuitorilor din Groenlanda ar prefera să fie independenți și nu „cetățeni ai SUA” , majoritatea americanilor se opun anexării […]
08:20
Un fotbalist important din Superliga și-a anunțat despărțirea de club, care se află în cursa pentru câștigarea campionatului: „Voi pleca sigur!” # Gândul
Ștefan Baiaram a oferit detalii despre viitorul său la Universitatea Craiova. Fotbalistul a decis să rămână la clubul din Bănie până la finalul sezonului, pentru a lupta alături de colegii săi pentru câștigarea campionatului, scrie Prosport. El a luat decizia să rămână la Universitatea Craiova, fiind convins că-și poate îndeplini visul avut de mic copil, […]
08:10
Adrian Năstase: „România a intrat într-o serie de crize, iar elitele intelectuale și politice nu mai sunt în stare să ofere siguranță și soluții” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, a tras un semnal de alarmă cu privire la lipsa de acțiune a clasei politice românești, în contextul în care România se află într-o situație defavorabilă atât din punct de vedere economic, cât și geopolitic. Urmăriți […]
Acum 6 ore
07:50
Viceamiralul în retragere Dorin Dănilă a murit, la vârsta de 72 de ani. A fost șef al Forțelor Navale Române, în perioada 2006-2010 # Gândul
Viceamiralul în retragere Dorin Dănilă, fost șef al Forțelor Navale Române în perioada 2006-2010, a murit – sâmbătă – la vârsta de 72 de ani. „Doliu în Forțele Navale Române. Sâmbătă, 24 ianuarie, a trecut la cele veșnice viceamiralul în retragere Dorin Dănilă, fost șef al Statului Major al Forțelor Navale în perioada 2006-2010. Statul […]
07:40
Ion Cristoiu: „NATO a fost o alianță unică în istorie și trebuia să se încheie în anii 1990” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat că NATO ar fi trebuit desființată încă din 1990, spunând că retorica critică și temerile liderilor europeni cu privire la această ipoteză nu ar avea baze solide. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu […]
07:20
25 Ianuarie, calendarul zilei: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C. Volodimir Zelenski împlinește 48 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 25 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 25 ianuarie 1942, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată pe teritoriul României: –38,5 °C, la stația meteorologică din Bod, situată în Depresiunea Brașovului. Acest record termic negativ a fost […]
07:10
Adrian Năstase: „Războiul din Ucraina este un război de așteptare pentru ca americanii să-i câștige pe ruși de partea lor” # Gândul
Fostul prim-ministru Adrian Năstase a declarat, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată pe 20 ianuarie 2026, că războiul din Ucraina are caracteristicile unui conflict asimetric. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Năstase a subliniat că, deși conflictul durează de mai mulți ani, regulile de angajare nu sunt aceleași pentru cele două părți. […]
06:00
Cele șapte greșeli pe care nu ar trebui să le faci niciodată la un interviu de angajare. Iată ce indică eticheta de business # Gândul
Din 2025, din cauza bulei AI și a tensiunilor comerciale dintre SUA și restul lumii, piața muncii a devenit la fel de volatilă ca în timpul pandemiei din 2020. Și în epoca AI, înainte de a se prezenta la interviul pentru angajare, este foarte important ca un candidat să aibă grijă cum se prezintă în […]
Acum 8 ore
05:10
USS Zumwalt al Marinei SUA, primul distrugător hipersonic stealth, a finalizat testele pe mare. „Implicații semnificative pentru doctrina viitoare a războiului de suprafață” # Gândul
În data de 21 ianuarie 2026, Huntington Ingalls Industries (HII) a confirmat finalizarea testelor pe mare pentru nava USS Zumwalt (DDG 1000) – primul distrugător hipersonic stealth -, în urma unei perioade prelungite de modernizare la șantierul său naval din Pascagoula. Potrivit companiei, testele marchează încheierea cu succes a unei faze de testare post-disponibilitate și reprezintă prima […]
05:10
Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal” # Gândul
Cauza în care au fost condamnați Daniel zis Dani Mocanu și Nando Ionuț Mocanu poate avea un alt deznodământ, după ce victimele Ionuț Cornel Pletosu și Gheorghe Enache, ambii din Ștefănești-Argeș, au făcut recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva deciziei penale definitive nr. 737/06.11.2025 dată de Curtea de Apel Brașov […]
05:10
Povestea misteriosului inventator român care s-a tras în poză la Davos cu liderii Europei. A creat pastila care „construieşte” super-creiere rezistente la stres şi oboseală # Gândul
Chiar dacă președintele Nicușor Dan a ales să nu participe la Forumul Economic de la Davos, România a avut un reprezentant care a reușit să se fotografieze cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Nu este ministru, nu este consilier prezidențial și nici măcar nu a […]
Acum 12 ore
00:10
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Prognoză meteo Paște 2026 Paștele va fi sărbătorit de românii creștin-ortodocși pe 12 aprilie 2026. Cum va arăta însă prognoza lunii aprilie în Capitală? Meteorologii Accuweather transmit că, în ziua sfântă, bucureștenii se […]
24 ianuarie 2026
23:20
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat că vor fi oferite ajutoare de până la 50 și 100 de lei, lunar, pentru consumatorii vulnerabili # Gândul
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat, în cursul serii de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la Antena 3 CNN, faptul că cetățenii români vulnerabili vor primi ajutoare de până la 100 de lei lunar la gaze și 50 de lei la energie electrică. De asemenea, oficialul a mai precizat faptul că, odată ce situația bugetară se […]
23:10
Trump nu-și cere scuze pentru discreditarea aliaților NATO, dar recunoaște contribuția armatei britanice în războiul din Afganistan: „Vă iubim” # Gândul
Donald Trump a fost criticat dur de comandanți militari și de lideri politici din Europa după afirmația denigratoare „trupele aliate au luptat puțin mai în spate în războiul din Afganistan”. Președintele american a criticat deseori statele membre ale NATO pentru că nu contribuie financiar la apărare, dar au nevoie de sprijinul Americii pentru a se […]
23:00
Ce spune un fost fizician de la Harvard despre locația lui Dumnezeu. La ce distanță se află față de Terra # Gândul
Dr. Michael Guillén, fost fizician de la Harvard, a explicat care ar fi locația lui Dumnezeu. A stârnit o serie de controverse în spațiul public, odată cu declarațiile sale. El susține că Dumnezeu s-ar afla la o distanță colosală față de Terra, legând ideea de „orizontul cosmic”. Dr. Michael Guillén, fost fizician de la Harvard, […]
Acum 24 ore
22:20
Locul din Europa unde se găsește cea mai ieftină destinație, în 2026. Turiștii plătesc 40 de euro pentru o noapte de cazare # Gândul
Iată locul din Europa unde se găsește cea mai ieftină destinație, în anul 2026. Aici, turiștii plătesc 40 de euro pentru o noapte de cazare, iar o bere costă circa 2 euro. Este o locație ideală pentru un city break, dar și pentru călătoria în afara sezonului de vârf. Te-ai întrebat vreodată care ar putea […]
22:10
General german: Flancul estic al NATO ar putea fi apărat de roboți militari împotriva unui potențial atac al Rusiei # Gândul
Generalul german Thomas Lowin a declarat într-un interviu acordat publicației germane Welt că flancul estic al NATO ar putea fi păzit în viitorul apropiat cu „tehnologii robotizate” care vor opera cu drone, sisteme radar și sateliți. Militarul de carieră mai preconizeaxă că flancul estic al NATO ar putea deveni cea mai bine păzită regiune a […]
22:00
George Simion, reacție după huiduielile la adresa lui Nicușor Dan. „Nu vor să audă vocea românilor” # Gândul
George Simion a avut o reacție, după ce Nicușor Dan a fost huiduit la Focșani și Iași, astăzi, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Șeful statului a fost prezent atât la Focșani, cât și la Iași, la ceremonii, s-a prins în horă, iar momentele comice n-au lipsit (vezi AICI și AICI). George […]
21:10
Alertă în București. Un minor de 11 ani este dat dispărut. Poliția Română face apel către cetățeni # Gândul
Este alertă în București. Trifu Gheorghe, un minor în vârstă de 11 ani, este dat dispărut. Persoanele care dețin informații sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112. A fost emis mesaj Ro-Alert în urmă cu puțin timp. Gheorghe Trifu, un minor în vârstă de 11 ani, este dat dispărut. Persoanele care dețin informații le […]
21:00
A fost emisă o alertă pentru utilizatorii Gmail. Potrivit datelor, circa 149 de milioane de conturi au fost expuse online, în urma unei scurgeri de date masive. Nu este prima oară când are loc o astfel de situație. O breșă de securitate a existat și în noiembrie 2025, când sute de milioane de conturi au […]
20:50
Comandantul armatei iraniene amenință SUA și Israelul cu represalii dure în cazul unui atac: „Orice atac, fie și limitat, va fi un act de război” # Gândul
Pentagonul a lansat un comunicat prin care raportează că Iranul intenționează să-și reconstruiască forțele militare convenționale și să reia procesul de fabricare a armelor nucleare de după războiul de 12 zile cu Israelul. Sâmbătă, comandantul armatei iraniene a declarat pe ton amenințător că Iranul va riposta mai dur decât a făcut-o în urma bombardamentului american […]
20:20
Astăzi, 24 ianuarie 2026, Nicușor Dan a fost prezent atât la Focșani, cât și la Iași, acolo unde a participat la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. În ambele locații, președintele României a fost huiduit, iar gafele n-au lipsit nici în această zi. La Iași, de exemplu, șeful statului s-a prins în horă, […]
20:10
Nicușor Dan, moment de reflecție profundă la un liceu din Focșani. Gesticulații excesive, pauze lungi și priviri fixe # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani, unde le-a vorbit elevilor de la Colegiul Național „Unirea”. În cadrul evenimentului, seful statului a manifestat un comportament aparte, caracterizat de gesturi repetitive. Nicușor Dan pare că și-a creat un obicei din a vorbi prin semne în cadrul evenimentelor oficiale, iar vizita la […]
19:40
Justin Sun, milionarul care a plătit 4,6 mil. $ ca să cineze cu Warren Buffett, vrea să facă o nouă aroganță. Cât ar plăti pentru o oră cu Elon Musk # Gândul
Justin Sun, investitor chinez în criptomonede care a devenit miliardar, fondatorul blockchainului TRON, care a plătit 4,6 milioane de dolari ca să cineze cu Warren Buffett, vrea să facă o nouă aroganță. De data aceasta, a spus public cât ar plăti pentru a discuta timp de o oră cu Elon Musk. Justin Sun ar avea […]
19:20
Descindere ca în filme într-un apartament din Capitală. Mascații au intrat peste un bărbat care își răpise concubina și copilul # Gândul
O intervenție de maximă urgență a avut loc în Capitală, sâmbătă, după ce Poliția Capitalei a fost alertată că o femeie este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de fostul concubin. De asemenea, în apartament se afla și copilul acestora, în vârstă de un an. Potrivit surselor judiciare, bărbatul în vârstă […]
19:10
Un alt civil american a fost împușcat mortal de agenții ICE în Minneapolis. Guvernatorul Tim Walz: „Trump trebuie să înceteze operațiunea asta” # Gândul
Guvernatorul statului american Minnesota a declarat că „agenții federali” au împușcat o altă persoană în Minneapolis. Este al doilea incident după protestele anti-ICE declanșate după ce pe 7 ianuarie 2026, un agent ICE a împușcat-o mortal pe scriitoarea Renee Good. Tim Walz, partener de campanie al fostei vicepreședinte Kamala Harris în alegerile din 2024 și […]
19:10
24 ianuarie 1989. Ultimele cuvinte ale criminalului Ted Bundy înaintea execuției. Ce le-a transmis celor dragi # Gândul
Ultimele 11 cuvinte ale lui Ted Bundy, executat la 24 ianuarie 1989, au reprezentat un șoc pentru martorii veniți să vadă sfârșitul celui mai temut criminal în serie. În urmă cu 37 de ani, Ted Bundy, unul dintre cei mai temuți criminali în serie din istoria SUA, a fost executat pe scaunul electric în Florida, […]
18:50
Cine este Sienna Rose, artista misterioasă cu milioane de ascultători despre care se spune că ar fi creată cu inteligența artificială # Gândul
Ți-a apărut vreodată pe platformele de socializare Sienna Rose, o artistă care a ajuns în top pe Spotify pentru piesele sale cu influențe de jazz? Există indicii că artista nu ar fi reală, ci creată cu inteligența artificială. Apariția ei a fost luată în „vizor” de mulți internauți, în jurul ei pendulând un real mister, […]
18:50
Presa maghiară îl critică pe premierul Ilie Bolojan chiar de Ziua Unirii: „A adus România înapoi, prin măsurile de austeritate” # Gândul
O publicație maghiară a postat un articol în care critică România chiar de ziua Micii Uniri. Articoul sugerează că Ungaria este mai dezvoltată decât țara noastră și spune că nivelul de trai este în cădere liberă după măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan. Publicația mandiner.hu, a postat un articol în care critică nivelul de […]
18:40
Trump amenință Canada cu taxe vamale de 100%: Dacă „guvernatorul” Carney crede că poate să importe produse chinezești, face o greșeală regretabilă # Gândul
Donald Trump l-a criticat dur în urmă cu o săptămână pe premierul Canadei fiindcă a încheiat un acord comercial cu Republica Populară Chineză. Într-o postare publicată sâmbătă de pe Truth Social, președintele american a amenințat guvernul premierului Mark Carney cu creșterea cu 100% a taxelor vamale pe toate produsele din Canada comercializate în SUA. Pentru […]
