Doi tineri din Cenei, reținuți după perchezițiile DIICOT
Cotidianul de Hunedoara, 25 ianuarie 2026 12:20
Doi tineri au fost reținuți în Timiș pentru furnizarea de cannabis minorilor care l-au ucis pe Mario Berinde. The post Doi tineri din Cenei, reținuți după perchezițiile DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:40
Spre deosebire de Bulgaria, Polonia nu se grăbește să adere la zona euro. Ministrul de Finanțe de la Varșovia afirmă că zlotul ajută economia să crească mai rapid decât în restul blocului comunitar. The post Polonia amână adoptarea monedei euro appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:20
Acum 2 ore
11:40
Atenție, fraudă bancară pe WhatsApp! Infractorii cer bani. Cum mi-am dat seama că urma să fiu păcălită # Cotidianul de Hunedoara
În această dimineață, am primit un mesaj de la o colegă în care îmi cerea o sumă de bani. Am cerut imediat detalii legate de cont, bancă și nume. Între timp, am sunat-o ca să văd dacă într-adevăr are nevoie de ajutor urgent sau e o înșelăciune cibernetică. Colega mi-a răspuns chiar înainte să întreb. „Nu trimite bani, nu sunt eu!” The post Atenție, fraudă bancară pe WhatsApp! Infractorii cer bani. Cum mi-am dat seama că urma să fiu păcălită appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Real Madrid a învins-o pe Villarreal cu 2-0 și a urcat pe primul loc în La Liga, cu 51 de puncte. The post Real Madrid, noul lider din La Liga appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile Australian Open după ce l-a învins pe Tommy Paul în trei seturi. Spaniolul de 22 de ani nu a pierdut niciun set în acest turneu. The post Carlos Alcaraz, de neoprit în Australia appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Portarul Mike Maignan rămâne la AC Milan până în iunie 2031. The post Mike Maignan rămâne la AC Milan appeared first on Cotidianul RO.
11:00
România evită să susțină oficial unirea cu Republica Moldova din cauza temerilor legate de votul cetățenilor și de reacția dură a Uniunii Europene. În timp ce Maia Sandu ar vota „pentru”, Nicușor Dan rămâne rezervat. The post România pune „frână” unirii cu Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:20
Apariția are loc imediat după ce Harry a depus mărturie la Londra în procesul contra tabloidelor britanice. The post Harry și Meghan, apariție în forță după războiul cu tabloidele appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Tendințe în design interior pentru 2026: culori vibrante, materiale sustenabile, mobilier modular și forme organice. The post Tendințele în designul 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Octav Botnar: Un filantrop genial sau un produs perfect al războiului rece? # Cotidianul de Hunedoara
A fost miliardar, filantrop, consilier al „Doamnei de Fier” și unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din Regatul Unit. Presa britanică îl numea „geniul Nissan”, iar politicienii îl primeau pe ușa din față. Dar înainte de a deveni magnatul Octav Botnar, a existat Osvald Bundorf – comunist ilegalist, luptător în rezistența franceză și, posibil, agent al serviciilor secrete românești. The post Octav Botnar: Un filantrop genial sau un produs perfect al războiului rece? appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Ideea că o mare putere precum SUA ar putea prelua, chiar cumpăra, un teritoriu precum Groenlanda de la Danemarca creează îngrijorare profundă în Europa. Aliații europeni avertizează că o eventuală renunțare la Groenlanda ar fi „un precedent periculos”, încurajând și alte puteri să revendice teritorii ale națiunilor mai mici și răsturnând ordinea mondială stabilită după […] The post „Trumpismul” autohton, o luptă ridicolă a lichelelor appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Emmanuel Macron a anunțat o procedură accelerată pentru adoptarea legii, care vizează și eliminarea telefoanelor mobile din licee pentru a proteja tinerii de manipularea algoritmilor străini. The post Macron dă „logout” minorilor appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Fără cazier și cunoscut ca o persoană liniștită, el a fost împușcat de 10 ori în timpul unui protest. Moartea sa a reluat criticile la adresa intervențiilor federale în comunitățile locale din SUA. The post Cine a fost bărbatul ucis de forțele lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:40
Președintele SUA minimalizase sacrificiile NATO în Afganistan, stârnind furia Londrei și a Italiei. Tensiunile rămân ridicate din cauza subiectului Groenlanda. The post Trump și-a amintit brusc de importanța NATO după ce a fost făcut KO de UK appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:00
Chitaristul Nuțu Olteanu: „Rockul era o modă și o formă de rebeliune împotriva sistemului” INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Considerat unul din cei mai importanți chitariști de origine română, artistul Ion Olteanu (68 de ani) - Nuțu, cum îi zic prietenii - a fondat grupul „Iris‟ , a făcut parte din trupa „Holograf‟ și a cântat cu „Roșu și Negru‟. The post Chitaristul Nuțu Olteanu: „Rockul era o modă și o formă de rebeliune împotriva sistemului” INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:20
Pe 7 ianuarie, a împușcat mortal o femeie care se afla în mașina sa. The post VIDEO Revoltă în SUA. Încă un american a fost omorât pe stradă de ICE appeared first on Cotidianul RO.
19:40
VIDEO Djokovic, la un pas de descalificare în victoria cu numărul 400 la un Grand Slam # Cotidianul de Hunedoara
Sârbul a mai trecut printr-un astfel de incident în 2020, la US Open. Atunci a fost descalificat. The post VIDEO Djokovic, la un pas de descalificare în victoria cu numărul 400 la un Grand Slam appeared first on Cotidianul RO.
19:10
„Mercosur se dezbate de 25 de ani, iar România are o poziţie oficială formată de vreo zece ani, de susţinere a Mercosur”. The post Nicușor Dan: „Acordul Mercosur este extrem de benefic pentru România” appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Nicușor Dan pune atacurile PSD din coaliție pe seama democrației: „Fiecare e liber să zică ce vrea” # Cotidianul de Hunedoara
„E bine să separăm acţiunea politică de declaraţia politică”. The post Nicușor Dan pune atacurile PSD din coaliție pe seama democrației: „Fiecare e liber să zică ce vrea” appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Oana Gheorghiu, despre reforma Tarom: „Mi-aș dori să ieșim din paradigma «nu ne vindem ţara»” # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe”. The post Oana Gheorghiu, despre reforma Tarom: „Mi-aș dori să ieșim din paradigma «nu ne vindem ţara»” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
„Reacția lui Nicușor Dan este o lecție din care sper să învețe măcar o parte dintre ei”. The post Ludovic Orban, nemilos cu cei care l-au huiduit pe președinte: „Derbedei” appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Mesaj din Groenlanda pentru Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate” # Cotidianul de Hunedoara
„SUA este un aliat, nu neapărat un prieten în acest moment”. The post Mesaj din Groenlanda pentru Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate” appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Când presa devine mai extremistă decât partidele. O reflecție de Ziua Unirii sau ce ne mai unește când presa ne învață cum să urâm ? # Cotidianul de Hunedoara
Presa nu mai relatează, ci militează. Nu mai analizează, ci etichetează. The post Când presa devine mai extremistă decât partidele. O reflecție de Ziua Unirii sau ce ne mai unește când presa ne învață cum să urâm ? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Rovinieta nu poate fi achiziționată prin niciuna din metodele puse la dispoziția utilizatorilor. The post A picat sistemul de achiziționare a rovinietelor: „Probleme tehnice” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Oana Gheorghiu, nesigură pe ea: „Înțeleg cifre, dar nu mă pot pronunța în profunzime pe o companie” # Cotidianul de Hunedoara
„Eu sunt economist, pot să citesc un bilanţ, înţeleg nişte cifre, dar nu mă pot pronunţa în profunzime pe o companie”. The post Oana Gheorghiu, nesigură pe ea: „Înțeleg cifre, dar nu mă pot pronunța în profunzime pe o companie” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
„Nu mai putem lua decizii pe genunchi”. Oana Gheorghiu vrea profesioniști care să reformeze companiile de stat # Cotidianul de Hunedoara
„Eu sunt economist, pot să citesc un bilanţ, înţeleg nişte cifre, dar nu mă pot pronunţa în profunzime pe o companie”. The post „Nu mai putem lua decizii pe genunchi”. Oana Gheorghiu vrea profesioniști care să reformeze companiile de stat appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„Nici măcar nu trăiam, dar murim” – este un mesaj trimis din Iran și este, cred, cea mai simplă dar cuprinzătoare descriere a Iranului de azi după proteste și motivul pentru care noi contestări în stradă nu sunt excluse. The post Republica Islamică – Cronica unei morți anunțate appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Suprafața estimată a incendiului este de 700 mp. The post VIDEO Incendiu puternic în București. Două persoane, evaluate de medici appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Noul campion al lumii libere este premierul Canadei. Discursul său de la Davos are o doză bună de ipocrizie The post Cât de liberă este ”lumea liberă”? appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Află de la ce vârstă poți lucra legal în România, câte ore ai voie să muncești ca minor, ce tipuri de activități sunt interzise, ce salariu minim trebuie să primești și ce obligații are angajatorul tău dacă ai sub 18 ani. The post Cum să te angajezi legal dacă ai sub 18 ani. Codul muncii explicat appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„Sunt câteva atribuţii ale preşedintelui în care n-ar trebui să se bage”. The post Băsescu trage de urechi partidele: „Depășesc orice limită a bunului simț” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci la Australian Open, fiind învins de Taylor Fritz. La 40 de ani, elvețianul a fost omagiat pe teren pentru cariera sa de două decenii. The post Ultimul bal pentru un campion. Stan Wawrinka a părăsit Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Cum a încercat un olandez să vândă 120.000 de doze din „drogul zombie” în România. DIICOT l-a reținut # Cotidianul de Hunedoara
Anchetatorii au sesizat sâmbătă judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. The post Cum a încercat un olandez să vândă 120.000 de doze din „drogul zombie” în România. DIICOT l-a reținut appeared first on Cotidianul RO.
14:20
PROIECT Biletele STB, mai scumpe. Cu cât crește prețul unei călătorii în București # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul vine în contextul în care Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat joi că este nevoie de majorarea prețului călătoriilor cu STB. The post PROIECT Biletele STB, mai scumpe. Cu cât crește prețul unei călătorii în București appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Invitația la Consiliul pentru Pace, analizată de MAE. Precizări de la Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească”. The post Invitația la Consiliul pentru Pace, analizată de MAE. Precizări de la Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Chivu va purta flacăra olimpică la Milano Cortina 2026, anunță clubul Inter Milano. The post Chivu va aprinde torța la Milano appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ministrul Florin Barbu avertizează că acordul Mercosur ar putea distruge agricultura românească. The post Ministrul Agriculturii tună împotriva Mercosur appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Germania și-a retras militarii trimiși în Groenlanda și caută acum un ”translator” pentru a se adapta la America lui Trump The post Macron reprezintă trecutul. Germania pariază pe Meloni appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Călin Georgescu a marcat Ziua Unirii printr-o depunere de coroane în Parcul Carol I, înconjurat de zeci de susținători care i-au scandat numele. La polul opus, Nicușor Dan a fost huiduit de focșăneni. The post Călin Georgescu, aclamat de susținători de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
12:30
Nicuşor Dan a înfruntat huiduielile mulțimii la Focşani. Președintele va fi prezent la Iași, de la ora 15.00, pentru manifestările de Ziua Națională. The post Nicuşor Dan, între huiduieli și aplauze de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Voi, dragi concetăţeni şi compatrioţi (nu mă refer numai la etnicii români; şi eu sunt un metis româno-maghiar, ba şi cu foarte vagi ascendenţe sârbeşti)? Sunteţi pentru, sau „pentru contra” ReUnirii? The post Şî eu! Voi? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat răspicat că în prezent nu există un sprijin public majoritar pentru unirea cu România în rândul populației din Republica Moldova. Cel mai probabil nu există o unitate de opinii nici în rândul cetățenilor statului român. Aceste necunoscute arată de facto lipsa unei înțelegerii a complexității acestui proces pe […] The post Unirea se amână. România și Republica Moldova în fața realității appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Hotelul în care s-a pus la cale Mica Unire nu mai e o ruină, dar nici n-o duce bine # Cotidianul de Hunedoara
Hotelul Concordia se află în reabilitare de aproape șase ani. Deși acum arată bine, intrarea este blocată de un gard de tablă pe care scrie mare doar numărul firmei care se ocupă de paza locului. The post Hotelul în care s-a pus la cale Mica Unire nu mai e o ruină, dar nici n-o duce bine appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În ultimii ani, tendințele legate de un stil de viață sănătos și de alimentație au devenit esențiale pentru viețile noastre. Doar că, unele alimente pot deveni dăunătoare. The post Patru superalimente care pot face mai mult rău decât bine appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ilie Bolojan a transmis că modernizarea României de astăzi trebuie să urmeze modelul reformelor lui Cuza. The post Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
11:30
VIDEO Ministrul PSD al Agriculturii îi reproșează lui Bolojan că vorbește foarte rar cu miniștrii din guvernul său # Cotidianul de Hunedoara
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproșează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniștrii din Cabinetul său. The post VIDEO Ministrul PSD al Agriculturii îi reproșează lui Bolojan că vorbește foarte rar cu miniștrii din guvernul său appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Statul oferă 15.000 de lei pentru cuplurile care nu pot avea copii natural. Ajutorul este împărțit în două vouchere pentru analize și medicamente. The post Bani de la stat pentru viitorii părinți appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Negociatori din Ucraina, Rusia și SUA caută la Abu Dhabi o soluție pentru oprirea războiului. Miza principală este regiunea Donbas, pe care Moscova o vrea eliberată de trupele Kievului. The post Europa, scoasă din joc. Negocieri între Washington, Moscova și Kiev appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Povestea Slujitoarei” sau ”Vrăjitoarele din Salem” au devenit realitate The post Între interes și cruzime, opinia publică nu caută adevărul, ci supunerea appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Nicuşor Dan a discutat sâmbătă cu elevii din Focşani despre parcursul său profesional și motivele intrării în viața politică. The post Nicuşor Dan: „Pentru mine politica a fost o necesitate” appeared first on Cotidianul RO.
