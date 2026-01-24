Ministrul Agriculturii tună împotriva Mercosur
Cotidianul de Hunedoara, 24 ianuarie 2026 13:50
Ministrul Florin Barbu avertizează că acordul Mercosur ar putea distruge agricultura românească. The post Ministrul Agriculturii tună împotriva Mercosur appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:20
PROIECT Biletele STB, mai scumpe. Cu cât crește prețul unei călătorii în București # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul vine în contextul în care Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat joi că este nevoie de majorarea prețului călătoriilor cu STB. The post PROIECT Biletele STB, mai scumpe. Cu cât crește prețul unei călătorii în București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:10
Invitația la Consiliul pentru Pace, analizată de MAE. Precizări de la Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească”. The post Invitația la Consiliul pentru Pace, analizată de MAE. Precizări de la Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Chivu va purta flacăra olimpică la Milano Cortina 2026, anunță clubul Inter Milano. The post Chivu va aprinde torța la Milano appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
Ministrul Florin Barbu avertizează că acordul Mercosur ar putea distruge agricultura românească. The post Ministrul Agriculturii tună împotriva Mercosur appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Germania și-a retras militarii trimiși în Groenlanda și caută acum un ”translator” pentru a se adapta la America lui Trump The post Macron reprezintă trecutul. Germania pariază pe Meloni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:00
Călin Georgescu a marcat Ziua Unirii printr-o depunere de coroane în Parcul Carol I, înconjurat de zeci de susținători care i-au scandat numele. La polul opus, Nicușor Dan a fost huiduit de focșăneni. The post Călin Georgescu, aclamat de susținători de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Nicuşor Dan a înfruntat huiduielile mulțimii la Focşani. Președintele va fi prezent la Iași, de la ora 15.00, pentru manifestările de Ziua Națională. The post Nicuşor Dan, între huiduieli și aplauze de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:10
Voi, dragi concetăţeni şi compatrioţi (nu mă refer numai la etnicii români; şi eu sunt un metis româno-maghiar, ba şi cu foarte vagi ascendenţe sârbeşti)? Sunteţi pentru, sau „pentru contra” ReUnirii? The post Şî eu! Voi? appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat răspicat că în prezent nu există un sprijin public majoritar pentru unirea cu România în rândul populației din Republica Moldova. Cel mai probabil nu există o unitate de opinii nici în rândul cetățenilor statului român. Aceste necunoscute arată de facto lipsa unei înțelegerii a complexității acestui proces pe […] The post Unirea se amână. România și Republica Moldova în fața realității appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Hotelul în care s-a pus la cale Mica Unire nu mai e o ruină, dar nici n-o duce bine # Cotidianul de Hunedoara
Hotelul Concordia se află în reabilitare de aproape șase ani. Deși acum arată bine, intrarea este blocată de un gard de tablă pe care scrie mare doar numărul firmei care se ocupă de paza locului. The post Hotelul în care s-a pus la cale Mica Unire nu mai e o ruină, dar nici n-o duce bine appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În ultimii ani, tendințele legate de un stil de viață sănătos și de alimentație au devenit esențiale pentru viețile noastre. Doar că, unele alimente pot deveni dăunătoare. The post Patru superalimente care pot face mai mult rău decât bine appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ilie Bolojan a transmis că modernizarea României de astăzi trebuie să urmeze modelul reformelor lui Cuza. The post Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
11:30
VIDEO Ministrul PSD al Agriculturii îi reproșează lui Bolojan că vorbește foarte rar cu miniștrii din guvernul său # Cotidianul de Hunedoara
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, îi reproșează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniștrii din Cabinetul său. The post VIDEO Ministrul PSD al Agriculturii îi reproșează lui Bolojan că vorbește foarte rar cu miniștrii din guvernul său appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Statul oferă 15.000 de lei pentru cuplurile care nu pot avea copii natural. Ajutorul este împărțit în două vouchere pentru analize și medicamente. The post Bani de la stat pentru viitorii părinți appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Negociatori din Ucraina, Rusia și SUA caută la Abu Dhabi o soluție pentru oprirea războiului. Miza principală este regiunea Donbas, pe care Moscova o vrea eliberată de trupele Kievului. The post Europa, scoasă din joc. Negocieri între Washington, Moscova și Kiev appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
„Povestea Slujitoarei” sau ”Vrăjitoarele din Salem” au devenit realitate The post Între interes și cruzime, opinia publică nu caută adevărul, ci supunerea appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Nicuşor Dan a discutat sâmbătă cu elevii din Focşani despre parcursul său profesional și motivele intrării în viața politică. The post Nicuşor Dan: „Pentru mine politica a fost o necesitate” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Președintele Nicușor Dan a decorat Colegiul „Unirea” din Focșani și le-a cerut elevilor să nu renunțe la valorile adevărului. The post VIDEO Nicuşor Dan îndeamnă tinerii să creadă în viitorul României appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Dezvăluirile DJ-ului de la nunta lui Brooklyn Beckham: „O situație foarte stânjenitoare” # Cotidianul de Hunedoara
După ce Brooklyn și-a acuzat părinții că încearcă să îi distrugă căsnicia cu Nicola Peltz, DJ-ul care a mixat la nuntă a venit cu noi declarații. The post Dezvăluirile DJ-ului de la nunta lui Brooklyn Beckham: „O situație foarte stânjenitoare” appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Simplificare și digitalizare fiscală pentru marile companii: declarație unificată și schimb automat de informații între statele UE. The post Simplificare și digitalizare fiscală pentru marile companii appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Oana Țoiu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre viitorul comerțului. The post Soluțiile Oanei Țoiu pentru economia României appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Cod galben de ceață în 15 județe până la ora 10:00. Meteorologii avertizează că vizibilitatea scade sub 50 de metri, existând risc ridicat de ghețuș și polei. Sunt afectate zone extinse din Constanța, Suceava, Argeș și întreaga Transilvanie. The post Cod galben de ceață în 15 județe appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:10
Nouă guverne europene semnează la Hamburg un pact pentru 300 GW de energie eoliană, ignorând atacurile lui Donald Trump de la Davos. The post Europa: Sâc-sâc, Trump! appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Hora Unirii se joacă la Focșani și Iași doar sub privirea lui Nicușor Dan. Șeful statului va merge singur pentru a onora tradiția, în timp ce liderii coaliției de guvernare lipsesc de la evenimentele din capitala Moldovei. The post Nicușor Dan, prezent la Iași și Focșani de Ziua Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Ți se pare că lucrurile merg anapoda în România de azi? Aruncă o privire spre 1859 fiindcă de acolo a început totul. Restul e doar istorie care se repetă. The post Mica Unire, o șmecherie istorică appeared first on Cotidianul RO.
05:50
”Mica Unire” a fost actul de voinţă politică al celor două principate româneşti, Moldova şi Ţara Românească. După Cuza, țara noastra a început să poarte denumirea de România. The post 24 ianuarie 1859, momentul care a unit o națiune appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:30
După o carieră politică zbuciumată, un fost senator a ales drumul preoției # Cotidianul de Hunedoara
Un fost senator de Suceava, anchetat de DNA, a renunțat la politică și a fost hirotonit preot la o mănăstire din Bucovina. The post După o carieră politică zbuciumată, un fost senator a ales drumul preoției appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Negociatorii ucraineni, americani și ruși, prima dată la aceeași masă de la începutul războiului. Putin ar încerca o manevră # Cotidianul de Hunedoara
La Abu Dhabi se desfășoară, începând de vineri după-amiază, prima negociere de pace cunoscută oficial, care ar trebui să aducă un numitor comun în războiul din Ucraina. Totuși, există semnale că Moscova apelează la un tertip să tergiverseze tratativele. The post Negociatorii ucraineni, americani și ruși, prima dată la aceeași masă de la începutul războiului. Putin ar încerca o manevră appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Așa cum, Volodimir Zelenski spune despre Europa că este un ”frumos caleidoscop fragmentat”, și imaginea sa este frumos compusă din fragmentele care dau bine The post Unde are și unde nu are dreptate Zelenski când critică Europa appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Conform premierului Ilie Bolojan, România va decide aderarea la Consiliul pentru Pace după consultări cu statele europene, iar taxa de un miliard de dolari va fi acceptată doar dacă există un interes național clar. The post Ar plăti Bolojan un miliard de dolari pentru Consiliul lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Nu cresc taxele pe proprietate în 2027, dar le calculăm cu un soft special, anunță Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan susține că taxele pe proprietate în 2027 nu ar trebui să crească, însă vor fi calculate cu ajutorul unui soft special. The post Nu cresc taxele pe proprietate în 2027, dar le calculăm cu un soft special, anunță Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Amenzi de aproape şase milioane de lei, peste 1.700 de operatori economici verificați # Cotidianul de Hunedoara
În urma neregulilor găsite, au fost date 1.079 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,75 milioane de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste un milion de lei. The post Amenzi de aproape şase milioane de lei, peste 1.700 de operatori economici verificați appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Sute de români prinși că muncesc la negru! Curg amenzile de la Inspecția Muncii # Cotidianul de Hunedoara
Peste 2.200 de controale au fost realizate de Inspecția Muncii în 2026, cu 1.459 de sancțiuni aplicate și 130 de angajați depistați fără contract de muncă. The post Sute de români prinși că muncesc la negru! Curg amenzile de la Inspecția Muncii appeared first on Cotidianul RO.
19:10
„Dacă se simte depășit, îi transmit Primarului General să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și pe reprezentanții societății civile”. The post Scandal monstru pe Facebook. Ciucu și Băluță nu au ieșit din campanie appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște # Cotidianul de Hunedoara
Leoni anunță concedieri la Arad, Beiuș și Marghita, oferind pachete compensatorii și sprijin pentru reintegrarea în muncă, pe fondul unui context economic dificil în vestul țării. The post Alte concedieri în România! Sute de angajați rămân fără loc de muncă înainte de Paște appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Austeritatea lui Bolojan are zilele numărate chiar de premier. Când revenim la normal? # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță că în 2026 se vor încheia măsurile de corectare a deficitului, fără creșteri suplimentare de taxe, iar Guvernul își va asuma răspunderea pentru al treilea pachet fiscal până la 1 februarie. The post Austeritatea lui Bolojan are zilele numărate chiar de premier. Când revenim la normal? appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla. Un copil a căzut în râul Someș # Cotidianul de Hunedoara
Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla! Un copil a căzut în râul Someș, iar echipele ISU Cluj, poliția și scafandrii luptă contra cronometru pentru a-l găsi. The post Operațiune de salvare în desfășurare la Gherla. Un copil a căzut în râul Someș appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În ianuarie anul trecut, Muzeul Drents din Assen a fost scena furtului obiectelor de patrimoniu româneşti, printre care şi celebrul Coif de aur de la Coţofeneşti. The post Întreaga colecţie de argintărie a unui muzeu olandez a fost furată appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Un steag românesc de 100 de metri a fost purtat pe străzile Târgoviștei și arborat pe Turnul Chindiei, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. The post Steag de 100 m în cinstea Unirii Principatelor Române VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Marcel Ciolacu îl acuzase pe Ilie Bolojan că minte în ceea ce privește deficitul bugetar. Imediat după a intrat în joc și Ludovic Orban, care i-a transmis lui Marcel Ciolacu că ar trebui să își pună cenușă în cap și să tacă mâlc „pentru dezastrul economic și bugetar din ultimii trei ani”. Mai mult, fostul […] The post Marcel Ciolacu îl mitraliază pe Ludovic Orban: „Un șomer politic” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
În localitatea Cenei, părinții se tem să își mai trimită copiii la școală, unul dintre cei acuzați de crimă are doar 13 ani, e liber și poate merge și la școală. The post Dan Negru: La noi, loazele sunt protejate appeared first on Cotidianul RO.
16:20
„Agenţii ICE au patrulat în cartierele noastre, au înconjurat şcolile noastre, au urmărit autobuzele noastre, au intrat de mai multe ori în parcările noastre şi ne-au luat copiii.” The post Un copil de cinci ani, arestat de poliția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ministerul Educației propune ca anul școlar 2026–2027 să înceapă pe 7 septembrie și introduce două intervale pentru vacanța stabilită la nivel de județ. The post Structura anului școlar 2026-2027, pusă în consultare publică appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Zece membri ai Guvernului Cioloș au intrat în politică după sfârșitul perioadei tehnocrate. The post Tehnocrații lui Cioloș care s-au agățat de funcții în politica mare appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Guvernul Lecornu supraviețuiește celor două moțiuni de cenzură inițiate de extrema stângă și extrema dreaptă după asumarea unei părți din bugetul pe 2026. The post Guvernul Franței supraviețuiește celor două moțiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Gabriela Ruse a încercat un joc agresiv, dar adversara sa a rezistat și s-a impus, în cele din urmă. The post Gabriela Ruse a fost eliminată de la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
16:00
EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor # Cotidianul de Hunedoara
„Se vede că doamna nu s-a îndepărtat de la convingerile șovine ale tatălui său”. The post EXCLUSIV „O glumă șovină de prost gust”. Prima reacție din UDMR după postarea Lidiei Vadim Tudor appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Dorin Cioabă vrea ca „națiunea romă” să facă parte din consiliul lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Totodată, autointitulatul rege al romilor își dorește o întrevedere cu președintele american pentru a discuta despre nevoile comunității rome din SUA. The post Dorin Cioabă vrea ca „națiunea romă” să facă parte din consiliul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ocazie rară: Vizitatorii urcă pe schelă să vadă această pictura a lui Leonardo # Cotidianul de Hunedoara
Începând cu 21 ianuarie, Sala XXI a Pinacotecii castelului va fi redeschisă publicului, complet renovată şi dedicată „Leonardeschi”. The post Ocazie rară: Vizitatorii urcă pe schelă să vadă această pictura a lui Leonardo appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Renunțarea la fumat: ce se schimbă în corp în primele săptămâni și cum îți susții recuperarea # Cotidianul de Hunedoara
Iată ce trebuie să știi despre ce te așteaptă când te lași de fumat și cum să gestionezi sevrajul, pentru a-ți recupera viața sănătoasă în cel mai scurt timp. The post Renunțarea la fumat: ce se schimbă în corp în primele săptămâni și cum îți susții recuperarea appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.