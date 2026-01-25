Mike Maignan rămâne la AC Milan

11:40

În această dimineață, am primit un mesaj de la o colegă în care îmi cerea o sumă de bani. Am cerut imediat detalii legate de cont, bancă și nume. Între timp, am sunat-o ca să văd dacă într-adevăr are nevoie de ajutor urgent sau e o înșelăciune cibernetică. Colega mi-a răspuns chiar înainte să întreb. „Nu trimite bani, nu sunt eu!” The post Atenție, fraudă bancară pe WhatsApp! Infractorii cer bani. Cum mi-am dat seama că urma să fiu păcălită appeared first on Cotidianul RO.