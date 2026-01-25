Micile noastre victorii
CaleaEuropeana, 25 ianuarie 2026 13:50
Dan Cărbunaru Orice națiune, mai mică sau mai mare, mai tânără sau mai veche pe harta lumii, are nevoie de mari victorii, de proporții istorice, din care să își hrănească organismul social. Huiduiala care însoțește, de o bună bucată de vreme, celebrarea victoriilor noastre, ne arată cât de mici au devenit aceste zile, intrate în […]
• • •
Acum o oră
13:50
Acum 4 ore
10:50
OCDE: România, mult sub media statelor dezvoltate la educație superioară. Finanțarea educației este aproape la jumătate # CaleaEuropeana
România continuă să se situeze mult sub media statelor dezvoltate în ceea ce privește nivelul de educație terțiară, potrivit raportului Education at a Glance 2025, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Doar 19% dintre adulții cu vârste între 25 și 64 de ani au o diplomă universitară, față de media OCDE de […]
Acum 24 ore
23:50
UE alocă 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană și Consiliul Europei au semnat un acord privind finanțarea unei echipe preliminare care va pregăti înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a informat, sâmbătă, Comisia Europeană. Scopul proiectului comun este crearea unei structuri care să pună bazele instituționale, logistice și organizatorice ale tribunalului, care va avea […]
23:20
Zelenski: Dialogul trilateral Ucraina-Rusia-SUA de la Abu Dhabi a fost „constructiv”. Kievul este pregătit pentru noi întâlniri chiar de săptămâna viitoare # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurate timp de două zile la Abu Dhabi, au fost „constructive" și au deschis calea pentru o nouă rundă de discuții începând chiar de săptămâna viitoare. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul de la Kiev a subliniat relevanța […]
19:50
UE și India pregătesc “mama tuturor acordurilor comerciale”, anunță Ursula von der Leyen, la New Delhi # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India, într-o vizită strategică alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, menită să finalizeze acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India și pe care șefa executivului european l-a definit drept „mama tuturor acordurilor" comerciale ale […]
19:30
Trump amenință Canada cu tarife de 100% dacă va deveni “depozit portuar” al Chinei: “Guvernatorul” Carney se înșală amarnic. China nu va prelua controlul Canadei # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către SUA dacă încheie un acord comercial cu China, după ce premierul canadian Mark Carney a anunțat săptămâna trecută finalizarea cadrului unui astfel de acord. Dacă „guvernatorul" Mark Carney „crede că va face din Canada un depozit portuar […]
18:40
Barometrul Edelman 2026: Nemulțumirea socială se transformă în izolare colectivă la nivel global; 7 din 10 persoane nu au încredere în oameni cu valori și opinii sociale diferite # CaleaEuropeana
Nemulțumirea socială a evoluat într-o formă de izolare colectivă, arată ediția din 2026 a Barometrului de Încredere al companiei de comunicare Edelman, potrivit căreia șapte din zece persoane declară că nu sunt dispuse sau ezită să aibă încredere în oameni cu valori, opinii sociale, medii sau surse de informare diferite. Fenomenul este cel mai accentuat […]
18:20
Nicușor Dan, către protestatari: Aveţi simpatia mea; şi eu am huiduit de mai multe ori politicienii. Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național # CaleaEuropeana
Preşedintele Nicuşor Dan le-a sâmbătă transmis protestatarilor care l-au huiduit la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române de la Iaşi că protestul este legitim într-o democraţie, dar că acesta trebuie dublat de un proiect şi de respect faţă de simbolurile naţionale şi ceremoniile de comemorare a eroilor. Şeful statului a fost huiduit de un grup […]
17:40
Aliații NATO din Danemarca, Olanda și Marea Britanie, șocați de lipsa de respect a lui Trump față de rolul lor în Afganistan. Casa Albă insistă că „SUA au făcut pentru NATO mai mult decât orice altă țară” # CaleaEuropeana
Casa Albă a respins criticile dure formulate de premierul britanic Keir Starmer la adresa declarațiilor președintelui american Donald Trump privind rolul aliaților NATO în Afganistan, afirmând că Statele Unite ar fi contribuit mai mult decât oricare alt stat la efortul Alianței, relatează AFP, preluat de Agerpres. Întrebată despre reacția liderului de la Londra, purtătoarea de […]
15:50
Flancul Estic: NATO pregătește o nouă zonă defensivă bazată pe tehnologii robotizate și automatizate pentru a descuraja Rusia # CaleaEuropeana
NATO intenționează să își extindă semnificativ stocurile de arme și muniții de-a lungul flancului estic și să creeze o nouă zonă defensivă bazată pe tehnologii robotizate și automatizate, a declarat generalul de brigadă Thomas Lowin, înalt oficial al Alianței, într-un interviu acordat publicației germane Welt, citat de dpa, preluat de Agerpres. Măsurile urmăresc consolidarea capacității […]
Ieri
13:30
Consiliul pentru Pace al lui Trump ridică „dubii serioase”: UE invocă puteri excesive și incompatibilitate cu Carta ONU # CaleaEuropeana
Serviciul diplomatic al Uniunii Europene a exprimat îngrijorări serioase cu privire la amploarea atribuțiilor acordate președintelui american Donald Trump în cadrul noii sale inițiative, denumită Consiliul pentru Pace, potrivit unui document intern al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), consultat de Reuters, preluat de Agerpres. Inițiativa, lansată de Trump ca un mecanism internațional destinat soluționării […]
12:50
Nicușor Dan, către focșănenii care l-au huiduit: Un drept câștigat ce vine cu responsabilitate pentru copiii voștri și România. Patriotismul înseamnă asumare și acțiune, nu să te bați cu pumnul în piept # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan le-a transmis sâmbătă „La mulți ani!" participanților la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor de la Focșani, în timp ce era huiduit în Piața Unirii, îndemându-pe focșăneni să reflecteze că acest drept pe care l-au câștigat vine cu responsabilități. Șeful statului a subliniat că dreptul de a huidui autoritățile este unul fundamental, pentru […]
12:30
Nicușor Dan, dialog cu elevii la Focșani de Ziua Unirii Principatelor: Trăim într-o societate cu o confuzie de valori. Avem datoria să apărăm adevărul, știința și cunoașterea # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, la Focșani, că societatea actuală se confruntă cu o confuzie profundă de valori și că este obligația fiecăruia să lupte pentru adevăr, pentru valoarea științei și a cunoașterii și pentru respectul față de acestea în spațiul public. Șeful statului a vizitat sâmbătă dimineață Colegiul Național „Unirea" din Focșani, unde […]
11:40
Primele discuții de pace dintre Ucraina, Rusia și SUA s-au încheiat la Abu Dhabi fără rezultate. Negocierile continuă sâmbătă # CaleaEuropeana
Prima rundă de negocieri directe între delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite, desfășurată la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, s-a încheiat vineri seară, fără a fi comunicate deocamdată rezultate concrete, au anunțat autoritățile de la Kiev, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Negocierile s-au terminat pentru astăzi", a transmis președinția ucraineană într-un mesaj către jurnaliști. […]
11:00
Ilie Bolojan, de Ziua Unirii Principatelor Române: Progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova, subliniind că momentul istoric de la 24 ianuarie 1859 a deschis drumul României moderne și rămâne un reper pentru prezent. Șeful Guvernului a arătat că Unirea Principatelor Române a fost rezultatul unor decizii asumate de lideri care au acționat […]
10:40
Sorin Grindeanu: Unirea Principatelor Române, „o lecție pe care nu trebuie să o uităm”, fiind „primul pas istoric important pentru construcția României moderne” # CaleaEuropeana
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, subliniind importanța momentului de la 24 ianuarie 1859 pentru formarea statului român modern. „24 ianuarie 1859, ziua în care s-a făcut primul pas istoric important pentru construcția României", a scris Grindeanu într-o postare […]
10:40
Trump reia tirul de critici la adresa Canadei: Se opune Cupolei de Aur deasupra Groenlandei, dar face afaceri cu China, care îi va înghiți din primul an # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a continuat vineri seară comentariile critice la adresa Canadei, pe care a acuzat-o că se opune construirii unei Cupole de Aur deasupra Groenlandei în timp ce a început să facă afaceri cu China. Cupola de Aur sau Golden Dome este denumirea atribuită unui sistem de apărare antirachetă pe care Trump și […]
09:40
Strategia de apărare a SUA: Angajate în NATO și Europa, prioritizând apărarea teritoriului național și descurajarea Chinei. Rusia – amenințare persistentă și gestionabilă în flancul estic, fără a putea aspira la hegemonie europeană # CaleaEuropeana
Pentagonul a publicat vineri Strategia Națională de Apărare (National Defense Strategy – NDS) pentru 2026, care trasează o schimbare amplă a priorităților de apărare ale SUA, punând accent pe securitatea teritoriului național, descurajarea prin forță militară a Chinei fără a căuta confruntare, o împărțire mai echitabilă a responsabilităților cu aliații din Europa, unde Rusia nu […]
23 ianuarie 2026
19:00
Noul cuplu de putere în UE? Meloni și Merz au semnat, la Roma, un acord italo-german de cooperare strategică în securitate, apărare, economie și reziliență # CaleaEuropeana
Germania și Italia își aprofundează cooperarea în domeniul apărării și al economiei, cu liderii celor două țări, Giorgia Meloni și Friedrich Merz, semnând un acord bilateral la Roma la capătul unei săptămâni în care semnalele unei noi ordini mondiale au fost captate prin discursurile liderilor lumii la Forumul Economic Mondial de la Davos și în […]
18:30
Maia Sandu, vizită în Polonia și la Consiliul Europei. Va susține un discurs în contextul exercitării președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde între 25 și 27 ianuarie o vizită oficială în Polonia și la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, în contextul în care Chișinăul deține pentru șase luni președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, informează Președinția de peste Prut într-un comunicat. Sandu va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, […]
16:50
PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC # CaleaEuropeana
PC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin care clienții pot efectua plăți instant, sigure și fără numerar, direct din aplicația myPPC, astfel că datele sunt completate automat prin scanarea codului iar plățile sunt vizibile imediat în cont, informează un comunicat remis caleaeuropeana.ro. PPC Energie […]
16:10
Franța: Guvernul lui Sebastien Lecornu supraviețuiește moțiunilor de cenzură și se apropie de adoptarea bugetului pentru 2026 # CaleaEuropeana
Guvernul francez a depășit vineri două moțiuni de cenzură depuse împotriva sa din cauza planurilor fiscale, făcând un pas decisiv spre adoptarea bugetului de stat pentru 2026, informează Politico. Moțiunea inițiată de partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (La France Insoumise) a fost susținută de 269 de deputați, cu 19 voturi mai puțin decât pragul […]
16:00
Comisia Europeană va adopta anul acesta un pachet privind educația pentru a sprijini cursanții, a susține cadrele didactice și a moderniza școlile, anunță Roxana Mînzatu # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul față de educație ca fundament al modelului social european și piatră de temelie a prosperității, democrației și competitivității noastre, a transmis Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, în contextul Zilei Internaționale a Educației. „Educația le permite oamenilor […]
15:20
Emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul energetic al UE continuă să scadă: minus 20% față de 2013 (Eurostat) # CaleaEuropeana
În 2024, emisiile de gaze cu efect de seră ale economiei UE generate de activitățile economice și gospodării au înregistrat un total 3,3 miliarde de tone de echivalent CO2, adică o scădere de 1 % față de 2023 și o reducere de 20% față de 2013, arată datele Eurostat. Între 2013 și 2024, sectorul energetic […]
15:00
ICI București consolidează cooperarea civil–apărare în domeniul securității cibernetice, în cadrul proiectului ECYBRIDGE # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat, în perioada 20–22 ianuarie 2026, la un eveniment de training organizat în cadrul proiectului european ECYBRIDGE, cu tema „Utilising NIS2 Related Regulations/Implications in the Civilian–Defence Sectors' Cooperation", desfășurat la Tallinn, Estonia, și găzduit de compania estoniană RiskSight. În cadrul evenimentului de la Tallinn, ICI […]
14:40
Von der Leyen și Costa răspund criticilor dure ale lui Zelenski: Am sprijinit Ucraina din prima zi și vom continua să o facem. Cifrele vorbesc de la sine # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au respins vineri acuzațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind lipsa de acțiune a Europei, subliniind că Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina „încă din prima zi" a invaziei ruse, informează EFE, prelauat de Agerpres. Reacția liderilor europeni vine după discursul dur susținut de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Orban îl acuză pe Zelenski că „a depășit limita” la Davos: „Președintele Zelenski face totul greșit, iar cei de la Bruxelles sunt dornici să plătească” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, „a depășit limita" la Forumul Economic Mondial de la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orbán, într-o postare pe platforma X. Acesta a afirmat că, în discursul său, Zelenski a plasat din nou guvernul ungar, precum și pe el personal, „în vizorul său". „Nu este nimic nou în faptul că, […]
13:30
Mark Rutte: NATO și Danemarca lucrează împreună pentru a consolida capacitatea de descurajare și apărare în Arctica # CaleaEuropeana
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a avut marți dimineață, la Bruxelles, o întrevedere cu prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, în cadrul discuțiilor privind securitatea euro-atlantică și consolidarea apărării în regiunea arctică. „Lucrăm împreună pentru a asigura siguranța și securitatea întregii NATO și vom continua cooperarea noastră pentru a consolida capacitatea de descurajare și apărare în […]
13:20
UE livrează Ucrainei 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro, după atacurile rusești care au lăsat un milion de ucraineni fără electricitate # CaleaEuropeana
Comisia Europeană mobilizează 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice ale UE, pentru a restabili alimentarea cu energie a spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale, după ce peste un milion de ucraineni au rămas fără electricitate, apă și încălzire, în condiții de ger, în urma atacurilor rusești continue […] The post UE livrează Ucrainei 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro, după atacurile rusești care au lăsat un milion de ucraineni fără electricitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente # CaleaEuropeana
Amendamentele eurodeputatului Dan Motreanu privind creșterea finanțării sănătății în viitorul buget european pentru 2028-2034 și înființarea unui fond european pentru medicamentele critice au fost sprijinte de colegii eurodeputați. Astfel, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European, Dan Motreanu a obținut următoarele: Sprijinul majorității grupurilor politice din Comisia pentru Sănătate […] The post Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Olandezul Klaas Knot, favorit în cursa pentru succesiunea lui Lagarde la conducerea BCE # CaleaEuropeana
Fostul guvernator al Băncii Centrale a Țărilor de Jos, Klaas Knot, este considerat principalul favorit pentru a-i succeda lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, potrivit unui sondaj realizat de Bloomberg în rândul economiștilor și citat joi de publicația NL Times, preluat de Agerpres. Dacă va fi desemnat, Knot ar deveni al doilea olandez […] The post Olandezul Klaas Knot, favorit în cursa pentru succesiunea lui Lagarde la conducerea BCE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Mai mulți lideri europeni doresc aplicarea acordului comercial cu Mercosur „cât mai curând posibil”, afirmă Ursula von der Leyen: „Nu am luat încă o decizie” # CaleaEuropeana
Mai mulți lideri europeni doresc ca acordul comercial cu Mercosur să fie pus în aplicare „cât mai curând posibil”, a subliniat vineri președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, citată de AFP, scrie Agerpres. Parlamentul European a decis miercuri să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu […] The post Mai mulți lideri europeni doresc aplicarea acordului comercial cu Mercosur „cât mai curând posibil”, afirmă Ursula von der Leyen: „Nu am luat încă o decizie” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
SUA s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății, invocând o ”lipsă continuă de reformă, responsabilitate și transparență” # CaleaEuropeana
Statele Unite au părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății, după un an de la anunțul făcut de președintele Trump în acest sens. Acest demers „asigură angajamentul președintelui Trump în conformitate cu un ordin executiv semnat în urmă cu un an, în urma gestionării defectuoase a COVID-19 de către OMS și a lipsei continue de reformă, […] The post SUA s-au retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății, invocând o ”lipsă continuă de reformă, responsabilitate și transparență” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
UE, SUA și Ucraina, aproape de finalizarea un cadru comun de prosperitate postbelică. Von der Leyen: Pregătim activ viitorul Ucrainei ca stat modern, suveran și liber # CaleaEuropeana
Un plan de reconstrucție de miliarde de dolari pentru Ucraina este aproape de finalizare, a declarat joi seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după reuniunea informală a Consiliului European de la Bruxelles. „Pe măsură ce iarna a pus stăpânire pe țară, Rusia își intensifică atacurile josnice. Noi ne intensificăm sprijinul pentru Ucraina”, a […] The post UE, SUA și Ucraina, aproape de finalizarea un cadru comun de prosperitate postbelică. Von der Leyen: Pregătim activ viitorul Ucrainei ca stat modern, suveran și liber appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Bogdan Chirițoiu, ales președinte al board-ului ACER, agenţia UE pentru cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare din energie # CaleaEuropeana
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), potrivit unui comunicat de presă. Conform sursei citate, mandatul are o durată de doi, iar desfăşurarea activităţii implică, printre altele, prezenţa la şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie […] The post Bogdan Chirițoiu, ales președinte al board-ului ACER, agenţia UE pentru cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare din energie appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Oana Țoiu a pledat la Davos pentru o ”diplomație economică activă” care să deschidă piețe noi pentru produsele românești # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la sesiunea strategică „Next-Generation Trade Facilitation”, desfășurată în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial. Dezbaterea a reunit decidenți la cel mai înalt nivel pentru a discuta adaptarea fluxurilor comerciale globale la noile realități geopolitice, informează un comunicat al MAE, remis CaleaEuropeana.ro Sesiunea a beneficiat de o prezență […] The post Oana Țoiu a pledat la Davos pentru o ”diplomație economică activă” care să deschidă piețe noi pentru produsele românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Trump îi testează din nou pe aliați: Poate ar fi trebuit să invocăm articolul 5 și să forțăm NATO să protejeze granița sudică a SUA # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a declarat joi că Statele Unite ar fi trebuit să „testeze” NATO în ceea ce privește granița de sud a SUA, invocând Articolul 5, conform căruia un atac armat asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor, declanșând un răspuns unificat. „Poate ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm Articolul […] The post Trump îi testează din nou pe aliați: Poate ar fi trebuit să invocăm articolul 5 și să forțăm NATO să protejeze granița sudică a SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Economia României, sub presiunea ”deficitelor gemene”, bugetar și extern, conturează un tablou macroeconomic fragil (raport CPAG) # CaleaEuropeana
Potrivit Raportului Macro Risks realizat de Consilium Policy Advisors Group (CPAG), deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri mai mari decât exporturile). Astfel, echilibrul macroeconomic este dependent de fluxuri de finanțare și poate fi mai expus la schimbări ale încrederii și la evoluțiile condițiilor […] The post Economia României, sub presiunea ”deficitelor gemene”, bugetar și extern, conturează un tablou macroeconomic fragil (raport CPAG) appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* În tumultul global pornit de la nebunia Groenlanda, care a acoperit până și discuțiile și planul de pace pe Ucraina, nu s-a mai văzut anunțul făcut de către Republica Moldova de denunțare a trei acte fundamentale care înseamnă, practic și juridic, ieșirea din Comunitatea Statelor Independente – CSI. Gestul formalizează o realitate […] The post Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Nicușor Dan nu exclude implicarea României în acțiuni NATO-SUA-UE în Arctica: Urgența noastră rămâne, evident, Flancul Estic. Aici este amenințarea imediată # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, că, deși România ar putea analiza implicarea în acțiuni pentru securitatea Arcticii, prioritatea imediată rămâne Flancul Estic, ca răspuns la amenințările actuale. Declarația șefului statului a fost făcută la finalul summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, în urma căruia președinta Comisiei Europene, Ursula von […] The post Nicușor Dan nu exclude implicarea României în acțiuni NATO-SUA-UE în Arctica: Urgența noastră rămâne, evident, Flancul Estic. Aici este amenințarea imediată appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Ursula von der Leyen recunoaște “investițiile insuficiente” ale UE în securitatea Arcticii și propune “un spărgător de gheață european”: E momentul să accelerăm eforturile # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut joi noaptea deficiențele europene în legătură cu Groenlanda și Arctica, pe fondul tensiunilor politice cu Statele Unite, subliniind că a sosit momentul potrivit pentru a crește investițiile în regiune, inclusiv printr-un spărgător de gheață european. Vorbind într-o conferință de presă după summit european […] The post Ursula von der Leyen recunoaște “investițiile insuficiente” ale UE în securitatea Arcticii și propune “un spărgător de gheață european”: E momentul să accelerăm eforturile appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
UE se va apăra de orice formă de coerciție, au stabilit liderii la summitul privind relațiile cu SUA: Solidaritate de neclintit cu Danemarca și Groenlanda și dialog ferm, fără escaladare, cu SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles La summitul extraordinar desfășurat joi la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat angajamentul UE de a se apăra pe sine, statele membre, cetățenii și companiile de orice formă de coerciție, în contextul discuțiilor despre evoluțiile recente din relațiile transatlantice și implicațiile acestora pentru Europa. În același […] The post UE se va apăra de orice formă de coerciție, au stabilit liderii la summitul privind relațiile cu SUA: Solidaritate de neclintit cu Danemarca și Groenlanda și dialog ferm, fără escaladare, cu SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
UE are îndoieli privind Carta Consiliului de Pace, în timp ce Trump îi retrage invitația lui Carney. România se consultă cu statele UE mai apropiate, afirmă Nicușor Dan # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Uniunea Europeană are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU, a declarat joi noaptea președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului european extraordinar consacrat detensionării relației transatlantice pe fondul […] The post UE are îndoieli privind Carta Consiliului de Pace, în timp ce Trump îi retrage invitația lui Carney. România se consultă cu statele UE mai apropiate, afirmă Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
Nicușor Dan, despre unirea cu R. Moldova: România susține obiectivul ales majoritar și suveran de cetățeni – aderarea la UE. Dacă vor avea altă opinie, vom acționa în consecință # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a declarat joi că Bucureștiul respectă pe deplin suveranitatea Republicii Moldova și opțiunea exprimată de cetățenii acesteia pentru integrarea în Uniunea Europeană, subliniind că, în prezent, unirea cu România nu reprezintă un scenariu susținut de o majoritate la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la finalul summitului Consiliului European de […] The post Nicușor Dan, despre unirea cu R. Moldova: România susține obiectivul ales majoritar și suveran de cetățeni – aderarea la UE. Dacă vor avea altă opinie, vom acționa în consecință appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:10
SUA – “partener strategic esențial” pentru securitatea României și “acționăm în consecință”, afirmă Nicușor Dan după summitul UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi rolul central al Statelor Unite ca partener strategic pentru securitatea României, subliniind că Bucureștiul rămâne ferm angajat în susținerea alianței transatlantice, în pofida dezbaterilor și diferențelor de viziune existente la nivel european. Declarațiile au fost făcute la finalul summitului extraordinar al Consiliului European de la Bruxelles, […] The post SUA – “partener strategic esențial” pentru securitatea României și “acționăm în consecință”, afirmă Nicușor Dan după summitul UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
22 ianuarie 2026
22:50
Europa “nu este dispusă să arunce la gunoi 80 de ani de relații bune transatlantice”, transmite ferm șefa diplomației UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi seară că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru un grad ridicat de imprevizibilitate în relația cu Statele Unite, chiar dacă recentele anunțuri de la Washington au adus un sentiment de ușurare. În acest context, ea a subliniat la sosirea la summitul extraordinar al […] The post Europa “nu este dispusă să arunce la gunoi 80 de ani de relații bune transatlantice”, transmite ferm șefa diplomației UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:00
Friedrich Merz, înainte de summitul liderilor UE: “Alianța transatlantică nu poate fi abandonată. Am construit-o peste 75 de ani” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat joi seară speranța că Uniunea Europeană și Statele Unite vor găsi o modalitate de a depăși tensiunile actuale. „Acord o importanță deosebită încercării de a păstra NATO”, le-a declarat Merz jurnaliștilor la începutul summitului extraordinar de la Bruxelles al liderilor europeni convocat inițial ca urmare a […] The post Friedrich Merz, înainte de summitul liderilor UE: “Alianța transatlantică nu poate fi abandonată. Am construit-o peste 75 de ani” appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:40
Unitatea europeană a funcționat în fața amenințărilor lui Trump, afirmă Macron la summitul extraordinar al liderilor UE # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat joi unitatea europeană, afirmând că reacția comună a statelor membre a contribuit la detensionarea situației din această săptămână cu Statele Unite cu președintele american Donald Trump și la reafirmarea sprijinului pentru Danemarca, integritatea sa teritorială și suveranitatea sa. În declarații acordate jurnaliștilor la sosirea la Consiliul […] The post Unitatea europeană a funcționat în fața amenințărilor lui Trump, afirmă Macron la summitul extraordinar al liderilor UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:00
Marina franceză a interceptat un petrolier rus, anunță Macron în timp ce Zelenski critica Europa la Davos că nu este capabilă să oprească petrolierele Rusiei # CaleaEuropeana
În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski critica la Forumul Economic Mondial de la Davos incapacitatea Europei de a opri petrolierele rusești, Franța a anunțat că marina sa a abordat unul dintre acestea. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe X că petrolierul era „supus sancțiunilor internaționale și suspectat că navighează sub pavilion fals”. El […] The post Marina franceză a interceptat un petrolier rus, anunță Macron în timp ce Zelenski critica Europa la Davos că nu este capabilă să oprească petrolierele Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Zelenski, discurs dur la Davos la adresa Europei: “Un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii. NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu?” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos unul dintre cele mai dure și directe avertismente adresate Europei din ultimii ani, discursul său fiind punctul culminant al unei serii de alocuțiuni susținute în ultimele zile pe scena de la Davos, care au surprins deopotrivă criza transatlantică dintre Europa și […] The post Zelenski, discurs dur la Davos la adresa Europei: “Un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și mijlocii. NATO există datorită credinței că SUA vor acționa. Dar dacă nu?” appeared first on caleaeuropeana.ro.
