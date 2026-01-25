Pensia de nimic pe care o primește fostul fotbalist Mihai Neșu, din partea statului român: „Nu e normal”
Click.ro, 25 ianuarie 2026 15:50
Mihai Neșu (42 de ani), fostul fotbalist care și-a încheiat carieră în anul 2011, în urma unui accident pe terenul de fotbal care l-a lăsat imobilizat, mărturisește că și el, ca mulți alți români cu nevoi speciale, primește o pensie mizeră din partea statului român.
Acum 30 minute
16:00
Bătaie cu perne, mize uriașe și adrenalină la maximum, pe plaja din Thailanda! Ce se întâmplă în noua ediție „Desafio: Aventura” # Click.ro
Ediția de luni seară a reality show-ului „Desafio: Aventura”, difuzat la PRO TV și disponibilă cu o zi în avans pe VOYO, se anunță una care „lovește” direct în emoțiile telespectatorilor.
16:00
Alpinistul Alex Honnold a escaladat un zgârie-nori fără echipament de siguranță! Totul a fost transmis în direct # Click.ro
Alpinistul american Alex Honnold (40 de ani) a escaladat fără echipament și fără corzi clădirea Taipei 101 din Taiwan, înaltă de 508 metri. A făcut asta live, în timp ce oamenii urmăreau cu sufletul la gură fiecare pas. Evenimentul a fost transmis în direct duminică pe Netflix.
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
14:30
Loredana Groza (55 de ani) și fiica sa, Elena Boncea (28 de ani), au avut parte de o întâlnire emoționantă cu buna lor prietenă, actrița Iulia Vântur (45 de ani), în vacanța din India în care cele două au mers în urmă cu câteva zile. Imaginile cu acestea au atras atenția și admirația internauților.
14:30
Paula Seling își aniversează tatăl. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre eforturile părinților: „Au muncit cât pentru zece” # Click.ro
Paula Seling (47 de ani), una dintre cele mai cunoscute cântărețe românești, face dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre părinții săi și sacrificiile făcute pentru a o crește pe ea și pe fratele acesteia, Paul Seling. Mesajul artistei a venit în contextul zilei de naștere a tatălui ei.
Acum 4 ore
13:20
Rețeta de ciulama din 1940. Bunicile noastre foloseau un mic secret pentru a o lega mai repede și fără cocoloașe # Click.ro
Ciulamaua este una dintre acele mâncăruri care poartă în ele gustul copilăriei și amintirea bucătăriilor încălzite de sobă.
13:00
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent # Click.ro
De mult timp a devenit virală omleta japoneză care a stârnit interesul datorită aspectului său spectaculos: textura pufoasă, diferită de cea a omletei clasice, i-a încurajat pe mulți internauți să o pregătească în propria bucătărie. Rețeta este una simplă și rapidă, și poate fi urmată chiar și de pe
Acum 6 ore
11:50
Elwira Petre are ajutor de nădejde în bucătărie. Ariana, fiica cea mică a vedetei, a pregătit plăcintă cu brânză dulce de vaci # Click.ro
Din seria rețetelor pe care le gătește, Elwira Petre (44 de ani) a revenit în atenția fanilor cu un preparat gustos, simplu și rapid, dar și cu un ajutor de nădejde în bucătărie. Ariana, fetița cea mică a vedetei, pare să moștenească pasiunea pentru gătit a mamei sale. Iată cum a surprins-o pe micuț
11:50
Andra, mereu alături de Cătălin Măruță. Artista își susține celebrul soț după anunțul care a șocat showbizul: „E o altă etapă din viața noastră” # Click.ro
Andra (39 de ani) este foarte încântată că a început sezonul al 16-lea al show-ului de la PROTV, “Românii au talent”.
11:30
Orașul medieval din România unde orice tânăr ar vrea să se mute. Nivelul de trai a crescut considerabil datorită investițiilor. Foto # Click.ro
La prima vedere, Sebeșul ar putea părea un oraș obișnuit din centrul României, cu mai puțin de 27.000 de locuitori și o istorie veche de secole. În realitate, în ultimii ani, municipiul din județul Alba a devenit unul dintre cele mai dinamice exemple de dezvoltare urbană din țară.
11:30
Cine a fost generalul român decorat de trei ori pentru eroism și aruncat apoi în temniță. Povestea lui a uimit pe toată lumea # Click.ro
În istoria militară a României există destine care par desprinse dintr-un roman. Ion Dumitrache a fost unul dintre cei mai valoroși comandanți ai armatei române, un om format în disciplina dură a școlilor militare.
11:10
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea” # Click.ro
Anca Țurcașiu este încă un exemplu că disciplina și alimentația fac minuni în viața unei femei. Ajunsă la vârsta de 55 de ani, artista se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, pe care o etalează cu eleganță ori de câte ori apare în spațiul public. Iată ce stil de viață urmează, de când a renunțat la
11:00
Ce au făcut criminalii lui Mario Berinde, după ce l-au ucis. Gestul care i-a lăsat fără cuvinte până și pe anchetatori # Click.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei care a cutremurat comunitatea din Timiș. Ancheta privind moartea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani ucis de alți minori, scoate la lumină un episod care i-a lăsat fără cuvinte până și pe anchetatori.
10:40
Cât de greu i-a fost actorului Lucian Viziru să gestioneze succesul de care a avut parte la începutul carierei: „Celebritatea are două fețe” # Click.ro
Lucian Viziru (49 de ani) este un nume răsunător în industria românească a filmelor, ajungând să aibă un succes colosal încă din perioada în care a apărut în producții impresionante, precum „Lacrimi de iubire”, „Inimă de țigan” sau „Regina”. Cum s-a simțit perioada de glorie și cu ce momente s-a con
10:30
Cine este bărbatul împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE. Avea 37 de ani și trăia pentru a ajuta oameni. VIDEO # Click.ro
Un nou incident violent zguduie orașul Minneapolis, pe fondul protestelor tot mai ample împotriva operațiunilor agenților Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).
Acum 8 ore
10:20
Prognoza meteo pentru 25 ianuarie. Care sunt zonele cu temperaturi neobișnuit de ridicate # Click.ro
Meteorologii anunță o duminică cu vreme mai blândă decât în mod obișnuit pentru finalul lunii ianuarie. Pe 25 ianuarie, temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării și se vor situa peste valorile normale ale perioadei.
10:20
Corina Dănilă a trăit o adevărată dramă atunci când a devenit mamă. Ce s-a întâmplat cu fiica sa, Rianna: „O foarte mare luptătoare!” # Click.ro
Rianna (22 de ani), fiica îndrăgitei actrițe Corina Dănilă (54 de ani), îi face viața mai frumoasă în fiecare zi. Actrița se simte binecuvântată de când a devenit mamă, însă nu poate uita momentele dificile care i-au transformat nașterea într-o adevărată luptă. Iată ce dramă a trăit vedeta, când și-
Acum 24 ore
20:20
Horoscop duminică, 25 ianuarie. Berbecii au probleme financiare, iar Capricornii se lasă pradă pasiunii # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 25 ianuarie.
20:00
Unde a „dispărut” Andreea Raicu, la începutul anului 2026: „Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări” # Click.ro
Andreea Raicu și-a îngrijorat fanii cu o scurtă dispariție din mediul online. Vedeta a apelat la un „ritual” pe care l-a mai făcut și anul trecut. Revenită recent în mediul online, a povestit ce s-a întâmplat cu ea în ultimele săptămâni.
19:50
Cum ne poate îmbolnăvi ceea ce mâncăm. Medicul Marius Sava: „Anumite tipuri de cancer pot fi prevenite doar prin schimbarea alimentației” # Click.ro
Medicul Marius Sava, devenit viral în mediul online datorită postărilor sale informative cu privire la sănătate, trage un semnal de alarmă asupra modului în care alimentația pe care o avem poate declanșa boli grave.
19:50
Un român din UK compară prețurile la benzină: surpriză pentru șoferii din România: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?” # Click.ro
O postare apărută recent pe rețelele sociale a stârnit reacții puternice în rândul șoferilor români. Un român stabilit în Marea Britanie a pus față în față prețurile carburanților din cele două țări și a ajuns la o concluzie care, la prima vedere.
19:30
Ce trebuie să pui în ciorba de os ca să iasă așa cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte # Click.ro
Puține preparate au puterea de a trezi amintiri atât de vii precum o ciorbă de os făcută încet, fără grabă, așa cum fierbea odinioară în bucătăriile de la țară.
19:10
Zodiile care primesc protecție Divină de la îngeri și Fecioara Maria pe 1 februarie. În viața lor se întâmplă un miracol # Click.ro
Ziua de 1 februarie vine cu o încărcătură spirituală aparte. Este un moment în care energia credinței, a speranței și a protecției divine se simte mai puternic decât de obicei.
19:10
Oana Lis nu se mai abține și îi pune la punct pe cei care o judecă. Soția lui Viorel Lis, mesaj tranșant: „Nu au capacitatea și empatia să înțeleagă” # Click.ro
De ani de zile Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) au un stil de viață anevoios, marcat de problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei și dificultăți financiare. Viorel este susținut de soția sa, Oana, care face eforturi imense pentru a-i oferi acestuia îngrijirea necesară. Cu toate
18:30
Ce este „vârful de fericire”, conceptul folosit de industria alimentară în dezavantajul oamenilor? Mihaela Bilic: „Provoacă frenezie alimentară” # Click.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aspect important al industriei alimentare, denumit „vârful de fericire”. Acest concept este mai puțin cunoscut publicului larg și face referire la modul în care comportamentul alimentar al oamenilor este influențat negativ.
18:10
Ploaie de bani în februarie! Patru zodii lovite de noroc financiar neașteptat – vezi dacă ești pe listă! # Click.ro
Unele luni trec fără să lase urme. Altele schimbă complet jocul banilor. Februarie 2026 intră în a doua categorie: horoscopul financiar indică oportunități rapide, uși care se deschid brusc și fluxuri de bani care pot surprinde chiar și pe cei obișnuiți să își calculeze fiecare pas.
18:00
Serialul viral în care poți vedea explicit cum naște o femeie. Sezonul 2 tocmai ce a fost lansat, are multă dramă și te va face să plângi # Click.ro
The Pitt este un serial dramatic medical care urmărește un singur schimb de lucru, de 15 ore, într-un spital de urgență din Pittsburgh.
17:30
Telenovela „Inimă de Țigan” revine pe micile ecrane. Când și unde va fi difuzat primul episod # Click.ro
„Inimă de țigan”, telenovela care a cucerit milioane de români, revine pe micile ecrane. Producția românească difuzată între 2007 și 2008 va putea fi revăzută pe Acasă TV, în weekend.
17:20
Cum au găsit oamenii de știință secretul longevității. Care este legătura cu mâncarea raționalizată pe cartelă # Click.ro
Ideea că a mânca mai puțin poate însemna a trăi mai mult nu mai este de mult o simplă vorbă din bătrâni. În ultimele decenii, cercetările medicale au confirmat că mesele frugale, alcătuite din alimente de calitate și consumate fără excese, pot prelungi viața și pot reduce riscul multor boli.
17:20
Dana Roba vrea dreptate pentru Mario Berinde. Vedeta, prezentă la înmormântare, cere schimbarea legii din România # Click.ro
Dana Roba a participat astăzi, 24 ianuarie 2026, la înmormântarea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, ucis cu sânge rece și îngropat într-o curte de cei trei prieteni ai săi. Vedeta face un apel către românii care vor să se facă dreptate în acest caz.
16:40
Cele mai conflictuale 3 zodii. Sunt adesea ocolite de cei din jur din cauza atitudinii lor toxice # Click.ro
Potrivit astrologilor, există anumite semne zodiacale care sunt recunoscute pentru comportamentul lor conflictual, motiv pentru care mulți dintre apropiații lor evită să aibă de-a face cu ei. Toxicitatea de care dau dovadă uneori Berbecul, Scorpionul și Leul cu greu poate fi gestionată sau acceptată
16:40
Destinația de iarnă ideală pentru românii pasionați de schi. Pârtii mai libere și mai ieftine decât în Brașov și Valea Prahovei. Cât costă o supă # Click.ro
Pentru românii care iubesc sporturile de iarnă, dar vor să evite aglomerația din Poiana Brașov sau de pe Valea Prahovei, județul Harghita devine tot mai clar o alternativă atractivă. Nu promite pârtii foarte lungi, însă oferă liniște, natură și prețuri echilibrate.
Ieri
15:50
Moment special la „Românii au talent”. Cine este Bianca Muntean, cea care a primit Golden Buzz-ul din partea Andrei și Evei Măruță # Click.ro
Bianca Muntean este adolescenta de 14 ani care a impresionat publicul și jurații emisiunii „Românii au talent”. În ediția din 23 ianuarie 2026, Bianca a fost trimisă direct în semifinală, după ce a primit Golden Buzz al sezonului 16, oferit de Andra Măruță și fiica sa, Eva.
15:10
Cum se vor modifica facturile la gaze după încheierea plafonării. Explicațiile șefului ANRE: „Mă aștept să văd oferte sub 0,30/kWh” # Click.ro
Schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale se apropie de final, iar autoritățile pregătesc consumatorii pentru perioada care urmează. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.
14:40
Mai mulți constănțeni, victimele fruadei bancare, după ce au accesat un test IQ, pe Facebook. Recomandările specialiștilor # Click.ro
Mai mulți locuitori din Constanța au devenit victimele unei fraude bancare după ce au accesat, prin intermediul Facebook, test de inteligență, promovat la prețul de un euro. Iată cum au căzut în capcana care le-a retras sume de bani din cont, fără ca mulți să-și dea seama.
14:40
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO # Click.ro
România este încă sub șoc după crima care a zguduit comunitatea din Timiș. Mario, un adolescent de 15 ani, a fost ucis de propriii prieteni, iar astăzi, 24 ianuarie, familia îl conduce pe ultimul drum. Scenele de la priveghi sunt sfâșietoare, iar durerea mamei sale întrece orice limită.
13:50
Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarctul suferit în urmă cu două săptămâni. Când revine artista pe scenă? # Click.ro
Îndrăgita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a trecut prin momente grele, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, când a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, fiind internată la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct. Recent, artista a făcut noi declarații despre starea sa de săn
13:40
Lupu Rednic s-a botezat în Apa Iordanului: „Așa am simțit!”. Totul despre călătoria de suflet în „Țara Sfântă”: „Să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai!” FOTO # Click.ro
Lupu Rednic s-a botezat în Apa Iordanului. Totul despre călătoria de suflet în Israel: „Trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai” FOTO
13:40
Trump și pinguinul în Groenlanda, poza Casei Albe care a trimis geografia în vacanță. Internetul a erupt # Click.ro
După ce Donald Trump a confundat în repetate rânduri Islanda cu Groenlanda, a venit rândul Casei Albe să gafeze tot la georgrafie. O imagine generată cu inteligență artificială, publicată de contul oficial al Casei Albe
12:50
Un fizician de la Harvard susține că l-a localizat pe Dumnezeu și a calculat distanța la care se află de Pământ # Click.ro
Un fost fizician de la Harvard, dr. Michael Guillén, a stârnit controverse susținând că Dumnezeu ar putea avea o locație fizică în univers, la o distanță colosală de 439 miliarde de trilioane de kilometri. El leagă această idee de „orizontul cosmic”
12:40
Tragedia care i-a marcat viața lui Constantin Zamfirescu. Prima fetiță a actorului din „Trăsniții” i-a murit în brațe # Click.ro
Constantin Zamfirescu (60 de ani), cunoscut drept Gogoașă din „Trăsniții”, a făcut mărturisiri dureroase despre cea mai mare dramă pe care a trăit-o: moartea fiicei sale, Anastasia, după 19 zile de la naștere. Actorul a mărturisit cum s-a produs tragedia și cine a fost vinovat.
12:40
Mare atenție la detox! Cum să nu ajungi la spital: „Nu există plante minune. Este nevoie de setare mentală” # Click.ro
Curele de detoxifiere au devenit tot mai populare, mai ales după perioadele de excese alimentare, însă aplicate greșit pot face mai mult rău decât bine.
12:20
Monica Pop, sfaturi pentru îngrijirea ochilor pe timpul iernii. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă: „Nu cereți sfaturi în farmacie” # Click.ro
Medicul oftalmolog Monica Pop (72 de ani) a venit cu o serie de sfaturi importante care vizează protecția ochilor pe timpul iernii. Prin intermediul unei postări pe Facebook, specialistul oftalmolog a explicat cum trebuie să fie aplicată igiena corectă a ochilor, și cum trebuie să procedăm dacă avem
11:30
Răsturnare de situație în crima din Cenei! Un suspect dezvăluie ce s-a întâmplat cu Mario: „Era deja mort” # Click.ro
O nouă mărturie zguduie ancheta în cazul crimei din comuna timișeană Cenei. Mama unuia dintre suspecții de 15 ani, băiatul care ar fi fost chemat după comiterea crimei pentru a ajuta la îngroparea cadavrului lui Mario, a făcut publice declarațiile fiului său despre noaptea tragediei.
11:30
Cine este „Micul geniu” din Caracal. Povestea copilului fenomenal care iubește matematica și citește dimineața # Click.ro
La doar câțiva ani de când a învățat tabla înmulțirii la grădiniță, Florin Eduard Ștefan, elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal, a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți copii pasionați de matematică din România.
11:30
Filmele românești continuă să surprindă pe platforma de streaming, dar de data aceasta ritmul este incredibil. La doar câteva zile după ce a fost adăugat pe Netflix, această producție autohtonă a urcat rapid în topul filmelor preferate
11:00
Cum au ajuns trei minori să-și ucidă colegul? Mesaj dur al sociologului Gelu Duminică despre crima șocantă din Timiș # Click.ro
Tragedia din Timiș, unde trei adolescenți și-au ucis un coleg, scoate la iveală „rănile unei societăți care i-au lăsat în urmă pe cei mai vulnerabili: copiii”, scrie sociologul Gelu Duminică într-o postare pe Facebook.
10:50
Dan Negru reacționează ferm și cere schimbarea legilor din România, după uciderea lui Mario Berinde: „În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) cere schimbarea legilor din România, în urma cazului de crimă a lui Mario Alin Berinde, care a șocat o țară întreagă. Prezentatorul de televiziune susține că modul în care sunt aplicate legile pentru minori în România, comparativ cu Statele Unite ale Americii, este mult prea bl
10:50
Care este adevărata cauză a morții lui Mario, adolescentul ucis de doi prieteni. Rezultatele necropsiei au fost făcute publice # Click.ro
Raportul medico-legal a stabilit cauza exactă a morții lui Mario, adolescentul de 15 ani găsit îngropat în curtea unei case din comuna timișeană Cenei. Rezultatele autopsiei clarifică modul în care s-a produs tragedia care a șocat opinia publică.
10:40
Bănel Nicoliță și sacrificiile din spatele carierei sale. Fostul fotbalist a spus ce planuri de viitor are # Click.ro
Bănel Nicoliță, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai României, a împlinit recent vârsta de 48 de ani, prilej cu care a făcut câteva mărturisiri despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cariera sa.
