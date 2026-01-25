„Mama tuturor acordurilor” Mașinile europene exportate în India vor beneficia de o reducere a taxelor la 40%

15:50

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că în cadrul programului european de înzestrare militară SAFE sunt cuprinse 21 de proiecte pentru România, în valoare de 11,68 de miliarde de euro, acestea având legătură cu „mașina de luptă a infanteriei”. Oficialul a precizat că „este ultimul tren pe care îl putem utiliza” în ceea ce privește industria națională de armament. Miruță reclamă că printre companiile de stat din domeniu „multe sunt praf”. „Societățile astea ale statului român au în conturi sute de milioane de dolari și nu au capacitate să angreneze comenzi noi, pentru că spuneau că legea nu le permite să pună componenta de TVA”, susține ministrul Apărării, care a precizat că a remediat situația printr-o Hotărâre de Guvern.