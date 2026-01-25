Chinezii au inventat mașina care scutură singură zăpada » Cât costă și cum s-a descurcat la test

13:30

Deja nu mai e o speculație, deja tinde să devină un lucru cert. Acea schimbare a lui Vinicius contra Barcelonei, în octombrie, a fost scânteia care a dat foc echilibrului din vestiarul lui Real Madrid și a ars în cele din urmă etapele pe care Xabi Alonso le gândise pentru cariera lui de antrenor al grupării „blanco”. Deja nu mai e o speculație, deja tinde să devină un lucru cert: Vincius a preluat de la Karim Benzema rolul de preferat al președintelui Florentino Perez. ...