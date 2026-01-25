Novak Djokovic, reacție rapidă după ce Aryna Sabalenka i-a depășit un record: „Sunt supărat în acest moment”
Gazeta Sporturilor, 25 ianuarie 2026 19:50
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) s-a impus cu 6-1, 7-6 (1) în fața Victoriei Mboko (19 ani, 16 WTA), în „optimile” Australian Open, și a depășit un record al legendarului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP). Sârbul a reacționat rapid pe rețelele de socializare și s-a prefăcut deranjat de performanța liderului mondial WTA. ...
• • •
Acum 10 minute
20:20
Craioveanu a rămas siderat de ce a văzut pe Arena Națională, la FCSB - CFR Cluj: „Vă spun sincer!” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul mare atacant al Craiovei, a fost dezamăgit de un aspect pe care l-a observat înainte de meciul FCSB - CFR Cluj, din runda cu numărul 23 din Superliga.Din cauza rezultatelor slabe din acest sezon, suporterii celor de la FCSB nu s-au îngrămădit să meargă pe Arena Națională la meciul ultimei speranțe pentru calificarea în play-off.Cel mult 6. ...
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:50
Novak Djokovic, reacție rapidă după ce Aryna Sabalenka i-a depășit un record: „Sunt supărat în acest moment” # Gazeta Sporturilor
19:30
Nu degeaba „cad” pentru ea cele mai mari nume » După fotbalist, s-a cuplat cu un pilot de Formula 1 # Gazeta Sporturilor
În timp ce Lando Norris (26 de ani) domină circuitele de Formula 1, iubita lui, actrița și modelul portughez Margarida Corceiro (23 de ani), continuă să atragă atenția publicului cu fotografiile sale sexy.Corceiro își confirmă statutul de una dintre cele mai recunoscute personalități asociate cu lumea Formulei 1 în ultimii ani. ...
Acum 2 ore
19:20
FIA nu cedează în fața presiunii puse de echipă: „Monoposturile trebuie să țină dietă, să treacă de la obezitate la supraponderalitate” # Gazeta Sporturilor
FIA nu cedează în fața cerințelor oficialilor echipelor de Formula 1, care își doresc o greutate minimă mai mare a monoposturilor. Din sezonul care va începe în acest an, greutatea minimă a monoposturilor a fost redusă cu 30 de kilograme, iar un director FIA susține că monoposturile de Formula 1 trebuie să „țină dietă”. ...
19:10
După 21 de ani! Aston Villa a rupt blestemul pe „St. James' Park” și continuă aventura la titlu! # Gazeta Sporturilor
Aston Villa s-a impus pe terenul celor de la Newcastle, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Premier League, și a redus deficitul față de Arsenal la doar patru lungimi. Trupa lui Unai Emery continuă lupta la titlu cu giganții din Anglia. Victoria obținută astăzi o menține pe Villa la același număr de puncte cu cei de la City și la doar patru lungimi distanță de liderul Arsenal.Villa nu mai câștigase în campionat pe „St. ...
19:10
Genoa lui Dan Șucu a învins-o dramatic pe Bologna, scor 3-2, în etapa 22 din Serie A. Formația antrenată de Daniele de Rossi (42 de ani) a fost condusă, scor 0-2, însă a revenit pe final și s-a impus într-un mod dramatic.În ziua în care Nicolae Stanciu (32 de ani), fostul jucător al lui Genoa, a ajuns în China, formația lui Dan Șucu a avut parte de un meci de infarct. ...
19:00
Nu degeaba „cad” pentru ea cele mai mari nume » Portugheza fatală: după fotbalist, s-a cuplat cu un pilot de Formula 1 # Gazeta Sporturilor
19:00
Rareș Pop a elucidat misterul » De ce a refuzat lupta la play-off cu UTA pentru a semna cu Petrolul # Gazeta Sporturilor
Rareș Pop (20 de ani), jucătorul împrumutat de la Rapid la Petrolul în a doua parte a acestui sezon, a reacționat după ce „lupii galbeni” au fost învinși pe teren propriu de către Farul, scor 0-1.Tânărul mijlocaș a bifat astfel a doua apariție pentru Petrolul, după ce a jucat 82 de minute și în eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-4. ...
19:00
Cu aproximativ două ore înainte de FCSB - CFR Cluj, clubul din Gruia a publicat pe rețelele de socializare imagini din vestiar, cu echipamentele pregătite pentru partida din etapa 23 a Superligii. Pe spatele tricourilor a apărut un detaliu: un sponsor nou.FCSB - CFR Cluj se joacă în această seară, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...
19:00
Aston Villa nu renunță la titlu! Trupa lui Unai Emery a câștigat pe St. James's Park și s-a apropiat de liderul Arsenal # Gazeta Sporturilor
Aston Villa s-a impus pe terenul celor de la Newcastle, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Premier League, și a redus deficitul față de Arsenal la doar patru lungimi.Programul complet al etapei #23 din Premier LeagueTrupa lui Unai Emery continuă lupta la titlu cu giganții din Anglia. Victoria obținută astăzi o menține pe Villa la același număr de puncte cu cei de la City și la doar patru lungimi distanță de liderul Arsenal.Villa a câștigat pe St. ...
18:40
Pedro „Dro” Fernandez, talentatul fotbalist în vârstă de 18 ani al Barcelonei, a fost achiziționat de PSG. Campioana Europei se înțelesese deja cu jucătorul, iar acum a bătut palma și cu șefii formației blaugrana. ...
18:40
Ediția specială GSP Live revine duminică, 25 ianuarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre FCSB și CFR Cluj, din cadrul etapei cu numărul 23 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu, fost fotbalist la FCSB, respectiv Cristi Bud, fost fotbalist la CFR Cluj. ...
Acum 4 ore
18:20
Chinezii au inventat mașina care scutură singură zăpada » Cât costă și cum s-a descurcat la test # Gazeta Sporturilor
Pasionații de automobile de la compania bielorusă ev.wiki au testat funcția promovată a mașinii electrice chinezești BYD Yangwang U7, care, se presupune, permite vehiculului să scuture singur zăpada. Testarea a arătat că realitatea este complet diferită. Yangwang U7 este un automobil electric premium al companiei chineze BYD, produs începând cu anul 2024 sub brandul separat Yangwang. ...
18:20
Chelsea câștigă derby-ul londonez cu Palace și urcă în TOP 4 » Clasamentul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Chelsea s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #23 din Premier League. Astfel, trupa lui Liam Rosenior a revenit pe loc de Champions League, lăsând-o în afara TOP 4 pe campioana Liverpool.Programul complet al etapei #23 din Premier LeagueInstalat pe banca tehnică a grupării de pe Stamford Bridge la începutul anului, Liam Rosenior și-a trecut în cont cea de-a patra victorie în calitate de antrenor al „albaștrilor”. ...
18:00
„The Romanian King” » Îndepărtat de Șucu, Stanciu a fost primit ca un superstar la noua echipă # Gazeta Sporturilor
Dat afară de Genoa lui Dan Șucu, Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de o primire de vis la noua echipă, chiar pe aeroport. Internaționalul român părăsește din nou Europa și va juca în China pentru Dalian Yingbo, locul 11 în sezonul recent încheiat.Va fi a doua experiență în China pentru Nicolae Stanciu, cel care a câștigat titlul în sezonul 2022-2023 cu Wuhan Three Towns.FOTO. ...
17:40
17:30
Laudă inovația lui Filipe Coelho și avertizează: „Nu știu dacă Dinamo poate ține ritmul cu așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi, 60 de ani, fost fundaș central cu peste 300 de meciuri pentru Universitatea Craiova, echipă cu care a cucerit un titlu și două Cupe ale României, își menține opinia exprimată înainte de startul sezonului: „juveții” sunt favoriți la câștigarea campionatului. ...
17:20
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la Farul Constanța, într-un meci din etapa #23 din Superliga.Tehnicianul Petrolului a accentuat faptul că jucătorii săi fac cadouri adversarilor, la fel cum a făcut și după partida cu Universitatea Craiova din etapa trecută, scor 4-0. Eugen Neagoe a vorbit și despre supărarea suporterilor. ...
17:10
Ianis Zicu, după ce Farul a reușit prima victorie din acest an: „Am suferit enorm” # Gazeta Sporturilor
Farul Constanța s-a impus duminică pe terenul lui Petrolul Ploiești, scor 1-0, într-o partidă cu două reprize diferite. Deși constănțenii au dominat copios prima parte a duelului, ploieștenii au dat semne de revenire, dar nu au putut face mai mult pentru a scote puncte din acest duel.Ianis Zicu, antrenorul Farului, se declară mulțumit de rezultat, chiar dacă echipa sa a dat semne că va ceda în partea secundă. ...
16:50
„Miza programului n-a fost ascensiunea, ci moartea” » De ce escaladarea live a unui zgârie-nori de către Alex Honnold a fost greșită: „Clădirea nu e munte, e o vânătoare de clickuri vopsită drept căutare interioară” # Gazeta Sporturilor
Cățărătorul Alex Honnold (40 de ani) a reușit să escaladeze turnul Taipei 101, o clădire cu 101 etaje din Taiwan, fără să se folosească de niciun fel de cablu de siguranță, într-un eveniment transmis live de Netflix la ora 3:00, între sâmbătă și duminică. Într-un text de opinie, pe care îl reproducem mai jos, pe siteul gearjunkie. ...
16:50
Ce „bucurie” a simțit CTP într-un meci vedetă de la Australian Open: „Am nevoie și de astfel de sentimente" # Gazeta Sporturilor
Reputatul jurnalist Cristian Tudor Popescu a comentat unul dintre meciurile zilei de la Australian Open: Elina Svitolina (12 WTA, 31 de ani, Ucraina) - Mirra Andreeva (7 WTA, 18 ani, Rusia), scor 6-2, 6-4.Cristian Tudor Popescu a scos în evidență momentul de la finalul partidei: cele două jucătoare de tenis nu și-au dat mâna și nici nu s-au privit după succesul clar al Svitolinei, în contextul războiului dintre țările celor două sportive, Ucraina și Rusia. ...
16:30
Nani (39 de ani), fost jucător la Real Madrid sau Manchester United, a semnat cu o nouă echipă. Lusitanul a semnat cu Aktobe, echipă din prima ligă din Kazahstan.Acesta a semnat un contract valabil până la finalul lui 2026. Acordul include un rol extins în proiectul de dezvoltare al clubului.Nani a fost prezentat la AktobeNani, campion european cu Portugalia în 2016, revine în fotbal. ...
Acum 6 ore
16:00
Alex Cicâldău, centrul de comandă al Craiovei » Cifrele Wyscout nu lasă loc de intrepretări # Gazeta Sporturilor
Alex Cicâldău (28 de ani) a devenit o piesă esențială pentru Universitatea Craiova, iar evoluția din meciul cu FC Botoșani, câștigat cu 2-0, confirmă statutul său în formația lui Filipe Coelho.Mijlocașul a avut o prestație impresionantă în partida din runda cu numărul 23 a Superligii, în care a marcat prima reușită a formației sale, în minutul 65, la capătul unei acțiuni inițiate de Carlos Mora și continuată de Steven Nsimba, autorul pasei decisive. ...
16:00
„Cum e viața extrasportivă a lui Tavi Popescu?” » Ioan Becali: „Știu doar când colabora cu noi că a venit familia lui să mergem pe Decebal să scoatem o domnișoară din apartament” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Becali, impresar român, a vorbit despre viața extrasportivă a lui Octavian Popescu, jucătorul celor de la FCSB.Potrivit patronului Gigi Becali, viața extrasportivă ar putea fi cauza pentru care Octavian Popescu nu mai dă randament. ...
15:40
FCSB, pusă în alertă de un fost mare internațional: „CFR Cluj e mai stabilă și mai disciplinată” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi, 60 de ani, a prefațat pentru Gazeta Sporturilor duelul dintre FCSB și CFR Cluj, extrem de important în calculele pentru lupta la play-off. Partida va avea loc în această seară, de la ora 20:00, pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională, fiind transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului. ...
15:30
Peter Bosz, după ce l-a înlocuit pe Dennis Man la pauză: „În primele 15 minute m-am gândit: «La ce mă uit?»” # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven a reușit doar o remiză, 2-2, cu NAC Breda pe teren propriu, iar antrenorul Peter Bosz a răbufnit la final.Dennis Man a fost titular cu NAC Breda și n-a făcut o primă repriză rea, dar a ratat în câteva situații favorabile. Driouech a deschis scorul pentru PSV (27), numai că oaspeții au răsturnat situația chiar înaintea pauzei, 1-2, ceea ce l-a nemulțumit pe antrenorul Peter Bosz.Peter Bosz: „Nu ar trebui să mă plâng, dar o voi face. ...
15:20
Carlos Alcaraz stă departe de controverse: „Nu-mi pot imagina ce înseamnă să joci un meci în astfel de condiții, Jannik Sinner a arătat că este un campion” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) a fost întrebat după victoria sa din optimile de finală de la Melbourne despre momentele dificile prin care a trecut Jannik Sinner din cauza căldurii extreme.Carlos Alcaraz este pentru a treia oară în sferturile de finală la Australian Open, singurul turneu de Mare Șlem care îi lipsește din palmares. E o fază pe care nu a depășit-o până acum la Antipozi, el urmând să-l întâlnească pe Alex de Minaur. ...
15:20
Fundașul central Juan Foyth a suferit o accidentare gravă în timpul meciului de sâmbătă seară dintre Villarreal și Real Madrid (0-2) și va fi supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce îl va împiedica să joace pentru Argentina la viitoarea Cupă Mondială.Fotbalistul de 28 de ani de la Villarreal are o ruptură a tendonului lui Ahile la piciorul stâng și va fi indisponibil cel puțin până în septembrie. ...
15:10
Deian Sorescu (28 de ani), fotbalistul celor de la Gaziantep, a marcat în partida echipei sale împotriva celor de la Konyaspor, într-un meci contând pentru etapa #19 din Superliga.Reușita celor de la Gaziantep a venit pe o axă 100% românească. Denis Drăguș, noua adiție în „colonia” de români de la Gaziantep, a venit cu pasa decisivă. ...
15:10
Aiuritor! Fostul selecționer, DEMIS după ce și-a obligat echipa să stea trează 28 de ore la sfatul ChatGPT # Gazeta Sporturilor
Situație absolut aiuritoare! Robert Moreno (48 de ani), fostul selecționer al Spaniei, a fost dat afară de la clubul rus FC Soci pentru că s-a bazat excesiv pe ChatGPT în luarea deciziilor la echipă, inclusiv în planificarea antrenamentelor.Moreno a părăsit clubul din prima ligă rusă în septembrie anul trecut, după ce a obținut un singur punct în șapte meciuri. ...
14:50
Ionuț Radu (28 de ani), portarul de la Celta Vigo, a devenit unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei din Spania.Acest lucru s-a văzut și în această săptămână. Aflat în aeroport, Radu a fost oprit de trei fani ai Celtei, care au dorit să aibă o amintire inedită cu românul. Unul dintre aceștia s-a așezat cu capul în jos, imitând celebrarea pe care portarul o face la finalul meciurilor.VIDEO. ...
14:50
Turcii insistă pentru transferul lui Musi: care este poziția celor de la Dinamo # Gazeta Sporturilor
Presa din Turcia a scris astăzi despre interesul celor de la Trabzonspor, cea mai importantă echipă din „Țara Semilunei”, după granzii Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, pentru Alexandru Musi, extrema stângă a celor de la Dinamo.Totuși, potrivit informațiilor GSP, Dinamo are o poziție fermă în privința lui Musi: tânărul fotbalist este considerat netransferabil în această iarnă. ...
14:40
Anunțul zilei în Premier League » A avut loc primul contact între Liverpool și Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Liverpool continuă să traverseze forma slabă din acest sezon, fapt care s-a văzut și la ultima partidă jucată în Premier League, înfrângere cu Bournemouth, scor 2-3.Potrivit publicației spaniole AS, Xabi Alonso (44 de ani), fostul antrenor de la Real Madrid, ar urma să îi ia locul lui Arne Slot, actualul tehnician al „cormoranilor”. ...
14:40
Echipa care vrea în Superliga a luat trei goluri în nouă minute de la o echipă de Liga a 3-a # Gazeta Sporturilor
Poli Iași a jucat astăzi al doilea meci de verificare din acest an. Formația antrenată de Tibor Selymes a trecut de Bucovina Rădăuți, grupare clasată pe locul 7 în Seria 1 a Ligii a 3-a, cu 4-3.Pe terenul cu gazon sintetic din Copou, formația care are ca obiectiv oficial promovarea în Superliga s-a confruntat cu o trupă din eșalonul trei, Bucovina Rădăuți. ...
14:30
Elina Svitolina s-a calificat pentru a 14-a oară în sferturile de finală ale unui turneu de Mare Șlem » S-a apropiat de totalul Simonei Halep # Gazeta Sporturilor
Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA) a trecut în două seturi de Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), cu 6-2, 6-4, în optimile de finală la Australian Open. Cu această reușită, care o duce la 14 prezențe între primele opt, Elina Svitolina se apropie de totalul sferturilor de finală disputate de Simona Halep în carieră, românca fiind prezentă în această fază de 16 ori. ...
14:30
Mai mult aur decât benzină » Așa arată „MONSTRUL” de jumătate de milion de euro # Gazeta Sporturilor
Un model de motocicletă Suzuki Hayabusa este mai degrabă o bijuterie pe două roți, cu mai mult aur decât benzină. Aceasta a fost expusă la Motor Bike Expo 2026 și pare desprinsă direct dintr-o vitrină de lux din Dubai. Prețul, pe măsură: jumătate de milion de euro, iar la expoziție a atras toate privirile. Componentele modelului Suzuki Hayabusa sunt placate cu aur, deoarece metalul obișnuit a fost considerat, se pare, insuficient, potrivit inmoto.it. ...
14:30
Mihai Toma și-a dat note singur » Capitolul la care e de doi: „Acolo nu prea...” # Gazeta Sporturilor
Provocat să își noteze abilitățile singur, Mihai Toma (18 ani), jucătorul U21 al celor de la FCSB, a numit capitolul la care suferă cel mai mult: jocul cu capul. Deși a marcat cu capul în partida FCSB - Feyenoord, scor 4-3, Mihai Toma consideră că suferă la jocul de cap. Cea mai mare notă a oferit-o la capitolul „viteză”: 8 în provocarea lansată de deținătorul de drepturi TV ale Superligii, eAD. ...
Acum 8 ore
14:10
14:10
Hegemonia FCSB și CFR Cluj » 31 de trofee și 342 de meciuri europene în ultimele două decenii: azi luptă pentru un loc de play-off # Gazeta Sporturilor
Partida dintre FCSB și CFR Cluj din această seară îi prinde pe cei doi granzi într-o ipostază rară, aproape neverosimilă pentru ultimii 20 de ani ai fotbalului românesc: în afara locurilor de play-off, departe de zona în care s-au obișnuit să respire, să domine și să decidă campionate.De la promovarea „feroviarilor” în 2004, duopolul FCSB-CFR a devenit o constantă aproape matematică în Superligă. ...
14:10
Bayern nu intră în panică după primul eșec al sezonului » Harry Kane: „Avem un lot bun și mentalitate!” # Gazeta Sporturilor
Bayern a pierdut pentru prima dată în acest sezon din Bundesliga. După înfrângerea de sâmbătă, scor 1-2, cu Augsburg pe Allianz Arena, aceștia au subliniat, în unanimitate, că nu există motive de panică și că reacția echipei va fi crucială.Bavarezii au pierdut în campionat după zece luni. ...
14:00
Basarab Panduru l-a văzut debutând în Superliga și îl propune la națională: „Avem probleme acolo” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional român Basarab Panduru (55 de ani) l-a văzut pe Andrei Coubiș (22 de ani), noul fundaș central de la U Cluj, debutând în Superliga și consideră că în câteva luni acesta poate reprezenta o soluție pentru echipa națională a României, mai ales că acel post este deficitar. Coubiș, jucător venit în această iarnă la gruparea lui Bergodi din Italia, a jucat primele minute la U Cluj sâmbătă seara, în partida cu Unirea Slobozia, scor 1-0. ...
14:00
Amprenta lui Coelho » Cum s-a schimbat jocul Universității Craiova, la două luni de la instalarea noului antrenor # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, în runda cu numărul 23, la capătul unui un joc diferit față de cel conturat de Mirel Rădoi. Chiar dacă nu a modificat sistemul, antrenorul Filipe Coelho și-a pus amprenta în cele două luni de mandat, iar meciul disputat sâmbătă seara, în Bănie, este elocvent. ...
14:00
Mesajul lui Drăgușin după ce a fost folosit doar un minut: „Aceeași mentalitate” # Gazeta Sporturilor
În remiza dintre Burnley și Tottenham, scor 2-2, Radu Drăgușin a fost introdus la oaspeți abia în prelungiri.Revenit după o ruptură de ligament încrucișat care l-a ținut aproape un an pe tușă, Radu Drăgușin adună cu greu minutele la Tottenham. Dar strânge din dinți și merge mai departe. ...
13:30
Deja nu mai e o speculație, deja tinde să devină un lucru cert. Acea schimbare a lui Vinicius contra Barcelonei, în octombrie, a fost scânteia care a dat foc echilibrului din vestiarul lui Real Madrid și a ars în cele din urmă etapele pe care Xabi Alonso le gândise pentru cariera lui de antrenor al grupării „blanco”. Deja nu mai e o speculație, deja tinde să devină un lucru cert: Vincius a preluat de la Karim Benzema rolul de preferat al președintelui Florentino Perez. ...
13:30
Antonio Sefer (25 de ani), jucătorul român al celor de la Maccabi Bnei Raina, a revenit pe gazon după 4 luni și a adus trei puncte importante echipei sale după ce a marcat din penalty în minutul 80 al confruntării cu Hapoel Haifa, în etapa #20 din prima ligă a Israelului.Echipa lui Sefer, aflată în lupta pentru salvarea de la retrogradare, a câștigat cu 1-0. ...
13:20
Adrian Porumboiu analizează lupta la vârful Superligii: „Cel mai bun antrenor!” + Ironii pentru FCSB și CFR Cluj: „Ca Ceaușescu” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani) a analizat într-un dialog cu Gazeta Sporturilor lupta de la vârful Superligii.Fost finanțator de la FC Vaslui a lăudat-o pe Dinamo și a declarat că îl consideră pe Zeljko Kopic drept cel mai bun antrenor din prima divizie. În plus, a avut cuvinte frumoase și pentru Universitatea Craiova și Leo Grozavu, dar și o ironice către FCSB și CFR Cluj, echipe aflate în prezent în afara locurilor de play-off. ...
13:20
Mobilizare generală » Fanii echipei care speră la play-off au pus mâna pe lopeți și au deszăpezit terenul # Gazeta Sporturilor
În ciuda temperaturilor scăzute și vremii rea, fanii echipei Oțelul Galați s-au mobilizat pentru a deszăpezi terenul de antrenament al clubului.Gălățenii se pregătesc de partida cu Csikszereda, programată mâine, 26 ianuarie, de la ora 17:00. Suporterii au venit cu lopeți pentru a ajuta echipa să se antreneze la capacitate maximă.VIDEO. ...
13:10
Emil Săndoi laudă inovația lui Filipe Coelho cu FC Botoșani: „Nu știu dacă Dinamo poate ține ritmul cu Universitatea Craiova” # Gazeta Sporturilor
Emil Săndoi, 60 de ani, fost fundaș central cu peste 300 de meciuri pentru Universitatea Craiova, echipă cu care a cucerit un titlu și două Cupe ale României, își menține opinia exprimată înainte de startul sezonului: „juveții” sunt favoriți la câștigarea campionatului. ...
