Scandal în UFC! Ilia Topuria l-a distrus pe Paddy Pimblett pentru înfrângerea cu Justin Gaethje: „Micuțule cârnat”
Sport.ro, 25 ianuarie 2026 18:20
Ilia Topuria, ironie pentru Paddy Pimblett după eșecul cu Justin Gaethje. Evenimentul UFC a fost transmis în exclusivitate de VOYO.
Acum 30 minute
18:40
Peter Bosz a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în vestiarul lui PSV și de ce l-a schimbat pe Dennis Man # Sport.ro
PSV Eindhoven a remizat cu NAC Breda, scor 2-2, în runda 20 din Eredivisie.
18:40
Internaționalul român a fost pe teren, în Rizespor – Alanyaspor (1-1), partidă în care a contribuit la scorul final de pe tabelă.
18:30
Scor monstru în ultima etapă din Serie A.
18:30
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei lui Los Angeles Lakers în sala fostei sale echipe, Dallas Mavericks, cu 116-110, sâmbătă, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.
18:30
Mihăilă și Ianis Hagi, duel dramatic în Turcia: gol românesc, irosit pe finalul unui meci exploziv # Sport.ro
Doi jucători, în care selecționerul Mircea Lucescu își pune mari speranțe în vederea barajului Turcia - România (26 martie), s-au întâlnit, duminică, într-o partidă spectaculoasă.
Acum o oră
18:20
18:10
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă # Sport.ro
Australian Open 2026, turneu atractiv din mai multe perspective.
18:00
Cupa Mondială 2026, în SUA, Canada şi Mexic.
18:00
Eugen Neagoe a avut o reacție clară în momentul în care a fost întrebat despre plecarea de la Petrolul.
Acum 2 ore
17:50
Gigantul din Serie A a trimis oferta pentru Radu Drăgușin! Mingea e în terenul lui Tottenham # Sport.ro
Viitorul lui Radu Drăgușin este sub semnul întrebării.
17:50
Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii # Sport.ro
Duel interesant la Australian Open 2026.
17:40
Reacția lui Ianis Zicu după Petrolul - Farul 0-1.
17:30
Modificări în lotul echipei antrenate de Elias Charalambous.
17:30
Antrenorul lăudat de Basarab Panduru a făcut minuni la echipa din Superliga: „E numărul 1 acolo” # Sport.ro
Basarab Panduru a evidențiat importanța unui dintre cei mai buni antrenori din Superliga.
17:30
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa # Sport.ro
Fotbalistul român, în vârsta de 27 de ani, a marcat în partida cu Sharjah (Emirate), însă golul său n-a fost suficient pentru a aduce primul său trofeu de când joacă în Asia.
17:20
Gică Hagi, propus în Arabia Saudită de Ioan Becali! Răspunsul șeicilor nu a întârziat: ”Cel puțin 2,5 -3 milioane!” # Sport.ro
Gică Hagi nu mai antrenează de la finalul sezonului trecut, de când a decis să facă un pas în spate la Farul și să îi lase locul lui Ianis Zicu.
17:10
Chiar dacă au trecut trei zile de la o confruntare dramatică, în turul II de la Australian Open, ecourile celor întâmplate pe teren dau naștere, în continuare, la o avalanșă de reacții.
17:00
Titularul campioanei en-titre s-a analizat înainte de FCSB - CFR Cluj, meci ce se joacă astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 4 ore
16:50
Spectacol în Divizia A1 de volei feminin.
16:50
Nota 2! Momentul autoevaluării pentru Mihai Toma. Puștiul de la FCSB și-a acordat note pentru calitățile care contează în fotbal # Sport.ro
Mihai Toma s-a analizat înainte de FCSB - CFR Cluj, meci ce se joacă astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:40
Nicolae Stanciu s-a despărțit în această iarnă de Genoa și s-a întors în fotbalul din Asia.
16:30
Meciuri palpitante în Divizia A1 de volei masculin.
16:30
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor # Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a primit vești bune, în weekend.
15:50
Ziua de duminică propune un adevărat tur de forță în fotbalul francez, cu cinci partide programate. Spectacolul din Ligue 1 se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
15:40
Președintele clubului Rayo Vallecano, Martin Presa, a tras un semnal de alarmă dur în privința viitorului formației din Madrid și a stadionului din Vallecas.
15:40
Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege # Sport.ro
Alexander Bublik este în mare formă sportivă, dar ieșirile nervoase rămân un element nelipsit din repertoriul tenismenului kazah.
15:30
Cifre alarmante pentru Chivu înainte de Dortmund! Paradoxul care macină Interul în meciurile decisive # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu are un atac devastator, dar se blochează în duelurile tari.
15:00
Premier League se vede pe VOYO!
Acum 6 ore
14:40
Porumboiu ignoră Rapidul în lupta pentru titlu și pariază totul pe alte două forțe din Superliga # Sport.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) anticipează un duel în doi pentru trofeu, între Universitatea Craiova și Dinamo, fiind convins că Rapid nu va rezista fizic până la finalul acestui sezon.
14:40
Veste mare chiar înainte de FCSB - CFR Cluj.
14:20
Nemulţumiţi de recentele prestaţii ale jucătorilor lui José Mourinho, aproape 200 de suporteri ai echipei Benfica s-au adunat în faţa Campusului, situat în Seixal, la periferia Lisabonei.
14:20
Real Madrid și-a făcut lista de priorități! Cei patru mijlocași doriți pe Santiago Bernabeu, puși în ordine # Sport.ro
Cei patru mijlocași aflați pe lista celor de la Real Madrid din vară.
14:20
Fostul mare atacant al Craiovei vede o echipă drept principala candidată la titlu.
13:50
Antrenorul român a decis să ofere două zile de pauză echipei după efortul intens din ultima săptămână, urmând ca pregătirea pentru Liga Campionilor să înceapă luni.
13:40
Catalanii își întăresc academia în plin sezon.
13:20
FCSB - CFR Cluj este duminică seară de la ora 20:00.
13:10
Patronul FCSB-ului l-a dorit insistent pe fotbalistul rivalei.
13:00
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată # Sport.ro
Radu Drăgușin a fost oferit de oficialii lui Tottenham celor de la AC Milan, însă gruparea de pe San Siro a refuzat transferul, scrie Tothelaneandback. Fundașul român nu mai este dorit la Londra de antrenorul Thomas Frank.
Acum 8 ore
12:50
Pentru naționala României urmează un duel extrem de important.
12:50
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1 # Sport.ro
Play On Sport e în fiecare week-end pe VOYO.
12:30
Sferurile de finală programează derby-urile Juventus - Napoli și AS Roma - Lazio.
12:30
Jucătorul își dorește transferul pe „Camp Nou”.
12:10
Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe FC Botoșani.
12:00
„CFR-istul” De Zerbi a „turbat” la conferința de presă: „Poate ar trebui să îmi iau pașaport francez” / „Eu nu am șef!” # Sport.ro
Roberto De Zerbi, fost mijlocaș al CFR-ului în perioada 2010–2012 și actual antrenor al lui Olympique Marseille, a avut un discurs extrem de dur la conferința de presă de după victoria cu RC Lens, scor 3-1, în Ligue 1.
12:00
Alex Băluță a fost aproape de o revenire spectaculoasă în Superliga, la CFR Cluj, imediat după despărțirea de americanii de la LAFC.
11:40
Sergio Rico, colegul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, a decis să rezilieze unilateral înțelegerea cu gruparea qatareză după ce nu a fost plătit și nici înregistrat în competițiile continentale.
11:30
Ardelenii o întâlnesc la București pe campioana României.
11:20
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl duşmanii noştri...” # Sport.ro
Cristi Chivu a reacționat la declarațiile recente ale lui Jose Mourinho, după victoria clară obținută de Inter în campionat.
11:00
ANAD a descins în Bănie! Cine sunt cei patru fotbaliști testați imediat după victoria Craiovei cu Botoșani # Sport.ro
Agenția Națională Anti-Doping a efectuat un control sâmbătă seară, imediat după meciul Universitatea Craiova - FC Botoșani, încheiat cu scorul de 2-0.
Acum 12 ore
10:40
Aventura lui Nicolae Stanciu în Serie A s-a încheiat rapid.
