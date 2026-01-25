Gestul superb făcut pentru Nicolae Stanciu în China de către conducerea clubului. Nici fanii nu s-au lăsat mai prejos

Sport.ro, 25 ianuarie 2026 19:50

Sute de fani l-au așteptat pe Nicolae Stanciu la aeroport în China. 

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
20:20
Ce a făcut Gloria Bistrița în meciul cu liderul Gyor din Champions League: repriză de vis pentru ardelence! Sport.ro
Per total, echipa din Liga Florilor are o evoluție foarte bună în acest sezon din EHF Champions League.
Acum 30 minute
20:10
Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului” pentru Gigi Becali: „S-a cam impus” Sport.ro
Florin Gardoș a analizat cele două mutări făcute de FCSB în această iarnă.
20:00
Șumudică face prăpăd: al doilea jucător dat afară în 3 zile! Sport.ro
Ajuns de două săptămâni, la Al-Okhdood, tehnicianul român a demarat o amplă operațiune de curățenie a lotului, în condițiile în care echipa e într-o situație catastrofală.
Acum o oră
19:50
19:40
Rezultat surpriză și statistică absolut șocantă în Brentford - Nottingham Forest! Sport.ro
Partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
19:30
Liverpool, asta da lovitura anului! Presa spaniolă anunță numele antrenorului care l-ar înlocui pe Arne Slot Sport.ro
Campioana en-titre în Premier League, în mijlocul unui sezon sub așteptări, pune la cale o schimbare majoră.
Acum 2 ore
19:20
Aston Villa nu știe ce-i mila! Demonstrație de fotbal și cu Newcastle pe St. James Park Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:20
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții Sport.ro
Radu Drăgușin s-a căsătorit zilele trecute cu Ioana Stan, într-o perioadă în care discuțiile despre plecarea sa de la Tottenham sunt din ce în ce mai aprinse.
19:20
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo Sport.ro
Lamine Yamal a marcat cu o execuție superbă.
19:00
Surpriza pregătită de FCSB la derby-ul cu CFR Cluj! Un jucător va debuta Sport.ro
FCSB – CFR Cluj se joacă în această seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României. 
19:00
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club" Sport.ro
Dinamo, în goana după titlu.
19:00
Șucu, în extaz: Genoa a reușit un meci demențial în Serie A! Sport.ro
O formație amenințată cu retrogradarea, la un moment dat, a început să „decoleze“ în clasament. Partida de astăzi a reconfirmat acest lucru.
18:40
Peter Bosz a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în vestiarul lui PSV și de ce l-a schimbat pe Dennis Man Sport.ro
PSV Eindhoven a remizat cu NAC Breda, scor 2-2, în runda 20 din Eredivisie.
18:40
Ianis Hagi, veste proastă după un meci reușit: turcii au confirmat imediat Sport.ro
Internaționalul român a fost pe teren, în Rizespor – Alanyaspor (1-1), partidă în care a contribuit la scorul final de pe tabelă.
18:30
Fotbalistul român care a asistat de pe bancă la ”măcelul” Como - Torino 6-0 Sport.ro
Scor monstru în ultima etapă din Serie A.
18:30
Luka Doncic a făcut spectacol în Dallas - Lakers din NBA! Starul a fost din nou decisiv Sport.ro
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei lui Los Angeles Lakers în sala fostei sale echipe, Dallas Mavericks, cu 116-110, sâmbătă, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.
18:30
Mihăilă și Ianis Hagi, duel dramatic în Turcia: gol românesc, irosit pe finalul unui meci exploziv Sport.ro
Doi jucători, în care selecționerul Mircea Lucescu își pune mari speranțe în vederea barajului Turcia - România (26 martie), s-au întâlnit, duminică, într-o partidă spectaculoasă.
Acum 4 ore
18:20
Scandal în UFC! Ilia Topuria l-a distrus pe Paddy Pimblett pentru înfrângerea cu Justin Gaethje: „Micuțule cârnat” Sport.ro
Ilia Topuria, ironie pentru Paddy Pimblett după eșecul cu Justin Gaethje. Evenimentul UFC a fost transmis în exclusivitate de VOYO. 
18:10
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă Sport.ro
Australian Open 2026, turneu atractiv din mai multe perspective.
18:00
Fără precedent! Cupa Mondială 2026 a intrat deja în istorie Sport.ro
Cupa Mondială 2026, în SUA, Canada şi Mexic. 
18:00
Ce a spus Eugen Neagoe în momentul în care a fost întrebat despre demisie Sport.ro
Eugen Neagoe a avut o reacție clară în momentul în care a fost întrebat despre plecarea de la Petrolul.
17:50
Gigantul din Serie A a trimis oferta pentru Radu Drăgușin! Mingea e în terenul lui Tottenham Sport.ro
Viitorul lui Radu Drăgușin este sub semnul întrebării. 
17:50
Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii Sport.ro
Duel interesant la Australian Open 2026.
17:40
Ianis Zicu și-a „urecheat” elevii după Petrolul - Farul 0-1: „Le-am zis și jucătorilor” Sport.ro
Reacția lui Ianis Zicu după Petrolul - Farul 0-1.
17:30
Două plecări de la FCSB în aceeași zi! Începe ”curățenia” de iarnă la campioana României Sport.ro
Modificări în lotul echipei antrenate de Elias Charalambous.
17:30
Antrenorul lăudat de Basarab Panduru a făcut minuni la echipa din Superliga: „E numărul 1 acolo” Sport.ro
Basarab Panduru a evidențiat importanța unui dintre cei mai buni antrenori din Superliga.
17:30
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa Sport.ro
Fotbalistul român, în vârsta de 27 de ani, a marcat în partida cu Sharjah (Emirate), însă golul său n-a fost suficient pentru a aduce primul său trofeu de când joacă în Asia.
17:20
Gică Hagi, propus în Arabia Saudită de Ioan Becali! Răspunsul șeicilor nu a întârziat: ”Cel puțin 2,5 -3 milioane!” Sport.ro
Gică Hagi nu mai antrenează de la finalul sezonului trecut, de când a decis să facă un pas în spate la Farul și să îi lase locul lui Ianis Zicu.
17:10
Legendara Navratilova, vehementă după scandalul meciului Osaka – Cîrstea: „Nu se poate!“ Sport.ro
Chiar dacă au trecut trei zile de la o confruntare dramatică, în turul II de la Australian Open, ecourile celor întâmplate pe teren dau naștere, în continuare, la o avalanșă de reacții.
17:00
Titularul de la FCSB s-a autoevaluat! Capitolul la care se consideră de nota 2 Sport.ro
Titularul campioanei en-titre s-a analizat înainte de FCSB - CFR Cluj, meci ce se joacă astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:50
Dinamo, cea mai clară victorie din acest sezon! Și liderul începe să tremure Sport.ro
Spectacol în Divizia A1 de volei feminin.
16:50
Nota 2! Momentul autoevaluării pentru Mihai Toma. Puștiul de la FCSB și-a acordat note pentru calitățile care contează în fotbal Sport.ro
Mihai Toma s-a analizat înainte de FCSB - CFR Cluj, meci ce se joacă astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:40
Nicolae Stanciu, primit ca un rege în China! Cum l-au așteptat cei de la Dalian Yingbo Sport.ro
Nicolae Stanciu s-a despărțit în această iarnă de Genoa și s-a întors în fotbalul din Asia.
16:30
Dinamo și Steaua, victorii în deplasare! Se anunță o luptă pentru titlu ca pe vremuri Sport.ro
Meciuri palpitante în Divizia A1 de volei masculin.
16:30
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a primit vești bune, în weekend.
Acum 6 ore
15:50
Maraton în Ligue 1! Cinci dueluri tari azi în Franța. Lyon și Lille, obligate să câștige Sport.ro
Ziua de duminică propune un adevărat tur de forță în fotbalul francez, cu cinci partide programate. Spectacolul din Ligue 1 se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
15:40
Semnal de alarmă! Șeful lui Andrei Rațiu avertizează: „Rayo riscă să dispară dacă...” Sport.ro
Președintele clubului Rayo Vallecano, Martin Presa, a tras un semnal de alarmă dur în privința viitorului formației din Madrid și a stadionului din Vallecas. 
15:40
Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege Sport.ro
Alexander Bublik este în mare formă sportivă, dar ieșirile nervoase rămân un element nelipsit din repertoriul tenismenului kazah.
15:30
Cifre alarmante pentru Chivu înainte de Dortmund! Paradoxul care macină Interul în meciurile decisive Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu are un atac devastator, dar se blochează în duelurile tari.
15:00
Reacția lui Radu Drăgușin după ce a jucat un singur minut în Burnley - Tottenham Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
14:40
Porumboiu ignoră Rapidul în lupta pentru titlu și pariază totul pe alte două forțe din Superliga Sport.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) anticipează un duel în doi pentru trofeu, între Universitatea Craiova și Dinamo, fiind convins că Rapid nu va rezista fizic până la finalul acestui sezon.
14:40
OUT! Se transferă în Italia înainte de FCSB - CFR Cluj: „Principalul candidat” Sport.ro
Veste mare chiar înainte de FCSB - CFR Cluj.
Acum 8 ore
14:20
Jose Mourinho, pus la colț de fanii Benficăi! Sport.ro
Nemulţumiţi de recentele prestaţii ale jucătorilor lui José Mourinho, aproape 200 de suporteri ai echipei Benfica s-au adunat în faţa Campusului, situat în Seixal, la periferia Lisabonei.
14:20
Real Madrid și-a făcut lista de priorități! Cei patru mijlocași doriți pe Santiago Bernabeu, puși în ordine Sport.ro
Cei patru mijlocași aflați pe lista celor de la Real Madrid din vară.
14:20
Legendarul Rodion Cămătaru știe cine va câștiga Superliga: „E favorită!” Sport.ro
Fostul mare atacant al Craiovei vede o echipă drept principala candidată la titlu.
13:50
Le-a dat liber! Decizia luată de Cristi Chivu înainte de duelul cu Dortmund Sport.ro
Antrenorul român a decis să ofere două zile de pauză echipei după efortul intens din ultima săptămână, urmând ca pregătirea pentru Liga Campionilor să înceapă luni.
13:40
Barcelona a mai rezolvat un transfer Sport.ro
Catalanii își întăresc academia în plin sezon.
13:20
Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj Sport.ro
FCSB - CFR Cluj este duminică seară de la ora 20:00.
13:10
Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB Sport.ro
Patronul FCSB-ului l-a dorit insistent pe fotbalistul rivalei.
13:00
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată Sport.ro
Radu Drăgușin a fost oferit de oficialii lui Tottenham celor de la AC Milan, însă gruparea de pe San Siro a refuzat transferul, scrie Tothelaneandback. Fundașul român nu mai este dorit la Londra de antrenorul Thomas Frank.
