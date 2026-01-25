Horoscop 2026: lunile de naștere care trebuie să se relaxeze cu un pahar de vin
Jurnalul.ro, 25 ianuarie 2026 19:10
Descoperă cele trei luni de naștere pentru care astrele recomandă o pauză, reflecție și un pahar de vin. Horoscop savuros, cu umor și introspecție.
• • •
Acum 5 minute
19:30
Lupta Administrației Trump împotriva imigrației ilegale: Haosul din Minnesota subminează mesajul Casei Albe # Jurnalul.ro
La un an de la preluarea mandatului, imaginea Administrației Trump este afectată de revoltele violente din Minnesota, declanșate după ce doi civili au fost uciși de agenții federali în mai puțin de trei săptămâni.
Acum 30 minute
19:10
Duminică, 25 ianuarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce joi, 22 ianuarie, au fost acordate 20.734 câștiguri totale de peste 3,07 milioane lei.
19:10
Acum o oră
19:00
Accident grav pe DJ 106, între Dobârca și Poiana Sibiului: Planul Roșu de Intervenție, o persoană în stop cardio-respirator # Jurnalul.ro
Accident grav pe DJ 106, între Dobârca și Poiana Sibiului. Două autoturisme implicate, o persoană în stop cardio-respirator. Autoritățile au activat Planul Roșu.
18:50
Autoritățile din Polonia au decis să interzică accesul mașinilor chinezești și Tesla în bazele militare, invocând îngrijorări legate de securitatea națională și de riscul ca datele colectate de vehiculele moderne să fie accesate de servicii de informații străine.
Acum 2 ore
18:30
Record în alpinismul urban: Un american a urcat fără echipament de protecție pe cea mai înaltă clădire din Taipei # Jurnalul.ro
Alpinistul american Alex Honnold a marcat, duminică, o premieră: a urcat pe clădirea Taipei 101 fără a avea frânghii sau echipament de protecție.
18:10
Incendiu devastator într-un bar din Elveția. Italia protestează față de decizia instanței privind eliberarea proprietarului # Jurnalul.ro
Guvernul italian a protestat oficial sâmbătă față de eliberarea pe cauțiune a proprietarului unui bar elvețian, afectat de un incendiu detastaor de Anul Nou, și a rechemat ambasadorul din Elveția, în contextul în care decizia instanței a fost criticată în ambele țări.
17:50
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță elaborarea unei strategii naționale de genomică, ceea ce înseamnă un tratament țintit și prevenție timpurie pentru pacienții români. „Genomica nu este un lux științitific”, a spus acesta.
Acum 4 ore
17:30
Kremlinul spune că liderii UE nu se pot opune președintelui Donald Trump. Armata rusă va urmări acțiunile SUA în Groenlanda # Jurnalul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, informează EFE.
17:10
Războinicii au câștigat jocul pentru Imunitate, iar diseară, Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare din tribul lor, la Survivor! Ediția a fost lider de audiență! # Jurnalul.ro
O săptămână grea, atipică, încărcată de decizii neașteptate, misiuni secrete și discuții contradictorii. O etapă care a continuat să scoată la iveală că doar cei puternici atât fizic, cât și psihic, pot rezista în inima Republicii Dominicane și că motivațiile reale sunt cele care conduc oamenii până la punctul final.
17:10
Unele zodii nu pot iubi fără o conexiune emoțională profundă. Află care sunt nativii care nu acceptă relații superficiale și pentru care dragostea înseamnă suflet, nu aparențe.
16:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de vreme severă.
16:50
La o săptămână de la tragicul accident feroviar de la Iryo, care a curmat viața a 45 de persoane lângă Adamuz, în sudul Spaniei, cauza exactă a dezastrului este încă necunoscută. Ziarul El Mundo relatează, însă că deraierea s-a produs la sudura dintre șinele recent renovate și unele mult mai vechi.
16:30
Americanii, puși în dificultate în Arctica: finlandezii i-au „menajat” la exerciții NATO # Jurnalul.ro
Exercițiul Arctic Forge 25 relevă diferențele dintre SUA și aliații europeni în lupta arctică. Analiză NATO despre pregătirea militară în nordul extrem.
16:10
Te-ai săturat să simți că alergi pe o roată de hamster, luptând să ții pasul cu lista ta de sarcini nesfârșită? Secretul pentru a-ți debloca adevăratul potențial ar putea consta într-un mic truc de productivitate, adesea trecut cu vederea, care a transformat viața celor mai realizați oameni din lume. Majoritatea acestor secrete ale succesului contează mult mai mult decât inteligența naturală.
15:50
Muzeul olandez de unde a fost furat tezautul dacic raportează daune de un sfert de milion de euro # Jurnalul.ro
La un an de la furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents, din micul orășel olandez Assen, reprezentanții instituției spun că pagubele aduse muzeului se ridică la un sfert de milion de euro. Inclusiv să faci curățenie la locul dezastrului a ridicat nota de plată.
Acum 6 ore
15:30
Vești uimitoare despre Michael Schumacher. Fostul campion mondial de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat # Jurnalul.ro
La aproape 12 ani de la accidentul grav suferit în stațiunea Meribel, în Alpii francezi, apar informații noi despre starea de sănătate a fostului pilot de Formula 1, Michael Schumacher.
15:20
Copilul dat dispărut prin RO-Alert în Sectorul 2 al Capitalei a fost găsit. Povestea emoționantă a șoferului de autobuz # Jurnalul.ro
Copilul a cărui dispariție a fost semnalată sâmbătă seara în Sectorul 2 al Capitalei, a fost identificat de un șofer de pe linia troleibuzului 90. Nicolae Barbu este privit ca un adevărat erou pentru că a știut să gestioneze situația.
15:10
Centrul Român OISTAT anunță lansarea open call-ului pentru Bienala de Scenografie București 2026 (BSB 2026), invitând artiști, scenografi, designeri, studenți și creatori din domeniul artelor spectacolului să participe la ediția care va avea loc anul acesta în București.
15:00
Radu Burnete, după Formul Economic Mondial de la Davos: „Trăim la intersecția dintre două lumi, una care dispare și una care se naște" # Jurnalul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a vorbit la Davos despre importanța diplomației economice, a educației, cercetării și tehnologiilor noi pentru a face România relevantă în lumea care se conturează după 1945.
15:00
Incendiu în Timiș. O biserică a luat foc în timul Liturghiei. 55 de enoriași asistau la slujbă # Jurnalul.ro
Pompierii din Lugoj au intervenit duminică, în jurul prânzului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din satul Sacoșu Mare. 55 de persoane care se aflau în biserică au ieșit fără ajutor. Pompierii au reușit să stingă focul.
14:30
Trump dezvăluie „The Discombobulator”, arma secretă care a oprit rachetele ruse din Venezuela și l-a capturat pe Maduro. Legătură cu sindromul Havana?
14:30
Românii, tot mai nemulțumiți de prestația internațională a lui Nicușor Dan. Crește neîncrederea în instituțiile UE # Jurnalul.ro
Majoritatea românilor sunt nemulțumiți față de deciziile președintelui Nicușor Dan privind politica externă. Ei cred că șeful statului trebuia să fie prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos și să răspundă pozitiv invitației președintelui Donald Trump de aderare la Consiliul de Pace. Totodată, majoritatea nu mai au încredere în instituțiile europene.
14:10
„Vater” / „Tatăl” în regia lui Dumitru Acriș, premiera Secției germane a TNRS în februarie # Jurnalul.ro
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) prezintă premiera spectacolului „Vater” / „Tatăl” de Florian Zeller, montat de Dumitru Acriș, o producție a Secției germane.
13:50
Transportul public din Capitală, perturbat de partida FCSB - CFR Cluj de pe Arena Națională # Jurnalul.ro
Liniile de transport în comun 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului, pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciul de fotbal dintre echipele FCSB şi CFR Cluj, programat duminică, de la ora 20:00, pe "Arena Naţională".
Acum 8 ore
13:30
Descoperă ajutoarele 2026 pentru consumatorii vulnerabili: 50 lei energie electrică, 100 lei gaze sezon rece. Bogdan Ivan promite reducere accize carburanți și facturi gaze stabile (+2-5%), chiar în criză. Măsuri automate via ANAF.
13:10
5 zodii vor fi favorizate în relațiile de dragoste, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Relațiile se îmbunătățesc, în sfârșit, pentru cinci semne zodiacale, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Neptun intră în Berbec, schimbând complet relațiile romantice.
12:50
Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate peste noapte, de sâmbătă până duminică, furnizorul local invocând o pană de curent din cauza vânturilor puternice.
12:40
PUSL: La Sfântu Gheorghe taxele scad când vorbesc cetățenii, la Slatina cresc când primarul ignoră oamenii # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută public decizia primarului municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, de a reveni asupra nivelului taxelor și impozitelor locale, după reacțiile ferme venite din partea comunității.
12:30
Negocieri de pace Rusia-Ucraina-SUA. Când va avea loc următoarea întâlnire trilaterală? # Jurnalul.ro
Prima rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat sâmbătă. Nu s-a ajuns la un acord, însă au fost înregistrate progrese.
12:10
Piața imobiliară din Republica Moldova a ajuns într-un punct paradoxal. Cu bugetul necesar pentru un apartament în Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe similare în București, într-o capitală europeană cu salarii mai mari și infrastructură mai dezvoltată, scrie site-ul bani.md.
11:50
Claudiu Năsui critică Guvernul Ilie Bolojan: Austria reduce TVA-ul la alimente, România îl crește # Jurnalul.ro
În timp ce Austria scade TVA-ul la alimente pentru a combate inflația, Guvernul României a majorat taxele, afectând puterea de cumpărare a românilor. Deputatul USR Claudiu Năsui critică decizia, deși partidul său face parte din coaliția care conduce țara.
Acum 12 ore
11:30
ANM anunță fenomene meteo variate, cu vânt puternic în anumite zone din țară și precipitații abundente. Acumulările de apă ar putea să pună probleme în anumite zone ale țării.
11:10
Horoscop zilnic, 26 ianuarie 2026: energii puternice, decizii importante și surprize în dragoste # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 26 ianuarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni complete despre dragoste, bani, carieră și sănătate. Află ce îți rezervă astrele duminică.
10:50
Când oamenii nu înțeleg pe deplin cum funcționează un fenomen, tind să creeze mituri care să-l explice. Așa s-a întâmplat și în cazul iubirii.
10:20
În gerul extrem din ianuarie 2026, România a înregistrat consum record de gaze naturale, dar nu a rămas fără livrări datorită pieței libere și Codului Rețelei. Furnizorii pedepsiți cu facturi uriașe pentru dezechilibre au importat rapid. Analiză Dumitru Chisalita: de ce reglementarea ar fi dus la frig în case.
10:10
Luna Plină scoate adevărul la lumină: ce urmează pentru fiecare zodie până pe 1 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânii 26 ianuarie – 1 februarie 2026. Luna Plină în Leu scoate adevărul la lumină și schimbă direcția zodiilor.
09:40
Regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic, în condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală.
09:20
Julio Iglesias scapă de ancheta din Spania. Plângerile de agresiune sexuală au fost clasate # Jurnalul.ro
Cântărețul spaniol Julio Iglesias scapă de ancheta din Spania privind acuzațiile de agresiune sexuală care îl vizează. Justiția spaniolă a clasat plângerea care formulată de două foste angajate ale artistului.
09:00
Pe 25 ianuarie 2026, Neptun părăsește definitiv zodia Pești. Află care sunt cele 5 zodii care scapă de confuzie, închid capitole vechi și pornesc spre un nou început.
08:50
Oamenii fac lucruri surprinzătoare pentru dragoste. Vezi cele mai ciudate superstiții folosite pentru a „manifesta” iubirea.
08:30
08:10
Unii oameni nu se simt fericiți în relațiile la distanță deoarece este greu să fii un partener bun atunci când iubirea ta este la o mie de kilometri depărtare. Este greu să menții încrederea și intimitatea atunci când nu sunteți niciodată în aceeași cameră mult timp. Dar unii oameni nu lasă distanța să îi împiedice să dezvolte o relație puternică și sănătoasă.
07:50
Dacă ar fi să rezumăm bucătăria japoneză într-un preparat confortabil, ușor de adaptat și extrem de gustos, okonomiyaki ar fi un candidat serios.
07:30
Cuvântul „discernământ” este folosit frecvent în contexte educaționale, juridice, psihologice și morale, fiind asociat cu ideea de judecată corectă și capacitatea de a face alegeri bune.
07:10
Ai simțit că viața a fost prea dură cu tine? Zodiile care își schimbă destinul în 2026 # Jurnalul.ro
Ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru anumite zodii. Obstacolele emoționale, blocajele profesionale și dezamăgirile repetate au creat senzația că viața merge „pe modul greu”.
06:50
Care este una dintre cele mai simple metode de a reduce haosul dimineților? Pregătirea hainelor cu o seară înainte.
Acum 24 ore
06:30
Nutriționistul Norberto Espín a publicat pe rețelele de socializare o listă cu 20 de alimente cu un conținut caloric foarte scăzut, pe care le poți consuma fără restricții, fără să te îngrași niciun gram.
06:10
Trei zodii se bucură de o karmă extrem de favorabilă în 2026, spun astrologii.
24 ianuarie 2026
23:50
Presa maghiară, de Ziua Unirii: Nivelul de trai al românilor este într-o spirală descendentă # Jurnalul.ro
O publicație maghiară titrează, chiar de ziua sărbătorii Micii Uniri a României, că nivelul de trai al românilor este în cădere liberă și că mai mulți români decât maghiari acceptă salariul minim pe economie.
