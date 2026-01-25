Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate din cauza unei pene majore
Jurnalul.ro, 25 ianuarie 2026 12:50
Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate peste noapte, de sâmbătă până duminică, furnizorul local invocând o pană de curent din cauza vânturilor puternice.
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
13:10
5 zodii vor fi favorizate în relațiile de dragoste, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Relațiile se îmbunătățesc, în sfârșit, pentru cinci semne zodiacale, în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Neptun intră în Berbec, schimbând complet relațiile romantice.
Acum o oră
12:50
12:40
PUSL: La Sfântu Gheorghe taxele scad când vorbesc cetățenii, la Slatina cresc când primarul ignoră oamenii # Jurnalul.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută public decizia primarului municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, de a reveni asupra nivelului taxelor și impozitelor locale, după reacțiile ferme venite din partea comunității.
12:30
Negocieri de pace Rusia-Ucraina-SUA. Când va avea loc următoarea întâlnire trilaterală? # Jurnalul.ro
Prima rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat sâmbătă. Nu s-a ajuns la un acord, însă au fost înregistrate progrese.
Acum 2 ore
12:10
Piața imobiliară din Republica Moldova a ajuns într-un punct paradoxal. Cu bugetul necesar pentru un apartament în Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe similare în București, într-o capitală europeană cu salarii mai mari și infrastructură mai dezvoltată, scrie site-ul bani.md.
11:50
Claudiu Năsui critică Guvernul Ilie Bolojan: Austria reduce TVA-ul la alimente, România îl crește # Jurnalul.ro
În timp ce Austria scade TVA-ul la alimente pentru a combate inflația, Guvernul României a majorat taxele, afectând puterea de cumpărare a românilor. Deputatul USR Claudiu Năsui critică decizia, deși partidul său face parte din coaliția care conduce țara.
11:30
ANM anunță fenomene meteo variate, cu vânt puternic în anumite zone din țară și precipitații abundente. Acumulările de apă ar putea să pună probleme în anumite zone ale țării.
Acum 4 ore
11:10
Horoscop zilnic, 26 ianuarie 2026: energii puternice, decizii importante și surprize în dragoste # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 26 ianuarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni complete despre dragoste, bani, carieră și sănătate. Află ce îți rezervă astrele duminică.
10:50
Când oamenii nu înțeleg pe deplin cum funcționează un fenomen, tind să creeze mituri care să-l explice. Așa s-a întâmplat și în cazul iubirii.
10:20
În gerul extrem din ianuarie 2026, România a înregistrat consum record de gaze naturale, dar nu a rămas fără livrări datorită pieței libere și Codului Rețelei. Furnizorii pedepsiți cu facturi uriașe pentru dezechilibre au importat rapid. Analiză Dumitru Chisalita: de ce reglementarea ar fi dus la frig în case.
10:10
Luna Plină scoate adevărul la lumină: ce urmează pentru fiecare zodie până pe 1 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânii 26 ianuarie – 1 februarie 2026. Luna Plină în Leu scoate adevărul la lumină și schimbă direcția zodiilor.
09:40
Regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic, în condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală.
Acum 6 ore
09:20
Julio Iglesias scapă de ancheta din Spania. Plângerile de agresiune sexuală au fost clasate # Jurnalul.ro
Cântărețul spaniol Julio Iglesias scapă de ancheta din Spania privind acuzațiile de agresiune sexuală care îl vizează. Justiția spaniolă a clasat plângerea care formulată de două foste angajate ale artistului.
09:00
Pe 25 ianuarie 2026, Neptun părăsește definitiv zodia Pești. Află care sunt cele 5 zodii care scapă de confuzie, închid capitole vechi și pornesc spre un nou început.
08:50
Oamenii fac lucruri surprinzătoare pentru dragoste. Vezi cele mai ciudate superstiții folosite pentru a „manifesta” iubirea.
08:30
Trump dezvăluie „The Discombobulator”, arma secretă care a oprit rachetele ruse din Venezuela și l-a capturat pe Maduro. Legătură cu sindromul Havana?
08:10
Unii oameni nu se simt fericiți în relațiile la distanță deoarece este greu să fii un partener bun atunci când iubirea ta este la o mie de kilometri depărtare. Este greu să menții încrederea și intimitatea atunci când nu sunteți niciodată în aceeași cameră mult timp. Dar unii oameni nu lasă distanța să îi împiedice să dezvolte o relație puternică și sănătoasă.
07:50
Dacă ar fi să rezumăm bucătăria japoneză într-un preparat confortabil, ușor de adaptat și extrem de gustos, okonomiyaki ar fi un candidat serios.
07:30
Cuvântul „discernământ” este folosit frecvent în contexte educaționale, juridice, psihologice și morale, fiind asociat cu ideea de judecată corectă și capacitatea de a face alegeri bune.
Acum 8 ore
07:10
Ai simțit că viața a fost prea dură cu tine? Zodiile care își schimbă destinul în 2026 # Jurnalul.ro
Ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru anumite zodii. Obstacolele emoționale, blocajele profesionale și dezamăgirile repetate au creat senzația că viața merge „pe modul greu”.
06:50
Care este una dintre cele mai simple metode de a reduce haosul dimineților? Pregătirea hainelor cu o seară înainte.
06:30
Nutriționistul Norberto Espín a publicat pe rețelele de socializare o listă cu 20 de alimente cu un conținut caloric foarte scăzut, pe care le poți consuma fără restricții, fără să te îngrași niciun gram.
06:10
Trei zodii se bucură de o karmă extrem de favorabilă în 2026, spun astrologii.
Acum 24 ore
23:50
Presa maghiară, de Ziua Unirii: Nivelul de trai al românilor este într-o spirală descendentă # Jurnalul.ro
O publicație maghiară titrează, chiar de ziua sărbătorii Micii Uniri a României, că nivelul de trai al românilor este în cădere liberă și că mai mulți români decât maghiari acceptă salariul minim pe economie.
23:30
Horoscopul zilei de 25 ianuarie 2026 arată că Luna în Taur aduce daruri concrete pentru patru zodii. Află ce semne zodiacale sunt favorizate și de ce.
23:10
Papa Leon al XIV-lea a lansat un nou avertisment ferm privind pericolele inteligenței artificiale, atrăgând atenția asupra lipsei de transparență în crearea algoritmilor care stau la baza chatbot-urilor moderne.
22:50
Sătui de AI, oamenii se întorc la hârtie, croșetat și liniște. „Detox digital”, tendința pentru 2026 # Jurnalul.ro
Într-o eră dominată de AI și tehnologie permanent conectată, tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete. Așa-numitul stil de viață analog nu mai este perceput doar ca un „detox digital” temporar, ci ca o reacție la supraîncărcarea tehnologică, scrie CNN.
22:30
Un cetățean olandez a fost surprins, în București, cu două valize în care erau droguri aduse în România prin intermediul unei firme internaționale de transport. Procurorii DIICOT l-au reținut.
22:10
Un portret al fostului preşedinte american George Washington, ce a inspirat bancnota de un dolar, vândut cu 2,8 milioane de dolari # Jurnalul.ro
Un portret al fostului preşedinte american George Washington (1789-1797), realizat de renumitul pictor Gilbert Stuart, care a inspirat designul bancnotei de un dolar, a fost vândut vineri cu 2,8 milioane de dolari la o licitaţie organizată de casa de licitaţii Christie's din New York, relatează agenţia EFE.
21:50
SUA se repoziționează față de Coreea de Nord: Rolul Pentagonului va fi mai limitat în descurajarea Phenianului # Jurnalul.ro
SUA intenționează să joace un rol „mai limitat” în descurajarea Phenianului. Potrivit Noii strategii de apărare a SUA, Coreea de Sud este capabilă să-și asume responsabilitatea principală pentru descurajarea Phenianului.
21:30
Ziua Porcului de Pământ din 25 ianuarie 2026 aduce noroc, liniște și oportunități neașteptate pentru șase zodii chinezești. Află dacă te numeri printre ele.
21:10
Un înalt oficial iranian a avertizat că țara sa va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat, joi, că „armada” SUA este pe drum.
20:50
Șeful diplomației ruse, Serghei lavrov, a transmis sâmbătă că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului, la finalul celei de-a doua zile a negocierilor directe de pace Rusia–Ucraina–SUA, găzduite de Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.
20:40
Situație dramatică în Minneapolis. Un alt civil a fost ucis de agenții federali. Apel disperat al guvernatorului către Donald Trump # Jurnalul.ro
O persoană a murit în urma unui schimb de focuri care a avut loc sâmbătă dimineață în Minneapolis, în care au fost implicați agenți federali, a declarat pentru CBS News un oficial american care are cunoștință despre incident.
20:30
Teatrul Mic anunță premiera oficială a spectacolului VICTIMELE DATORIEI de Eugène Ionesco, regia Nona Ciobanu, traducerea Vlad Zografi și Vlad Russo, scenografie, video, lighting design, univers sonor Peter Košir și Nona Ciobanu.
20:10
Ancheta șoc în armata Chinei: Zhang Youxia, adjunctul lui Xi Jinping, sub acuzare pentru corupție # Jurnalul.ro
Ministerul Apărării Chinei investighează generalul Zhang Youxia, adjunctul lui Xi Jinping în CMC, pentru „încălcări grave”. Epurări succesive în PLA continuă – detalii șocante despre corupție la vârf.
19:50
Robbie Williams face istorie. Noul album depășește Beatles în topurile din Marea Britanie # Jurnalul.ro
Robbie Williams se străduiește să-și țină picioarele pe pământ și să nu-l ia valul, după ce noul său albumul „Britpop”,a ajuns numărul 1 în topurile din Marea Britanie. Dar asta nu e tot. El i-a depășit pe legendarii Beatles.
19:30
Ninsoarea și ploile abundente au ucis 61 de persoane în Afganistan în ultimele trei zile, au declarat sâmbătă oficialii însărcinați cu dezastre. Un drum important a fost distrus, iar curentul electric a fost întrerupt în mai multe provincii.
19:20
Un fost șef al Statului Major al Forțelor Armate a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de instituția al cărei viceamiral a fost.
19:10
Tensiuni Iran-SUA: Comandantul Gărzilor Revoluționare de la Teheran avertizează că acestea „au degetul pe trăgaci” # Jurnalul.ro
Garda Revoluționară paramilitară din Iran, o forță care a jucat un rol esențial în înăbușirea protestelor recente la nivel național într-o acțiune de reprimare soldată cu mii de morți, este „mai pregătită ca niciodată, cu degetul pe trăgaci”, a declarat sâmbătă comandantul său.
18:50
Mormânt spectaculos zapotec, vechi de 1400 ani, descoperit în San Pablo Huitzo, Oaxaca, Mexic. Include picturi murale, frize și bufniță simbolică. Președinta Sheinbaum: „Cea mai semnificativă din ultimul deceniu”.
18:30
Ancheta extinsă asupra cazului morții scriitorului și jurnalistului Hunter S. Thompson, survenită în 2005, care a inclus și raportul autopsiei, a confirmat concluzia inițială a autorităților, potrivit căreia acesta s-a sinucis, a transmis vineri Biroul de Investigații din Colorado (CBI).
18:10
Tenorul Andrea Bocelli, una dintre cele mai recognoscibile voci de pe scena artistică internațională și un simbol al excelenței italiene, va susține un recital la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano Cortina.
18:10
Președintele Volodimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe” în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive”.
17:50
Președintele Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune o taxă vamală de 100% asupra bunurilor importate din Canada dacă vecinul nordic al Americii va continua acordul comercial cu China.
17:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că nu are conflicte cu PSD sau cu liderul partidului, Sorin Grindeanu, și nu face politică de scandal.
17:10
Jandarmii constănțeni au răspuns unui apel la 112 și au salvat o lebădă rănită de pe plaja Faleză Nord, Constanța. Cu ajutorul unui specialist de la Muzeul de Științe ale Naturii, pasărea primește îngrijiri. "Pentru noi, fiecare viață contează!"
16:50
Strategia Națională de Apărare SUA 2026: Priorități Trump – Apărare Internă, China și NATO # Jurnalul.ro
Descoperă noua Strategie Națională de Apărare SUA 2026: prioritate apărare internă, China și Doctrinei Monroe. Europa și NATO preiau mai mult – ce înseamnă "America First" pentru Trump?
16:40
Oana Gheorghiu spune că numirile în consiliile de administrație ale companiilor de stat NU trebuie să se mai facă politic # Jurnalul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că reforma companiilor de stat pornește de la profesionalizarea consiliilor de administrație, care nu mai pot fi numite politic.
16:30
Ziua Unirii Principatelor Române: Nicușor Dan a fost huiduit la Iași. Ce observații le-a adus protestatarilor # Jurnalul.ro
Nicușor Dan, președintele României, a fost la Focșani și Iași, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.
