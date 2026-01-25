Capitala Groenlandei a rămas fără electricitate din cauza unei pene majore

08:10

Unii oameni nu se simt fericiți în relațiile la distanță deoarece este greu să fii un partener bun atunci când iubirea ta este la o mie de kilometri depărtare. Este greu să menții încrederea și intimitatea atunci când nu sunteți niciodată în aceeași cameră mult timp. Dar unii oameni nu lasă distanța să îi împiedice să dezvolte o relație puternică și sănătoasă.