Ce a făcut Gloria Bistrița în meciul cu liderul Gyor din Champions League: repriză de vis pentru ardelence!
Sport.ro, 25 ianuarie 2026 20:20
Per total, echipa din Liga Florilor are o evoluție foarte bună în acest sezon din EHF Champions League.
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
21:00
Chivu râde cu gura până la urechi: rezultat uriaș în favoarea Interului, în lupta pentru titlu # Sport.ro
La două zile după ce a zdrobit Pisa (6-2), liderul din Serie A a savurat un meci care i-a mărit șansele la câștigarea campionatului.
21:00
Emoții pentru FCSB și CFR Cluj! Ce vor fi obligați să facă fotbaliștii echipelor la finalul derby-ului # Sport.ro
Anumiți fotbaliști de la FCSB și CFR Cluj vor fi verificați de către ANAD după încheierea derby-ului.
Acum 15 minute
20:50
FCSB și CFR Cluj se duelează în etapa cu numărul 23 din Superliga României, un meci important pentru o eventuală calificare în play-off.
Acum o oră
20:30
Dezvăluiri uluitoare despre viața extrasportivă a vedetei de la FCSB: ”Familia ne-a cerut să o scoatem din casă!” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de la FCSB a fost acuzat în mai multe rânduri că are o viață extrasportivă inadecvată, lucru ce îi afectează performanțele sportive.
20:30
FCSB, start de vis cu CFR Cluj! David Miculescu a deschis scorul în minutul 2. Olaru a lovit imediat după bara # Sport.ro
FCSB o domină autoritar pe CFR Cluj pe Arena Națională în debutul derby-ului suferinței.
20:30
Lupta pentru titlu rămâne pe muchie de cuțit, în La Liga, după rezultatele din weekend.
20:20
20:10
Debutantul lui FCSB cu CFR Cluj ar putea fi „cheia succesului” pentru Gigi Becali: „S-a cam impus” # Sport.ro
Florin Gardoș a analizat cele două mutări făcute de FCSB în această iarnă.
Acum 2 ore
20:00
Ajuns de două săptămâni, la Al-Okhdood, tehnicianul român a demarat o amplă operațiune de curățenie a lotului, în condițiile în care echipa e într-o situație catastrofală.
19:50
Gestul superb făcut pentru Nicolae Stanciu în China de către conducerea clubului. Nici fanii nu s-au lăsat mai prejos # Sport.ro
Sute de fani l-au așteptat pe Nicolae Stanciu la aeroport în China.
19:40
Partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
19:30
Liverpool, asta da lovitura anului! Presa spaniolă anunță numele antrenorului care l-ar înlocui pe Arne Slot # Sport.ro
Campioana en-titre în Premier League, în mijlocul unui sezon sub așteptări, pune la cale o schimbare majoră.
19:20
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
19:20
”A dat undă verde pentru transfer!” Italienii au aflat ce a făcut Radu Drăgușin chiar în ziua nunții # Sport.ro
Radu Drăgușin s-a căsătorit zilele trecute cu Ioana Stan, într-o perioadă în care discuțiile despre plecarea sa de la Tottenham sunt din ce în ce mai aprinse.
19:20
Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo # Sport.ro
Lamine Yamal a marcat cu o execuție superbă.
Acum 4 ore
19:00
FCSB – CFR Cluj se joacă în această seară, de la 20:00, în etapa cu numărul 23 din Superliga României.
19:00
Transferul pe care Dinamo îl regretă! "Câinii" ar fi dat lovitura: "O eroare uriașă făcută de club" # Sport.ro
Dinamo, în goana după titlu.
19:00
O formație amenințată cu retrogradarea, la un moment dat, a început să „decoleze“ în clasament. Partida de astăzi a reconfirmat acest lucru.
18:40
Peter Bosz a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în vestiarul lui PSV și de ce l-a schimbat pe Dennis Man # Sport.ro
PSV Eindhoven a remizat cu NAC Breda, scor 2-2, în runda 20 din Eredivisie.
18:40
Internaționalul român a fost pe teren, în Rizespor – Alanyaspor (1-1), partidă în care a contribuit la scorul final de pe tabelă.
18:30
Scor monstru în ultima etapă din Serie A.
18:30
Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei lui Los Angeles Lakers în sala fostei sale echipe, Dallas Mavericks, cu 116-110, sâmbătă, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.
18:30
Mihăilă și Ianis Hagi, duel dramatic în Turcia: gol românesc, irosit pe finalul unui meci exploziv # Sport.ro
Doi jucători, în care selecționerul Mircea Lucescu își pune mari speranțe în vederea barajului Turcia - România (26 martie), s-au întâlnit, duminică, într-o partidă spectaculoasă.
18:20
Scandal în UFC! Ilia Topuria l-a distrus pe Paddy Pimblett pentru înfrângerea cu Justin Gaethje: „Micuțule cârnat” # Sport.ro
Ilia Topuria, ironie pentru Paddy Pimblett după eșecul cu Justin Gaethje. Evenimentul UFC a fost transmis în exclusivitate de VOYO.
18:10
Jucătorul antrenat de legendarul Michael Chang face senzație la Australian Open 2026. "O nebunie!" Pe cine a trimis acasă # Sport.ro
Australian Open 2026, turneu atractiv din mai multe perspective.
18:00
Cupa Mondială 2026, în SUA, Canada şi Mexic.
18:00
Eugen Neagoe a avut o reacție clară în momentul în care a fost întrebat despre plecarea de la Petrolul.
17:50
Gigantul din Serie A a trimis oferta pentru Radu Drăgușin! Mingea e în terenul lui Tottenham # Sport.ro
Viitorul lui Radu Drăgușin este sub semnul întrebării.
17:50
Ucraina vs Rusia la Australian Open 2026. Cum s-a încheiat meciul Svitolina - Andreeva și pe cine au huiduit spectatorii # Sport.ro
Duel interesant la Australian Open 2026.
17:40
Reacția lui Ianis Zicu după Petrolul - Farul 0-1.
17:30
Modificări în lotul echipei antrenate de Elias Charalambous.
17:30
Antrenorul lăudat de Basarab Panduru a făcut minuni la echipa din Superliga: „E numărul 1 acolo” # Sport.ro
Basarab Panduru a evidențiat importanța unui dintre cei mai buni antrenori din Superliga.
17:30
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa # Sport.ro
Fotbalistul român, în vârsta de 27 de ani, a marcat în partida cu Sharjah (Emirate), însă golul său n-a fost suficient pentru a aduce primul său trofeu de când joacă în Asia.
17:20
Gică Hagi, propus în Arabia Saudită de Ioan Becali! Răspunsul șeicilor nu a întârziat: ”Cel puțin 2,5 -3 milioane!” # Sport.ro
Gică Hagi nu mai antrenează de la finalul sezonului trecut, de când a decis să facă un pas în spate la Farul și să îi lase locul lui Ianis Zicu.
17:10
Chiar dacă au trecut trei zile de la o confruntare dramatică, în turul II de la Australian Open, ecourile celor întâmplate pe teren dau naștere, în continuare, la o avalanșă de reacții.
Acum 6 ore
17:00
Titularul campioanei en-titre s-a analizat înainte de FCSB - CFR Cluj, meci ce se joacă astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:50
Spectacol în Divizia A1 de volei feminin.
16:50
Nota 2! Momentul autoevaluării pentru Mihai Toma. Puștiul de la FCSB și-a acordat note pentru calitățile care contează în fotbal # Sport.ro
Mihai Toma s-a analizat înainte de FCSB - CFR Cluj, meci ce se joacă astăzi, de la 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
16:40
Nicolae Stanciu s-a despărțit în această iarnă de Genoa și s-a întors în fotbalul din Asia.
16:30
Meciuri palpitante în Divizia A1 de volei masculin.
16:30
Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor # Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a primit vești bune, în weekend.
15:50
Ziua de duminică propune un adevărat tur de forță în fotbalul francez, cu cinci partide programate. Spectacolul din Ligue 1 se vede în România în exclusivitate pe VOYO.
15:40
Președintele clubului Rayo Vallecano, Martin Presa, a tras un semnal de alarmă dur în privința viitorului formației din Madrid și a stadionului din Vallecas.
15:40
Reacție josnică a numărului 10 ATP, la Australian Open: cum și-a jignit adversarul într-o limbă pe care nu o putea înțelege # Sport.ro
Alexander Bublik este în mare formă sportivă, dar ieșirile nervoase rămân un element nelipsit din repertoriul tenismenului kazah.
15:30
Cifre alarmante pentru Chivu înainte de Dortmund! Paradoxul care macină Interul în meciurile decisive # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu are un atac devastator, dar se blochează în duelurile tari.
Acum 8 ore
15:00
Premier League se vede pe VOYO!
14:40
Porumboiu ignoră Rapidul în lupta pentru titlu și pariază totul pe alte două forțe din Superliga # Sport.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) anticipează un duel în doi pentru trofeu, între Universitatea Craiova și Dinamo, fiind convins că Rapid nu va rezista fizic până la finalul acestui sezon.
14:40
Veste mare chiar înainte de FCSB - CFR Cluj.
14:20
Nemulţumiţi de recentele prestaţii ale jucătorilor lui José Mourinho, aproape 200 de suporteri ai echipei Benfica s-au adunat în faţa Campusului, situat în Seixal, la periferia Lisabonei.
14:20
Real Madrid și-a făcut lista de priorități! Cei patru mijlocași doriți pe Santiago Bernabeu, puși în ordine # Sport.ro
Cei patru mijlocași aflați pe lista celor de la Real Madrid din vară.
