Alexandru Muraru îl somează pe Radu Miruță să își ceară scuze după declarațiile despre Ceaușescu
25 ianuarie 2026 19:50
„Explicațiile ministrului Apărării privind posibilitatea de a considera regimul și figura lui Nicolae Ceaușescu drept patriotice sunt profund problematice și nu pot rămâne fără o reacție fermă. Nu m-am așteptat ca un ministru tânăr și unul din liderii USR să relativizeze într-un asemenea mod un criminal odios ca Nicolae Ceaușescu și să legitimeze un regim […]
„Explicațiile ministrului Apărării privind posibilitatea de a considera regimul și figura lui Nicolae Ceaușescu drept patriotice sunt profund problematice și nu pot rămâne fără o reacție fermă. Nu m-am așteptat ca un ministru tânăr și unul din liderii USR să relativizeze într-un asemenea mod un criminal odios ca Nicolae Ceaușescu și să legitimeze un regim […]
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Ministrul Apărării, răspuns controversat
„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi"
Revoltă în satul în care s-a mutat băiatul de 13 ani care și-a ucis prietenul
„A omorât un copil acum, peste 2-3 luni mai omoară unul și nu îi face nimeni nimic. Îmi e teamă pentru copiii mei".
Sondaj CURS: AUR, în continuare pe primul loc. PSD, creștere semnificativă
Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14-23 ianuarie 2026.
„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi"
Ultimul pas pentru a începe execuția proiectului SMR Doicești. Anunțul ministrului Energiei
„România intră într-o nouă etapă a energiei nucleare".
„Am făcut totul din omenie".
Liderii de filială USR ar putea fi demiși „în cazuri excepționale". Decizia finală, în Congres
„Acum e momentul să transpunem aceste lecții și schimbări într-un statut mai eficient, mai coerent și mai focusat pe ceea ce contează pentru orice partid politic: să câștigăm alegeri".
AUR cere clarificări la MAE și Ambasada Ucrainei în cazul deputatului declarat „dușman al poporului ucrainean"
„Solicităm precizarea implicării Ambasadei României la Kiev și a sprijinului consular oferit, prezentarea poziției oficiale a MAE față de acest incident și indicarea măsurilor concrete pentru prevenirea unor situații similare".
Cum și-a bătut joc statul de strategia împotriva deșertificării României. 7 milioane de hectare în pericol
Autoritățile plimbă de șapte ani o strategie împotriva deșertificării României. Scrisă în 2019, nu a fost nici acum aprobată. E într-un grup de lucru interministerial. Fosta strategie, care a funcționat 20 de ani, a fost degeaba. Scrie chiar în noua strategie care e însă doar la stadiul de proiect. De ce degeaba? Pentru că planurile au rămas mai mult pe hârtie, autoritățile nu au făcut mare lucru. Așa se face că, în timp ce guvernele se scaldă în nepăsare, România are șapte milioane de hectare de teren în pericol de deșertificare. 40% din suprafețele agricole ale țării sunt amenințate de acest fenomen.
Poliția Română: Alertă de dezinformare. O fotografie realizată cu IA, apărută în cazul crimei din Timiș
„Nu distribuiţi conţinut neverificat şi să daţi dovadă de respect şi empatie faţă de victime şi familiile acestora".
Miruță: Președintele, foarte respectat pe plan extern. Are loc mai în față la poze
„Încercând a nu fi nici pe departe subiectiv, este mai respectat decât a fost preşedintele României de dinainte".
Cotidianul.ro vă propune astăzi o călătorie pe malul Dunării, la Călărași, într-un loc special: Muzeul Municipal al orașului.
Motivele pentru care România este pe ultimul loc în Europa la numărul tinerilor angajați
România are cea mai mare rată a tinerilor inactivi (NEET) din UE, pe fondul unui sistem care descurajează îmbinarea studiilor cu munca. În timp ce în Olanda și Danemarca studenții sunt sprijiniți, tinerii români se lovesc de taxe mari, birocrație la SRL/PFA și o piață a muncii lipsită de transparență.
Ștefureac: România rămâne vulnerabilă cât timp se ascunde în spatele formulei «ne apără NATO»
„NATO suntem în primul rând noi. Cea mai puternică forță de apărare a NATO de pe teritoriul României este și va rămâne Armata țarii, lăsată de peste trei decenii fără resurse, fără capabilități, fără oameni bine pregătiți si bine plătiți".
Mărturii din coșmarul iranian: mercenari teroriști, capete zdrobite și sărăcie
„Depresia/fețe triste/indivizi care merg pe străzi, ca niște roboți pierduți. Cam ăsta e peisajul în care viața merge înainte, în multe orașe iraniene, zilele astea".
După încetarea contractului de muncă, rămâi asigurat la sănătate timp de 90 de zile, perioadă care poate fi prelungită dacă primești indemnizație de șomaj, iar în lipsa veniturilor poți continua asigurarea doar prin plata voluntară a contribuției CASS.
Spre deosebire de miturile populare, frigul nu ne îmbolnăvește direct, ci doar ajută virusurile să se răspândească.
VIDEO Bărbat scos cu scandal de la un eveniment AUR, după ce a contestat un gest al lui Simion
„Dacă ai veniti aici, trebuia să asculți".
George Simion s-a erijat în exponentul suveraniștilor din România, în opziție cu globaliștii atașați de Uniunea Europeană. În pozițiile sale publice, liderul AUR s-a lepădat însă adesea de principiile suveranismului. Ori a avut poziții ambigue.
SONDAJ Câți români vor în Consiliul lui Trump. Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos, răspuns covârșitor
Majoritatea românilor (69%) consideră că Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos, arată un sondaj Avangarde.
Spre deosebire de Bulgaria, Polonia nu se grăbește să adere la zona euro. Ministrul de Finanțe de la Varșovia afirmă că zlotul ajută economia să crească mai rapid decât în restul blocului comunitar.
Doi tineri au fost reținuți în Timiș pentru furnizarea de cannabis minorilor care l-au ucis pe Mario Berinde.
Atenție, fraudă bancară pe WhatsApp! Infractorii cer bani. Cum mi-am dat seama că urma să fiu păcălită
În această dimineață, am primit un mesaj de la o colegă în care îmi cerea o sumă de bani. Am cerut imediat detalii legate de cont, bancă și nume. Între timp, am sunat-o ca să văd dacă într-adevăr are nevoie de ajutor urgent sau e o înșelăciune cibernetică. Colega mi-a răspuns chiar înainte să întreb. „Nu trimite bani, nu sunt eu!"
Real Madrid a învins-o pe Villarreal cu 2-0 și a urcat pe primul loc în La Liga, cu 51 de puncte.
Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile Australian Open după ce l-a învins pe Tommy Paul în trei seturi. Spaniolul de 22 de ani nu a pierdut niciun set în acest turneu.
Portarul Mike Maignan rămâne la AC Milan până în iunie 2031.
România evită să susțină oficial unirea cu Republica Moldova din cauza temerilor legate de votul cetățenilor și de reacția dură a Uniunii Europene. În timp ce Maia Sandu ar vota „pentru", Nicușor Dan rămâne rezervat.
Apariția are loc imediat după ce Harry a depus mărturie la Londra în procesul contra tabloidelor britanice.
Tendințe în design interior pentru 2026: culori vibrante, materiale sustenabile, mobilier modular și forme organice.
Octav Botnar: Un filantrop genial sau un produs perfect al războiului rece?
A fost miliardar, filantrop, consilier al „Doamnei de Fier" și unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din Regatul Unit. Presa britanică îl numea „geniul Nissan", iar politicienii îl primeau pe ușa din față. Dar înainte de a deveni magnatul Octav Botnar, a existat Osvald Bundorf – comunist ilegalist, luptător în rezistența franceză și, posibil, agent al serviciilor secrete românești.
Ideea că o mare putere precum SUA ar putea prelua, chiar cumpăra, un teritoriu precum Groenlanda de la Danemarca creează îngrijorare profundă în Europa. Aliații europeni avertizează că o eventuală renunțare la Groenlanda ar fi „un precedent periculos", încurajând și alte puteri să revendice teritorii ale națiunilor mai mici și răsturnând ordinea mondială stabilită după […]
Emmanuel Macron a anunțat o procedură accelerată pentru adoptarea legii, care vizează și eliminarea telefoanelor mobile din licee pentru a proteja tinerii de manipularea algoritmilor străini.
Fără cazier și cunoscut ca o persoană liniștită, el a fost împușcat de 10 ori în timpul unui protest. Moartea sa a reluat criticile la adresa intervențiilor federale în comunitățile locale din SUA.
Președintele SUA minimalizase sacrificiile NATO în Afganistan, stârnind furia Londrei și a Italiei. Tensiunile rămân ridicate din cauza subiectului Groenlanda.
Chitaristul Nuțu Olteanu: „Rockul era o modă și o formă de rebeliune împotriva sistemului” INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Considerat unul din cei mai importanți chitariști de origine română, artistul Ion Olteanu (68 de ani) - Nuțu, cum îi zic prietenii - a fondat grupul „Iris‟ , a făcut parte din trupa „Holograf‟ și a cântat cu „Roșu și Negru‟. The post Chitaristul Nuțu Olteanu: „Rockul era o modă și o formă de rebeliune împotriva sistemului” INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Pe 7 ianuarie, a împușcat mortal o femeie care se afla în mașina sa. The post VIDEO Revoltă în SUA. Încă un american a fost omorât pe stradă de ICE appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO Djokovic, la un pas de descalificare în victoria cu numărul 400 la un Grand Slam # Cotidianul de Hunedoara
Sârbul a mai trecut printr-un astfel de incident în 2020, la US Open. Atunci a fost descalificat. The post VIDEO Djokovic, la un pas de descalificare în victoria cu numărul 400 la un Grand Slam appeared first on Cotidianul RO.
„Mercosur se dezbate de 25 de ani, iar România are o poziţie oficială formată de vreo zece ani, de susţinere a Mercosur”. The post Nicușor Dan: „Acordul Mercosur este extrem de benefic pentru România” appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan pune atacurile PSD din coaliție pe seama democrației: „Fiecare e liber să zică ce vrea” # Cotidianul de Hunedoara
„E bine să separăm acţiunea politică de declaraţia politică”. The post Nicușor Dan pune atacurile PSD din coaliție pe seama democrației: „Fiecare e liber să zică ce vrea” appeared first on Cotidianul RO.
Oana Gheorghiu, despre reforma Tarom: „Mi-aș dori să ieșim din paradigma «nu ne vindem ţara»” # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe”. The post Oana Gheorghiu, despre reforma Tarom: „Mi-aș dori să ieșim din paradigma «nu ne vindem ţara»” appeared first on Cotidianul RO.
„Reacția lui Nicușor Dan este o lecție din care sper să învețe măcar o parte dintre ei”. The post Ludovic Orban, nemilos cu cei care l-au huiduit pe președinte: „Derbedei” appeared first on Cotidianul RO.
Mesaj din Groenlanda pentru Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate” # Cotidianul de Hunedoara
„SUA este un aliat, nu neapărat un prieten în acest moment”. The post Mesaj din Groenlanda pentru Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate” appeared first on Cotidianul RO.
Când presa devine mai extremistă decât partidele. O reflecție de Ziua Unirii sau ce ne mai unește când presa ne învață cum să urâm ? # Cotidianul de Hunedoara
Presa nu mai relatează, ci militează. Nu mai analizează, ci etichetează. The post Când presa devine mai extremistă decât partidele. O reflecție de Ziua Unirii sau ce ne mai unește când presa ne învață cum să urâm ? appeared first on Cotidianul RO.
Rovinieta nu poate fi achiziționată prin niciuna din metodele puse la dispoziția utilizatorilor. The post A picat sistemul de achiziționare a rovinietelor: „Probleme tehnice” appeared first on Cotidianul RO.
Oana Gheorghiu, nesigură pe ea: „Înțeleg cifre, dar nu mă pot pronunța în profunzime pe o companie” # Cotidianul de Hunedoara
„Eu sunt economist, pot să citesc un bilanţ, înţeleg nişte cifre, dar nu mă pot pronunţa în profunzime pe o companie”. The post Oana Gheorghiu, nesigură pe ea: „Înțeleg cifre, dar nu mă pot pronunța în profunzime pe o companie” appeared first on Cotidianul RO.
„Nu mai putem lua decizii pe genunchi”. Oana Gheorghiu vrea profesioniști care să reformeze companiile de stat # Cotidianul de Hunedoara
„Eu sunt economist, pot să citesc un bilanţ, înţeleg nişte cifre, dar nu mă pot pronunţa în profunzime pe o companie”. The post „Nu mai putem lua decizii pe genunchi”. Oana Gheorghiu vrea profesioniști care să reformeze companiile de stat appeared first on Cotidianul RO.
„Nici măcar nu trăiam, dar murim” – este un mesaj trimis din Iran și este, cred, cea mai simplă dar cuprinzătoare descriere a Iranului de azi după proteste și motivul pentru care noi contestări în stradă nu sunt excluse. The post Republica Islamică – Cronica unei morți anunțate appeared first on Cotidianul RO.
Suprafața estimată a incendiului este de 700 mp. The post VIDEO Incendiu puternic în București. Două persoane, evaluate de medici appeared first on Cotidianul RO.
Noul campion al lumii libere este premierul Canadei. Discursul său de la Davos are o doză bună de ipocrizie The post Cât de liberă este ”lumea liberă”? appeared first on Cotidianul RO.
