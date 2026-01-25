Tensiuni în Belgia VIDEO. Fanii fostei echipe antrenate de Mircea Rednic au intrat cu forța în vestiarul favoriților

20:40

Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României, a vorbit despre decizia fostului său coleg de generație, Ilie Dumitrescu (57 de ani), de a colabora cu Federația Română de Fotbal. Stelea a vorbit și despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (60 de ani), liderul Generației de Aur, să preia naționala României după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).