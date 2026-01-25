Elina Svitolina a învins-o pe Mirra Andreeva şi s-a calificat în sferturi la Australian Open

10:30

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, până luni dimineaţă, în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali, unde vântul va avea viteze de 50-70 de kilometri pe oră şi peste 90-100 de kilometri pe oră la altitudini mai mari de 1.700 de metri. De luni, va fi în vigoare un Cod galben de ploi în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, precipitaţiii mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură şi ninsori la munte. În Bucureşti, duminică temperaturile sunt mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar luni ele vor mai creşte.