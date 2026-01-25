Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, cere demisia lui Kristi Noem, după ce agenţii ICE l-au ucis pe Alex Pretti la Minneapolis
News.ro, 25 ianuarie 2026 14:20
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar pentru securitate internă şi demiterea oficialului superior al patrulei de frontieră americane, Gregory Bovino, care a condus operaţiuni agresive de imigrare în toată ţara.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
14:50
Radu Miruţă: Un comentariu despre ce apreciază preşedintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat că nu este ”benefic” pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda.
14:50
Radu Miruţă: Eu văd că, pe plan internaţional, preşedintele României este foarte respectat/ În poze, preşedintele României are loc un pic mai în faţă decât avea fostul preşedinte # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat că actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan, este foarte respectat pe plan extern şi chiar în pozele oficiale de grup este pus mai în faţă, comparativ cu fostul şef al statului Klaus Iohannis.
Acum 30 minute
14:40
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a dominat cu uşurinţă slalomul de duminică de la Spindleruv Mlyn, Republica Cehă, obţinând a 108-a victorie în Cupa Mondială şi asigurându-i al nouălea mic glob la această disciplină.
14:40
Conducerea Spitalului Colţea solicită premierului Bolojan reanalizarea şi completarea Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică # News.ro
Conducerea Spitalului Clinic Colţea îi solicită, ”într-un mod constructiv”, premierului Ilie Bolojan reanalizarea şi completarea, de către Ministerul Sănătăţii, a Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică, din care a fost ”complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică şi hemato-oncologie”. ”Solicităm rămânerea Spitalului Clinic Colţea ca spital monoprofil hemato-oncologic în lista şi criteriile prevăzute la art. 6, lit. b), ca spital strategic”, arată aceasta.
Acum o oră
14:20
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, cere demisia lui Kristi Noem, după ce agenţii ICE l-au ucis pe Alex Pretti la Minneapolis # News.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al preşedintelui Donald Trump, a cerut demisia lui Kristi Noem din funcţia de secretar pentru securitate internă şi demiterea oficialului superior al patrulei de frontieră americane, Gregory Bovino, care a condus operaţiuni agresive de imigrare în toată ţara.
14:20
Elina Svitolina a învins-o pe Mirra Andreeva şi s-a calificat în sferturi la Australian Open # News.ro
Sportiva ucraineană Elina Svitolina (cap de serie 12) a învins-o pe rusoaica Mirra Andreeva (cap de serie 7), scor 6-2, 6-4, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open.
Acum 2 ore
13:40
Peste 4.500 de arme de foc au fost confiscate, anul trecut, de poliţişti, în cadrul unor acţiuni pentru depistarea persoanelor care deţin ilegal arme şi pentru combaterea braconajului. De exemplu, poliţiştii au găsit mai multe arme la un bărbat din localitatea Lumina, judeţul Constanţa, care le folosea la el în curte, provocând distrugeri casei învecinate.
13:30
Suporterii echipei Benfica, supăraţi din cauza rezultatelor slabe, s-au strâns în faţa centrului de antrenament pentru a discuta cu Jose Mourino # News.ro
Nemulţumiţi de recentele prestaţii ale jucătorilor lui José Mourinho, aproape 200 de suporteri ai echipei Benfica s-au adunat în faţa Campusului, situat în Seixal, la periferia Lisabonei.
13:10
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii.
Acum 4 ore
13:00
Bucureşti: Tânăr, reţinut după ce i-a smuls geanta unei femei şi a fugit/ Prejudiciul, estimat la 3.000 de lei # News.ro
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce i-a smuls geanta unei femei şi a fugit. El a fost prins când avea la el o parte dintre bunurile victimei. Prejudiciul a fost estimat la 3.000 de lei.
12:30
Novak Djokovici, în sferturi la Australian Open, după retragerea lui Jakub Mensik. Pentru sârb este al 16-lea sfert de finală la Melbourne # News.ro
Novak Djokovici şi-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Australian Open, după ce adversarul său din optimile de finală, Jakub Mensik, s-a retras duminică din cauza unor probleme abdominale, cu o zi înainte de meciul programat luni la Melbourne Park în sesiunea de seară.
12:30
Rogobete: Proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România ajunge într-o etapă decisivă/ Datele vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că proiectul ROGEN, care are în vedere dezvoltarea cercetării genomice, intră într-o etapă esenţială, care prevede secvenţierea genomicǎ a 5.000 de probe de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga ţară şi monitorizarea pe termen lung a 600 dintre acestea pentru a înţelege cum predispoziţia genetică interacţionează cu factorii de risc şi cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare. ”Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient”, explică el.
12:20
Tokyo: Admiratorii îşi iau rămas bun de la Lei Lei şi Xiao Xiao, doi urşi panda care se întorc în China # News.ro
Numeroşi admiratori şi-au luat rămas bun, duminică, de la cei doi panda extrem de populari de la Grădina Zoologică din Tokyo, care se pregătesc să se întoarcă în China, lipsind arhipelagul de aceste animale emblematice pentru prima dată în jumătate de secol, informează AFP.
12:10
INTERVIU - Adrian Mitroi, economist: Guvernul nu are niciun motiv să mai funcţioneze în echipa şi în paradigma asta. Realitatea e clară: măsurile nu sunt potrivite, nu au avut efect. Ai luat toate măsurile fiscale posibile ca să rămâi în acelaşi deficit # News.ro
România e într-o situaţie financiară critică, iar măsurile luate până acum au eşuat, nereuşind să reducă, de fapt, deficitul, afirmă economistul Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE), într-un interviu acordat News.ro. În acest moment, Guvernul operează cu patru parametri toxici de 8%, explică el: deficit structural – deficit de cont curent – deficit bugetar – inflaţie.
12:10
Rusul Daniil Medvedev, locul 12 ATP, a fost învins de americanul Learner Tien, locul 29 mondial, scor 6-4, 6-0, 6-1, duminică, în optimile de finală de la Australian Open.
11:30
Ministrul Finanţelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbeşte să adere la zona euro, într-un interviu publicat duminică de Financial Times, informează Reuters.
11:20
Echipa Chicago Bulls a retras numărul 1 al lui Derrick Rose, originar din Chicago, după victoria francizei din Illinois asupra echipei Boston (114-111), sâmbătă seară.
11:20
Răcelile şi gripa sunt asociate frecvent cu expunerea la frig, iar această legătură este adânc înrădăcinată în percepţia publică. Totuşi, cercetări moderne arată că frigul, în sine, nu ne îmbolnăveşte, ci creează un context favorabil pentru transmiterea şi instalarea infecţiilor respiratorii.
Acum 6 ore
11:00
Bucureşti: Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită în apartament, împreună cu copilul în vârstă de un an, reţinut # News.ro
Tânărul de 21 de ani care, sâmbătă, şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul de un an într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea din Bucureşti, poliţiştii intervenind în forţă pentru a-i elibera pe cei doi, a fost reţinut.
10:30
Cod galben de vânt puternic, în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali/ Cod galben de ploi, respectiv ninsori la munte, în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei şi în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură # News.ro
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, până luni dimineaţă, în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali, unde vântul va avea viteze de 50-70 de kilometri pe oră şi peste 90-100 de kilometri pe oră la altitudini mai mari de 1.700 de metri. De luni, va fi în vigoare un Cod galben de ploi în sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, precipitaţiii mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură şi ninsori la munte. În Bucureşti, duminică temperaturile sunt mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar luni ele vor mai creşte.
10:20
Petrolierul Grinch, suspectat că ar aparţine flotei fantomă ruseşti, a fost confiscat în apropiere de Marsilia şi pus „la dispoziţia” justiţiei franceze # News.ro
Petrolierul Grinch, suspectat că ar aparţine flotei fantomă ruseşti şi escortat de Marina Franceză spre coasta de sud a Franţei, va fi predat autorităţilor judiciare, potrivit Prefecturii Maritime a Mediteranei, relatează AFP.
10:20
Portarul francez Mike Maignan, al cărui contract cu AC Milan expiră la finalul sezonului, s-a înţeles cu oficialii milanezi pentru prelungirea acordului.
09:50
Timiş: Doi tineri, reţinuţi în urma percheziţiilor DIICOT în localitatea Cenei/ Unul dintre ei i-ar fi oferit celuilalt diferite cantităţi de cannabis, iar acesta le-ar fi dat adolescenţilor care şi-au ucis prietenul ori le-ar fi consumat împreună - VIDEO # News.ro
Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurorii DIICOT în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Tânărul de 24 de ani este suspectat că i-a oferit celuilalt diferite cantităţi de cannabis, pe care acesta le-ar fi dat celor trei adolescenţi care l-au ucis pe Mario Berinde sau le-ar fi consumat împreună cu ei.
09:30
Carlos Alcaraz s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale Australian Open, învingându-l pe americanul Tommy Paul, cap de serie numărul 19, scor 7-6 (8/6), 6-4, 7-5. Spaniolul nu a pierdut încă niciun set în turneu.
09:10
Alpinistul american Alex Honnold a urcat, duminică, pe zgârie-norul Taipei 101 fără corzi sau echipament de protecţie, potrivit AP.
Acum 8 ore
08:50
Meghan Markle şi Prinţul Harry au avut prima lor apariţie la Festivalul de Film Sundance, ei fiind prezenţa la Utah înainte de premiera celui mai recent documentar al lor, „Reginele fursecurilor”, notează People.
08:40
Un număr de 123 de persoane, salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, în ultimele 24 de ore/ Trei persoane, recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD # News.ro
Un număr de 123 de persoane au fost salvate în urma intervenţiilor salvamontiştilor, din ultimele 24 de ore, cele mai multe solicitări fiidn primite pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic (15), alvamont Judeţul Braşov, Salvamont Maramureş şi Salvamont Sinaia (câte 13). Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.
08:40
Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut neaşteptat în decembrie, semnalând o posibilă redresare economică # News.ro
Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o creştere surprinzătoare luna trecută, impulsionate în special de comerţul online, arată datele publicate vineri de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), citate de Reuters.
08:30
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas fără curent electric sâmbătă, după ceea ce operatorul reţelei de electricitate, Nukissiorfiit, a descris drept un accident, relatează Reuters.
08:20
Numărul 1 mondial Arina Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală la Australian Open, după ce a trecut de sportiva canadiană Victoria Mboko, scor 6-1, 7-6 [1].
08:20
Acţiunea de recuperare a victimelor alunecării de teren din Noua Zeelandă a fost întreruptă din motive de siguranţă # News.ro
Autorităţile din Noua Zeelandă au suspendat, duminică, acţiunea de recuperare a victimelor unei alunecări de teren care a afectat un camping aglomerat de pe Insula de Nord a ţării, scrie Reuters.
08:10
Vâlcea: Bărbat, găsit carbonizat în urma unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Laloşu # News.ro
Un bărbat a fost găsit carbonizat de pompieri, în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o casă din localitatea Laloşu, judeţul Vâlcea. La sosirea echipajelor de intervenţie, acoperişul şi tavanul casei se prăbuşiseră.
08:00
Protestatarii cer agenţilor de imigrare să părăsească Minneapolis după ce aceştia au împuşcat mortal un bărbat, în timpul unei acţiuni de represiune # News.ro
Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, relatează AP.
08:00
Amazon pregăteşte noi concedieri masive săptămâna viitoare, vizând încă 14.000 de posturi corporate # News.ro
Amazon se pregăteşte să anunţe săptămâna viitoare un nou val de concedieri în rândul angajaţilor corporate, parte a unui plan amplu de reducere a aproximativ 30.000 de posturi la nivel global, au declarat două surse familiarizate cu discuţiile, citate de Reuters.
07:30
Poliţia germană a arestat un cetăţean libanez suspectat că ar fi membru Hamas şi că ar fi planificat atacuri în Europa, scrie BBC.
07:30
Mexicul analizează oprirea livrărilor de petrol către Cuba, pe fondul temerilor de represalii din partea administraţiei Trump # News.ro
Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuţiilor, citate de Reuters.
07:20
Ceaţă care reduce vizibilitatea în trafic, pe drumuri din 19 judeţe/ Se semnalează ceaţă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, în unele zone, sub 50 de metri, şi care favorizează formarea gheţuşului sau a chiciurei în 19 judeţe. De asemenea, se semnalează ceaţă pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud.
07:10
Furtuna din SUA a lăsat deja 160.000 de persoane fără energie electrică şi a provocat anularea a mii de zboruri # News.ro
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 160.000 de consumatori, până în Texas, şi ameninţă să paralizeze statele din est cu ninsori abundente, relatează Reuters.
Acum 12 ore
06:50
SUA vrea reparaţii rapide ale infrastructurii petroliere din Venezuela, pentru a creşte producţia # News.ro
Statele Unite discută cu Chevron, alţi producători de ţiţei şi mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creştere rapidă a producţiei petroliere din Venezuela, potrivit unor oficiali de rang înalt citaţi de Reuters.
06:40
Trump a lăudat trupele britanice după ce a stârnit indignare cu comentariile sale care minimalizau rolul NATO în Afganistan # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat, sâmbătă, trupele britanice, după ce a stârnit indignare cu comentariile sale din această săptămână, care minimalizau sacrificiile forţelor NATO în Afganistan, scrie CNN.
06:20
Un număr de 1,2 milioane de proprietăţi din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condiţiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, scrie Reuters.
06:20
Judecător federal: Administraţia Trump a suspendat ilegal programul pentru infrastructura staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice # News.ro
Un judecător federal american a decis vineri că administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat ilegal finanţarea destinată extinderii infrastructurii pentru staţii de încărcare a vehiculelor electrice, într-o victorie importantă pentru cele 20 de state conduse de democraţi care au dat în judecată guvernul federal, transmite Reuters.
05:30
Libia semnează un acord de dezvoltare petrolieră pe 25 de ani cu TotalEnergies şi ConocoPhillips, investiţii de peste 20 miliarde de dolari # News.ro
Libia a semnat sâmbătă un acord major de dezvoltare petrolieră, pe o perioadă de 25 de ani, cu TotalEnergies (Franţa) şi ConocoPhillips (SUA), care prevede investiţii străine de peste 20 de miliarde de dolari, a anunţat premierul Abdulhamid al-Dbeibah, citat de Reuters.
Acum 24 ore
00:10
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 21-a din La Liga.
00:00
Galaţi: Şoferul unui autoturism care tracta o sanie pe care se aflau patru tineri, amendat cu 5.265 de lei/ Scenele, filmate de un alt tânăr, pe jumătate ieşit pe geamul din dreapta - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 19 ani din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a fost amendat cu 5.265 de lei de poliţişti după ce a fost filmat când conducea un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau alţi patru tineri. Scenele au fost filmate de un pasager al maşinii, care era ieşit pe jumătate pe geamul din dreapta faţă.
24 ianuarie 2026
23:50
Armistiţiul între guvernul sirian şi forţele kurde, care a expirat sâmbătă seara, a fost prelungit cu 15 zile, au anunţat ambele părţi, potrivit Reuters.
23:30
Meciul U Craiova-FC Botoşani: Leo Grozavu – Noi ne luptăm până la capăt să ne îndeplinim obiectivul, salvarea de la retrogradare # News.ro
Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoşani, a fost nemulţumit de maniera în care i-a fost acordat cartonaşul galben, la meciul cu Universitatea Craiova, dar a recunoscut superioritatea Craiovei.
23:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven, pentru care Dennis Man a evoluat o repriză, a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia NAC Breda, în etapa a 20-a din Eredivisie.
23:20
Spargeri în mai multe case din Timiş, din care hoţii au furat aproape jumătate de milion de euro/ Printre păgubiţi ar fi rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi manageri de spitale # News.ro
Mai multe locuinţe din judeţul Timiş au fost atacate de hoţi, care au reuşit să plece cu aproape jumătate de milion de euro. Printre păgubiţi s-ar afla rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Pirtea, dar şi manageri de spitale.
23:00
Încă o persoană ucisă de agenţi federali în Minnesota. A fost activată Garda Naţională. Bărbatul împuşcat era asistent medical la terapie intensivă / Au apărut primele imagini cu momentul împuşcării bărbatului - VIDEO # News.ro
Agenţi federali de imigrare au împuşcat şi ucis un bărbat sâmbătă în Minneapolis, ceea ce a făcut ca sute de protestatari să iasă pe străzile îngheţate ale unui oraş deja zguduit de un alt incident mortal cu câteva săptămâni în urmă, relatează AP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.