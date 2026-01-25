Idee din proximitatea lui Nicușor Dan: Bani din Pilonul 2 de pensii pentru expansiunea externă a companiilor românești
Profit.ro, 25 ianuarie 2026 20:20
Un consilier al președintelui Nicușor Dan a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
20:20
Idee din proximitatea lui Nicușor Dan: Bani din Pilonul 2 de pensii pentru expansiunea externă a companiilor românești # Profit.ro
Un consilier al președintelui Nicușor Dan a ridicat public problema ca o parte din banii acumulați în conturile participanților la fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) să fie folosiți la finanțarea extinderii în străinătate a companiilor cu capital românesc.
Acum 2 ore
19:20
INEDIT Plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu # Profit.ro
Un bărbat din București a formulat plângere penală la Parchetul general împotriva conducerii Termoenergetica, pentru fals în declarații și abuz în serviciu, scrie G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:40
Producția de cărbune a României a totalizat, în primele 11 luni din 2025, 1,724 milioane tone echivalent petrol (tep), fiind cu 2,1% mai mică (minus 37.600 tep) față de cea din perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).
18:30
România și Groenlanda. Ministrul Apărării: Nu este benefic ca România să comenteze despre ce ″apreciază″ Donald Trump cu privire la Groenlanda # Profit.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță (USR), a declarat că nu este ″benefic″ pentru România să comenteze cu privire la intențiile președintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu Groenlanda.
18:10
Serviciile sexuale au explodat la Forumul Economic din Davos. ″Work Hard, Party Even Harder″ # Profit.ro
Cererea de servicii sexuale contra cost în stațiunea elvețiană Davos a explodat pe perioada Forumului Economic Mondial.
17:50
FOTO&VIDEO Fostă mare fabrică a dispărut, au venit mari branduri - Gigantul M Core, deținut de un magnat britanic, a ridicat un parc de retail în București pe locul unei foste fabrici CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul electro-IT Flanco și lanțul de fast-food Mesopotamia anunță deschiderea de noi unități, în parcul de retail M Park Titan, din capitală.
17:40
FOTO Fostă mare fabrică a dispărut, au venit mari branduri - Gigantul M Core, deținut de un magnat britanic, a ridicat un parc de retail în București pe locul unei foste fabrici CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul electro-IT Flanco și lanțul de fast-food Mesopotamia anunță deschiderea de noi unități, în parcul de retail M Park Titan, din capitală.
17:30
Investițiile străine directe în Germania s-au dublat și chiar mai mult în 2025 față de 2024, depășind investițiile germane în străinătate pentru prima dată în ani de zile, ca urmare a politicilor haotice din SUA.
Acum 6 ore
17:00
VIDEO Premieră după Revoluție. Timișoara va avea un stadion nou, primul construit în ultimii 60 de ani # Profit.ro
Lucrările la viitorul stadion din Timișoara avansează.
16:30
India - cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piață auto: Poate reduce cu 40% taxele vamale pentru autoturismele europene # Profit.ro
India intenționează să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%.
16:00
FOTO Investiție nouă - Acționarul majoritar Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, a lansat o aplicație pentru gestionarea stresului # Profit.ro
Acționarul majoritar al afacerii de familie Transavia, cel mai mare producător din industria avicolă din România, Theodora Popa-Liteanu, a lansat o aplicație de mindfulness și bunăstare emoțională, pentru gestionarea stresului, anxietății, provocărilor de somn și auto-reflecției.
15:30
Un studiu realizat de publicația britanică The Guardian scoate la iveală faptul că ChatGPT citează în multe situații Grokipedia, alternativa de extremă dreapta la Wikipedia lansată de Elon Musk.
Acum 8 ore
15:00
INFOGRAFIC Cei mai bogați oameni din lume. Averile au crescut în ritm uimitor din 2020 încoace # Profit.ro
Cea mai bogată persoană din lume, Elon Musk, are o avere de 714 miliarde de dolari, susținută de participația sa de 366 miliarde de dolari în SpaceX, companie evaluată la 800 de miliarde de dolari. Dar nu e singurul ultra-bogat al lumii. Domină cei din SUA, iar în restul lumii, doar miliardarii din Franța Spania, India și Mexic mai intră în Top 20, relevă datele analizate de Profit.ro.
14:40
O nouă țară taie TVA la alimente, acoperind cu taxă existentă și în România. A decis ce anunțase anterior ca intenție. Austria, în ajutorul populației: - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente # Profit.ro
Guvernul austriac a decis ceea ce anunțase anterior ca intenție - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente.
14:40
FOTO Mini-reactoare SUA la Doicești. Agenție de rating: Decizia finală de investiție va înlătura plafonul de cheltuieli al Nuclearelectrica # Profit.ro
Implicarea financiară a companiei de stat Nuclearelectrica în proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, este în prezent plafonată la 243 milioane dolari, însă acest plafon va dispărea după adoptarea unei decizii finale de investiție, spune agenția globală de evaluare financiară Fitch.
14:10
Economist: Guvernul României nu are niciun motiv să mai funcționeze în echipa și în paradigma asta # Profit.ro
România e într-o situație financiară critică, iar măsurile luate până acum au eșuat, nereușind să reducă, de fapt, deficitul, afirmă economistul Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE).
13:40
Concedieri din cauza AI. Sucursale de bănci pentru clienți, închise de cel mai mare grup bancar german # Profit.ro
Deutsche Bank, cel mai mare creditor al Germaniei și cel mai mare grup bancar german, taie și mai mult din rețeaua de sucursale, pe fondul creșterii utilizării inteligenței artificiale în serviciile pentru clienți.
13:40
Surpriză în UK - prima expansiune din septembrie la vânzări cu amănuntul și o încheiere mai optimistă a unui trimestru altfel slab pentru comercianți # Profit.ro
Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au înregistrat o creștere surprinzătoare luna trecută, impulsionate în special de comerțul online.
13:30
Ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, a declarat că Polonia nu se grăbește să adere la zona euro.
Acum 12 ore
13:00
La cererea FBI, Microsoft a decriptat și acordat acces la datele stocate pe trei laptopuri, despre care agenția spunea că fac parte dintr-o investigație.
12:40
Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă urbană Jack & Jones va deschide magazine în România, lansând deja anunțuri de recrutrare în acest sens.
12:20
O nouă țară taie TVA la alimente. A decis ce anunțase anterior ca intenție. Austria, în ajutorul populației: - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente # Profit.ro
Guvernul austriac a decis ceea ce anunțase anterior ca intenție - reduce TVA la produsele alimentare de bază și alte câteva alimente.
12:10
Amazon se pregătește să anunțe săptămâna viitoare un nou val de concedieri în rândul angajaților corporate, parte a unui plan amplu de reducere a aproximativ 30.000 de posturi la nivel global, au declarat două surse familiarizate cu discuțiile.
11:30
Guvernul mexican revizuiește politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacționa dur la această practică, esențială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuțiilor.
11:20
Investitorii care au instalat prima baterie de stocare de energie din România ″recidivează″ din nou # Profit.ro
Investitorii care au construit și pus în funcțiune prima instalație de stocare de energie electrică de sine stătătoare racordată la sistemul energetic național al României ″recidivează″ a doua oară în domeniu.
10:50
Statele Unite discută cu Chevron, alți producători de țiței și mari companii de servicii petroliere pentru un plan de creștere rapidă a producției petroliere din Venezuela, potrivit unor oficiali de rang înalt.
10:30
Subvențiile de stat pentru stații de încărcare mașini electrice, eliminate ilegal de Trump # Profit.ro
Un judecător federal american a decis vineri că administrația președintelui Donald Trump a suspendat ilegal finanțarea destinată extinderii infrastructurii pentru stații de încărcare a vehiculelor electrice, într-o victorie importantă pentru cele 20 de state conduse de democrați care au dat în judecată guvernul federal.
10:20
Două motive stau la baza lipsei de reacție a României la ideile repetate ale conducerii Republicii Moldova, avansate inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, privind o unire a celor două state.
09:50
Libia semnează acord pe un sfert de secol de zeci de miliarde de dolari cu 2 giganți petrolieri occidentali # Profit.ro
Libia a semnat sâmbătă un acord major de dezvoltare petrolieră, pe o perioadă de 25 de ani, cu TotalEnergies (Franța) și ConocoPhillips (SUA), care prevede investiții străine de peste 20 de miliarde de dolari, a anunțat premierul Abdulhamid al-Dbeibah.
09:50
FOTO&VIDEO Capitala Groenlandei a rămas câteva ore fără curent electric. Care a fost cauza # Profit.ro
Capitala Groenlandei, Nuuk, a rămas câteva ore fără curent electric, în debutul zilei de duminică, într-un moment de maximă tensiune pe insula, cauzată de amenințările cu anexarea din partea regimului Trump din SUA.
09:40
Instagram nu este doar o aplicație, ci un nod într-un ecosistem de servicii: editoare foto, aplicații de programare a postărilor, tool-uri de analytics, concursuri, site-uri unde te-ai logat cu “continuă cu Instagram” prin Meta Accounts Center.
09:20
Ministrul Energiei susține anularea majorării cu 10% de la 1 ianuarie a accizelor la electricitate, gaze și carburanți # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că s-a opus creșterii de la 1 ianuarie a accizelor la gaze naturale, energie electrică și carburanți, adăugând că, atunci când România va avea o situație bugetară mai bună, va milita pentru revenirea acestora la la nivelul lunii decembrie 2025.
09:10
Vinul zilei: un asamblaj roșu inteligent și cărnos, ce surprinde prin note dulci de goji și budincă de vară, oferind un final vibrant și savuros. Este ideal alături de carne roșie, vânat, brânzeturi maturate sau antreuri consistente # Profit.ro
The Chocolate Block 2022, vinul de azi, este un asamblaj de Syrah, Grenache si Cinsault, un vin roșu ideal pentru mesele festive cu vânat sau brânzeturi maturate.
09:00
De mai mulți ani, Mercedes-Benz este brandul cu cele mai multe rechemări de siguranță din Europa. În 2025, situația s-a schimbat și pe locul 1 a trecut un brand care și-a dublat numărul de campanii în ultimul an, relevă datele analizate de Profit.ro.
08:40
VIDEO&FOTO Protestatarii cer agenților federale de imigrare să părăsească Minneapolis, după ce au ucis un bărbat într-o acțiune de represiune # Profit.ro
Democrații au cerut agenților federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împușcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile înghețate și sporind tensiunile într-un oraș deja zguduit de o altă moarte prin împușcare, cu câteva săptămâni mai devreme.
08:40
Un număr de 1,2 milioane de proprietăți din toată Ucraina au rămas fără energie electrică, în condițiile în care temperaturile sunt sub zero grade, în urma atacului de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al țării, care a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineața.
08:30
Românii au preferințe în funcție de regiune, atunci când vine vorba de țările unde vor să imigreze. Conform unei analize a Institutului Național de Statistică, cei din zona Transilvaniei au plecat mai mult în Germania, cu excepția județelor cu populație maghiară mai numeroasă, caz în care Ungaria a fost aleasă țară de destinație.
08:20
Protestatarii cer agenților federale de imigrare să părăsească Minneapolis, după ce au ucis un bărbat într-o acțiune de represiune # Profit.ro
Democrații au cerut agenților federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împușcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile înghețate și sporind tensiunile într-un oraș deja zguduit de o altă moarte prin împușcare, cu câteva săptămâni mai devreme.
Acum 24 ore
03:30
Stațiunea de lux pe care vrea să o facă ginerele lui Trump în Albania, contestată de activiști. Zeci de ONG-uri cer suspendarea proiectului # Profit.ro
Proiectul lui Jared Kushner pentru o stațiune de lux pe o insulă din Albania este criticat de zeci de organizații neguvernamentale de mediu din mai multe țări.
03:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit sâmbătă în India pentru a finaliza ceea ce ea însăși a descris drept „mama tuturor acordurilor” comerciale încheiate de UE, respectiv un acord de liber schimb pe care ambele părți speră să îl încheie marți.
02:30
FOTO Arma care a paralizat forțele lui Maduro. Trump: ″Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta″ # Profit.ro
Președintele Donald Trump a declarat pentru The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numește „discombobulator”, a fost esențială pentru raidul spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri.
01:50
Poziții antagonice despre Mercosur la vârful statului român: ″Extrem de benefic, exporturile auto vor crește″ vs. ″Se vor inunda piețele UE cu produse de slabă calitate″ # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan susține că acordul UE-Mercosur este ”ceva extrem de benefic” pentru România, el precizând că numai exporturile pe zona auto a României ar urma să fie mai mari cu 10-15 la sută.
01:00
România - în cel mai mare proiect UE de cercetare a semiconductorilor. 4 proiecte strategice lansate pentru a deveni un hub de cercetare si dezvoltare # Profit.ro
Politehnica București a lansat 4 proiecte strategice în microelectronică. Universitatea este implicată în toate cele patru proiecte în calitate de participant indirect, alături de companiile Aumovio, Robert Bosch și NXP Semiconductors România.
00:50
Exclusivitățile săptămânii: România discută cu proprietarul Lidl și Kaufland și cu un colos american. Investiție de amploare în România pentru tren de mare viteză. Puternica familie Dayan vinde deja fostul Palat BCR # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:50
Eșec continuu cu vila renovată ca reședință de președinte. La prețul cerut de Guvern, nimeni nu vrea să închirieze Vila din Aviatorilor, renovată cu milioane de euro. Nicio ofertă nici la a treia licitație # Profit.ro
Vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, zona Primăverii din Capitală, nu și-a găsit nici la a treia licitație un doritor să o închirieze la prețul de pornire de 35.000 euro/ lună, solicitat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relevă datele analizate de Profit.ro.
00:40
Zelenski: Discuțiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive și ar putea continua săptămâna viitoare # Profit.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfășurat în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite (EAU) între Ucraina, Rusia și SUA, negocieri despre care a afirmat că s-au concentrat pe 'posibilele criterii pentru încheierea războiului' și a avansat posibilitatea unor noi astfel de întâlniri chiar săptămâna viitoare.
00:20
Trump amenință Canada cu o taxă vamală de 100% în cazul unui eventual acord comercial cu China # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune tarife vamale de 100% asupra importurilor canadiene în Statele Unite în cazul unui acord comercial între Canada și China, după ce premierul canadian, Mark Carney, a anunțat la Beijing, săptămâna trecută, un acord preliminar în acest sens.
24 ianuarie 2026
23:30
Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărți resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogății naturale a teritoriului arctic.
23:20
Planul pentru TAROM: PPP sau chiar privatizare, nimic exclus de guvernanți: ”Să ieșim din paradigma asta, nu ne vindem țara sau nu facem parteneriate public-private! # Profit.ro
Guvernanții nu exclud o privatizare a companiei naționale aeriene de stat TAROM sau implicarea acesteia într-un parteneriat public-privat, semnalând că "trebuie să ieșim din paradigma asta - nu ne vindem țara".
21:20
ULTIMA ORĂ Ajutor de la stat și pentru factura la gaze a românilor cu venituri mici – 50 lei lunar vara, 100 lei iarna # Profit.ro
Persoanele singure și familiile cu venituri mici ar putea să beneficieze de sprijin de la stat și pentru plata facturilor la gaze naturale, nu doar pentru cele aferente consumului de energie electrică, precum în prezent, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.