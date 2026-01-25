Investitorii care au instalat prima baterie de stocare de energie din România ″recidivează″ din nou

12:40

Președintele României Nicușor Dan a fost huiduit, dar și aplaudat, în timp ce își rostea discursul la Focșani, la ceremoniile organizate de Ziua Unirii, șeful statului îndemnându-i pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care își pun speranțele și să gândească nu doar primul pas, ci și următorul. Șeful statului s-a prins în Hora Unirii.