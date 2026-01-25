România rămâne sub presiunea inflației și a dezechilibrelor fiscale, în timp ce Europa Centrală și de Est se redresează inegal
25 ianuarie 2026
Europa Centrală și de Est va înregistra o accelerare ușoară a creșterii economice în 2026, cu perspective mai favorabile în 2027, însă România rămâne, în continuare, sub presiunea inflației și a dezechilibrelor fiscale.
• • •
Reclasificarea spitalelor face primele victime. Spitalul Colțea: „Va avea ca efect implicit un deficit de alocare a fondurilor” # Adevarul.ro
Hotărârea de guvern prin care se propun criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică, lansată în transparență, a determinat primele reacții în sistem. Spitalul Clinic Colțea nu se califică, potrivit actualei forme a actului normativ.
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican # Adevarul.ro
O amplă anchetă realizată de cotidianul francez Le Figaro scoate la lumină trecutul tulbure al lui Jacques Moretti, proprietarul clubului Constellation din Elveția, mistuit de un incendiu devastator care a curmat viețile a 40 de persoane.
Cascadorii râsului. FCSB, distrusă de CFR Cluj în derby-ul suferinței, spune practic adio play-off-ului # Adevarul.ro
Campioana a adunat trei înfrângeri în acest an.
Limitarea mandatelor aleșilor, o soluție pentru îmbunătățirea clasei politice? Analist: „Avem tot felul de personaje care s-au obișnuit cu funcția” # Adevarul.ro
Între promisiunile neîndeplinite ale politicienilor sau chiar scandalurile cu privire la plagiate sau CV-urile aleșilor, o propunerea recentă a doi foști miniștri, membri USR, ridică semne de întrebare cu privire la mandatele aleșilor.
Zelenski anunță că documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis că documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat.
Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile ruseşti, transmite primarul orașului # Adevarul.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat duminică, 25 ianuarie, că peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone din această săptămână.
PSD, avertisment pentru Bolojan. Adrian Câciu: „Discutăm despre o singură persoană care împiedică dialogul și stabilitatea politică” # Adevarul.ro
Adrian Câciu, fostul ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene, conturează, într-un interviu pentru „Adevărul”, imaginea în care ne regăsim pe plan economic și politic, în contextul scandalurilor care macină coaliția de guvernare, cu ecou până în Parlamentul European.
Primarul Ciucu are vești proaste pentru bucureștenii care circulă cu autobuzul. STB riscă să fie executată silit: „Poate o să o opereze ANAF-ul” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că datoriile Primăriei către ANAF pentru STB și Termoenergetica se ridică la miliarde de lei și ar putea atrage executarea silită a companiilor municipale.
O tânără a fost aproape să fie luată de valuri în timp ce făcea un selfie pe dig, în timpul furtunii Ingrid # Adevarul.ro
O tânără aproape că a fost luată de ape în timp ce încerca să facă un selfie pe un dig din port din Marea Britanie, în timpul furtunii Ingrid. În loc să părăsească zona, a încercat de mai multe ori să realizeze fotografia.
Ce ar trebui să aducă digitalizarea în sănătate. „E nevoie de informatizare. La noi se aruncă bani aiurea” # Adevarul.ro
Până în 2030 ar trebui să scăpăm de biletele de trimitere, rețetele și dosarele pe care pacienții le plimbă de la un cabinet la altul, dar digitalizarea ar trebui să aducă mult mai mult decât atât. Termenul 2030 este prea îndepărtat, spune Vasile Barbu, reprezentantul Asociației Pacienților.
Ministrul Apărării Radu Miruță consideră că Ceaușescu a fost oarecum „patriot” , în timp ce USR cere sancționarea propagandei comuniste prin lege # Adevarul.ro
Declarațiile lui Radu Miruță despre Nicolae Ceaușescu au generat reacții dure, după ce ministrul a adus în discuție argumente legate de „patriotismul” fostului lider comunist, deși a evitat să dea un răspuns clar pe această temă.
Liderul PSD Arad, după publicarea sondajului CURS: „Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcţie greșită, te pregătești de plecare” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă duminică, 25 ianuarie, că, atunci când 76% dintre români spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, Guvernul ar trebui să plece, nu să se pregătească de „încă o asumare”.
Președintele Elveției, după eliberarea proprietarului barului unde au murit 40 de persoane: „Putem înțelege furia” # Adevarul.ro
Preşedintele elveţian Guy Parmelin a adoptat un ton conciliatoriu faţă de criticile din partea guvernului italian în privinţa eliberării din arest a proprietarului barului din Crans-Montana, unde zeci de persoane au murit în urma unui incendiu în timpul petrecerii de Revelion.
Dosar penal și amenzi de peste 28.000 de lei în urma evenimentelor de Ziua Unirii de la Iaşi. Cea mai mare sancţiune – 11.000 de lei # Adevarul.ro
După manifestările organizate la Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, autoritățile au aplicat amenzi importante și au deschis un dosar penal.
Inteligența artificială, benefică sau nocivă pentru elevi? Profesoară: ,,A devenit un fel de 'asistent personal' permanent" # Adevarul.ro
ChatGPT sau Gemini sunt AI-uri tot mai folosite în viața de zi cu zi, iar pentru elevi instrumente de învățat sau chiar de făcut teme. Un studiu realizat de Universitatea MIT arată că cei care folosesc inteligența artificială devin ușor dependenți și le este greu să se descurce apoi neasistați.
Mariana Stan, Directorul Anului 2025, spune care este secretul succesului în educație: În loc de „nu se poate”, am spus „cred că se poate așa” # Adevarul.ro
Cu o carieră de 45 de ani, traversând toate etapele sistemului de învățământ românesc, Mariana Stan a fost desemnată Directorul Anului 2025, pentru transformarea profundă a școlii din comuna Dor Mărunt, din județul Călărași, și pentru modelul de conducere construit cu empatie și responsabilitate.
Poliția Română avertizează asupra unei fotografii generate cu AI care circulă online după crima din Timiș. „Vă rugăm să dați dovadă de respect și empatie” # Adevarul.ro
Poliția Română a avertizat duminică, 25 ianuarie, cu privire la existența unei fotografii care circulă în mediul online, apărută în urma crimei din Timiș. Potrivit instituției, este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.
Accident între două mașini în Sibiu. O persoană se află în stop cardio-respirator. Planul Roșu de Intervenție, activat # Adevarul.ro
Un accident rutier între două autoturisme a avut loc duminică seară, 25 ianuarie, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dezvăluit că primește alerte aeriene aproape în fiecare noapte. De ce unele drone nu sunt detectate de radarele românești # Adevarul.ro
Radu Miruță spune că, de când a devenit ministru al Apărării, primește alerte aeriene aproape în fiecare noapte, pe telefonul de serviciu, deși ținta nu este România.
Revoltă într-o comună din Timiș după ce localnicii au aflat că acolo s-ar fi mutat suspectul de 13 ani al crimei din Cenei. Primarul a intervenit: „Să plece de aici” # Adevarul.ro
În comuna Sânmihaiu Român din Timiș, localnicii protestează după ce au aflat că minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde a fost mutat la ei în comună. Aceștia au înconjurat casa unde se află copilul, cerând autorităților să ia măsuri.
Zeci de persoane arestate la Londra, după ce au pătruns în curtea unei închisori, în spijinul unui activist pro-Palestina. De ce a fost arestat Muhammad Umer Khalid # Adevarul.ro
Peste 80 de persoane au fost arestate la Londra, după ce un grup de manifestanți a pătruns în curtea închisorii HMP Wormwood Scrubs pentru a protestat în sprijinul unui activist pro‑Palestina.
Sondaj CURS: PSD se apropie de AUR la intențiile de vot pentru parlamentare. Ce cred românii despre unirea cu Republica Moldova # Adevarul.ro
AUR continuă să conducă în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, la care ar obține 35% dintre voturi, urma de Partidul Social Democrat, cu 23%, și Partidul Național Liberal, creditat cu 18%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS.
Protestele se extind la nivel național în SUA după uciderea lui Alex Pretti de către un agent al poliției de frontieră # Adevarul.ro
Proteste au izbucnit în mai multe orașe din Statele Unite după ce Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei operațiuni federale de imigrație desfășurate la Minneapolis.
Deputat AUR, declarat „dușman al poporului ucrainean”. Partidul cere explicații Ministerului de Externe și Ambasadei Ucrainei # Adevarul.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea spune că a primit joi, 22 noiembrie, interdicție de intrare în Ucraina, fiind declarat „dușman al poporului”. Partidul său a anunțat duminică, 25 ianuarie, că va cere explicații Ministerului Afacerilor Externe al României şi Ambasadei Kievului.
Bilanț cutremurător al revoltelor din Iran. Peste 30.000 de persoane ar fi fost ucise doar în primele două zile de proteste # Adevarul.ro
Revoltele din Iran, declanșate la sfârșitul lunii decembrie, s-au soldat cu un număr uriaș de victime, potrivit rapoartelor presei internaționale și ale organizațiilor pentru drepturile omului.
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă # Adevarul.ro
În timp ce frontul din Ucraina continuă să consume vieți și resurse, o parte a elitei ruse a fost surprinsă petrecând în unele dintre cele mai exclusiviste stațiuni din Europa Occidentală.
Un medic avertizează cu privire la „cel mai periculos carbohidrat din lume”. Poate provoca diabet și alte probleme de sănătate # Adevarul.ro
Un medic avertizează cu privire la ceea ce el numește „cel mai periculos tip de carbohidrat din lume”, care poate provoca rezistență la insulină, diabet de tip 2, ficat gras și acumulare de grăsime viscerală în abdomen.
Accident mortal la în Dâmboviţa. Un tânăr de 29 de ani a murit pe loc după ce mașina sa a lovit un cap de pod # Adevarul.ro
Accident rutier mortal, duminică, la limita dintre judeţele Dâmbovița şi Prahova, unde un tânăr de 29 de ani şi-a pierdut viaţa după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod şi s-a oprit într-un şanţ.
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dispărut sâmbătă în București. Șoferul autobuzului STB povestește cum l-a recunoscut pe băiat și cum a acționat # Adevarul.ro
Șoferul de autobuz care l-a găsit pe băiatul dispărut sâmbătă în București a povestit, pas cu pas, cum l-a identificat pe acesta și ce a făcut la până la sosirea poliției.
Mutare imposibilă. UEFA blochează transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București # Adevarul.ro
Vladislav Blănuță nu va putea evolua pentru alt club până la vară, după ce a jucat deja pentru două echipe în acest sezon.
Kremlinul consideră că europenii sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump, fiind „produsul unei generații slabe de politicieni” # Adevarul.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat duminica aceasta că actualii politicieni europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună președintelui Donald Trump.
Ministrul Apărării spune că Nicușor Dan este foarte respectat pe plan extern: „Este mai respectat decât a fost președintele României de dinainte” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, 25 ianuarie, că nu este „benefic” pentru România să comenteze cu privire la intențiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda.
Veste emoționantă. După 12 ani, Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat. „Se deplasează prin casă!” # Adevarul.ro
Starea de sănătate a lui Michael Schumacher s-a îmbunătățit vizibil, aducând speranță fanilor săi din întreaga lume.
De ce este încurajată criza politică din Bulgaria: „Este o imixtiune rusă mai puternică decât în România” # Adevarul.ro
În Bulgaria urmează a opta rundă de alegeri din ultimii patru ani, după ce partidele parlamentare nu au reușit să formeze un nou executiv. Mai mult, președintele bulgar și-a anunțat demisia, urmând să fie înlocuit de vicepreședinta Iliana Iotova.
România, vulnerabilă în cazul unui atac. „Spunem «ne apără NATO», dar evităm să spunem adevărul incomod”. Comparația cu sistemul finlandez # Adevarul.ro
Sociologul Remus Ștefureac a criticat într-o postare pe Facebook ideea că „ne apără NATO” și atitudinea relaxată a populației față de amenințările de securitate, declarând că „ascunde o uriașă fugă de răspundere și o gigantică iresponsabilitate față de cea dintâi datorie, aceea de apărare a țării.”
SUA expulzează iranieni în țara lor, o decizie ce poate însemna condamnarea la moarte. „Aceeași administrație care le-a promis iranienilor că «ajutorul este pe drum»” # Adevarul.ro
Statele Unite se pregătesc să expulzeze mai mulți migranți iranieni către țara lor de origine, în contextul represiunii violente declanșate după recentele proteste. Decizia a stârnit îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului.
Autobuz cu pasageri, prins într-un crater apărut brusc în asfalt, pe o stradă din Brăila. „Fără macara nu-l scoate pe-ăsta...” # Adevarul.ro
Panică printre pasagerii unui autobuz de transport public din Brăila care a căzut cu roțile din spate într-o groapă de mari dimensiuni, după ce asfaltul s-a surpat brusc pasageri.
Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol la Timișoara # Adevarul.ro
Ioniţă de la Clejani a avut nevoie de îngrijiri medicale sâmbătă seara, 24 ianuarie, după un spectacol susținut la o berărie din Timișoara
Un cățărător american celebru a urcat pe cel mai înalt zgârie-nori din Taiwan fără echipament. Evenimentul a fost transmis în direct # Adevarul.ro
Cunoscutul cățărător american Alex Honnold a urcat duminică, 25 ianuarie, pe zgârie-norul Taipei 101 din Taiwan fără frânghii sau echipament de protecție. Este cea mai înaltă clădire din țară.
Un muzeu din Olanda, prădat de întreaga colecție, la un an de la furtul obiectelor din tezaurul românesc expuse la Assen # Adevarul.ro
Un muzeu din Doesburg, Olanda, a fost jefuit de întreaga sa colecție din argint miercuri, 21 ianuarie. Potrivit presei olandeze, doi bărbați au pătruns prin forță în biserica Martini din Doesburg, care găzduiește muzeul.
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal de unul dintre camarazii săi, în urma unui conflict izbucnit pe fondul încercării de a vinde un dispozitiv de vedere termică capturat de pe front, potrivit informațiilor furnizate de mișcarea partizană Ateș.
Novak Djokovici s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open, profitând de retragerea cehului Jakub Mensik.
Zelenski cere aliaților mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti: „În Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut duminică, 25 ianuarie, aliaților săi mai multe capacitați de apărare aeriană ca răspuns la atacurile rusești asupra Kievului.
Imagini inedite cu Nicușor Dan la parastasul lui Alexandru Ioan Cuza, în biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, unde este înmormântat domnitorul # Adevarul.ro
Nicușor Dan, fost prezent sâmbătă la slujba de parastas oficiată în memoria domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.
Duminică, 25 ianuarie, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi au fost acordate 20.734 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
S-a datorat prezenței pe podium a uneia dintre cele mai celebre voci ale liricii de ieri și de azi, baritonul Thomas Hampson.
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești intră în faza de execuție, anunță ministrul Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul de energie nucleară cu Reactoare Modulare Mici (SMR) de la Doicești a ajuns la Decizia Finală de Investiție (DFI).
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin # Adevarul.ro
Un consilier local din Aninoasa a fost atacat cu o secure în magazinul sătesc pe care îl administrează. Victima a fost rănită la cap, iar agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor.
Violențe la un protest anti-guvernamental în Albania: 25 de arestări și 11 polițiști răniți. Manifestanții au folosit cocteiluri Molotov # Adevarul.ro
Un protest anti-guvernamental organizat sâmbătă, 24 ianuarie, în Albania, a degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți.
