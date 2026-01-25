Protestele se extind la nivel național în SUA după uciderea lui Alex Pretti de către un agent al poliției de frontieră
Adevarul.ro, 25 ianuarie 2026 17:30
Proteste au izbucnit în mai multe orașe din Statele Unite după ce Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei operațiuni federale de imigrație desfășurate la Minneapolis.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:00
Revoltă într-o comună din Timiș după ce localnicii au aflat că acolo s-ar fi mutat suspectul de 13 ani al crimei din Cenei. Primarul a intervenit: „Să plece de aici” # Adevarul.ro
În comuna Sânmihaiu Român din Timiș, localnicii protestează după ce au aflat că minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde a fost mutat la ei în comună. Aceștia au înconjurat casa unde se află copilul, cerând autorităților să ia măsuri.
18:00
Zeci de persoane arestate la Londra, după ce au pătruns în curtea unei închisori, în spijinul unui activist pro-Palestina. De ce a fost arestat Muhammad Umer Khalid # Adevarul.ro
Peste 80 de persoane au fost arestate la Londra, după ce un grup de manifestanți a pătruns în curtea închisorii HMP Wormwood Scrubs pentru a protestat în sprijinul unui activist pro‑Palestina.
Acum 30 minute
17:45
Sondaj CURS: PSD se apropie de AUR la intențiile de vot pentru parlamentare. Ce cred românii despre unirea cu Republica Moldova # Adevarul.ro
AUR continuă să conducă în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, la care ar obține 35% dintre voturi, urma de Partidul Social Democrat, cu 23%, și Partidul Național Liberal, creditat cu 18%, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS.
Acum o oră
17:30
Protestele se extind la nivel național în SUA după uciderea lui Alex Pretti de către un agent al poliției de frontieră # Adevarul.ro
Proteste au izbucnit în mai multe orașe din Statele Unite după ce Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, a fost împușcat mortal de un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei operațiuni federale de imigrație desfășurate la Minneapolis.
17:15
Deputat AUR, declarat „dușman al poporului ucrainean”. Partidul cere explicații Ministerului de Externe și Ambasadei Ucrainei # Adevarul.ro
Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea spune că a primit joi, 22 noiembrie, interdicție de intrare în Ucraina, fiind declarat „dușman al poporului”. Partidul său a anunțat duminică, 25 ianuarie, că va cere explicații Ministerului Afacerilor Externe al României şi Ambasadei Kievului.
17:15
Bilanț cutremurător al revoltelor din Iran. Peste 30.000 de persoane ar fi fost ucise doar în primele două zile de proteste # Adevarul.ro
Revoltele din Iran, declanșate la sfârșitul lunii decembrie, s-au soldat cu un număr uriaș de victime, potrivit rapoartelor presei internaționale și ale organizațiilor pentru drepturile omului.
17:15
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă # Adevarul.ro
În timp ce frontul din Ucraina continuă să consume vieți și resurse, o parte a elitei ruse a fost surprinsă petrecând în unele dintre cele mai exclusiviste stațiuni din Europa Occidentală.
Acum 2 ore
16:45
Un medic avertizează cu privire la „cel mai periculos carbohidrat din lume”. Poate provoca diabet și alte probleme de sănătate # Adevarul.ro
Un medic avertizează cu privire la ceea ce el numește „cel mai periculos tip de carbohidrat din lume”, care poate provoca rezistență la insulină, diabet de tip 2, ficat gras și acumulare de grăsime viscerală în abdomen.
16:45
Accident mortal la în Dâmboviţa. Un tânăr de 29 de ani a murit pe loc după ce mașina sa a lovit un cap de pod # Adevarul.ro
Accident rutier mortal, duminică, la limita dintre judeţele Dâmbovița şi Prahova, unde un tânăr de 29 de ani şi-a pierdut viaţa după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod şi s-a oprit într-un şanţ.
16:30
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dispărut sâmbătă în București. Șoferul autobuzului STB povestește cum l-a recunoscut pe băiat și cum a acționat # Adevarul.ro
Șoferul de autobuz care l-a găsit pe băiatul dispărut sâmbătă în București a povestit, pas cu pas, cum l-a identificat pe acesta și ce a făcut la până la sosirea poliției.
16:15
Mutare imposibilă. UEFA blochează transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București # Adevarul.ro
Vladislav Blănuță nu va putea evolua pentru alt club până la vară, după ce a jucat deja pentru două echipe în acest sezon.
Acum 4 ore
15:45
Kremlinul consideră că europenii sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump, fiind „produsul unei generații slabe de politicieni” # Adevarul.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat duminica aceasta că actualii politicieni europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună președintelui Donald Trump.
15:30
Ministrul Apărării spune că Nicușor Dan este foarte respectat pe plan extern: „Este mai respectat decât a fost președintele României de dinainte” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică, 25 ianuarie, că nu este „benefic” pentru România să comenteze cu privire la intențiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda.
15:30
Veste emoționantă. După 12 ani, Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat. „Se deplasează prin casă!” # Adevarul.ro
Starea de sănătate a lui Michael Schumacher s-a îmbunătățit vizibil, aducând speranță fanilor săi din întreaga lume.
15:00
De ce este încurajată criza politică din Bulgaria: „Este o imixtiune rusă mai puternică decât în România” # Adevarul.ro
În Bulgaria urmează a opta rundă de alegeri din ultimii patru ani, după ce partidele parlamentare nu au reușit să formeze un nou executiv. Mai mult, președintele bulgar și-a anunțat demisia, urmând să fie înlocuit de vicepreședinta Iliana Iotova.
15:00
România, vulnerabilă în cazul unui atac. „Spunem «ne apără NATO», dar evităm să spunem adevărul incomod”. Comparația cu sistemul finlandez # Adevarul.ro
Sociologul Remus Ștefureac a criticat într-o postare pe Facebook ideea că „ne apără NATO” și atitudinea relaxată a populației față de amenințările de securitate, declarând că „ascunde o uriașă fugă de răspundere și o gigantică iresponsabilitate față de cea dintâi datorie, aceea de apărare a țării.”
14:45
SUA expulzează iranieni în țara lor, o decizie ce poate însemna condamnarea la moarte. „Aceeași administrație care le-a promis iranienilor că «ajutorul este pe drum»” # Adevarul.ro
Statele Unite se pregătesc să expulzeze mai mulți migranți iranieni către țara lor de origine, în contextul represiunii violente declanșate după recentele proteste. Decizia a stârnit îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului.
14:45
Autobuz cu pasageri, prins într-un crater apărut brusc în asfalt, pe o stradă din Brăila. „Fără macara nu-l scoate pe-ăsta...” # Adevarul.ro
Panică printre pasagerii unui autobuz de transport public din Brăila care a căzut cu roțile din spate într-o groapă de mari dimensiuni, după ce asfaltul s-a surpat brusc pasageri.
14:30
Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol la Timișoara # Adevarul.ro
Ioniţă de la Clejani a avut nevoie de îngrijiri medicale sâmbătă seara, 24 ianuarie, după un spectacol susținut la o berărie din Timișoara
14:15
Un cățărător american celebru a urcat pe cel mai înalt zgârie-nori din Taiwan fără echipament. Evenimentul a fost transmis în direct # Adevarul.ro
Cunoscutul cățărător american Alex Honnold a urcat duminică, 25 ianuarie, pe zgârie-norul Taipei 101 din Taiwan fără frânghii sau echipament de protecție. Este cea mai înaltă clădire din țară.
Acum 6 ore
14:00
Un muzeu din Olanda, prădat de întreaga colecție, la un an de la furtul obiectelor din tezaurul românesc expuse la Assen # Adevarul.ro
Un muzeu din Doesburg, Olanda, a fost jefuit de întreaga sa colecție din argint miercuri, 21 ianuarie. Potrivit presei olandeze, doi bărbați au pătruns prin forță în biserica Martini din Doesburg, care găzduiește muzeul.
14:00
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal de unul dintre camarazii săi, în urma unui conflict izbucnit pe fondul încercării de a vinde un dispozitiv de vedere termică capturat de pe front, potrivit informațiilor furnizate de mișcarea partizană Ateș.
14:00
Novak Djokovici s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open, profitând de retragerea cehului Jakub Mensik.
13:45
Zelenski cere aliaților mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti: „În Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut duminică, 25 ianuarie, aliaților săi mai multe capacitați de apărare aeriană ca răspuns la atacurile rusești asupra Kievului.
13:45
Imagini inedite cu Nicușor Dan la parastasul lui Alexandru Ioan Cuza, în biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, unde este înmormântat domnitorul # Adevarul.ro
Nicușor Dan, fost prezent sâmbătă la slujba de parastas oficiată în memoria domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.
13:15
Duminică, 25 ianuarie, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de joi au fost acordate 20.734 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
13:15
S-a datorat prezenței pe podium a uneia dintre cele mai celebre voci ale liricii de ieri și de azi, baritonul Thomas Hampson.
13:00
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici de la Doicești intră în faza de execuție, anunță ministrul Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul de energie nucleară cu Reactoare Modulare Mici (SMR) de la Doicești a ajuns la Decizia Finală de Investiție (DFI).
13:00
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin # Adevarul.ro
Un consilier local din Aninoasa a fost atacat cu o secure în magazinul sătesc pe care îl administrează. Victima a fost rănită la cap, iar agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor.
13:00
Violențe la un protest anti-guvernamental în Albania: 25 de arestări și 11 polițiști răniți. Manifestanții au folosit cocteiluri Molotov # Adevarul.ro
Un protest anti-guvernamental organizat sâmbătă, 24 ianuarie, în Albania, a degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți.
13:00
Este și momentul din spectacol cu trimiteri interesante la realitatea românească, prin ziarul pe care personajele îl împart – publicația „Certitudinea”, subiect de scandal la TNB în 2022, dar și prin declarația unui personaj, că „privește situația cu atenție și îngrijorare”.
12:45
Noua Strategie de Apărare a SUA are implicații majore pentru România. Sociologul Remus Ștefureac: „Trebuie să ne întărim puternic propriile structuri de apărare și securitate” # Adevarul.ro
Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a explicat ce efecte va avea noua Strategie de Apărare a SUA, publicată zilele acestea de Pentagon.
12:45
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare # Adevarul.ro
Operațiunea fulger prin care forțele speciale americane au intervenit în Venezuela a readus în prim-plan una dintre cele mai discrete și eficiente structuri ale armatei SUA:
12:30
Epurări fără precedent în armata Chinei. Generalul cu cel mai înalt rang din țară, anchetat pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii” # Adevarul.ro
Campania de epurare declanșată de liderul chinez Xi Jinping în rândul armatei a atins un nivel fără precedent.
12:30
Transfer rezolvat! Nicolae Stanciu a bătut palma cu noul club. Internaționalul român este așteptat să aterizeze # Adevarul.ro
Nicolae Stanciu este aproape de o revenire în China, acolo unde ar urma să îl aștepte un contract avantajos.
12:15
Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. Ce cred despre Consiliul pentru Pace al lui Trump, forumul de la Davos și NATO # Adevarul.ro
Cel mai recent sondaj Avangarde relevă nemulțumirea românilor față de politica externă a președintelui Nicușor Dan, în contextul discuțiilor Consiliul pentru Pace fondat de Donald Trump, forumul de la Davos şi încrederea în intervenția dacă suntem atacați.
12:15
La doar doi ani de la debut, constructorul de la Mioveni a cucerit Raliul Dakar 2026, competiția considerată de specialiști drept cea mai dură probă de motorsport din lume.
Acum 8 ore
11:45
De ce nu trebuie lăsate ștergătoarele de parbriz ridicate iarna. Un expert explică: „Este foarte rău pentru mașină” # Adevarul.ro
Autoeco, un magazin online de piese auto care publică sfaturi pentru șoferi, avertizează că ștergătoarele nu trebuie ridicate iarna, deoarece tensiunea prelungită în arcul brațului poate duce la slăbirea acestuia.
11:45
Autoritățile din Minnesota dau în judecată administrația Trump după uciderea unui bărbat de către un agent federal. Protestele cresc în intensitate # Adevarul.ro
Autoritățile din statul american Minnesota au intentat un proces împotriva administrației președintelui Donald Trump, acuzând agenții federali că au îndepărtat probe esențiale și au obstrucționat ancheta într-un caz de omor comis în timpul unei operațiuni anti-imigrație.
11:30
Dennis Man l-a exasperat pe antrenorul de la PSV. Fără chef de joc, românul a fost înlocuit la pauză # Adevarul.ro
Internaționalul tricolor, cifre slabe pentru echipa din Eindhoven.
11:30
Bărbatul care și-a sechestrat concubina și copilul de un an în casă, reținut de polițiști # Adevarul.ro
Poliţiştii l-au reţinut, pentru 24 de ore, pe bărbatul care a sechestrat-o într-o locuinţă pe concubina lui şi pe copilul acesteia, în vârstă de un an.
11:15
Detoxifierea: cum îți pui organismul pe pauză pentru un stil de viață sănătos. Explică explică Alin Ghinea, fitoterapeut # Adevarul.ro
În ediția din Interviurile Adevărul, fitoterapeutul și naturopatul Alin Ghinea explică programul de 30 de zile de detoxifiere și cum trebuie aplicat corect pentru efecte sătoase și rezultate bune pentru organism
11:15
O nouă stea s-a născut la Australian Open. La 18 ani, a mai executat o favorită și bate recordurile acestui secol # Adevarul.ro
Elita tenisului feminin propune un nume nou.
11:15
Românii în tramvai: reguli, anxietate și negocieri. Antropolog: „Transportul public funcționează ca un microcosmos, ca o microoglindă a societății“ # Adevarul.ro
Ce se întâmplă într-un tramvai spune mai multe despre societate decât pare la prima vedere. Dincolo de aglomerație și de nervi, transportul public devine un spațiu-cheie pentru a înțelege regulile, fricile și strategiile noastre de conviețuire urbană.
11:15
Ce variante are la dispoziție Donald Trump pentru a interveni în Iran. Scenariul unei intervenții la sol, scos din discuție # Adevarul.ro
Pe măsură ce mișcările de stradă din Iran pun sub presiune stabilitatea regimului teocratic de la Teheran, mobilizarea grupului de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Golful Persic marchează o nouă etapă a strategiei de descurajare a Casei Albe.
11:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete, după Forumul Economic de la Davos: „Lumea de după 1945 nu mai există. Trăim dintr-o mitologie comunistă” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete a publicat duminică, 25 ianuarie, un text după Forumul Economic de la Davos, concluzionând că „lumea de după 1945 nu mai există. Lumea care vine nu e încă definită.”
11:00
Furtună de iarnă istorică în SUA: mii de zboruri anulate, pene de curent și victime în New York # Adevarul.ro
O furtună de iarnă de proporții a afectat vaste zone ale Statelor Unite, paralizând transportul aerian, perturbând rețelele de energie și lăsând sute de mii de oameni fără electricitate, în timp ce temperaturile au coborât mult sub pragul înghețului.
10:45
Forțele ruse continuă să avanseze în nordul regiunii Harkov, unde situația în anumite sectoare este descrisă drept critică de militari ucraineni din prima linie. Potrivit unui militar al Brigăzii 25 Aeropurtate a Forțelor Armate ale Ucrainei, cunoscut sub indicativul „Mucinoi”, presiunea rușilor a c
10:30
Trump a anunțat că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare din Groenlanda # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 24 ianuarie, că SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda, pe baza acordului preliminar încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO.
10:30
Omul de afaceri român Avram Gal, discuţii cu Bonnie Carroll, fondatoarea celei mai importante organizații de sprijin pentru veterani # Adevarul.ro
Avram Gal anunță că s-a întâlnit, la Washington, cu Bonnie Carroll, fondatoarea uneia dintre cele mai importante organizații americane dedicate veteranilor și familiilor militarilor decedați.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.