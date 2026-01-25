Episodul de iarnă extremă din SUA a lăsat deja 1 milion de clienţi fără energie electrică şi a provocat anularea a peste 10.000 de zboruri

17:50

Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni dacă se impune.