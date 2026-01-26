După 6 ani, nicio pedeapsă pentru ucigașul Marinei Avram. Doi judecători schimbați, un denunț și influența Liei Savonea

14:00

Mai puțin de jumătate (44%) dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde. Potrivit cercetării sociologice, 36% dintre cei chestionați nu sunt de acord cu această propunere, iar 20% fie nu au … The post Mai puțin de jumătate dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace – Sondaj Avangarde appeared first on spotmedia.ro.