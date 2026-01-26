După 6 ani, nicio pedeapsă pentru ucigașul Marinei Avram. Doi judecători schimbați, un denunț și influența Liei Savonea
În 21 ianuarie 2026 a avut loc la Curtea de Apel București o nouă înfățișare în procesul inculpatului Alexandru Iordan, 44 de ani, acuzat că a ucis-o în bătaie pe Marina Avram, 33 de ani la momentul decesului. Judecătorul Mihai Valentin, președintele de ședință, a decis amânarea pentru luna martie, când se vor împlini 6 ani … The post După 6 ani, nicio pedeapsă pentru ucigașul Marinei Avram. Doi judecători schimbați, un denunț și influența Liei Savonea appeared first on spotmedia.ro.
Noi descoperiri în ceea ce privește apariția autismului la copii. Ce-a arătat cel mai recent studiu # SportMedia
Expunerea gravidelor la fumul provenit din incendiile de vegetaţie în ultimele luni de sarcină ar putea fi asociată cu un risc mai mare de autism la copil, arată o analiză amplă realizată în California, SUA. Analiza publicată de Environmental Science & Technology și realizată de Universitatea Tulane a inclus peste 200.000 de naşteri din sudul … The post Noi descoperiri în ceea ce privește apariția autismului la copii. Ce-a arătat cel mai recent studiu appeared first on spotmedia.ro.
În catacombele întunecate ale unei peșteri de calcar de pe insula Muna, aflată în largul coastei Sulawesi din Indonezia, arheologii au descoperit cea mai veche formă de artă rupestră din lume! E cea mai veche artă rupestră realizată de om, mai veche decât orice alt exemplu datat cu certitudine până acum, cu o vârstă minimă … The post A fost descoperită cea mai veche artă rupestră din lume appeared first on spotmedia.ro.
Șeful Armatei: Un detașament de militari americani, cu tancuri Abrams, va veni în România # SportMedia
Statele Unite urmează să disloce în perioada următoare în România un detașament de soldați americani dotați cu tancuri Abrams, ca parte a angajamentului NATO de apărare a flancului estic, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Potrivit acestuia, Washingtonul nu doar că își menține nivelul de prezență militară în România, ci va … The post Șeful Armatei: Un detașament de militari americani, cu tancuri Abrams, va veni în România appeared first on spotmedia.ro.
WSJ: Cel mai influent general al Chinei, acuzat că a luat mită și a scurs secrete nucleare către SUA # SportMedia
Cel mai înalt general al Chinei, Zhang Youxia, este investigat pentru acuzații extrem de grave, inclusiv scurgerea de informații sensibile despre programul de arme nucleare al Chinei către Statele Unite și acceptarea de mită în schimbul unor decizii oficiale, precum promovarea unor ofițeri de rang înalt, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. … The post WSJ: Cel mai influent general al Chinei, acuzat că a luat mită și a scurs secrete nucleare către SUA appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 26 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 26 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Ciucu anunță primele instituții care vor fi desființate: „Situația este dezastruoasă”. Urmează alte tăieri # SportMedia
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat duminică seară primele patru instituții din subordinea Primăriei Municipiului București care vor fi desființate, în contextul unei situații financiare pe care edilul o descrie drept „dezastruoasă” și „structural nesustenabilă”. Ciucu a mai spus că măsurile anunțate reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de restructurare. Primele instituții … The post Ciucu anunță primele instituții care vor fi desființate: „Situația este dezastruoasă”. Urmează alte tăieri appeared first on spotmedia.ro.
Orașul în care se află principala bază navală a Rusiei a rămas fără curent, după ce s-au prăbușit stâlpii de înaltă tensiune # SportMedia
Oraşul Severomorsk, în care se află principala bază navală a Rusiei, a fost nevoit să treacă la generatoare de urgenţă după ce liniile electrice vechi au cedat din cauza vremii nefavorabile, ducând la întreruperea alimentării cu energie electrică şi parţial la furnizarea căldurii. Andrei Cibis, guvernatorul regiunii Murmansk, a anunţat vineri seară că oraşele Murmansk … The post Orașul în care se află principala bază navală a Rusiei a rămas fără curent, după ce s-au prăbușit stâlpii de înaltă tensiune appeared first on spotmedia.ro.
Volodimir Zelenski: Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # SportMedia
Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, precizând în același timp că discuțiile din weekend cu Rusia s-au soldat cu unele progrese „Pentru noi, … The post Volodimir Zelenski: Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat appeared first on spotmedia.ro.
Macron vrea interzicerea din acest an a rețelelor sociale: „Creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare” # SportMedia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că vrea să grăbească procesul legislativ pentru a introduce o interdicție a rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare înainte de începutul următorului an școlar, în luna septembrie. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video difuzat de CNN, prin intermediul filialei sale … The post Macron vrea interzicerea din acest an a rețelelor sociale: „Creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare” appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mitroi: România e în zona de avarie. Guvernul a ratat reformele grele și nu are motive de optimism # SportMedia
România rămâne într-o zonă financiară „de avarie”, iar pachetele fiscale adoptate în ultimele luni au eșuat în obiectivul esențial: reducerea reală a deficitului. Avem, în acest moment, o economie „paradită” și un guvern care operează într-un echilibru fragil, fără să fi atacat reformele, spune Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la ASE, într-un interviu realizat … The post Adrian Mitroi: România e în zona de avarie. Guvernul a ratat reformele grele și nu are motive de optimism appeared first on spotmedia.ro.
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului FCSB – CFR Cluj, din etapa a 23-a din Superliga, de la ora 20:00. FCSB – CFR Cluj 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului Info: Echipele de start: FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea – Cisotti, Alhassan – Miculescu, Olaru, M. Toma – BîrligeaRezerve: Udrea, Zima, Graovac, … The post LIVE Superliga: FCSB – CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
Uniunea Salvați România (USR) a decis să își modifice statutul partidului și să pună accent pe deschiderea către personalități din afara formațiunii, pe responsabilizarea conducerilor locale și pe introducerea unui sistem de vot intern care să susțină pluralismul de opinii. Propunerile au fost validate duminică de Comitetul Politic și vor fi supuse votului Congresului USR, … The post USR își schimbă statutul: personalități cooptate în conducere și un nou sistem de vot appeared first on spotmedia.ro.
Deputat AUR, declarat „dușman al poporului ucrainean”. AUR cere explicații de la MAE și Ambasada Ucrainei # SportMedia
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, duminică după-amiază, că va solicita explicații oficiale Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat de autoritățile ucrainene „dușman al poporului ucrainean” și i-a fost interzis accesul pe teritoriul Ucrainei. Potrivit unui comunicat transmis de AUR, parlamentarul ar fi fost … The post Deputat AUR, declarat „dușman al poporului ucrainean”. AUR cere explicații de la MAE și Ambasada Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
Sondaj CURS: AUR conduce în intenția de vot, pe fondul unui pesimism masiv legat de direcția în care merge țara # SportMedia
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de CURS publicat duminică. În același timp, percepția publică asupra direcției în care se îndreaptă România rămâne covârșitor negativă: peste trei sferturi dintre respondenți spun că țara merge într-o … The post Sondaj CURS: AUR conduce în intenția de vot, pe fondul unui pesimism masiv legat de direcția în care merge țara appeared first on spotmedia.ro.
Uciderea lui Alex Pretti: familia acuză „minciuni revoltătoare”. Administrația Trump își apără agenții. Conflictul cu autoritățile din Minnesota escaladează # SportMedia
Cazul uciderii lui Alex Pretti, un cetățean american de 37 de ani împușcat mortal de agenți federali la Minneapolis, a declanșat o criză politică și instituțională majoră în SUA. În timp ce părinții victimei acuză administrația Trump că minte despre circumstanțele morții fiului lor, autoritățile federale își mențin versiunea, în pofida imaginilor video și a … The post Uciderea lui Alex Pretti: familia acuză „minciuni revoltătoare”. Administrația Trump își apără agenții. Conflictul cu autoritățile din Minnesota escaladează appeared first on spotmedia.ro.
Minneapolis și al Doilea Amendament. De ce uciderea lui Alex Pretti ar trebui să îi îngrijoreze pe toți americanii # SportMedia
„Săptămâna trecută, pe fondul zvonurilor despre o iminentă ofensivă a agenției ICE care ar fi urmat să vizeze comunitatea somaleză din Maine, unde locuiesc, am sunat la frizerie pentru a cere o programare de ultim moment. Nu aveam nevoie de o tunsoare. Dar mi-a fost teamă că s-ar putea să am nevoie. Sunt un afro-american … The post Minneapolis și al Doilea Amendament. De ce uciderea lui Alex Pretti ar trebui să îi îngrijoreze pe toți americanii appeared first on spotmedia.ro.
Farul Constanța s-a impus duminică pe terenul celor de la Petrolul Ploiești cu 1-0 într-un meci din etapa a 23-a a Superligii. Gazdele au fost aproape să deschidă scorul chiar în primul minut, prin Chică-Roșă, iar Ricardinho a ratat și el câteva momente mai târziu. Echipa lui Ianis Zicu a răspuns prin Narek Grygorian, al … The post Superliga: Farul oprește seria negativă appeared first on spotmedia.ro.
India intenționează să reducă semnificativ tarifele vamale pentru autoturismele importate din Uniunea Europeană, de la nivelul actual de 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters. Anunțul ar urma să fie făcut marți, la New Delhi, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de premierul indian Narendra Modi, în contextul unui acord … The post India va reduce drastic taxele vamale pentru mașinile importate din UE appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), spune că primește aproape în fiecare noapte alerte aeriene pe telefonul operativ al Ministerului Apărării, dar ținta atacurilor nu este România, ci porturile ucrainene de la Dunăre. Ministrul a explicat, într-o emisiune la Digi24, că distanța foarte mică dintre zonele vizate din Ucraina și teritoriul României face ca o … The post Ministrul Apărării, Radu Miruță: Primesc aproape în fiecare noapte alerte aeriene appeared first on spotmedia.ro.
„În fabricile noastre cresc copaci”. Miruță anunță desecretizarea proiectelor SAFE și ultima șansă pentru industria de apărare # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că va desecretiza lista proiectelor incluse în programul european SAFE, în valoare de 11,68 miliarde de euro, și a explicat de ce industria națională de apărare, deși are sute de milioane de dolari în conturi, a fost incapabilă să onoreze comenzi majore. Oficialul vorbește despre un ultim moment de … The post „În fabricile noastre cresc copaci”. Miruță anunță desecretizarea proiectelor SAFE și ultima șansă pentru industria de apărare appeared first on spotmedia.ro.
Jucătorul ceh Jakub Mensik s-a retras, duminică, din cauza unei accidentări, cu o zi înaintea meciului său din optimile de finală împotriva lui Novak Djokovic, care s-a calificat astfel fără să joace în sferturile de finală la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, au anunțat organizatorii, citați de AFP. ‘Este o decizie … The post Novak Djokovic profită de abandonul adversarului la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla # SportMedia
Știința riguroasă și teologia rareori se întâlnesc, dar un fost profesor de fizică de la Harvard este convins că a identificat locația exactă a Raiului. Dr. Michael Guillen, care deține un doctorat în fizică, matematică și astronomie și a predat fizica la Harvard, susține că nu doar că universul se extinde, dar cu cât un … The post Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla appeared first on spotmedia.ro.
Protest antiguvernamental violent la Tirana: Mii de oameni în stradă, 25 de arestări și 11 polițiști răniți (Foto & Video) # SportMedia
Cel puțin 25 de protestatari au fost arestați și 11 ofițeri de poliție au fost răniți sâmbătă seara, după ce un protest antiguvernamental la care au participat câteva mii de persoane a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine în centrul orașului Tirana, capitala Albaniei. Ministerul de Interne a indicat că tulburările au avut loc … The post Protest antiguvernamental violent la Tirana: Mii de oameni în stradă, 25 de arestări și 11 polițiști răniți (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB are o grijă în plus înaintea următorului meci din Superliga. Roș-albaștrii riscă să-i piardă pe Risto Radunovic și Mihai Lixandru, aceștia fiind la limita suspendării. În cazul în care vor primi cartonaș galben contra lui CFR Cluj, cei doi vor fi suspendați etapa următoare, cu Csikszereda. Meciul dintre FCSB și CFR Cluj va avea … The post FCSB are o nouă problemă: Riscă să piardă doi jucători appeared first on spotmedia.ro.
16:00
FCSB a luat o decizie drastică în cazul lui Denis Alibec după ce l-a pus pe lista neagră. Gruparea roș-albastră l-a informat pe Alibec că trebuie să plece, deoarece va fi scos de pe lista de Superliga, conform Fanatik. Sursa citată anunță că lui Alibec i s-a transmis că nu va mai prinde niciun minut … The post FCSB ia o decizie drastică în cazul lui Denis Alibec appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a negociat cu un fost jucător de la FCSB, dar transferul a picat pe ultima sută de metri. Ardelenii au vrut să-l aducă pe Alexandru Băluță, jucător liber de contract, însă mutarea nu s-a mai concretizat. „Am avut de la CFR. Am discutat, dar a picat pe ultima sută de metri. Da, a … The post Transfer ratat de CFR Cluj: Fotbalistul dă detalii despre negocieri appeared first on spotmedia.ro.
Pe măsură ce anul 2025 se apropia de sfârșit, Ursula von der Leyen putea spera în mod rezonabil să încheie un acord comercial cu Statele Unite, să obțină un acord latino-american și să aștepte cu nerăbdare să strângă mâna pentru un acord cu India. Apoi, în câteva zile, Donald Trump a devenit ostil, determinându-i chiar … The post Problemele comerciale ale Ursulei von der Leyen abia acum încep appeared first on spotmedia.ro.
Mai puțin de jumătate dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace – Sondaj Avangarde # SportMedia
Mai puțin de jumătate (44%) dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde. Potrivit cercetării sociologice, 36% dintre cei chestionați nu sunt de acord cu această propunere, iar 20% fie nu au … The post Mai puțin de jumătate dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace – Sondaj Avangarde appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1432 Peste 100 de drone și rachete deasupra Ucrainei. Noi discuții trilaterale duminica viitoare. Zelenski e în Lituania # SportMedia
Ziua 1432 de război a debutat ceva mai pașnic, cu mai puține atacuri ale rușilor față de ziua precedentă. Forțele ruse au atacat noaptea trecută Ucraina cu 2 rachete balistice și 102 drone. Apărarea aeriană a doborât sau bruiat 87 dintre ele. Patru regiuni au fost lovite de ruși: Herson, Harkov, Donețk și Zaporijie. Atacurile … The post Ziua 1432 Peste 100 de drone și rachete deasupra Ucrainei. Noi discuții trilaterale duminica viitoare. Zelenski e în Lituania appeared first on spotmedia.ro.
Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, a eliminat-o pe tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (16 mondial la 19 ani), cu 6-1, 7-6 (7/1), duminică la Melbourne, în optimile de finală, și s-a calificat în sferturi la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, pentru a patra oară consecutiv, informează AFP. ‘Ea este atât de … The post Arina Sabalenka avansează în sferturi la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
Imagini cu momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții anti-imigrație. Versiunea oficială a Washingtonului este contrazisă # SportMedia
Au apărut imagini video cu incidentul de sâmbătă dimineața din sudul orașului Minneapolis, în care un bărbat de 37 de ani, localnic, asistent medical, a fost împușcată mortal de agenți federali implicați în operațiuni de aplicare a legislației privind imigrația (ICE). Iar acestea contrazic versiunea oficială a Washingtonului privind uciderea lui Alex Pretti de către … The post Imagini cu momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții anti-imigrație. Versiunea oficială a Washingtonului este contrazisă appeared first on spotmedia.ro.
Meteorologii au emis două atenţionări cod galben de vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte. De azi de la ora 14:00 și până mâine la ora 08:00, în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1700 m … The post Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori appeared first on spotmedia.ro.
Ofertă concretă pentru Ștefan Baiaram: Răspunsul jucătorului de la Universitatea Craiova # SportMedia
Ștefan Baiaram a anunțat că a primit o ofertă concretă pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Totuși, jucătorul a anunțat că nu se gândește să plece, deoarece vrea să ia titlul cu gruparea olteană. „Am avut o discuție cu conducerea după cantonament, am avut o ofertă, dar am vorbit cu conducerea să rămân. Nu … The post Ofertă concretă pentru Ștefan Baiaram: Răspunsul jucătorului de la Universitatea Craiova appeared first on spotmedia.ro.
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă spre duminică. Furnizorul local de energie electrică a anunțat că s-a produs o pană de curent din cauza vânturilor puternice, informează AFP. Alimentat în principal de o centrală hidroelectrică situată la aproximativ 50 km sud-est, orașul Nuuk, … The post Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric din cauza unei pene appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, după ce s-a impus în fața americanului Tommy Paul (20 ATP) cu 7-6 (8/6), 6-4, 7-5, duminică la Melbourne, și nu a pierdut niciun set la această ediție, informează AFP. ‘Nivelul a … The post Carlos Alcaraz continuă la Australian Open appeared first on spotmedia.ro.
Trump se răzgândește și salută rolul soldaților britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaților NATO # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a lăudat, sâmbătă, trupele britanice, după ce a stârnit indignare cu comentariile sale din această săptămână, care minimalizau sacrificiile forţelor NATO în Afganistan. ”Marii și foarte bravii soldați ai Regatului Unit vor fi mereu alături de Statele Unite ale Americii! În Afganistan, 457 au murit, mulți au fost grav răniți, și … The post Trump se răzgândește și salută rolul soldaților britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaților NATO appeared first on spotmedia.ro.
De ce Minneapolis amintește de ceea ce s-a întâmplat odată în Ucraina. America poate învăța ceva de la Kiev # SportMedia
„Democrația moare în întuneric”, ar fi avertizat judecătorul Damon Keith – o replică pe care Bob Woodward avea să o popularizeze ulterior în lucrarea sa despre Watergate. Astăzi, sarcina de a scoate la iveală acțiunile celor aflați la putere revine adesea persoanelor cu smartphone-uri: relatările la persoana întâi despre abuzul de putere sunt susținute de … The post De ce Minneapolis amintește de ceea ce s-a întâmplat odată în Ucraina. America poate învăța ceva de la Kiev appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin are șanse tot mai mici să continue la Tottenham. Fotbalistul român este dorit insistent în Italia, unde și AC Milan a intrat în cursa pentru transfer, conform jurnalistului Nicolo Schira. În plus, clubul din Milano are deja o strategie clară. AC Milan îl ia în calcul pe Drăgușin sub forma unui împrumut, cu … The post Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
Poliţia germană a arestat un cetăţean libanez suspectat că ar fi membru Hamas şi că ar fi planificat atacuri în Europa. Bărbatul, numit ”Mohammad S”, a fost reţinut la Aeroportul Brandenburg din Berlin după ce a sosit din Beirut, vineri seara, scrie BBC. Procurorii federali au declarat că, în august 2025, acesta a ajutat la … The post Germania a arestat un posibil membru Hamas. Ar fi planificat atacuri în Europa appeared first on spotmedia.ro.
„Anul acesta a fost extrem de greu.” O auzim din ce în ce mai des. Apoi, ne oprim o secundă și ne dăm seama că suntem abia în a treia săptămână din el. Gluma e ușoară, dar spune ceva important. Nu despre fragilitatea noastră, ci despre presiunea uriașă pe care o punem pe ideea de … The post Când cuvintele creează presiune, nu claritate appeared first on spotmedia.ro.
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, din cauz unei furtuni puternice care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 160.000 de consumatori, până în Texas, şi ameninţă să paralizeze statele din est cu ninsori abundente. Meteorologii au anunţat că zăpada, lapoviţa şi ploaia îngheţată, însoţite de temperaturi extrem de … The post Furtună puternică în SUA: 160.000 de persoane fără curent, mii de zboruri anulate appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea face un salt important în clasamentul WTA după parcursul de la Australian Open. Sportiva noastră are asigurat un salt de cinci locuri în urma participării la Australian Open 2026. Ea se află în acest moment pe locul 36 și este vecină de clasament cu Jaqueline Cristian, aflată pe 35. Pentru Sorana Cîrstea urmează … The post Sorana Cîrstea, tot mai sus în clasamentul WTA: Locul pe care a ajuns sportiva noastră appeared first on spotmedia.ro.
FCSB face schimbări numeroase în echipa de start pe care o va trimite la derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică de la ora 20:00. Roș-albaștrii vor folosi patru jucători noi față de meciul cu Dinamo Zagreb, pe care l-au pierdut la scor. Astfel, în echipa de start se vor afla Valentin Crețu, Andre Duarte, Alexandru … The post FCSB, înapoi pe teren: Cum arată echipa de start pentru derby-ul cu CFR Cluj appeared first on spotmedia.ro.
Nicolae Stanciu și-a găsit echipă după plecarea de la Genoa. Fotbalistul român a anunțat că se va transfera în China, la Dalian Yingbo. „Fani din Dalian, ajung foarte curând. Abia aștept să vă cunosc”, a transmis Nicolae Stanciu. Fostul căpitan al echipei naționale a disputat doar șapte meciuri la Genoa, unde a înscris un gol. … The post Nicolae Stanciu și-a găsit echipă: „Ajung foarte curând” appeared first on spotmedia.ro.
Ecranele afectează capacitatea copiilor de a purta conversații. De ce contează și ce putem face # SportMedia
Rețelele sociale și telefoanele mobile afectează profund calitatea conversațiilor față în față, arată studiile, consumându-ne atenția și fragmentând capacitatea noastră de a asculta și de a comunica în profunzime. Situația este și mai gravă când vine vorba de minți tinere în plină formare. Copiii crescuți în medii dominate de ecrane dezvoltă dificultăți de comunicare, empatie … The post Ecranele afectează capacitatea copiilor de a purta conversații. De ce contează și ce putem face appeared first on spotmedia.ro.
La prima vedere, a fi părinte și a lucra ca negociator pentru eliberarea ostaticilor nu par să aibă multe în comun, dar cineva care le-a făcut pe amândouă spune că trucurile pe care le-a învățat în profesia sa pot fi de folos acasă. Nicky Perfect a lucrat timp de peste 30 de ani ca ofițer … The post Ce a învățat un negociator pentru eliberarea ostaticilor despre creșterea copiilor appeared first on spotmedia.ro.
Drone de zeci de mii de euro în comune: cum se duc banii din PNRR pe echipamente scumpe, rar folosite # SportMedia
O primărie de comună din județul Cluj a cumpărat o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro – un echipament folosit, potrivit producătorului, în proiecte industriale din Statele Unite până în Africa. În comună, însă, drona este utilizată deocamdată doar ocazional, pentru „siguranța cetățenilor”. Adică survolează și monitorizează, ca orice dronă mult … The post Drone de zeci de mii de euro în comune: cum se duc banii din PNRR pe echipamente scumpe, rar folosite appeared first on spotmedia.ro.
Spargeri în mai multe locuințe din Timiș, cu prejudiciu de jumătate de milion de euro. Printre păgubiți ar fi rectorul UVT și manageri de spitale # SportMedia
Mai multe locuințe din județul Timiș au fost sparte în ultimele zile, hoții reușind să sustragă bani și bijuterii în valoare totală de aproape 500.000 de euro, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor. Printre persoanele păgubite s-ar afla rectorul Universitatea de Vest din Timișoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, dar și cel puțin doi manageri de … The post Spargeri în mai multe locuințe din Timiș, cu prejudiciu de jumătate de milion de euro. Printre păgubiți ar fi rectorul UVT și manageri de spitale appeared first on spotmedia.ro.
București: O femeie sechestrată de fostul iubit, alături de copilul de un an a fost eliberată de forțele SAS (Video) # SportMedia
O femeie a fost sechestrată sâmbătă într-un apartament din București de fostul iubit, pe numele căruia era emis un ordin de protecție. În locuință se afla și copilul femeii, în vârstă de un an. Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei au intervenit în forță, cu sprijinul Serviciul pentru Acțiuni Speciale, după ce au existat suspiciuni că … The post București: O femeie sechestrată de fostul iubit, alături de copilul de un an a fost eliberată de forțele SAS (Video) appeared first on spotmedia.ro.
