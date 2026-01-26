Cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan, la Iași, sunt vânați pentru amenzi de autoritățile locale. Plouă cu procese verbale

15:10

Aproximativ 190 de milioane de oameni — mai mult de jumătate din populația SUA — se află în alertă din cauza unei furtuni masive de zăpadă, care se întinde din New Mexico până în Maine. Metorologii anunță temperaturi de până la -20 și -30 de grade Celsius. Mii de zboruri au fost anulate și sute […]