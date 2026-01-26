Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA
Digi24.ro, 26 ianuarie 2026 05:00
Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
05:00
Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA # Digi24.ro
Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.
Acum 6 ore
00:30
Scrisul de mână, în era tehnologiei. Experiment Digi24: câți dintre români mai știu literele caligrafice # Digi24.ro
Scrisul de mână a devenit o raritate. S-a mutat pe laptop, calculator sau pe telefon. Nu doar adulții neglijează scrisul de mână, ci și copiii. Doar temele mai sunt scrise cu pixul pe hârtie. Profesorii atrag atenția că scrisul caligrafic ajută la dezvoltarea concentrării și creativității. De Ziua internațională a scrisului de mână, jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment, pentru a vedea dacă românii mai știu să facă literele așa cum se învață la școală.
00:20
Cercetătorii au descoperit „supercelulele” care grăbesc evoluția cancerului: au „o capacitate excepţională de a-şi schimba identitatea” # Digi24.ro
Un studiu experimental sugerează că evoluţia cancerului nu este determinată uniform de toate celulele tumorale, ci de un grup restrâns, capabil să se adapteze rapid şi să supravieţuiască tratamentelor. Aceste celule par să joace un rol central în transformarea leziunilor iniţiale în tumori agresive.
00:20
Costuri de zeci de mii de lei pentru încălzirea solariilor, legume mai scumpe în piețe. Cât ar putea costa primele roșii pe tarabe # Digi24.ro
Primele legume ale anului vor fi mai scumpe, din cauza frigului din luna ianuarie. Pentru că încălzirea solariilor costă mai mult, producătorii vor crește prețurile pentru salată, ceapă, ridichi și roșii. Pentru un solar de 3.000 de metri pătrați, legumicultorii plătesc chiar și 60.000 de lei/lună. Alții, în schimb, au redus suprafața plantată, astfel încât costurile să fie diminuate.
00:20
Românii fug de iarna din țară și aleg concedii pe plajă, la soare. Care sunt principalele destinații de vacanță, pe început de an # Digi24.ro
România și Irlanda sunt singurele țări din Uniunea European care au pierdut turiști anul trecut. În timp ce media comunitară a crescut cu 2%, la noi în țară s-a redus numărul vizitatorilor. Turismul intern, în special pe timp de iarnă, pierde de la an la an, întrucât tot mai mulți dintre români preferă concedii în țările calde în loc de zăpadă și ger.
00:10
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a revenit cu explicații după valul de reacții stârnit în urma declarației sale de la Digi24, unde a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot. După ce răspunsul său, mai degrabă argumentativ decât tranșant, a fost criticat pe rețelele sociale, Miruță a clarificat, într-o postare pe Facebook, că sacrificarea libertății, demnității și bunăstării oamenilor pentru un proiect personal de putere „nu poate fi vreodată patriotism”.
Acum 8 ore
23:20
A fi părinte și a gestiona situații de criză cu ostatici par, la prima vedere, două lucruri fără legătură. Totuși, Nicky Perfect, fost ofițer al Poliției Metropolitane din Londra și negociatoare în cazuri de luare de ostatici timp de un deceniu, spune că tehnicile învățate în situații extreme pot fi utile și acasă.
23:20
Astronomii au descoperit o structură cosmică misterioasă care ar putea dezvălui noi indicii despre soarta Pământului # Digi24.ro
Oamenii de știință au descoperit o structură cosmică necunoscută formată din atomi de fier, în interiorul unei nebuloase aflate la peste 2.000 de ani-lumină, care ar putea să ne ofere noi indicii despre soarta Pământului.
23:20
Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa # Digi24.ro
O nouă generație de case cu „facturi zero”, care vin la pachet cu panouri solare, pompe de căldură și baterii, a ajuns și în Marea Britanie, după ce compania de energie care le dezvoltă a extins această inițiativă în țări precum Germania, Franța și Noua Zeelandă.
23:20
Este orb, trăiește 500 de ani și vine din apele Groenlandei. Controversele din jurul uneia dintre cele mai enigmatice specii din lume # Digi24.ro
Rechinul boreal, numit și rechinul de Groenlanda, seamănă mai mult cu o șosetă purtată decât cu un prădător de temut. Se mișcă mai încet decât o scară rulantă și arată ca și când ar fi orb sau aproape „mort”, după cum l-a descris chiar un cercetător care a studiat această specie misterioasă. Dar ce se cunoaște cu adevărat despre cea mai longevivă vertebrată de pe planetă?
23:10
Cel puțin 30 de oameni au fost răniți în Brazilia la un miting pro-Bolsonaro, loviți de fulger. 8 victime sunt în stare gravă # Digi24.ro
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează AFP.
22:50
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune # Digi24.ro
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization şi susţine că acesta ar putea investi în România. De asemenea, Eric Trump ar urma să facă o vizită privată în România.
22:50
Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA # Digi24.ro
Un general de rang înalt din armata chineză, considerat apropiat al liderului de la Beijing, Xi Jinping, este vizat de acuzații extrem de grave, fiind suspectat că ar fi furnizat Statelor Unite informații sensibile despre programul nuclear al Chinei, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Dezvăluirile apar în contextul în care autoritățile de la Beijing au anunțat oficial deschiderea unei anchete disciplinare împotriva a doi înalți oficiali militari.
22:10
Minneapolis: Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate” şi le cere compatrioţilor săi să se trezească # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” şi a lansat un apel la trezire către toţi americanii în faţa „atacurilor” comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relateazî AFP.
22:00
Trecători prinși în focul protestelor din Iran: moartea unui student arată amploarea represiunii. „Privea de pe trotuar și a fost ucis” # Digi24.ro
Arash, student la arte, se întorcea acasă pe străzile din Teheran când o împușcătură i-a curmat viața. Nu strigase lozinci, nu se alăturase protestatarilor și nu ridicase pumnul. Un prieten, vorbind la telefon din capitala iraniană, a descris momentul pentru jurnaliștii Reuters: Arash a căzut instantaneu, fără suflare, pe trotuar. Avea 22 de ani. Moartea tânărului, survenită pe 8 ianuarie, este un exemplu a ceea ce martorii spun că a fost o realitate a ultimelor proteste antiguvernamentale din țară – trecători neimplicați în tulburări, prinși rafalele de focuri de armă sau uciși în timp ce încercau să fugă din haosul creat.
22:00
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, că situaţia bugetului este „dezastruoasă”, fiind o problemă structurală. Ciucu a precizat că vor fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor şi a anunţat care sunt primele patru instituţii care se vor închide.
21:50
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în direct la Digi24, că platforma de extracție a gazelor din perimetrul Neptun Deep este acoperită de articolul 5 al NATO, însă infrastructura critică asociată, precum conductele, nu beneficiază de aceeași protecție, fiind securizată prin mecanisme naționale de prevenție. „Sunt anumite date pe care nu pot să le fac publice”, a mărturisit acesta. Precizările vin în contextul avertismentelor formulate anterior de șeful Armatei privind zona economică exclusivă din Marea Neagră.
Acum 12 ore
21:30
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am avut o creștere de 17% a consumului. A fost un record” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Digi24 că trebuie să ne așteptăm la facturi mai mari în perioada următoare, având în vedere că s-a consumat mai mult gaz și mai multă energie electrică. Potrivit ministrului, am avut o creștere record de 17% a consumului de gaze, în cea mai rece iarnă din ultimii 5 ani de zile.
21:30
Bogdan Ivan a explicat cum ar putea arăta noul mecanism de sprijin al persoanelor vulnerabile: Fără voucher, direct pe factură # Digi24.ro
Schema de plafonare a preţului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei şi prelungită prin OUG 6/2025, expiră pe 1 aprilie 2026. După această dată, preţul final va fi cel stabilit în contractele de furnizare, dependente de evoluţia pieţei. Ministrul Energiei Bogdan Ivan a explicat în această seară la Digi24 cum va arăta noul mecanism de sprijin.
20:50
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee # Digi24.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că autoritățile vor accelera procedura legislativă pentru interzicerea rețelelor sociale în cazul copiilor sub 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare din septembrie, odată cu începutul noului an școlar. În paralel, Franța pregătește și interzicerea telefoanelor mobile în licee, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul tehnologiei asupra sănătății și dezvoltării copiilor.
20:30
Cea mai veche dovadă a armelor otrăvite: săgeți vechi de 60.000 de ani. Unde au fost descoperite # Digi24.ro
Cinci vârfuri de săgeată din cuarț, descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, erau impregnate cu o otravă cu efect lent, obținută dintr-o buruiană uscată, care ar fi slăbit prada în timpul vânătorilor de durată, scrie Live Science.
20:20
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica viitoare. Ce spun românii despre o unire cu Republica Moldova # Digi24.ro
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie. Față de sondajuld e acum câteca zile, când AUR era cotat la aproape 41%, într-un sondaj INSCOP, de această dată el are doar 35%.
20:10
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert în București. Mărturia șoferului STB: „Am făcut totul din omenie" # Digi24.ro
Copilul dat dispărut sâmbătă seară în Bucureși prin mesaj RO-Alert a fost găsit cu ajutorul unui șofer STB. Băiatul s-a urcat în troleibuzul liniei 90 de la Grădina Cișmigiu, chiar din fața Primăriei Capitalei, a povestit bărbatul.
19:40
Reacția preşedintelui Elveţiei, după criticile Italiei la eliberarea patronului barului din Crans-Montana: „Putem înţelege furia” # Digi24.ro
Preşedintele elveţian Guy Parmelin a adoptat un ton conciliatoriu faţă de criticile din partea guvernului italian în privinţa eliberării din arest a proprietarului barului din Crans-Montana în care 40 de persoane, între care şi şase italieni, au murit în urma unui incendiu în timpul petrecerii de Revelion, relatează duminică dpa.
19:20
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută # Digi24.ro
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
19:10
Un polițist din Polonia a înregistrat anul trecut un număr record de 195 de arestări. „Cred că am o excelentă memorie fotografică” # Digi24.ro
Un ofițer de poliție districtual a fost numit unul dintre cei mai eficienți luptători împotriva criminalității din Polonia, după ce a arestat un număr record de 195 de suspecți în 2025 – mai mult decât orice alt membru al forței de poliție, informează TVP World
19:00
Care sunt cele mai aglomerate orașe din lume. „Se constată o tendință generală de agrevare a congestiei” # Digi24.ro
De mai bine de 15 ani, TomTom Traffic Index monitorizează starea drumurilor, înregistrând pulsul acestora minut cu minut pentru a alcătui o imagine de ansamblu pe un an întreg a modului în care vehiculele s-au deplasat prin sute de orașe importante din lume. Ediția din acest an spune o poveste dureroasă și familiară. Pe măsură ce orașele cresc și călătoriile se multiplică, provocarea gestionării rețelelor rutiere urbane continuă să planeze asupra municipalităților, urbanistilor și autorităților de transport.
18:40
Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului # Digi24.ro
Planul Roșu de Intervenție a fost activat, duminică, în județul Sibiu, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident sunt implicate șapte persoane, una dintre acestea fiind găsită în stop cardio-respirator.
18:30
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis # Digi24.ro
Un medic care a asistat la incident a declarat, într-o depoziție sub jurământ, că a fost împiedicat de agenții ICE să îi acorde primul ajutor lui Alex Pretti după ce acesta a fost împușcat. „Nu m-au lăsat să trec”, a spus martorul, care a precizat că victima se afla într-o stare critică, în timp ce agenții prezenți nu efectuau manevre de resuscitare. „Păreau că numără rănile provocate de gloanțe”, a declarat el.
18:10
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE # Digi24.ro
Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, nu avea o armă în momentul în care a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, susțin martorii în depoziții sub jurământ. Potrivit acestora, victima avea o cameră în mână și a intervenit pentru a ajuta o femeie pe care agenții ICE o împinseseră la pământ, contrazicând versiunea oficială potrivit căreia bărbatul ar fi fost înarmat.
18:10
Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii # Digi24.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni, dacă se impune.
18:00
Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE # Digi24.ro
Polonia nu se grăbește să adere la zona euro, a declarat ministrul Finanțelor într-un interviu publicat de Financial Times, potrivit News, care citează Reuters. Andrzej Domański a explicat că Polonia înregistrează o creștere economică mai rapidă decât majoritatea economiilor din blocul comunitar.
17:50
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii cer să plece: „Să i se aplice pedeapsa” # Digi24.ro
Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, după ce mai mulți localnici au aflat că minorul de 13 ani, implicat în crima care a șocat România, se află chiar la ei în comună. Mai multe echipaje de Poliție și jandarmi patrulează acum în localitate.
17:40
Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană # Digi24.ro
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unei dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere termice capturate, potrivit mișcării partizane Atesh.
17:10
Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat. „Fără macara nu-l scoate” # Digi24.ro
Un incident grav a avut loc pe o stradă din municipiul Brăila, unde o groapă uriașă a apărut în asfalt, iar roțile din spate ale unui autobuz plin cu pasageri au căzut în interior.
16:50
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu. Declarație controversată a ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul emisiunii În Fața Ta, de la Digi24, după ce a fost întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu poate fi considerat sau nu patriot. Răspunsurile ministrului au stârnit reacții în platou, iar jurnaliștii au simțit nevoia să clarifice public ce a însemnat regimul Ceaușescu pentru poporul român.
Acum 24 ore
16:40
Avertisment al Poliţiei. Fotografie creată cu AI, distribuită fals în cazul omorului din Timiş # Digi24.ro
Poliţia Română avertizează asupra distribuirii unei fotografii realizate cu inteligenţă artificială, prezentată în mod fals ca având legătură cu cazul de omor din judeţul Timiş. Autorităţile atrag atenţia că astfel de imagini pot induce în eroare şi fac apel la responsabilitate în mediul online.
16:40
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat declarat „duşman al poporului ucrainean”. Formaţoiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră.
16:20
Când nu pot fi identificate dronele care traversează teritoriul României. Explicațiile ministrului Apărării, Radu Miruță # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că România nu a doborât drone rusești până în acest moment, deși are capacitatea de a face acest lucru. Oficialul a explicat situațiile în care dronele care traversează spațiul aerian al României nu pot fi detectate de radar.
16:10
Republicanii sunt tot mai îngrijorați de campania de deportare a lui Trump. Un sondaj recent arată că au de ce # Digi24.ro
O mică majoritate a alegătorilor încă susține agenda de deportare a lui Trump, dar baza Partidului Republican se divizează în privința tacticii, arată un sondaj recent de opinie, conform Politico
15:50
Ministrul Apărării reclamă o „nebunie” în industria de armament: Au sute de milioane de dolari și spuneau că nu pot face comenzi # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că în cadrul programului european de înzestrare militară SAFE sunt cuprinse 21 de proiecte pentru România, în valoare de 11,68 de miliarde de euro, acestea având legătură cu „mașina de luptă a infanteriei”. Oficialul a precizat că „este ultimul tren pe care îl putem utiliza” în ceea ce privește industria națională de armament. Miruță reclamă că printre companiile de stat din domeniu „multe sunt praf”. „Societățile astea ale statului român au în conturi sute de milioane de dolari și nu au capacitate să angreneze comenzi noi, pentru că spuneau că legea nu le permite să pună componenta de TVA”, susține ministrul Apărării, care a precizat că a remediat situația printr-o Hotărâre de Guvern.
15:50
„Mama tuturor acordurilor” Mașinile europene exportate în India vor beneficia de o reducere a taxelor la 40% # Digi24.ro
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.
15:30
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și electricitate. Sunt așteptate temperaturi de -24 grade # Digi24.ro
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk, situată aproape în întregime în regiunea arctică, au declarat duminică starea de urgenţă din cauza întreruperilor de curent la scară largă, informează EFE.
15:20
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue” din Ucraina, care expun populaţia la asprimea iernii, avertizând că prelungirea ostilităţilor „lărgeşte prăpastia dintre popoare” şi îndepărtează tot mai mult posibilitatea unei „păci juste şi durabile”, potrivit Agerpres, care citează EFE.
15:10
Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank # Digi24.ro
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ultimii peste 20 de ani, ca urmare a politicilor haotice din SUA, potrivit unei analize a Institutului Economic German (IW).
15:10
Londra anunță crearea Serviciului Național de Poliție, după modelul FBI. „Cea mai amplă reformă din ultimii 200 de ani” # Digi24.ro
Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, informează AFP.
14:40
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în plină iarnă.
14:30
Cuba organizează manevre militare după operațiunea americană din Venezuela și tensiunile cu Washingtonul # Digi24.ro
Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciții militare, alături de înalți oficiali ai armatei, în cadrul unei noi zile dedicate activităților de apărare națională. Aceste acțiuni au loc pe fondul tensiunilor dintre Cuba și Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează EFE.
14:00
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere care vor fi montate pe șosele. Care este termenul de implementare # Digi24.ro
Autostrăzile și șoselele de mare viteză vor fi supravegheate non-stop. Licitația pentru cumpărarea, montarea și operaționalizarea celor 400 de camere radar are un termen final: începutul lunii martie.
13:50
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume. El a mai spus că Rusia va supraveghea planurile SUA de a construi scutul de apărare antirachetă „Domul de Aur”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.