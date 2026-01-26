Avertismentul bancherilor: Europa, în fața unui nou val inflaționist. Ce arată indicatorii economici pentru 2026

07:10

În timp ce Moscova și Washingtonul continuă negocierile privind o încetare a focului în Ucraina fără să ajungă la un rezultat concret, soarta bătăliilor pe câmpul de luptă, unde dronele au devenit cele mai eficiente arme, este determinată din ce în ce mai mult în săli de expoziție și hoteluri din China sau în conversații de grup pe aplicații chinezești de mesagerie precum WeChat. Cu toate că Beijingul își menține oficial neutralitatea în acest conflict, clienții din Rusia par să fie favorizați de furnizorii chinezi de echipamente și tehnologii cruciale pentru fabricarea dronelor.