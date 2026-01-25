Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica viitoare. Ce spun românii despre o unire cu Republica Moldova
Digi24.ro, 25 ianuarie 2026 20:20
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie. Față de sondajuld e acum câteca zile, când AUR era cotat la aproape 41%, într-un sondaj INSCOP, de această dată el are doar 35%.
• • •
20:50
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee # Digi24.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că autoritățile vor accelera procedura legislativă pentru interzicerea rețelelor sociale în cazul copiilor sub 15 ani, astfel încât măsura să intre în vigoare din septembrie, odată cu începutul noului an școlar. În paralel, Franța pregătește și interzicerea telefoanelor mobile în licee, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul tehnologiei asupra sănătății și dezvoltării copiilor.
Acum o oră
20:30
Cea mai veche dovadă a armelor otrăvite: săgeți vechi de 60.000 de ani. Unde au fost descoperite # Digi24.ro
Cinci vârfuri de săgeată din cuarț, descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, erau impregnate cu o otravă cu efect lent, obținută dintr-o buruiană uscată, care ar fi slăbit prada în timpul vânătorilor de durată, scrie Live Science.
20:20
20:10
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert în București. Mărturia șoferului STB: „Am făcut totul din omenie" # Digi24.ro
Copilul dat dispărut sâmbătă seară în Bucureși prin mesaj RO-Alert a fost găsit cu ajutorul unui șofer STB. Băiatul s-a urcat în troleibuzul liniei 90 de la Grădina Cișmigiu, chiar din fața Primăriei Capitalei, a povestit bărbatul.
Acum 2 ore
19:40
Reacția preşedintelui Elveţiei, după criticile Italiei la eliberarea patronului barului din Crans-Montana: „Putem înţelege furia” # Digi24.ro
Preşedintele elveţian Guy Parmelin a adoptat un ton conciliatoriu faţă de criticile din partea guvernului italian în privinţa eliberării din arest a proprietarului barului din Crans-Montana în care 40 de persoane, între care şi şase italieni, au murit în urma unui incendiu în timpul petrecerii de Revelion, relatează duminică dpa.
19:20
Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este gata sută la sută # Digi24.ro
Un document al SUA privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul aşteaptă data şi locul semnării acestuia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
19:10
Un polițist din Polonia a înregistrat anul trecut un număr record de 195 de arestări. „Cred că am o excelentă memorie fotografică” # Digi24.ro
Un ofițer de poliție districtual a fost numit unul dintre cei mai eficienți luptători împotriva criminalității din Polonia, după ce a arestat un număr record de 195 de suspecți în 2025 – mai mult decât orice alt membru al forței de poliție, informează TVP World
Acum 4 ore
19:00
Care sunt cele mai aglomerate orașe din lume. „Se constată o tendință generală de agrevare a congestiei” # Digi24.ro
De mai bine de 15 ani, TomTom Traffic Index monitorizează starea drumurilor, înregistrând pulsul acestora minut cu minut pentru a alcătui o imagine de ansamblu pe un an întreg a modului în care vehiculele s-au deplasat prin sute de orașe importante din lume. Ediția din acest an spune o poveste dureroasă și familiară. Pe măsură ce orașele cresc și călătoriile se multiplică, provocarea gestionării rețelelor rutiere urbane continuă să planeze asupra municipalităților, urbanistilor și autorităților de transport.
18:40
Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului # Digi24.ro
Planul Roșu de Intervenție a fost activat, duminică, în județul Sibiu, după un accident rutier produs pe DJ106G, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului. În accident sunt implicate șapte persoane, una dintre acestea fiind găsită în stop cardio-respirator.
18:30
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis # Digi24.ro
Un medic care a asistat la incident a declarat, într-o depoziție sub jurământ, că a fost împiedicat de agenții ICE să îi acorde primul ajutor lui Alex Pretti după ce acesta a fost împușcat. „Nu m-au lăsat să trec”, a spus martorul, care a precizat că victima se afla într-o stare critică, în timp ce agenții prezenți nu efectuau manevre de resuscitare. „Păreau că numără rănile provocate de gloanțe”, a declarat el.
18:10
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE # Digi24.ro
Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, nu avea o armă în momentul în care a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, susțin martorii în depoziții sub jurământ. Potrivit acestora, victima avea o cameră în mână și a intervenit pentru a ajuta o femeie pe care agenții ICE o împinseseră la pământ, contrazicând versiunea oficială potrivit căreia bărbatul ar fi fost înarmat.
18:10
Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii # Digi24.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni, dacă se impune.
18:00
17:50
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii cer să plece: „Să i se aplice pedeapsa” # Digi24.ro
Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, după ce mai mulți localnici au aflat că minorul de 13 ani, implicat în crima care a șocat România, se află chiar la ei în comună. Mai multe echipaje de Poliție și jandarmi patrulează acum în localitate.
17:40
Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană # Digi24.ro
Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unei dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere termice capturate, potrivit mișcării partizane Atesh.
17:10
Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat. „Fără macara nu-l scoate” # Digi24.ro
Un incident grav a avut loc pe o stradă din municipiul Brăila, unde o groapă uriașă a apărut în asfalt, iar roțile din spate ale unui autobuz plin cu pasageri au căzut în interior.
Acum 6 ore
16:50
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu. Declarație controversată a ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul emisiunii În Fața Ta, de la Digi24, după ce a fost întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu poate fi considerat sau nu patriot. Răspunsurile ministrului au stârnit reacții în platou, iar jurnaliștii au simțit nevoia să clarifice public ce a însemnat regimul Ceaușescu pentru poporul român.
16:40
Avertisment al Poliţiei. Fotografie creată cu AI, distribuită fals în cazul omorului din Timiş # Digi24.ro
Poliţia Română avertizează asupra distribuirii unei fotografii realizate cu inteligenţă artificială, prezentată în mod fals ca având legătură cu cazul de omor din judeţul Timiş. Autorităţile atrag atenţia că astfel de imagini pot induce în eroare şi fac apel la responsabilitate în mediul online.
16:40
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat declarat „duşman al poporului ucrainean”. Formaţoiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră.
16:20
Când nu pot fi identificate dronele care traversează teritoriul României. Explicațiile ministrului Apărării, Radu Miruță # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că România nu a doborât drone rusești până în acest moment, deși are capacitatea de a face acest lucru. Oficialul a explicat situațiile în care dronele care traversează spațiul aerian al României nu pot fi detectate de radar.
16:10
Republicanii sunt tot mai îngrijorați de campania de deportare a lui Trump. Un sondaj recent arată că au de ce # Digi24.ro
O mică majoritate a alegătorilor încă susține agenda de deportare a lui Trump, dar baza Partidului Republican se divizează în privința tacticii, arată un sondaj recent de opinie, conform Politico
15:50
Ministrul Apărării reclamă o „nebunie” în industria de armament: Au sute de milioane de dolari și spuneau că nu pot face comenzi # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat duminică la Digi24, că în cadrul programului european de înzestrare militară SAFE sunt cuprinse 21 de proiecte pentru România, în valoare de 11,68 de miliarde de euro, acestea având legătură cu „mașina de luptă a infanteriei”. Oficialul a precizat că „este ultimul tren pe care îl putem utiliza” în ceea ce privește industria națională de armament. Miruță reclamă că printre companiile de stat din domeniu „multe sunt praf”. „Societățile astea ale statului român au în conturi sute de milioane de dolari și nu au capacitate să angreneze comenzi noi, pentru că spuneau că legea nu le permite să pună componenta de TVA”, susține ministrul Apărării, care a precizat că a remediat situația printr-o Hotărâre de Guvern.
15:50
„Mama tuturor acordurilor” Mașinile europene exportate în India vor beneficia de o reducere a taxelor la 40% # Digi24.ro
India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.
15:30
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și electricitate. Sunt așteptate temperaturi de -24 grade # Digi24.ro
Autorităţile din regiunea rusă Murmansk, situată aproape în întregime în regiunea arctică, au declarat duminică starea de urgenţă din cauza întreruperilor de curent la scară largă, informează EFE.
15:20
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue” din Ucraina, care expun populaţia la asprimea iernii, avertizând că prelungirea ostilităţilor „lărgeşte prăpastia dintre popoare” şi îndepărtează tot mai mult posibilitatea unei „păci juste şi durabile”, potrivit Agerpres, care citează EFE.
15:10
Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank # Digi24.ro
Investiţiile străine directe în Germania s-au dublat şi chiar mai mult în 2025 faţă de 2024, depăşind investiţiile germane în străinătate pentru prima dată în ultimii peste 20 de ani, ca urmare a politicilor haotice din SUA, potrivit unei analize a Institutului Economic German (IW).
15:10
Londra anunță crearea Serviciului Național de Poliție, după modelul FBI. „Cea mai amplă reformă din ultimii 200 de ani” # Digi24.ro
Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat sâmbătă crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, informează AFP.
Acum 8 ore
14:40
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană, ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în plină iarnă.
14:30
Cuba organizează manevre militare după operațiunea americană din Venezuela și tensiunile cu Washingtonul # Digi24.ro
Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciții militare, alături de înalți oficiali ai armatei, în cadrul unei noi zile dedicate activităților de apărare națională. Aceste acțiuni au loc pe fondul tensiunilor dintre Cuba și Statele Unite, potrivit Agerpres, care citează EFE.
14:00
Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere care vor fi montate pe șosele. Care este termenul de implementare # Digi24.ro
Autostrăzile și șoselele de mare viteză vor fi supravegheate non-stop. Licitația pentru cumpărarea, montarea și operaționalizarea celor 400 de camere radar are un termen final: începutul lunii martie.
13:50
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmă că politicienii europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună preşedintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume. El a mai spus că Rusia va supraveghea planurile SUA de a construi scutul de apărare antirachetă „Domul de Aur”.
13:30
Un tânăr de 17 ani a fost reținut de polițiști după ce i-a smuls geanta unei femei în București. Suspectul a fost prins cu o parte din bunurile victimei. Prejudiciul este de aproximativ 3.000 de lei.
13:20
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la Consiliul pentru Pace și că Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos # Digi24.ro
România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, susțin 44% dintre respondenții Barometrului de politică externă realizat în ianuarie de Avangarde, în timp ce 36% au răspuns „nu”. În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, 60% dintre respondenții sondajului cred că NATO ar apăra țara. În ceea ce privește participarea lui Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos, 69% spun că președintele ar fi trebuit să facă acest lucru.
Acum 12 ore
12:40
Protest antiguvernamental la Tirana: mii de oameni în stradă, confruntări cu forțele de ordine # Digi24.ro
Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă, 24 ianuarie, în centrul orașului Tirana, capitala Albaniei, pentru a protesta împotriva guvernului. Demonstranția a degenerat în ciocniri cu forțele de ordine, soldate cu cel puțin 25 de arestări și 11 polițiști răniți, potrivit Agerpres, care citează EFE și AFP.
12:00
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită într-un apartament din Bucureşti a fost reţinut # Digi24.ro
Tânărul de 21 de ani care şi-a sechestrat sâmbătă fosta iubită şi copilul de un an într-un apartament din Bucureşti - ceea ce a atras intervenția în forță a poliţiştilor - a fost reţinut, anunță Poliția Capitalei.
12:00
11:20
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda # Digi24.ro
SUA vor dobândi suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate instalațiile militare americane din Groenlanda. Acordul preliminar a fost încheiat săptămâna aceasta la Davos, în Elveția, cu NATO, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu publicat sâmbătă de New York Post, informează EFE, preluat de Agerpres.
11:10
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia # Digi24.ro
Petrolierul Grinch, suspectat că ar aparţine flotei fantomă ruseşti, a fost escortat de marina franceză spre coasta de sud a Franţei și va fi predat autorităţilor judiciare, potrivit Prefecturii Maritime a Mediteranei.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare de cod galben de intensificări ale vântului, până luni dimineață, în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali. De asemenea, a fost emis un cod galben de precipitații, de luni până marți, în mai multe județe din Banat, Oltenia și Muntenia.
10:40
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi # Digi24.ro
Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări.
10:20
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar fi furnizat cannabis adolescenților care l-au ucis pe Mario Berinde # Digi24.ro
10:00
Mexicul ia în considerare să oprească livrările de petrol către Cuba de teama SUA. Reducerea livrărilor ar însemna un colaps energetic # Digi24.ro
Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, au declarat trei surse familiare discuţiilor, citate de Reuters.
09:40
Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție # Digi24.ro
Alpinistul american Alex Honnold a urcat duminică pe clădirea Taipei 101, un zgârie-nori de peste 5000 de metri înălțime, fără corzi sau echipament de protecţie.
09:30
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, a rămas fără energie electrică în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce vânturile puternice au provocat o pană de curent, a anunțat furnizorul local de electricitate, potrivit Agerpres, care citează AFP.
09:20
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 25 ianuarie 2026. Sumă uriașă în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,51 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 25 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 22 ianuarie, Loteria Română a acordat 20.734 câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.
09:00
Un număr de 123 de persoane au fost salvate de salvamontişti în ultimele 24 de ore, anunță Dispeceratul Național Salvamont. Trei persoane au fost recuperate prin troliere cu elicopterul SMURD.
08:50
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către ICE. Democrații cer agenților federali să părăsească Minnesota # Digi24.ro
Democraţii au cerut agenţilor federali de imigrare să părăsească Minnesota după ce un agent al Patrulei de Frontieră a SUA a împuşcat mortal un bărbat în Minneapolis, atrăgând sute de protestatari pe străzile îngheţate şi sporind tensiunile într-un oraş deja zguduit de o altă moarte prin împuşcare, cu câteva săptămâni mai devreme, relatează AP, preluat de News.ro.
08:40
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent electric. Mii de zboruri anulate # Digi24.ro
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă, care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 180.000 de consumatori, până în Texas, şi ameninţă să paralizeze statele din est cu ninsori abundente.
Acum 24 ore
07:10
Viața în chirie. Cât a ajuns să coste acum închirierea unui apartament în marile orașe: „Cred că totul este supraevaluat!” # Digi24.ro
Piața chiriilor slăbește bugetele românilor și dă bătăi de cap celor care caută o locuință. Prețurile în creștere sunt de așteptat în marile orașe, cum ar fi Cluj-Napoca sau București, dar și în Craiova, unde un apartament de două camere a ajuns să se închirieze cu 500 de euro. Constanța și Iași se mențin la același nivel ca anul trecut.
