Respiri mai bine acasă. Plantele de interior care devin sursă de mâncare în sezonul rece: „Ar trebui să fie la fiecare geam”
Click.ro, 26 ianuarie 2026 05:10
Iarna, când piețele oferă legume mai puțin gustoase, iar aerul din locuințe devine tot mai uscat și încărcat, o soluție surprinzător de simplă vine chiar din ghivece.
• • •
Acum o oră
05:10
Acum 8 ore
22:10
FCSB, umilită acasă de CFR Cluj, și play-off-ul pare tot mai departe pentru echipa lui Gigi Becali # Click.ro
CFR Cluj a obținut o victorie strălucitoare în fața celor de la FCSB, în etapa a 23-a a Superligii. Ardelenii s-au impus la București cu 4-1, după ce au fost conduși cu 1-0.
Acum 12 ore
20:20
Motivul pentru care horoscopul zilnic diferă pentru aceeași zodie: „Dacă eu sunt o fire optimistă și caut soluții, mă voi uita tot timpul la aspectele pozitive” # Click.ro
Una dintre cele mai mari curiozități ale persoanelor care își citesc zilnic horoscopul este discrepanța dintre predicțiile făcute de mai mulți astrologi, care diferă deseori pentru fiecare zodie în parte. Astrologul Andreea Dincă spune motivul pentru care aceeași zodie are un horoscop zilnic diferit
20:00
Horoscop luni, 26 ianuarie. Un nativ riscă să greșească enorm la locul de muncă! Eroarea îi poate micșora salariul # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 26 ianuarie.
19:50
Cele 3 zodii lovite de ghinion în dragoste în această primăvară. Oricât ar încerca să-și găsească sufletul pereche, vor da greș # Click.ro
Primăvara este, în mod tradițional, anotimpul noilor începuturi, al fluturilor în stomac și al promisiunilor romantice. Totuși, nu pentru toată lumea astrele pregătesc povești cu final fericit.
19:50
Momente grele pentru Ioniță de la Clejani. Luat cu ambulanța, după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol la Timișoara # Click.ro
Cunoscutul lăutar Ioniță de la Clejani (55 de ani) a trecut prin momente dificilă sâmbătă seară, 24 ianuarie, după ce i s-a făcut rău în urma unui spectacol susținut într-o berărie din Timișoara, la care au fost invitați să cânte.
19:50
Magdalena Chihaia rupe tăcerea despre începutul relației cu Dinu Maxer: „A fost cuplat, la un moment dat, cu o tipă” # Click.ro
Magdalena Chihaia (39 de ani) este femeia alături de care Dinu Maxer (52 de ani) s-a căsătorit, după divorțul de prima sa soție, Deea Maxer. Recent, Magdalena a făcut declarații despre relația cu Dinu și a povestit anumite detalii de la începutul poveștii lor de iubire.
19:40
Cine a mutat, de fapt, pietrele de la Stonehenge. Noi dovezi arată un adevăr neștiut până acum # Click.ro
Timp de zeci de ani, cercetătorii au încercat să afle cum au ajuns uriașele pietre de la Stonehenge pe Câmpia Salisbury.
18:30
Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde ar fi fost mutat în alt sat. Zeci de oameni furioși s-au adunat în fața casei acestuia și cer dreptate # Click.ro
Criminalul lui Mario Cenei, mutat în altă comună din județul Timiș, pentru a-l feri de revolta publică. Chiar în aceste momente, zeci de oameni s-au adunat în casa în care se presupune că s-ar afla minorul în vârstă de 13 ani, care i-a curmat viața tânărului Mario Bernei, și care nu poate răspunde p
18:30
Este sau nu sănătoasă apa alcalină? Ce spune știința despre efectele sale asupra sănătății # Click.ro
Apa alcalină a devenit tot mai populară în ultimii ani, fiind promovată ca o alternativă mai bună la apa obișnuită. Susținătorii ei afirmă că ajută organismul să reducă aciditatea internă și să funcționeze mai eficient.
18:30
Un palat blestemat celebru a fost scos la vânzare. Cel puțin 7 crime oribile ar fi avut loc acolo # Click.ro
Unul dintre cele mai misterioase și controversate edificii din Veneția a fost scos din nou la vânzare, reaprinzând legende vechi de secole. Este vorba despre un palat impunător de pe malul Canalului Grande.
18:20
Veste emoționantă despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident. Care este starea actuală de sănătate a fostului pilot # Click.ro
La aproape 12 ani de la accidentul devastator suferit pe pârtia din Meribel, în Alpii francezi, apar noi informații despre starea de sănătate a legendei Formulei 1, Michael Schumacher.
17:10
Claudia Pătrășcanu l-a aniversat pe mezinul familiei, Nicolas. Cum se descurcă artista din postura de mamă singură # Click.ro
Claudia Pătrășcanu (45 de ani) l-a sărbătorit sâmbătă pe fiul ei cel mic, Nicolas, care a împlinit 9 ani.
17:00
Efectul Macron: vânzările ochelarilor de soare purtați de președintele francez au explodat # Click.ro
Problema la ochi a lui Emmanuel Macron a avut efecte neașteptate asupra piețelor financiare. Președintele Franței a participat la Forumul Economic Mondial din Davos purtând ochelari de soare tip aviator, cu lentile oglindă, care au amintit de cei purtați de Tom Cruise în „Top Gun”.
17:00
Cine este, cu adevărat, Adrian Sava, concurent în sezonul 13 „Mireasa”. Viperele Vesele fac dezvăluiri explozive despre orientarea lui sexuală # Click.ro
Viperele Vesele continuă șirul dezvăluirilor care îi vizează pe unii concurenți ai emisiunii matrimoniale „Mireasa”, sezonul 13. A venit rândul concurentului Adrian Sava (26 de ani), care activează în domeniul bancar.
16:50
Olga Barcari spune adevărul despre relația cu comediantul Cătălin Bordea: „Eu am vrut să fiu pansament” # Click.ro
Olga Barcari (37 de ani) a vorbit cu sinceritate și asumare despre relația cu Cătălin Bordea (41 de ani), relație pe care inițial ambii au negat-o. Fosta concurentă „Asia Express” a mărturisit că a încercat să fie un pansament pentru comediant, atunci trecând printr-un divorț dureros.
Acum 24 ore
16:40
În timpul celor două decenii de carieră în modeling, Irina Shayk (40 de ani) a încercat totul: de la sprâncene decolorate și păr scurt, până la cele mai îndrăznețe look-uri. Totuși, noua ședință foto pentru V Magazine pare să fie cel mai spectaculos moment al ei de până acum.
16:00
Bătaie cu perne, mize uriașe și adrenalină la maximum, pe plaja din Thailanda! Ce se întâmplă în noua ediție „Desafio: Aventura” # Click.ro
Ediția de luni seară a reality show-ului „Desafio: Aventura”, difuzat la PRO TV și disponibilă cu o zi în avans pe VOYO, se anunță una care „lovește” direct în emoțiile telespectatorilor.
16:00
Alpinistul Alex Honnold a escaladat un zgârie-nori fără echipament de siguranță! Totul a fost transmis în direct # Click.ro
Alpinistul american Alex Honnold (40 de ani) a escaladat fără echipament și fără corzi clădirea Taipei 101 din Taiwan, înaltă de 508 metri. A făcut asta live, în timp ce oamenii urmăreau cu sufletul la gură fiecare pas. Evenimentul a fost transmis în direct duminică pe Netflix.
15:50
Pensia de nimic pe care o primește fostul fotbalist Mihai Neșu, din partea statului român: „Nu e normal” # Click.ro
Mihai Neșu (42 de ani), fostul fotbalist care și-a încheiat carieră în anul 2011, în urma unui accident pe terenul de fotbal care l-a lăsat imobilizat, mărturisește că și el, ca mulți alți români cu nevoi speciale, primește o pensie mizeră din partea statului român.
14:30
Loredana Groza (55 de ani) și fiica sa, Elena Boncea (28 de ani), au avut parte de o întâlnire emoționantă cu buna lor prietenă, actrița Iulia Vântur (45 de ani), în vacanța din India în care cele două au mers în urmă cu câteva zile. Imaginile cu acestea au atras atenția și admirația internauților.
14:30
Paula Seling își aniversează tatăl. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre eforturile părinților: „Au muncit cât pentru zece” # Click.ro
Paula Seling (47 de ani), una dintre cele mai cunoscute cântărețe românești, face dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre părinții săi și sacrificiile făcute pentru a o crește pe ea și pe fratele acesteia, Paul Seling. Mesajul artistei a venit în contextul zilei de naștere a tatălui ei.
13:20
Rețeta de ciulama din 1940. Bunicile noastre foloseau un mic secret pentru a o lega mai repede și fără cocoloașe # Click.ro
Ciulamaua este una dintre acele mâncăruri care poartă în ele gustul copilăriei și amintirea bucătăriilor încălzite de sobă.
13:00
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent # Click.ro
De mult timp a devenit virală omleta japoneză care a stârnit interesul datorită aspectului său spectaculos: textura pufoasă, diferită de cea a omletei clasice, i-a încurajat pe mulți internauți să o pregătească în propria bucătărie. Rețeta este una simplă și rapidă, și poate fi urmată chiar și de pe
11:50
Elwira Petre are ajutor de nădejde în bucătărie. Ariana, fiica cea mică a vedetei, a pregătit plăcintă cu brânză dulce de vaci # Click.ro
Din seria rețetelor pe care le gătește, Elwira Petre (44 de ani) a revenit în atenția fanilor cu un preparat gustos, simplu și rapid, dar și cu un ajutor de nădejde în bucătărie. Ariana, fetița cea mică a vedetei, pare să moștenească pasiunea pentru gătit a mamei sale. Iată cum a surprins-o pe micuț
11:50
Andra, mereu alături de Cătălin Măruță. Artista își susține celebrul soț după anunțul care a șocat showbizul: „E o altă etapă din viața noastră” # Click.ro
Andra (39 de ani) este foarte încântată că a început sezonul al 16-lea al show-ului de la PROTV, “Românii au talent”.
11:30
Orașul medieval din România unde orice tânăr ar vrea să se mute. Nivelul de trai a crescut considerabil datorită investițiilor. Foto # Click.ro
La prima vedere, Sebeșul ar putea părea un oraș obișnuit din centrul României, cu mai puțin de 27.000 de locuitori și o istorie veche de secole. În realitate, în ultimii ani, municipiul din județul Alba a devenit unul dintre cele mai dinamice exemple de dezvoltare urbană din țară.
11:30
Cine a fost generalul român decorat de trei ori pentru eroism și aruncat apoi în temniță. Povestea lui a uimit pe toată lumea # Click.ro
În istoria militară a României există destine care par desprinse dintr-un roman. Ion Dumitrache a fost unul dintre cei mai valoroși comandanți ai armatei române, un om format în disciplina dură a școlilor militare.
11:10
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea” # Click.ro
Anca Țurcașiu este încă un exemplu că disciplina și alimentația fac minuni în viața unei femei. Ajunsă la vârsta de 55 de ani, artista se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, pe care o etalează cu eleganță ori de câte ori apare în spațiul public. Iată ce stil de viață urmează, de când a renunțat la
11:00
Ce au făcut criminalii lui Mario Berinde, după ce l-au ucis. Gestul care i-a lăsat fără cuvinte până și pe anchetatori # Click.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei care a cutremurat comunitatea din Timiș. Ancheta privind moartea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani ucis de alți minori, scoate la lumină un episod care i-a lăsat fără cuvinte până și pe anchetatori.
10:40
Cât de greu i-a fost actorului Lucian Viziru să gestioneze succesul de care a avut parte la începutul carierei: „Celebritatea are două fețe” # Click.ro
Lucian Viziru (49 de ani) este un nume răsunător în industria românească a filmelor, ajungând să aibă un succes colosal încă din perioada în care a apărut în producții impresionante, precum „Lacrimi de iubire”, „Inimă de țigan” sau „Regina”. Cum s-a simțit perioada de glorie și cu ce momente s-a con
10:30
Cine este bărbatul împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE. Avea 37 de ani și trăia pentru a ajuta oameni. VIDEO # Click.ro
Un nou incident violent zguduie orașul Minneapolis, pe fondul protestelor tot mai ample împotriva operațiunilor agenților Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).
10:20
Prognoza meteo pentru 25 ianuarie. Care sunt zonele cu temperaturi neobișnuit de ridicate # Click.ro
Meteorologii anunță o duminică cu vreme mai blândă decât în mod obișnuit pentru finalul lunii ianuarie. Pe 25 ianuarie, temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării și se vor situa peste valorile normale ale perioadei.
10:20
Corina Dănilă a trăit o adevărată dramă atunci când a devenit mamă. Ce s-a întâmplat cu fiica sa, Rianna: „O foarte mare luptătoare!” # Click.ro
Rianna (22 de ani), fiica îndrăgitei actrițe Corina Dănilă (54 de ani), îi face viața mai frumoasă în fiecare zi. Actrița se simte binecuvântată de când a devenit mamă, însă nu poate uita momentele dificile care i-au transformat nașterea într-o adevărată luptă. Iată ce dramă a trăit vedeta, când și-
Ieri
20:20
Horoscop duminică, 25 ianuarie. Berbecii au probleme financiare, iar Capricornii se lasă pradă pasiunii # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 25 ianuarie.
20:00
Unde a „dispărut” Andreea Raicu, la începutul anului 2026: „Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări” # Click.ro
Andreea Raicu și-a îngrijorat fanii cu o scurtă dispariție din mediul online. Vedeta a apelat la un „ritual” pe care l-a mai făcut și anul trecut. Revenită recent în mediul online, a povestit ce s-a întâmplat cu ea în ultimele săptămâni.
19:50
Cum ne poate îmbolnăvi ceea ce mâncăm. Medicul Marius Sava: „Anumite tipuri de cancer pot fi prevenite doar prin schimbarea alimentației” # Click.ro
Medicul Marius Sava, devenit viral în mediul online datorită postărilor sale informative cu privire la sănătate, trage un semnal de alarmă asupra modului în care alimentația pe care o avem poate declanșa boli grave.
19:50
Un român din UK compară prețurile la benzină: surpriză pentru șoferii din România: „Cum naiba s-a ajuns la situația asta?” # Click.ro
O postare apărută recent pe rețelele sociale a stârnit reacții puternice în rândul șoferilor români. Un român stabilit în Marea Britanie a pus față în față prețurile carburanților din cele două țări și a ajuns la o concluzie care, la prima vedere.
19:30
Ce trebuie să pui în ciorba de os ca să iasă așa cum o făceau bunicile noastre. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte # Click.ro
Puține preparate au puterea de a trezi amintiri atât de vii precum o ciorbă de os făcută încet, fără grabă, așa cum fierbea odinioară în bucătăriile de la țară.
19:10
Zodiile care primesc protecție Divină de la îngeri și Fecioara Maria pe 1 februarie. În viața lor se întâmplă un miracol # Click.ro
Ziua de 1 februarie vine cu o încărcătură spirituală aparte. Este un moment în care energia credinței, a speranței și a protecției divine se simte mai puternic decât de obicei.
19:10
Oana Lis nu se mai abține și îi pune la punct pe cei care o judecă. Soția lui Viorel Lis, mesaj tranșant: „Nu au capacitatea și empatia să înțeleagă” # Click.ro
De ani de zile Oana (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) au un stil de viață anevoios, marcat de problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei și dificultăți financiare. Viorel este susținut de soția sa, Oana, care face eforturi imense pentru a-i oferi acestuia îngrijirea necesară. Cu toate
18:30
Ce este „vârful de fericire”, conceptul folosit de industria alimentară în dezavantajul oamenilor? Mihaela Bilic: „Provoacă frenezie alimentară” # Click.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aspect important al industriei alimentare, denumit „vârful de fericire”. Acest concept este mai puțin cunoscut publicului larg și face referire la modul în care comportamentul alimentar al oamenilor este influențat negativ.
18:10
Ploaie de bani în februarie! Patru zodii lovite de noroc financiar neașteptat – vezi dacă ești pe listă! # Click.ro
Unele luni trec fără să lase urme. Altele schimbă complet jocul banilor. Februarie 2026 intră în a doua categorie: horoscopul financiar indică oportunități rapide, uși care se deschid brusc și fluxuri de bani care pot surprinde chiar și pe cei obișnuiți să își calculeze fiecare pas.
18:00
Serialul viral în care poți vedea explicit cum naște o femeie. Sezonul 2 tocmai ce a fost lansat, are multă dramă și te va face să plângi # Click.ro
The Pitt este un serial dramatic medical care urmărește un singur schimb de lucru, de 15 ore, într-un spital de urgență din Pittsburgh.
17:30
Telenovela „Inimă de Țigan” revine pe micile ecrane. Când și unde va fi difuzat primul episod # Click.ro
„Inimă de țigan”, telenovela care a cucerit milioane de români, revine pe micile ecrane. Producția românească difuzată între 2007 și 2008 va putea fi revăzută pe Acasă TV, în weekend.
17:20
Cum au găsit oamenii de știință secretul longevității. Care este legătura cu mâncarea raționalizată pe cartelă # Click.ro
Ideea că a mânca mai puțin poate însemna a trăi mai mult nu mai este de mult o simplă vorbă din bătrâni. În ultimele decenii, cercetările medicale au confirmat că mesele frugale, alcătuite din alimente de calitate și consumate fără excese, pot prelungi viața și pot reduce riscul multor boli.
17:20
Dana Roba vrea dreptate pentru Mario Berinde. Vedeta, prezentă la înmormântare, cere schimbarea legii din România # Click.ro
Dana Roba a participat astăzi, 24 ianuarie 2026, la înmormântarea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, ucis cu sânge rece și îngropat într-o curte de cei trei prieteni ai săi. Vedeta face un apel către românii care vor să se facă dreptate în acest caz.
16:40
Cele mai conflictuale 3 zodii. Sunt adesea ocolite de cei din jur din cauza atitudinii lor toxice # Click.ro
Potrivit astrologilor, există anumite semne zodiacale care sunt recunoscute pentru comportamentul lor conflictual, motiv pentru care mulți dintre apropiații lor evită să aibă de-a face cu ei. Toxicitatea de care dau dovadă uneori Berbecul, Scorpionul și Leul cu greu poate fi gestionată sau acceptată
16:40
Destinația de iarnă ideală pentru românii pasionați de schi. Pârtii mai libere și mai ieftine decât în Brașov și Valea Prahovei. Cât costă o supă # Click.ro
Pentru românii care iubesc sporturile de iarnă, dar vor să evite aglomerația din Poiana Brașov sau de pe Valea Prahovei, județul Harghita devine tot mai clar o alternativă atractivă. Nu promite pârtii foarte lungi, însă oferă liniște, natură și prețuri echilibrate.
15:50
Moment special la „Românii au talent”. Cine este Bianca Muntean, cea care a primit Golden Buzz-ul din partea Andrei și Evei Măruță # Click.ro
Bianca Muntean este adolescenta de 14 ani care a impresionat publicul și jurații emisiunii „Românii au talent”. În ediția din 23 ianuarie 2026, Bianca a fost trimisă direct în semifinală, după ce a primit Golden Buzz al sezonului 16, oferit de Andra Măruță și fiica sa, Eva.
