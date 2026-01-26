Mircea Dinescu critică vehement obiceiurile prezidențiale de Ziua Unirii
Lumea Politică, 26 ianuarie 2026 05:30
Mircea Dinescu critică dur tradiția președinților României de a participa la evenimente de Ziua Unirii alături de actori costumați în Alexandru Ioan Cuza. Referindu-se la prezența lui Nicușor Dan la Focșani și Iași, Dinescu își exprimă dezaprobarea față de aceste manifestări. Scriitorul Mircea Dinescu și-a exprimat nemulțumirea față de obiceiul președinților României de a dansa
Acum 15 minute
05:30
Mircea Dinescu critică dur tradiția președinților României de a participa la evenimente de Ziua Unirii alături de actori costumați în Alexandru Ioan Cuza. Referindu-se la prezența lui Nicușor Dan la Focșani și Iași, Dinescu își exprimă dezaprobarea față de aceste manifestări. Scriitorul Mircea Dinescu și-a exprimat nemulțumirea față de obiceiul președinților României de a dansa […]
Acum 2 ore
04:40
Emil Boc a sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române cu un dans energic și un discurs emoționant la Cluj-Napoca. Primarul a încărcat un videoclip pe Facebook, surprinzând momentele de bucurie din timpul evenimentului. Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a participat pe 24 ianuarie 2026 la evenimentul dedicat Zilei Unirii Principatelor Române. Cu această ocazie, a susținut […]
Ieri
14:10
Bolojan compară românii cu nemții la măsurile sociale. Nu zice însă nimic de salariile din Germania # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a discutat la Digi24 despre reformele de austeritate și impactul acestora asupra cetățenilor, inclusiv asupra persoanelor cu dizabilități și a mamelor în concediu de maternitate. Deciziile privind eliminarea scutirilor fiscale au stârnit reacții critice. Premierul Bolojan a declarat că, în acest an, creșterea taxelor nu va avea loc, însă a subliniat necesitatea […]
12:10
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a surprins la Forumul Economic de la Davos, afirmând că insultele venite de la oficialii americani au fost un stimul pentru Europa. Ea vede în aceste critici o oportunitate de a se concentra pe inovație și productivitate. Christine Lagarde a declarat în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos […]
11:40
Agenți americani, în parlament: Europa este o țintă atractivă pentru spionajul internațional # Lumea Politică
Într-o dezbatere la Parlamentul European, doi foști agenți americani au pus sub semnul întrebării securitatea și capacitatea Uniunii Europene de a acționa ca un jucător geopolitic independent. Andrew Bustamante și Evy Poumpouras au lansat avertismente clare privind vulnerabilitățile Europei. Parlamentul European a fost recent gazda unei discuții directe despre securitate și geopolitică. Invitați de europarlamentarul […]
11:10
Tensiuni în Cecenia: Starea de sănătate a lui Kadîrov alimentează speculațiile privind succesiunea. Cine îi poate urma la tron # Lumea Politică
Starea de sănătate a liderului cecen Ramzan Kadîrov s-a înrăutățit, iar Moscova și Groznîi se pregătesc pentru o posibilă schimbare de putere. În contextul actual, Kremlinul ar putea activa mecanismele de succesiune, temându-se de pierderea controlului în Cecenia. La sfârșitul lunii decembrie, Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova. În ianuarie, serviciile de […]
10:40
Liderul AUR, George Simion, a lansat un mesaj provocator pe social media, ca răspuns la criticile care i-au fost aduse. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de etichetările primite pentru ideile sale publice. George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a transmis un mesaj manifest pe rețelele sociale. Prin acesta, și-a exprimat revolta față de […]
10:10
Ucraina răspunde ironic la declarațiile premierului Ungariei despre „planul secret” invocând „stăpânul lui Orban” # Lumea Politică
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a reacționat cu ironie la afirmațiile premierului ungar Viktor Orban, care a declarat că Ucraina ar putea rămâne în afara Uniunii Europene pentru un secol. Tensiunile apar pe fondul unui plan european de sprijinire a integrării Ucrainei. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a folosit ironia în reacția […]
09:40
Reacția lui Bolojan după ce Olguța Vasilescu i-a reproșat că a lăsat Craiova în frig # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a contracarat acuzațiile primarului Lia Olguța Vasilescu cu privire la problemele termoficării din Craiova. Edilul susține că Bolojan a refuzat finanțarea necesară pentru reparații, în timp ce premierul subliniază lipsa de finalizare a proiectelor finanțate anterior. Premierul Ilie Bolojan a răspuns acuzațiilor lansate de Lia Olguța Vasilescu la Digi24, afirmând că municipiul […]
08:40
Bolojan îi răspunde lui Manda, care voia să schimbe „lăutarul”: „Noi nu lucrăm după ureche” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a reacționat la criticile din partea PSD, subliniind necesitatea asumării responsabilității în fața problemelor bugetare grave ale României. Reacțiile vin după ce Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a sugerat că ar putea fi schimbat din funcție. Ilie Bolojan a fost invitat la Digi24, unde a răspuns declarațiilor liderilor PSD, Sorin Grindeanu […]
08:10
Promisiunea lui Ilie Bolojan: „Nu mai cresc taxele anul acesta”. Există însă o condiție # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va majora taxele în acest an. Într-o apariție la B1 TV, el a subliniat necesitatea eficientizării aparatului de stat pentru a evita creșterea fiscalității. Premierul Ilie Bolojan a declarat ferm că taxele nu vor fi majorate în 2023. Afirmația a fost făcută în cadrul unei emisiuni televizate la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Modelele AI DeepSeek și Alibaba Cloud demonstrează gândire autonomă, arată un studiu Google. Gândesc similar oamenilor # Lumea Politică
Un studiu Google dezvăluie că modelele AI DeepSeek și Alibaba Cloud au început să manifeste capacități de gândire autonomă. Cercetarea evidențiază similitudini cu inteligența colectivă umană, subliniind rolul diversității în dezvoltarea „inteligenței” acestor modele. Un raport Google recent a constatat că modelele AI ale DeepSeek și Alibaba Cloud demonstrează „gândire” proprie. Studiul, publicat joi, sugerează […]
22:50
Gheorghe Piperea avertizează ce e în spatele majorării taxelor: „să vă ia proprietățile” # Lumea Politică
Creșterea taxelor și impozitelor lovește dur în contribuabili, iar noul pachet legislativ al Guvernului Bolojan aduce riscuri semnificative pentru românii cu datorii. Executările silite ar putea deveni mult mai rapide, avertizează specialiștii, iar cei din diaspora nu sunt scutiți. Taxele și impozitele au crescut semnificativ, unele chiar de 20 de ori, punând presiune pe românii […]
22:40
Viktor Orbán, mesaj tăios către Zelenski: e într-o poziție „disperată”. „Prim-ministrul Ungariei pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski” # Lumea Politică
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis un mesaj ferm președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, declarând că nu va sprijini eforturile de război ale Kievului. Orbán a acuzat Ucraina de incapacitatea de a încheia conflictul, în ciuda sprijinului american. Într-o postare pe platforma X, Viktor Orbán a declarat că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se află „într-o poziție […]
22:10
Bucureștenii așteaptă căldură de săptămâni: Ciucu vrea să implementeze o soluție care a eșuat deja # Lumea Politică
În timp ce mulți bucureșteni încă așteaptă căldură, Primăria Capitalei promite o soluție modulară pentru energie termică. Deși proiectul a fost demarat, efectele s-ar putea simți abia iarna viitoare. Primăria București, condusă de Ciprian Ciucu, a anunțat instalarea unor capacități modulare pentru energie termică ca soluție pentru problema căldurii și a apei calde. Deși nu […]
22:10
Inspectoratul de Jandarmi Bihor a raportat o creștere semnificativă a veniturilor din servicii de pază și transport special. În 2025, încasările au depășit cu 15% salariile personalului militar. Detalii despre activitățile și sancțiunile emise de jandarmi. Anul trecut, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor a obținut venituri importante din servicii oferite. Încasările din paza a 30 […]
21:50
Consiliul pentru Pace al lui Trump, ambiții dincolo de Gaza. Va înlocui sau nu ONU? # Lumea Politică
Ideea unui Consiliu pentru Pace, anunțată acum patru luni, a evoluat rapid. Inițial legată de Gaza, viziunea consiliului s-a extins mult dincolo de granițele regiunii. La Davos, planurile au devenit mai clare, iar ritmul de implementare mai rapid, potrivit unei analize Sky News. Consiliul pentru Pace a fost inițial perceput ca o inițiativă concentrată pe […]
21:40
Ucraina încearcă să clarifice legea dublei cetățenii: lista poate fi extinsă. PSD cere lămuriri # Lumea Politică
Ambasada Ucrainei la București a explicat implicațiile noii legi privind dubla cetățenie, care va intra în vigoare pe 16 ianuarie 2026. România nu este inclusă pe lista țărilor cu care Ucraina acceptă acorduri de dublă cetățenie. PSD a solicitat autorităților române clarificări urgente. Ambasada Ucrainei la București a emis un comunicat pentru a clarifica implicațiile […]
21:30
ANAF a desfășurat peste 15.000 de controale privind TVA în 2022, solicitând contribuabililor din întreaga țară să plătească suplimentar 1,7 miliarde de lei. Acțiunile fac parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a conformității fiscale. Inspectorii ANAF au realizat un număr semnificativ de controale în 2022, vizând respectarea obligațiilor de plată a TVA. În urma […]
21:20
Într-o ediție live a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a criticat lipsa de implicare diplomatică a echipei lui Donald Trump, descriindu-i pe membrii acesteia ca fiind orientați doar spre afaceri. Victor Ponta a fost invitat la „Marius Tucă Show”, unde a discutat despre abordarea echipei lui Donald Trump în politica externă. El a subliniat […]
20:40
Nicușor Dan, reacție după absența de la Davos: „Deci nu este vorba, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat inițial absența de la Forumul de la Davos printr-o declarație controversată: „nu umblă teleleu prin lume". La Bruxelles, a clarificat poziția sa și a subliniat nevoia de schimbare în politica externă a țării. Nicușor Dan a refuzat să participe la Forumul Economic de la Davos, justificându-și decizia printr-un mesaj
20:40
La Timișoara, inițiativele civice se transformă rapid în întreprinderi sociale cu acces privilegiat la resurse publice. Fără ilegalități evidente, dar prin decizii luate în cercuri restrânse, aceste proiecte devin modele de economie socială. Administrația locală din Timișoara a susținut constant parteneriatele cu societatea civilă, promovând ONG-uri și întreprinderi sociale ca soluții la probleme cronice. Proiectele
19:40
Adrian Severin: România nu comunică eficient cu administrația americană. „Diavolul se ascunde în detalii” # Lumea Politică
În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show" din 21 ianuarie 2026, Adrian Severin a subliniat problemele de comunicare ale României cu actuala administrație americană. El a evidențiat lipsa unor canale directe de dialog cu „America reală". Adrian Severin a declarat că România nu are, în prezent, persoane sau structuri capabile să dialogheze direct cu Washingtonul. El
19:10
Lucrările la tunelurile autostrăzii avansează rapid, cu sute de muncitori activi pe șantier. Imagini recente arată intensitatea activităților de construcție și amploarea proiectului în derulare. Sute de muncitori sunt implicați în construcția tunelurilor de pe autostradă, un proiect de infrastructură major. Imaginile de la fața locului surprind ritmul intens al lucrărilor și coordonarea echipelor. Proiectul,
18:40
Sindicaliștii acuză Guvernul de discriminare. Măsurile de austeritate, „un deliciu zilnic” pentru Bolojan # Lumea Politică
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a lansat un atac virulent asupra premierului Ilie Bolojan. Într-o scrisoare deschisă, aceștia acuză Executivul de măsuri ce favorizează doar elita funcționarilor, amenințând stabilitatea funcției publice. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a trimis o scrisoare deschisă în care critică dur premierul Ilie Bolojan. Aceștia
18:30
Mihai Teodorescu, acuzat de incompatibilitate la conducerea Portului Constanța și SAPE # Lumea Politică
Mihai Teodorescu, director al Administrației Porturilor Maritime Constanța, este acuzat de conflict de interese după ce a fost numit în conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE). Situația sa ridică semne de întrebare privind legalitatea ocupării simultane a două funcții executive în întreprinderi publice. Replica a semnalat încă de anul trecut că Mihai
18:10
Conflict deschis între PSD și PNL la București. Ciprian Ciucu, despre Băluță: „Se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, reacționează dur la criticile primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Ciucu acuză "bugete de bazar" și lipsa de viziune, cerând formule de finanțare predictibile pentru București. Ciprian Ciucu a răspuns printr-un comunicat de presă la atacurile lansate de Daniel Băluță. El a afirmat că populismul primarului PSD era "complet previzibil"
18:10
Val de concedieri în România: Se taie sute de locuri de muncă, fabrici închise și orașe fără alternative # Lumea Politică
Compania Leoni Wiring Systems va disponibiliza 465 de angajați de la fabrica din Arad, începând cu luna martie. Procedura se va finaliza în august. Alte disponibilizări sunt planificate în județul Bihor, pe fondul scăderii comenzilor și presiunilor asupra costurilor. Leoni Wiring Systems a notificat autoritățile că va disponibiliza 465 de angajați de la fabrica sa
18:10
Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu provocări interne și externe în guvernare. Tensiunile din coaliția de guvernare pun sub semnul întrebării viitorul său în funcție, iar perspectivele economice sunt complicate de contextul internațional. Premierul Ilie Bolojan a declarat că va rămâne în funcție cât timp există sprijin. Acesta a subliniat necesitatea ca românii să contribuie
18:10
„Războiul premierilor” continuă. Ciolacu îi răspunde lui Orban: Șomer politic/ trubadur expirat/ bufon # Lumea Politică
Marcel Ciolacu, fost premier, a lansat un atac vehement pe rețelele sociale împotriva lui Ludovic Orban. Acesta a reacționat la criticile lui Orban privind sprijinul acordat lui Ilie Bolojan, acuzându-l pe fostul lider PNL de ipocrizie și lipsă de credibilitate. Marcel Ciolacu l-a criticat aspru pe Ludovic Orban într-un mesaj publicat recent. Reacția vine după
18:10
JD Vance, avertisment sumbru pentru Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei” # Lumea Politică
Vicepreședintele JD Vance a lansat critici aspre la adresa Europei, acuzând-o de îndreptare către „sinuciderea civilizației". Declarațiile sale vin pe fondul tensiunilor transatlantice și după ce președintele Donald Trump a amenințat Europa cu tarife. Vicepreședintele JD Vance a atacat țările europene, afirmând că acestea se îndreaptă către „sinuciderea civilizației". El a declarat pentru Newsmax că
18:10
Zelenski vede un viitor glorios pentru Ucraina. „Avem cea mai mare armată cu o experiență reală de război” # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar putea contribui la formarea unei forțe militare europene unite după război. El a subliniat că Ucraina poate furniza militari experimentați, în timp ce Europa ar putea asigura sprijinul financiar necesar. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa ar putea fi parte a unei inițiative
18:00
Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, dar se schimbă modul de calcul. Ce pregătește Guvernul Bolojan # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, dar România va implementa un nou model de calcul al impozitelor bazat pe valoarea de piață a imobilelor. Acest pas face parte din angajamentele asumate prin PNRR. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că taxele pe proprietate nu vor crește în 2027.
17:40
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Volodimir Zelenski a lansat critici dure la adresa liderilor europeni. Acesta a acuzat Europa de pasivitate și dependență excesivă de deciziile SUA, subliniind lipsa de acțiune unitară. Zelenski a descris Europa ca un „caleidoscop frumos, dar fragmentat", acuzând lipsa de unitate pentru a deveni o forță globală.
17:40
Guvernul discută transferul Spitalului General Căi Ferate Sibiu către Consiliul Local Sibiu. Proiectul include investiții semnificative și un plan de modernizare. Proiectul de hotărâre privind transferul Spitalului General Căi Ferate Sibiu de la Ministerul Transporturilor la Consiliul Local Sibiu va fi analizat joi, 22 ianuarie. Informația apare pe site-ul Guvernului. În document se menționează că
17:00
Moartea unui tânăr de 35 de ani la Spitalul Județean Brașov a declanșat o anchetă ce ridică semne de întrebare asupra calității îngrijirii medicale. Valentin a fost consultat de două ori înainte de Crăciun, dar a fost trimis acasă cu un tratament considerat inadecvat. O anchetă a fost lansată după ce Valentin, un tânăr de
16:40
Gazetarul Ion Cristoiu a suferit o fractură la umăr după ce a alunecat pe gheață în București. Incidentul a necesitat îngrijiri medicale urgente, iar jurnalistul a fost transferat la o clinică privată. Între timp, Cristoiu a continuat să comenteze scena politică. Joi, 22 ianuarie, Ion Cristoiu a fost transportat de urgență la spital după ce
16:10
Tribunalul Constanța judecă amenda pentru neexecutarea unei hotărâri de către primar # Lumea Politică
Tribunalul Constanța analizează astăzi cererea de amendare a primarului pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive. Reclamantul, Florina Dulea, solicită sancțiuni conform Legii contenciosului administrativ. Dosarul a parcurs mai multe etape procedurale, iar decizia este așteptată cu interes. Dosarul nr. 5232/118/2025 se află astăzi pe rolul Tribunalului Constanța, Secția de contencios administrativ și fiscal, având ca
15:40
Bulgaria și Ungaria, primele țări UE în noul „Consiliu pentru Pace”. Greșeala Casei Albe în raport cu Belgia # Lumea Politică
Bulgaria și Ungaria sunt singurele state din Uniunea Europeană care au semnat „Carta" Consiliului pentru Pace, lansat de Donald Trump la Forumul Economic de la Davos. Documentul presupune o cotizație de un miliard de dolari pentru membrii permanenți. Bulgaria și Ungaria au semnat „Carta" fondatoare a „Consiliului pentru Pace", lansată joi de președintele american Donald
15:30
Corpul de Control al Ministerului Sănătății efectuează verificări la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța, după ce a fost constatată o pagubă de 800.000 de lei. Conducerea evită să ofere detalii, iar atmosfera din instituție este tensionată. Acțiunile Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța sunt în desfășurare, după sesizări privind
14:40
În decembrie 2025, piața chiriilor din România a intrat într-o fază de stabilizare, cu diferențe semnificative între orașe. Potrivit Storia, multe orașe au avut prețuri similare sau chiar mai mici față de anul trecut, iar Cluj-Napoca rămâne lider în topul celor mai scumpe orașe. Analiza Storia arată că, în decembrie 2025, aproximativ jumătate dintre orașele
14:00
18 persoane, printre care români și ucraineni, au fost trimise în judecată pentru contrabandă cu motorină. Grupul infracțional, activ începând cu 2022, a fost destructurat de DIICOT Brăila în iunie 2023. Dosarul este pe rolul Tribunalului Brăila. Procurorii DIICOT Brăila au trimis în judecată 18 inculpați, acuzați de contrabandă cu motorină. Grupul, format din cetățeni
13:40
Nicușor Dan despre relațiile internaționale și poziția României. „Avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații de presă înainte de reuniunea informală a Consiliului European. Printre subiectele discutate s-au numărat planurile SUA de a anexa Groenlanda și decizia României de a se alătura Consiliului pentru Pace. Nicușor Dan a subliniat importanța relațiilor transatlantice, menționând că discuțiile din cadrul consiliului vor aborda subiecte precum Groenlanda, Ucraina
13:10
Două persoane din Brăila care practică videochat au omis să declare peste 500.000 de euro, conform datelor ANAF. La nivel național, 103 persoane fizice autorizate din acest domeniu nu au declarat venituri de 64,25 milioane de lei. ANAF a descoperit că două persoane din Brăila nu au declarat venituri obținute din videochat, suma ridicându-se la
12:40
România, între invitația lui Trump și presiunile UE: „Consiliul pentru Pace” apreciat de stânga, respins de dreapta # Lumea Politică
România a primit invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace", o inițiativă a președintelui Donald Trump, care stârnește dezbateri intense în politica românească. În timp ce PSD susține aderarea, președintele Nicușor Dan și partidele de centru-dreapta cer prudență. Proiectul este văzut ca o alternativă la ONU, provocând tensiuni cu UE. Administrația Prezidențială a confirmat
12:30
Județul Galați capătă o importanță strategică în planurile de cooperare în infrastructura de transport între România și Republica Moldova. Discuțiile recente între oficiali din cele două țări vizează proiecte comune de infrastructură rutieră, feroviară și fluvială. Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, și secretarul de stat român, Irinel Scrioșteanu, au discutat despre accelerarea proiectelor de infrastructură.
12:00
Primarul Bucureștiului: situație financiară „jenantă”, decizii dificile. Crește prețul biletelor RATB # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a tras un semnal de alarmă privind starea financiară gravă a Primăriei București. Conturile instituției sunt aproape goale, iar măsurile dificile sunt inevitabile. Edilul a vorbit despre restructurări masive și creșterea prețului biletelor de transport public. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Primăria Municipiului București se confruntă cu
11:50
Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme” # Lumea Politică
Unul dintre adolescenții acuzați pentru crima din Cenei este liber și s-a întors la școală. Pentru că are doar 13 ani, legea spune că nu răspunde penal pentru fapta comisă. Părinții sunt revoltați de faptul că minorul de
11:40
Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a început operarea zborurilor de iarnă, valabile până pe 30 martie. Pasagerii pot alege dintr-o varietate de curse externe, iar din primăvară, oferta va fi extinsă. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a dat startul programului de zbor pentru sezonul de iarnă. Acesta va fi în vigoare până pe 30 martie, […] The post Aeroportul Bacău a lansat programul de zbor pentru iarnă first appeared on Lumea Politică.
11:30
Premierul Bolojan sesizează dezechilibre în administrația locală: prea mulți bani de la centru, prea puține venituri, excedent de funcții # Lumea Politică
Premierul României, Ilie Bolojan, a avertizat asupra unor dezechilibre structurale din administrația publică locală. Într-o analiză publicată pe Facebook, Bolojan compară situația României cu cea a altor state din Uniunea Europeană, subliniind dependența excesivă de bugetul de stat. Premierul Ilie Bolojan a evidențiat, într-o analiză, problemele structurale din administrația publică locală din România. El a […] The post Premierul Bolojan sesizează dezechilibre în administrația locală: prea mulți bani de la centru, prea puține venituri, excedent de funcții first appeared on Lumea Politică.
