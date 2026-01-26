Proiectul pentru extinderea DN13 în zona ieșirii din municipiul Brașov, definitivat și depus pentru analiză la Mediu
BizBrasov.ro, 26 ianuarie 2026 05:40
Primăria Brașov a semnat în primăvara anului trecut contractul pentru proiectarea preliminară a extinderii la câte două benzi pe sens a DN 13, în zona de ieșire din municipiu (Stupini). Investiția ar urma să fie realizată în contextul proiectul autostrăzii Brașov – Bacău prevede extinderea DN 13 la două benzi pe sens până la intrarea [...]
Acum 30 minute
05:50
1,2 miliarde de lei, necesare pentru investiția în trenul metropolitan al Brașovului. În trei ani, ar putea apărea noi „gări” în Tractorul sau în zonele industriale, dar și o nouă linie spre Aeroport # BizBrasov.ro
Asociaţia Metropolitană de Transport Braşov a semnat, la finalul lunii august 2025, contractul pentru realizarea Studiului de fezabilitate pentru trenul metropolitan, cu asocierea de firme care a câştigat licitaţia de la sfârşitul lunii iunie – asocierea de firme TTL Planning (lider), Metrans Engineering şi Bomap Engineerin. Studiul de fezabilitate va sta la baza cererii de [...]
05:50
O nouă destinație spre și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând de miercuri # BizBrasov.ro
O nouă destinație spre și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, începând de miercuri. Brașovenii vor avea, începând de miercuri, ocazia să zboare de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav spre Roma, capitala Italiei. Zborurile sunt operate de compania low cost maghiară Wizz Air și vor avea loc lunea, miercurea și vinerea. Pentru puțin peste 300 de [...]
Acum o oră
05:40
Ce va face CJ Brașov cu 149 de milioane de lei, bani pe care nu i-a cheltuit anul trecut # BizBrasov.ro
Consilierii județeni ar urma să analizeze în ședința de joi excedentul bugetar aferent anului trecut, respectiv sumele care nu au fost cheltuite anul trecut, respectiv bani rezervați pentru anumite proiecte de dezvoltare care nu s-au implementat la nivelul bugetar prevăzut. Excedentul bugetar poate fi utilizat, conform legii, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de [...]
05:40
05:20
Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027, prevede un proiect de structură a anului şcolar viitor pus în consultare publică, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Potrivit proiectului, pentru clasa a VIII-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar pentru clasa a [...]
05:20
Parcare de peste 10 milioane de lei pe DN1E, la Râșnov. Proiectul vizează fluidizarea traficului spre Cetatea Medievală # BizBrasov.ro
Parcare de peste 10 milioane de lei pe DN1E, la Râșnov. Proiectul vizează fluidizarea traficului spre Cetatea Medievală. Primăria orașului Râșnov pregătește un proiect de amenajare și modernizare a parcării situate pe DN1E (Valea Cetății), una dintre cele mai aglomerate zone de acces către Cetatea Râșnov și traseele turistice din împrejurimi. Investiția este estimată la [...]
Acum 2 ore
04:40
Ce obiecte nu ar trebui păstrate în mașină iarna. Greșeala pe care o fac mulți șoferi # BizBrasov.ro
Mulți dintre șoferi lasă, în perioada iernii, diverse obiecte în mașină fără să se gândească la efectele frigului. Specialiștii auto atrag atenția că temperaturile scăzute pot deteriora sau distruge complet anumite articole și au dezvăluit ce obiecte nu trebuie lăsate în autoturism. Pe timp de iarnă, interiorul unei mașini parcate afară poate ajunge rapid la [...]
Acum 12 ore
17:20
Poiana Brașov și Sinaia au fost pline de turiști în weekend: „Soare, lume multă, dar se schiază bine” # BizBrasov.ro
Turiștii care și-au petrcut weekendul în Poiana Brașov sau la Sinaia au avut o vreme excelentă pentru practicarea sporturilor de iarnă. Chiar dacă a fost destul de aglomerat, cei care au testat pârtiile s-au declarat încântați la finalul zilei. „Este foarte bună, nu mai e ceață, soare, lume multă, dar se schiază bine. Avem pârtii [...]
Acum 24 ore
15:20
VIDEO Intervenție spectaculoasă în Munții Bucegi: Trei turiști au fost salvați cu elicopterul # BizBrasov.ro
Trei turiști au rămas blocați pe Valea Mălinului din munții Bucegi şi au cerut ajutor. Echipele Salvamont au intervenit cu un elicopter din care au coborât, la faţa locului, cu un troliu, doi salvatori montani. Aceştia i-au recuperat pe turişti care au fost aduşi pe rând, la bordul aparatului de zbor. În cazul în care [...]
14:10
Un zărneștean, fără permis, a plecat beat cu mașina la plimbare prin Moieciu. A avut „ghinion” și s-a întâlnit cu Poliția # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au oprit, în trafic, pe un drum comunal din localitatea Moieciu, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, din localitatea Zărnești. „În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că acesta avea permisul de conducere anulat, iar în urma testării cu aparatul etilotest, [...]
13:50
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați prin dispecerat cu privire la faptul că un utilaj de construcții, semnalat a fi furat și care este monitorizat prin sisteme de localizare, s-ar deplasa pe un drum public din județul Brașov. „Polițiștii au procedat la interceptarea ansamblului de vehicule care transporta utilajul, acesta fiind oprit [...]
13:40
FOTO Peste 100 de persoane cu dizabilități s-au prins în horă, de Ziua Unirii, pe patinoarul din Fundata # BizBrasov.ro
La Cheile Grădiștei Fundata este în plină desfășurare tabăra de schi adaptat, dedicată persoanelor cu dizabilități, organizată, ca în fiecare an, de ACS Caiac SMile. Anul acesta, 72 de beneficiari din cadrul Asociației „Deschidem Inimi” din Pitești și 43 de persoane din cadrul Asociației „Îmbunătățirea Vieții” din Buzău au celebrat Ziua Unirii Principatelor Române chiar [...]
12:10
Ștergătoarele nu trebuie ridicate iarna, deoarece tensiunea prelungită în arcul brațului poate duce la slăbirea acestuia, reducând eficiența ștergerii pe termen lung, sau brațul poate fi trântit accidental de vânt, fisurând parbrizul, potrivit specialiștilor auto. Ștergătoarele înghețate care rămân lipite de geam pot transforma condusul pe timp de iarnă într-un coșmar. Un site auto oferă [...]
11:20
123 de persoane salvate de pe munte, în doar 24 de ore: În 3 cazuri a fost solicitat elicopterul SMURD # BizBrasov.ro
În doar 24 de ore, salvamontiștii din întreaga țară au intervenit pentru a scoate din pericol 123 de persoane, multe dintre ele surprinse de condițiile dificile din teren. În trei situații, operațiunile au necesitat intervenția elicopterului SMURD, victimele fiind recuperate prin troliere. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 119 solicitări, care au impus deplasarea echipelor în teren. Cele [...]
11:00
O parte din județul Brașov, sub avertizare Cod galben de vânt și ploi. La altitudini mari va ninge # BizBrasov.ro
ANM a transmis duminică dimineață două avertismente Cod galben de vreme rea. Prima va intra în vigoare din această după-amiază. O parte din județul Brașov, cod galben de vânt și ploi Un cod galben de vânt puternic a fost emis pentru intervalul 25 ianuarie, ora 14:00 – 26 ianuarie, ora 08:00. În Banat, sudul Crișanei [...]
10:10
„Vedetele” lacului din Noua: De o frumusețe rară, călifarii roșii au „furat” toate privirile trecătorilor # BizBrasov.ro
Două păsări de o frumuseţe rară au furat toate privirile celor care ajung în zona lacului Noua din Brașov. Cu pene cafenii, ușor roșiatice și o eleganță aparte, cei doi călifari roșii au devenit vedetele lacului. Chiar dacă lacul a înghețat aproape complet, cele două păsări par de neclintit. În ciuda frigului și a hranei [...]
09:40
Salvamontiști, loviți de un schior la Predeal: „Când observați pe pârtie două schiuri așezate în formă de X, reduceți imediat viteza, evitând zona respectivă” # BizBrasov.ro
Incident pe pârtie, la Predeal. În timp ce salvamontiștii acordau primul ajutor unei persoane care suferise un traumatism la unul dintre membrele inferioare pe pârtie, o altă persoană aflată în coborâre, deplasându-se cu viteză neadaptată condițiilor, a pierdut controlul schiurilor și a pătruns în zona intervenției, lovind salvatorii montani. „Vă rugăm să manifestați maximă prudență [...]
09:20
Brașovul scoate la vânzare un palat spectaculos din centrul orașului, cu vedere spre Tâmpa. Prețul concurează cu cel al unui penthouse din „inima” Bucureștiului # BizBrasov.ro
Palatul Spiltz, cunoscut și sub denumirea de Spitz Palota, situat pe strada Mureșenilor nr. 5 din Brașov, este disponibil pentru vânzare. Construit în 1912 de arhitectul Albert Schuler pentru Albert Spitz, palatul se remarcă prin arhitectura sa distinctivă și elementele Art Nouveau. Proprietatea scoasă la vânzare include partea de pe strada Mureșenilor, având o suprafață [...]
Ieri
18:50
VIDEO Cei trei „smardoi” din Săcele, implicați în conflictul din fața mall-urilor din Brașov, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Tinerii care s-au luat la bătaie, în fața a două mall-uri din Brașov, au fost reținuți de polițiștii brașoveni. „În urma audierilor, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani, domiciliați în municipiul Săcele, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor [...]
18:00
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a transmis, sâmbătă, că sortimentul de lapte praf NAN 1 Comfortis 800g, produs de Nestle, va fi retras de la rafturile retailerilor Kaufland şi Lidl. De asemenea, clienţii care l-au cumpărat deja sunt sfătuiţi să nu-l utilizeze şi să-l returneze în magazine, pentru a-şi recupera banii. „Rechemarea [...]
16:30
Care sunt diferențele între pârtiile românești și cele străine. Instructor de schi în Poiana Brașov: „Există mai multă disciplină” # BizBrasov.ro
Sezonul de schi nu mai arată ca altădată. Întârzierile cauzate de lipsa zăpezii naturale și temperaturile tot mai ridicate au schimbat ritmul stațiunilor montane și munca instructorilor. În Poiana Brașov, una dintre cele mai aglomerate destinații de iarnă din România, sezonul de schi 2025-2026 a început mai târziu, cu pârtii deschise treptat și o dependență [...]
16:10
Schimbare majoră la taxa pe locuință. Sistemul tehnic este deja pregătit la Ministerul Finanțelor # BizBrasov.ro
Taxele pe proprietate nu vor crește anul viitor, susține Guvernul, dar vor fi calculate pe baza unui soft special, care va genera automat date privind valoarea de piață a proprietăților. Sistemul tehnic este deja pregătit la Ministerul Finanțelor. „Nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că [...]
15:40
Un brașovean a incendiat o biserică din oraș și a luat la bătaie o vârstnică de 65 de ani. Bărbatul a fost arestat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Investigații Criminale au fost sesizați, cu privire la producerea unui incendiu în interiorul unui lăcaș de cult din municipiul Brașov. „Echipa operativă, care s-a deplasat de îndată la fața locului, a stabilit, în urma verificărilor efectuate, că o persoană ar fi incendiat zona destinată comercializării lumânărilor și [...]
15:20
Poiana Brașov rămâne cea mai scumpă stațiune montană din România. Cu cât au crescut prețurile în ultimii doi ani # BizBrasov.ro
Sezonul de ski 2026 arată o tendință clară de stabilitate și preferințe pentru destinațiile tradiționale din România. Conform datelor furnizate de Travelminit, Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei rămân cele mai căutate de turiști, precum Sinaia, Bușteni sau Predeal, urmate de orașele Brașov, Cluj-Napoca și Sibiu, ca puncte de acces către pârtii. În același [...]
15:10
Și-a bătut vecina: Un bărbat din Rupea a intrat cu forța în locuința femeii și a luat-o la palme # BizBrasov.ro
Polițiștii din Rupea au fost sesizați, de către o femeie din localitate, care semnala faptul că ar fi fost agresată fizic de către vecinul ei. „Din cercetările efectuate de polițiști, imediat după primirea sesizării, aceștia au stabilit faptul că bărbatul ar fi pătruns, fără drept, în locuința femeii, unde ar fi agresat-o fizic, provocându-i leziuni. [...]
14:10
Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs, sâmbătă la prânz, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora locală 11:51:54, la adâncimea de 70 de km, la: 38km V de Focsani, 71km N de Buzau, 71km E de Sfantu-Gheorghe, [...]
13:30
Unde pot merge la noi în țară românii care vor să schieze. Pârtiile sunt mai libere decât în Brașov și Valea Prahovei # BizBrasov.ro
Dacă vă place să schiați, dar nu pe pârtii lungi, ori să încercați plimbările cu sania trasă de câini sau să testați un fel de mâncare local, puteți încerca județul Harghita. Sunt aproximativ 900 de locuri de cazare în zonă, iar o familie formată din doi adulți și un copil poate cheltui în medie, 1.500 [...]
12:30
FOTO VIDEO Cozi uriașe la instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov: Turiștii profită de vremea ideală pentru practicarea sporturilor de iarnă # BizBrasov.ro
Este aglomerație mare pe pârtiile din Poiana Brașov. Turiștii profită de vremea ideală pentru practicarea sporturilor de iarnă, dar sunt nevoiți să stea la cozi uriașe formate la instalațiile de trasnsport pe cablu.
12:00
Românii celebrează astăzi unirea Principatelor Române din 1859, când Ţara Românească şi Moldova au devenit un singur stat. Acest moment istoric a fost marcat şi în acest an la Braşov, în Piaţa Unirii din Şchei. Brașovenii s-au prins în Hora Unirii, cu ocazia zilei de 24 ianuarie La evenimentul organizat de Prefectura Brașov au participat [...]
11:40
Gelozia l-a făcut să-și bată soția: Un bărbat din Săcele este cercetat acum sub control judiciar # BizBrasov.ro
Polițiștii din Săcele au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că un bărbat își agresează soția. „În urma verificărilor efectuate, imediat după primirea sesizării, polițiștii au stabilit că femeia, de 30 de ani, ar fi fost agresată fizic de către soțul său, un bărbat, de 35 de ani, pe fondul unui [...]
11:10
VIDEO Bătaie „cu repetiție” chiar în fața a două mall-uri din Brașov: Un adolescent a fost rănit, după ce a fost luat la pumni de trei tineri „smardoi” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au fost sesizați vineri seara, la ora 21.00, cu privire la faptul că în zona unui centru comercial din Brașov are loc o altercație între mai mulți tineri. „În zona indicată au fost direcționate echipaje de poliție, iar din verificările efectuate până în acest moment a rezultat [...]
10:40
Sania din lemn, modernizată: Turiștii coboară cu colaci din cauciuc, în Poiana Brașov/ Cât costă o oră de distracție # BizBrasov.ro
În Poiana Brașov, turiştii coboară pe derdeluş în colaci din cauciuc, concepuți pentru a prinde viteză, astfel încât adrenalina să ajungă la cote maxime. Noul tip de săniuş se poate face pe trasee special amenajate. Unul dintre cele mai mari parcuri de tubing din România este în Poiana Braşov, acolo unde turiştii iau pauză de [...]
09:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, mai multe avertizări Cod galben de ceață densă și polei, valabile în 20 de județe din țară, printre care și Brașovul. Este vorba despre zona depresionară a județului Braşov , respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, [...]
09:30
Aproape jumătate din delegația României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 sunt studenți sau absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat delegația care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: în total, 29 de sportivi și 17 antrenori. Dintre cei 46 de participanți, 22 sunt studenți și absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov. Aproape jumătate din delegația României, studenți sau absolvenți ai Universității Transilvania din [...]
09:20
24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire # BizBrasov.ro
24 ianuarie este Ziua Unirii Principatelor Române. În acest an se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost unul dintre oamenii care au marcat istoria modernă a României. Pe 24 ianuarie 1859, el a fost ales domn al principatelor române, realizând astfel Mica Unire. Unirea Principatelor (Mica Unire) [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
VIDEO Trei dealeri de droguri din Brașov, arestați. Polițiștii au găsit la percheziții kilograme de canabis, dar și cocaină # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2025 – ianuarie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, [...]
16:50
Proiect: Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro # BizBrasov.ro
Guvernul ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de fertilizare în vitro. Sprijinul constă într-un ajutor financiar, neimpozabil, acordat sub forma a două vouchere pe suport electronic, în cuantum de 15.000 lei, respectiv un voucher în valoare de 5.000 lei care va fi destinat achiziţionării de medicamente specifice, iar al doilea, [...]
16:20
Brașovenii au reciclat masiv: aproape 170 de tone de deșeuri electrice, colectate într-un an # BizBrasov.ro
Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), derulată de Ecocivica Center, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov, Ecotic și autoritățile locale, a înregistrat rezultate foarte bune anul trecut, la nivelul întregului județ. Potrivit directorului ADI ISO Mediu Brașov, Adrian Miria, în cadrul celor 30 de acțiuni de [...]
16:10
Senatorul fără liceu care a trecut de la POT la PSD a fost condamnat la muncă în folosul comunității. A fost prins de câteva ori conducând fără permis # BizBrasov.ro
Senatorul fără liceu care a trecut de la POT la PSD, condamnat la muncă în folosul comunității. A fost prins de câteva ori conducând fără permis. Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), printr-o decizie definitivă, la un an și cinci luni închisoare cu suspendare, după [...]
16:10
Noul spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe ar putea fi deschis la finalul lui februarie. Investiția s-a ridicat la peste 43 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Procedura de autorizare a noului spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe, construit cu sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii, este în curs de desfăşurare şi, potrivit conducerii instituţiei, activitatea în noua clădire ar putea demara, cel mai probabil, la finalul lunii februarie, potrivit Agerpres. Consiliul Judeţean Covasna a anunţat că a aprobat darea în administrarea Spitalului [...]
15:50
Premierul promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână din nou decizia privind pensiile speciale # BizBrasov.ro
Premierul promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână din nou decizia privind pensiile speciale. Premierul Ilie Bolojan a declarat lîntr-un interviu pentru Radio România Actualități că 2026 este anul în care „măsurile de corectare a deficitului se termină”. Șeful Executivului promite că nu vor mai crește din nou [...]
15:10
De la războiul din Odesa, la un nou început în Brașov: povestea Victoriei, care a învățat să crească departe de casă # BizBrasov.ro
Tranziția către viața adultă este, pentru mulți tineri, un proces fragil de descoperire a identității și a sentimentului de apartenență. Pentru Victoria, o tânără de 18 ani din Odesa, acest drum a fost brusc întrerupt de izbucnirea războiului. Într-o singură clipă, lumea ei s-a fragmentat, iar în locul siguranței firești a adolescenței s-a instalat o [...]
14:50
Ilie Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare „pentru toate categoriile care azi se pensionează la 48-50 de ani” # BizBrasov.ro
Ilie Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare „pentru toate categoriile care azi se pensionează la 48-50 de ani”. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România Actualități că are în plan creșterea vârstei de pensionare pentru toate categoriile care în prezent se pensionează la 48-50 de ani. „Creșterea vârstei de pensionare va fi reglementată [...]
14:40
Începând din 2 februarie 2026, Biblioteca pentru copii din Brașov își deschide porțile într-o nouă casă, continuând misiunea de a aduce cartea mai aproape de cei mai tineri cititori. Biblioteca Județeană Brașov anunță inaugurarea noului sediu al Centrului de excelență pentru copii și tineret, situat în Centrul Civic al municipiului Brașov, pe Strada Mihail Kogălniceanu [...]
14:10
Cei cinci minori de la Făgăraș, care s-au intoxicat cu o substanță deocamdată necunoscută, au fost internați la Spitalul de Copii din Brașov. Managerul unității medicale: „Evoluția copiilor este bună” # BizBrasov.ro
Joi dimineață, pompierii brașoveni au fost anunțați despre o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din Făgăraș. În urma evaluării medicale și a măsurătorilor efectuate, s-a constatat că nu este vorba despre intoxicație cu monoxid de carbon. O femeie în vârstă de 39 de ani nu a răspuns manevrelor medicale și a fost declarată decedată de [...]
13:40
Spitalele din România vor fi reclasificate. Ministrul Sănătății: „De prea mult timp, sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit” # BizBrasov.ro
Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că acestea trebuie să aibă dotări de înaltă performanță și să realizeze cazuri complexe. „Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit: tarife diferite și inechitabile pentru serviciile medicale, [...]
13:40
Creșa din Coresi, închisă după o avarie la rețeaua de apă, își va relua activitatea începând de luni # BizBrasov.ro
După finalizarea lucrărilor de reparații și igienizare aflate în desfășurare, ca urmare a avariei la instalația de apă produsă recent, Creșa nr. 10 din zona Coresi își va putea relua activitatea de luni, 26 ianuarie 2026, conform precizărilor constructorului. În prezent, echipele de intervenție au remediat conducta avariată, au eliminat infiltrațiile, o mare parte dintre [...]
13:10
Polițiștii brașoveni au confiscat un camion plin cu lemne, precum și alți aproape 170 mc de lemn de foc de alți afaceriști din domeniu # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat, ieri, verificări specifice pentru respectarea legislației în ceea ce privește deținerea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos la un ocol silvic de regim, care administrează un fond forestier din județul Brașov. [...]
13:10
Control în trafic cu „noaptea-n cap”, la Brașov: Polițiștii au prins, în doar trei ore, 7 șoferi care au consumat alcool # BizBrasov.ro
Joi, în intervalul orar 06:00–09:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au desfășurat o amplă acțiune de control în mai multe puncte din județul Brașov. „Acțiunea a fost concentrată pe arterele rutiere principale din județ, dar și în zonele cu trafic intens, inclusiv în proximitatea parcurilor industriale, acolo unde circulația vehiculelor de mare tonaj și [...]
13:00
Precedent periculos pentru dezvoltatorii din Brașov: un afacerist imobiliar, obligat să plătească dublul avansului pentru că nu a livrat la timp un apartament # BizBrasov.ro
Un dezvoltator imobiliar a fost obligat să achite despăgubiri după ce prima instanță a constatat că nu și-a îndeplinit promisiunea de a livra un apartament „la cheie”. O clientă a decis să nu mai aștepte mult timp peste termenul limită stabilit în contract și și-a cerut avansul înapoi. L-a primit, dar contractul prevedea ca daune [...]
