24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire
BizBrasov.ro, 24 ianuarie 2026 09:20
24 ianuarie este Ziua Unirii Principatelor Române. În acest an se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost unul dintre oamenii care au marcat istoria modernă a României. Pe 24 ianuarie 1859, el a fost ales domn al principatelor române, realizând astfel Mica Unire. Unirea Principatelor (Mica Unire) [...]
Acum 15 minute
09:30
Aproape jumătate din delegația României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 sunt studenți sau absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat delegația care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: în total, 29 de sportivi și 17 antrenori. Dintre cei 46 de participanți, 22 sunt studenți și absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov. Aproape jumătate din delegația României, studenți sau absolvenți ai Universității Transilvania din [...]
Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
16:50
VIDEO Trei dealeri de droguri din Brașov, arestați. Polițiștii au găsit la percheziții kilograme de canabis, dar și cocaină # BizBrasov.ro
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2025 – ianuarie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut, [...]
16:50
Proiect: Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro # BizBrasov.ro
Guvernul ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de fertilizare în vitro. Sprijinul constă într-un ajutor financiar, neimpozabil, acordat sub forma a două vouchere pe suport electronic, în cuantum de 15.000 lei, respectiv un voucher în valoare de 5.000 lei care va fi destinat achiziţionării de medicamente specifice, iar al doilea, [...]
16:20
Brașovenii au reciclat masiv: aproape 170 de tone de deșeuri electrice, colectate într-un an # BizBrasov.ro
Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), derulată de Ecocivica Center, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov, Ecotic și autoritățile locale, a înregistrat rezultate foarte bune anul trecut, la nivelul întregului județ. Potrivit directorului ADI ISO Mediu Brașov, Adrian Miria, în cadrul celor 30 de acțiuni de [...]
16:10
Senatorul fără liceu care a trecut de la POT la PSD a fost condamnat la muncă în folosul comunității. A fost prins de câteva ori conducând fără permis # BizBrasov.ro
Senatorul fără liceu care a trecut de la POT la PSD, condamnat la muncă în folosul comunității. A fost prins de câteva ori conducând fără permis. Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), printr-o decizie definitivă, la un an și cinci luni închisoare cu suspendare, după [...]
16:10
Noul spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe ar putea fi deschis la finalul lui februarie. Investiția s-a ridicat la peste 43 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Procedura de autorizare a noului spital de pneumologie din Sfântu Gheorghe, construit cu sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii, este în curs de desfăşurare şi, potrivit conducerii instituţiei, activitatea în noua clădire ar putea demara, cel mai probabil, la finalul lunii februarie, potrivit Agerpres. Consiliul Judeţean Covasna a anunţat că a aprobat darea în administrarea Spitalului [...]
15:50
Premierul promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână din nou decizia privind pensiile speciale # BizBrasov.ro
Premierul promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână din nou decizia privind pensiile speciale. Premierul Ilie Bolojan a declarat lîntr-un interviu pentru Radio România Actualități că 2026 este anul în care „măsurile de corectare a deficitului se termină”. Șeful Executivului promite că nu vor mai crește din nou [...]
15:10
De la războiul din Odesa, la un nou început în Brașov: povestea Victoriei, care a învățat să crească departe de casă # BizBrasov.ro
Tranziția către viața adultă este, pentru mulți tineri, un proces fragil de descoperire a identității și a sentimentului de apartenență. Pentru Victoria, o tânără de 18 ani din Odesa, acest drum a fost brusc întrerupt de izbucnirea războiului. Într-o singură clipă, lumea ei s-a fragmentat, iar în locul siguranței firești a adolescenței s-a instalat o [...]
14:50
Ilie Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare „pentru toate categoriile care azi se pensionează la 48-50 de ani” # BizBrasov.ro
Ilie Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare „pentru toate categoriile care azi se pensionează la 48-50 de ani”. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri la Radio România Actualități că are în plan creșterea vârstei de pensionare pentru toate categoriile care în prezent se pensionează la 48-50 de ani. „Creșterea vârstei de pensionare va fi reglementată [...]
14:40
Începând din 2 februarie 2026, Biblioteca pentru copii din Brașov își deschide porțile într-o nouă casă, continuând misiunea de a aduce cartea mai aproape de cei mai tineri cititori. Biblioteca Județeană Brașov anunță inaugurarea noului sediu al Centrului de excelență pentru copii și tineret, situat în Centrul Civic al municipiului Brașov, pe Strada Mihail Kogălniceanu [...]
14:10
Cei cinci minori de la Făgăraș, care s-au intoxicat cu o substanță deocamdată necunoscută, au fost internați la Spitalul de Copii din Brașov. Managerul unității medicale: „Evoluția copiilor este bună” # BizBrasov.ro
Joi dimineață, pompierii brașoveni au fost anunțați despre o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din Făgăraș. În urma evaluării medicale și a măsurătorilor efectuate, s-a constatat că nu este vorba despre intoxicație cu monoxid de carbon. O femeie în vârstă de 39 de ani nu a răspuns manevrelor medicale și a fost declarată decedată de [...]
13:40
Spitalele din România vor fi reclasificate. Ministrul Sănătății: „De prea mult timp, sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit” # BizBrasov.ro
Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că acestea trebuie să aibă dotări de înaltă performanță și să realizeze cazuri complexe. „Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit: tarife diferite și inechitabile pentru serviciile medicale, [...]
13:40
Creșa din Coresi, închisă după o avarie la rețeaua de apă, își va relua activitatea începând de luni # BizBrasov.ro
După finalizarea lucrărilor de reparații și igienizare aflate în desfășurare, ca urmare a avariei la instalația de apă produsă recent, Creșa nr. 10 din zona Coresi își va putea relua activitatea de luni, 26 ianuarie 2026, conform precizărilor constructorului. În prezent, echipele de intervenție au remediat conducta avariată, au eliminat infiltrațiile, o mare parte dintre [...]
13:10
Polițiștii brașoveni au confiscat un camion plin cu lemne, precum și alți aproape 170 mc de lemn de foc de alți afaceriști din domeniu # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat, ieri, verificări specifice pentru respectarea legislației în ceea ce privește deținerea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos la un ocol silvic de regim, care administrează un fond forestier din județul Brașov. [...]
13:10
Control în trafic cu „noaptea-n cap”, la Brașov: Polițiștii au prins, în doar trei ore, 7 șoferi care au consumat alcool # BizBrasov.ro
Joi, în intervalul orar 06:00–09:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au desfășurat o amplă acțiune de control în mai multe puncte din județul Brașov. „Acțiunea a fost concentrată pe arterele rutiere principale din județ, dar și în zonele cu trafic intens, inclusiv în proximitatea parcurilor industriale, acolo unde circulația vehiculelor de mare tonaj și [...]
13:00
Precedent periculos pentru dezvoltatorii din Brașov: un afacerist imobiliar, obligat să plătească dublul avansului pentru că nu a livrat la timp un apartament # BizBrasov.ro
Un dezvoltator imobiliar a fost obligat să achite despăgubiri după ce prima instanță a constatat că nu și-a îndeplinit promisiunea de a livra un apartament „la cheie”. O clientă a decis să nu mai aștepte mult timp peste termenul limită stabilit în contract și și-a cerut avansul înapoi. L-a primit, dar contractul prevedea ca daune [...]
12:30
Locuitorii de pe 10 străzi din cartierul Tractorul rămân în această după-amiază fără apă, din cauza unei avarii # BizBrasov.ro
În această după-amiază, se va întrerupe furnizarea apei pe 10 străzi din cartierul Tractorul, în intervalul orar 16:00 – 18:00, pentru lucrări de reparații la o spărtură de conductă. De această avarie sunt afectați locuitorii de pe străzile: Olteț, Tineretului, Progresului, Tractoarelor, Reconstrucției, Ciocanului, Păcii, Forjei, Strungului și Valea Jiului. „Rugăm clienții din zona menționată [...]
12:00
Analiză dură făcută de un general român: „Soldatul român, astăzi, (…) nu este încălțat cu bocancii și îmbrăcat cu ținuta de campanie care sa îl protejeze împotriva intemperiilor și să îi asigure mobilitatea” # BizBrasov.ro
Analiză dură făcută de un general român: „Soldatul român, astăzi, (…) nu este încălțat cu bocancii și îmbrăcat cu ținuta de campanie care sa îl protejeze împotriva intemperiilor și să îi asigure mobilitatea”. Generalul Dorin Toma, fost comandant al Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, ieșit la pensie acum 10 zile, atrage atenția asupra unor carențe [...]
11:30
FOTO Ratracturi moderne utilizate, de săptămâna aceasta, pentru amenajarea pârtiilor din Poiana Brașov. Utilajele au costat aproape 8,9 milioane de lei # BizBrasov.ro
Pentru a menține domeniul schiabil din Poiana Brașov pe primul loc în preferințele iubitorilor de sporturi de iarnă din România, dar și pentru a putea organiza competiții naționale și internaționale de schi alpin de un nivel înalt, municipalitatea continuă seria investițiilor în creșterea calității serviciilor oferite de principala stațiune montană din țara noastră. Din această [...]
11:30
Un agent de poliție din Brașov, practicant de kickboxing, va participa la un eveniment sportiv caritabil, la Baia Mare # BizBrasov.ro
La final de săptămână, agentul de poliție Vrabely Gabriel, din cadrul IPJ Brașov, va participa la un eveniment sportiv caritabil, organizat în municipiul Baia Mare de către Asociația Energia Mișcării. „Polițistul va urca în ring sâmbătă, începând cu ora 17:00, alături de alți doi colegi, practicanți ai sportului de contact, Dan Petruț și Paul Podină, [...]
11:20
Renovarea Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, blocată. Fundația Caritabilă Metropolis a reușit să strângă din donații doar jumătate din banii necesari. „Nu mă lăsați la greu!” # BizBrasov.ro
Renovarea Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, blocată. Fundația Caritabilă Metropolis a reușit să strângă din donații doar jumătate din banii necesari. „Nu mă lăsați la greu!” După cum vă informa Biz Brașov, aici și aici, Fundația Caritabilă Metropolis, condusă de Codin Maticiuc, și-a manifestat intenția să renoveze, din donații venite [...]
11:00
Control judiciar pentru contabila MAE, care a fraudat Statul cu 8 milioane de lei. Ea a transferat ilegal, timp de 12 ani, bani în conturile sale, ale concubinului și fiului # BizBrasov.ro
O schemă prin care Ministerul Afacerilor Externe a fost fraudat cu 8 milioane de lei este investigată de procurorii DNA. Suspectă în acest caz este o contabilă, fostă angajată la MAE. Aceasta ar fi făcut timp de 12 ani plăți ilegale către militari, care nu aveau nicio legătură cu Ministerul de Externe. Printre beneficiarii plăților [...]
11:00
24 de milioane de lei pentru instalaţii cu fascicule luminoase sau sisteme acustice care vor „dirija” urșii spre zonele nelocuite # BizBrasov.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat aprobarea unei investiţii de peste 24 de milioane de lei pentru protecţia comunităţilor şi a faunei sălbatice. Programul îşi propune să limiteze situaţiile în care animalele sălbatice care ajung în contact direct cu oamenii. Astfel, vor fi achiziţionate instalaţii cu fascicule luminoase sau sisteme acustice, care contribuie la [...]
10:40
Contracte semnate în regim de urgență pentru deszăpezirea Brașovului. Până la 67 de milioane de lei, până la final de an # BizBrasov.ro
Operatorul Comprest SA a semnat noi contracte cu Primăria Brașov pentru salubrizarea și deszăpezirea străzilor din municipiu, în contextul în care procedurile de achiziție pentru contracte multianuale nu au fost încă finalizate. Documentele au fost încheiate la data de 30 decembrie 2025, atribuirea fiind realizată prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, [...]
10:20
Tensiuni între autoritățile locale și Ministerul Mediului pe tema zonelor de protecție ale ariilor protejate din Țara Făgărașului # BizBrasov.ro
Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, și oficialii Consiliului Județean Brașov au participat la o întâlnire de lucru cu primarii din zona Făgăraș și cu reprezentanți ai Direcției Județene de Mediu, având ca temă Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Discuțiile s-au concentrat pe propunerea [...]
10:10
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni: Temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă # BizBrasov.ro
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toate regiunile țării în următoarele 4 săptămâni, arată prognoza meteo pentru perioada 26 ianuarie – 23 februarie 2026, emisă, vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026 Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg [...]
Ieri
06:00
Lista celor mai importante analize de sânge pe care să le soliciți medicului de familie. Pot evidenția anemii, infecții sau procese inflamatorii # BizBrasov.ro
Lista celor mai importante analize de sânge pe care să le soliciți medicului de familie. Pot evidenția anemii, infecții sau procese inflamatorii. Prevenția continuă să fie un pilon esențial al menținerii sănătății pe termen lung, iar efectuarea analizelor medicale anuale are un rol decisiv în depistarea timpurie a afecțiunilor. În condițiile în care numeroase boli [...]
06:00
Familia tânărului englez dispărut în Bucegi: „Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a-i spune la revedere” # BizBrasov.ro
Familia tânărului englez dispărut în Bucegi: „Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a-i spune la revedere”. Familia lui George Smyth – adolescentul englez în vârstă de 18 ani student la University of Bristol, care a dispărut în Munții Bucegi din România [...]
05:50
De-a lungul timpului au fost analizate mai multe variante pentru a rezolva problema traversării căii ferate care desparte Bartolomeu Nord de restul orașului, însă, nici una nu s-a concretizat. Acum, Primăria reia demersurile la acest capitol și intenționează amenajarea unui pasaj peste calea ferată la intersecția străzilor De Mijloc cu Stadionului și Borzești. În acest [...]
05:40
Săcelenii care își vor da mâna de Mica Unire vor fi cinstiți cu câte o plăcintă cu brânză. Cât plătește Primăria pentru organizarea evenimentului # BizBrasov.ro
Edilii săceleni pregătesc sâmbătă, 24 Ianuarie, un eveniment dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, care va avea loc în Piața Libertății, începând cu ora 12:00. Pentru organizarea ceremonialului, Primăria a încheiat un contract cu un oragnizator de evenimente din localitate pentru suma de 19.950 lei, fără TVA. Acesta va asigura toată logistica, precum și cele necesare [...]
05:40
Când Brașovul era epicentrul gerului extrem. Iarna care a intrat în istorie și recordul de temperatură negativă de la Bod # BizBrasov.ro
În urmă cu 84 de ani, în comuna Bod, la doar 12 kilometri de Brașov, se înregistra cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată în România: -38,5 grade Celsius. Stația meteorologică de atunci nu mai există de mult timp, însă recordul stabilit în iarna anului 1942 a rămas neegalat până astăzi. Datele meteo păstrate arată cât [...]
05:20
Congelarea pâinii poate îmbunătăți digestia și reduce impactul asupra glicemiei prin creșterea amidonului rezistent, cu beneficii reale pentru sănătate. Păstrarea pâinii în congelator poate face mai mult decât să-i prelungească termenul de valabilitate, potrivit experților în nutriție și cercetărilor recente, scrie HuffPost. Acest proces poate modifica subtil modul în care pâinea influențează digestia, nivelul zahărului din [...]
05:10
Cea mai mare orgă mecanică din România se află în Biserica Neagră: „Când orga construită după Marele Incendiu s-a deteriorat, a fost realizat în anul 1839 un nou instrument, nepereche” # BizBrasov.ro
Povestea Bisericii Negre începe la finalul secolului al XIV-lea. Stilul gotic era pe atunci idealul absolut al construcțiilor noi, iar datorită relațiilor comerciale și meșteșugărești strânse care legau Brașovul de orașul crăiesc Nuremberg s-a decis ca model al noii biserici magnificul cor cu ambulatoriu al bisericii Sf. Sebald din Nuremberg. Aproape o sută de ani [...]
22 ianuarie 2026
17:50
Hidroelectrica, unul dintre furnizorii semnificativi de energie din România, cu peste 1 milion de clienți, anunță că pot apărea probleme ale aplicației informatice. „Din cauza numărului foarte mare de utilizatori, pot exista temporar dificultăți în accesarea aplicației iHidro. Echipele noastre lucrează pentru remedierea situației. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au scris reprezentanții Hidroelectrica pe facebook. Anunțul [...]
17:30
Brașoveanul Tudor Ionescu, solistul Fly Project, despre lupta cu depresia: „Am avut noroc să mă îndrept către cine trebuie ca ajutor specializat, să am familia, prietenii și echipa mea alături de mine, iar asta m-a ajutat mult” # BizBrasov.ro
Brașoveanul Tudor Ionescu a acordat un interviu în care a vorbit despre cele mai delicate momente din viața lui. Solistul Fly Project și-a deschis sufletul și a dezvăluit detalii despre depresia cu care s-a confruntat și despre cum a reușit să își revină. „După niște ani cu o depresie care s-a tot agravat, am ajuns [...]
16:50
Numărul brașovenilor care și-au plătit impozitele în primele 11 zile de încasări, mai mare față de anul trecut. Încasările au depășit 20 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Plata taxelor și impozitelor locale în municipiul Brașov a demarat începând cu data de 12 ianuarie. Peste 2.000 de brașoveni și-au plătit impozitele chiar din prima zi, iar mai mult de jumătate au preferat să stea la coadă la sediul Direcției Fiscale. Chiar dacă anul acesta impozitele au fost majorate considerabil față de anul trecut, [...]
16:50
Organizația de Management al Destinației și-a început activitatea: „Brașovul are nevoie de stabilirea unor politici publice clare de dezvoltare a turismului, dar și de diversificarea serviciilor pentru cei care ne vizitează orașul” # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a fost astăzi gazda primei Adunări Generale a Organizației de Management al Destinației, structura care aduce împreună municipalitatea și organizațiile patronale din domeniul HoReCa, cu scopul de a dezvolta unitar și sustenabil oferta turistică a orașului nostru și a Poienii Brașov. Fiind prima întâlnire a OMD-ului, discuțiile au vizat atât subiecte organizatorice, [...]
16:30
Guvernul confirmă că, în acest moment, plafonarea prețurilor la gaze nu va fi prelungită din aprilie # BizBrasov.ro
Guvernul menține calendarul inițial privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar plafonarea actuală va expira la 31 martie 2026, fără nicio decizie de prelungire până în prezent, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu. Ea a fost întrebată dacă măsura privind plafonarea preţului la gazele naturale va fi păstrată din luna aprilie. „În principiu, [...]
16:20
Fiscul brașovean a pierdut procesul cu Klaus Iohannis privind instituirea sechestrului pe bunurile familiei acestuia # BizBrasov.ro
Curtea de Apel din Alba Iulia a respins cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Decizia este definitivă. Și Tribunalul Sibiu respinsese anterior cererea de sechestru asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, dar statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a atacat decizia în apel. Recent, Tribunalul [...]
15:20
Publicul este invitat să celebreze „Mica Unire” printr-o seară de muzică, dans și voie bună. Spectacolul „Prin cânt și joc cinstim Unirea” va avea loc în 25 ianuarie, începând cu ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Spectacol dedicat Micii Uniri, la Brașov „Spectacolul se bucură de prezența specială a Marianei Anghel, o artistă [...]
15:10
În fiecare zi de vineri și sâmbătă, iubitorii sporturilor de iarnă vor putea schia până la ora 20.00 în Poiana Brașov/ Se deschide integral pârtia Subteleferic # BizBrasov.ro
De mâine, 23 ianuarie, cei care vor să se bucure de o tură de schi după lăsarea întunericului o pot face, în fiecare zi de vineri și sâmbătă, pe pârtia Lupului inferior (pârtie pentru avansați) sau pe pârtia Bradul (pentru începători). În același timp, schiorii experimentați vor avea ocazia să încerce senzația competițiilor sportive pe [...]
14:30
INSP: 20 de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal, raportate în săptămâna 12-18 ianuarie # BizBrasov.ro
INSP: 20 de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal, raportate în săptămâna 12-18 ianuarie. Douăzeci de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal au fost raportate în săptămâna 12-18 ianuarie, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon ajungând astfel la 40, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). [...]
14:30
Două persoane din Brașov „creatoare de conținut” pe videochat au omis să declare venituri de aproape 1,2 milioane de lei # BizBrasov.ro
În noiembrie anul trecut, ANAF anunța că la nivel național au fost descoperite 103 de persoane care au obținut venituri din realizarea de conținut video. E vorba de conturi de videochat. Analiza arăta că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităților fiscale. În urma evaluărilor de [...]
14:00
A fost cea mai friguroasăt lună ianuarie din ultimii 9 ani. Recordul absolut pentru luna ianuarie rămâne –38,5°C, în județul Brașov # BizBrasov.ro
Ianuarie 2026 se remarcă deja ca o lună de iarnă cu frig accentuat și ger, potrivit datelor publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a analizat istoricul temperaturilor din lunile ianuarie din ultimele decenii din România și le-a comparat cu valorile din acest an. Ultima lună ianuarie cu episoade de frig comparabile a [...]
14:00
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită în Nogent-sur-Marne, lângă Paris. Invitați de onoare sunt Junii Brașovului # BizBrasov.ro
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită în Nogent-sur-Marne, lângă Paris. Invitați de onoare sunt Junii Brașovului. Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, va fi sărbătorită și în Franța, lângă Paris. Este vorba de un eveniment organizat în orășelul Nogent-sur-Marne, cu care Brașovul urmează să se înfrățească foarte curând. Inițiativa înfrățirii celor două localități a venit de la [...]
13:40
Mai multă inspirație IKEA! Planifică-ți gratuit mobila în noul Studio de Planificare și Comandă IKEA din Brașov! (P) # BizBrasov.ro
Începând cu 22 ianuarie, IKEA este mai aproape de locuitorii din Brașov. Cei care își doresc să își reamenajeze locuința, pot face o vizită la Studioul de Planificare și Comandă IKEA. Noul studio a fost conceput pentru a sprijini clienții pe parcursul întregului proces de amenajare a locuinței, oferind inspirație, consiliere din partea experților, informații [...]
13:30
Concurs de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859: Elevii din șapte școli și licee din Brașov vor fi premiați # BizBrasov.ro
Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov invită publicul vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 12.00, la festivitatea de decernare a premiilor „Concursului de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859” „Început încă din anul 2001, concursul pe teme istorice a fost unul care s-a desfășurat evaluându-se referatele istorice ale elevilor din școlile [...]
13:20
Sănătatea orală este esențială pentru calitatea vieții, iar pierderea unuia sau a mai multor dinți nu trebuie să fie un motiv de disconfort sau nesiguranță. În Brașov, pacienții au acces la soluții moderne și sigure de reabilitare dentară prin intermediul DENT ESTET, clinică recunoscută pentru expertiza sa în implantologie dentară și pentru abordarea multidisciplinară și [...]
13:10
Asistații social din Râșnov, scoși la spart gheața și curățat zăpada din centrul orașului stațiune # BizBrasov.ro
Primarul din Râșnov, Horia Motrescu, a decis să profite de vremea mai blândă din ultimele zile și a scos asistații social la muncă în folosul comunității. „Pentru siguranța tuturor cetățenilor, beneficiarii de venit minim de incluziune, alături de angajații Primăriei Orașului Râșnov din cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire Comunală, au intervenit pentru curățarea zăpezii și [...]
