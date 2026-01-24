Poiana Brașov rămâne cea mai scumpă stațiune montană din România. Cu cât au crescut prețurile în ultimii doi ani

16:50

Plata taxelor și impozitelor locale în municipiul Brașov a demarat începând cu data de 12 ianuarie. Peste 2.000 de brașoveni și-au plătit impozitele chiar din prima zi, iar mai mult de jumătate au preferat să stea la coadă la sediul Direcției Fiscale. Chiar dacă anul acesta impozitele au fost majorate considerabil față de anul trecut, [...]