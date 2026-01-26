Aurul depășește 5.000 de dolari, pe fondul căutării, de către investitori, a unui refugiu împotriva riscurilor globale

Financial Intelligence, 26 ianuarie 2026 07:20

Luni, aurul a atins un nou maxim istoric, depășind 5.000 de dolari pe uncie. Creșterea aurului reflectă tensiunile […]

Acum 30 minute
07:30
China nu a ocupat primele pagini ale ziarelor la Davos, dar este elefantul din cameră (CNBC) Financial Intelligence
China a folosit Davos pentru a contrasta mesajul său de stabilitate cu incertitudinea comercială și de securitate din […]
Acum o oră
07:20
07:10
Taxe vamale: Canada nu trebuie să se apropie mai mult de China, avertizează un ministru american Financial Intelligence
Produsele canadiene vor fi supuse unor taxe vamale de 100% în Statele Unite dacă Ottawa încheie un acord […]
07:10
SUA avertizează Irakul în legătură cu viitoarele sale relaţii cu Iranul Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat duminică Irakul împotriva oricărei apropieri de Iran, în timp ce […]
07:10
Venezuela: “Destul cu ordinele Washingtonului”, afirmă preşedinta interimară Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să stea departe de la politica ţării […]
07:10
Șeful Armatei: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, dotați cu tancurile Abrahms (TVR Info) Financial Intelligence
În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani, a declarat, la TVR Info, generalul Gheorghiță […]
07:00
Grindeanu: „Vrem să facem parte din coaliție, dar nu doar pe post de ridicători de mână” Financial Intelligence
Dorim să facem parte din coaliţia de guvernare, dar nu doar pe post de ridicători de mână, a […]
07:00
Ministrul Energiei a discutat cu Eric Trump despre proiectul celei mai mari fabrici de inteligenţă artificială din regiune; Eric Trump ar urma să vină în România, într-o vizită privată Financial Intelligence
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a detaliat, duminică seară, subiectele discuţiei pe care a avut-o, la Forumul Economic Mondial […]
Acum 2 ore
06:50
Sondaj CURS – AUR 35%, PSD 23%, PNL 18% şi USR 10%; Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi; “Sondajul de opinie surprinde un climat social dominat de pesimism, neîncredere şi aşteptări economice negative” Financial Intelligence
AUR este cotat cu 35% din intenţiile de vor în ultimul sondaj CURS realizat în luna ianuarie, urmat […]
06:50
Ciucu: “PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot cu cineva de la PNL” Financial Intelligence
Prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu a transmis PSD să uite planul de a-l înlocui pe premierul Ilie Bolojan tot […]
06:40
Sondaj CURS: 76% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită Financial Intelligence
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce […]
Acum 24 ore
16:50
Fâşia Gaza: Emisarii americani fac presiuni asupra Israelului să redeschidă punctul de trecere de la Rafah (media) Financial Intelligence
Emisarii preşedintelui american Jared Kushner şi Steve Witkoff l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de […]
16:50
Merz se întâlneşte luni cu liderii naţiunilor de la Marea Nordului, cu care va discuta în principal despre securitate Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni luni cu liderii naţiunilor europene riverane Mării Nordului la un summit […]
16:50
Premierul Spaniei respinge “despotismul transatlantic” şi pledează pentru relaţii “de la egal la egal” Financial Intelligence
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a respins duminică ceea ce a numit "despotismul transatlantic" exercitat de SUA după un […]
14:40
Cum comunică și cum își exercită influența cei mai puternici oameni din lume – de la Bill Gates la Emmanuel Macron; Davos – lecție de măiestrie în arta comunicării Financial Intelligence
În fiecare ianuarie, cei mai puternici oameni din lume se adună la Davos pentru a discuta despre cele […]
14:20
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană ca răspuns la atacurile ruseşti Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la […]
14:10
Sondaj Avangarde: 44% dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace Financial Intelligence
Mai puțin de jumătate (44%) dintre români consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul […]
14:10
Până la 30.000 de oameni ar fi fost ucişi în Iran în timpul protestelor (presă) Financial Intelligence
Numărul morţilor ca urmare a revoltelor care au zguduit Iranul săptămâni la rând ar putea depăşi 30.000, a […]
11:40
Cererea de servicii erotice a explodat în timpul Forumului Economic de la Davos; Până la 103.000 € pentru 4 zile cu 5 femei Financial Intelligence
Liderii politici și economici din întreaga lume s-au reunit săptămâna aceasta la Davos, în Elveția. O mană cerească […]
10:50
SUA vor injecta 1,6 miliarde de dolari într-o companie minieră de pământuri rare pentru o participație de 10%, relatează FT Financial Intelligence
Statele Unite intenționează să injecteze 1,6 miliarde de dolari în compania minieră USA Rare Earth, cu sediul în […]
10:30
Capitala Groenlandei a rămas fără curent electric din cauza unei pene Financial Intelligence
Nuuk, capitala Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a fost cufundată în întuneric în noaptea de sâmbătă […]
08:20
Trump se răzgândeşte şi salută rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit […]
08:20
Guvernul grec cere într-un proiect de lege închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali Financial Intelligence
Ministerul grec al Migraţiei a anunţat sâmbătă că a transmis parlamentului de la Atena un nou proiect de […]
08:20
Frenezia speculativă catapultează argintul la peste 100 USD/uncie Financial Intelligence
Prețul argintului a depășit vineri 100 de dolari pe uncie, prelungind creșterea remarcabilă din 2025 și în noul […]
08:10
Organizația Mondială a Sănătății regretă decizia SUA de a se retrage Financial Intelligence
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că regretă retragerea oficială a SUA din agenția de sănătate a […]
08:10
Vanguard depășește 1 trilion de dolari în active în afara SUA, raportează FT Financial Intelligence
Activele gestionate de Vanguard în afara SUA au depășit pentru prima dată 1 trilion de dolari, a raportat […]
08:10
O nouă armă a fost folosită în operaţiunea de capturare a lui Maduro, afirmă Trump Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip […]
08:10
Italia protestează și îşu recheamă ambasadorul în Elveția, după eliberarea suspectului în cazul incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana Financial Intelligence
Proprietarul barului, Jacques Moretti, a fost eliberat vineri Premierul italian califică decizia drept „insultă" la adresa familiilor victimelor […]
08:00
Putin și Zelensky s-ar putea întâlni în curând — Axios Financial Intelligence
Potrivit portalului de știri, înainte de aceasta ar trebui organizate negocieri trilaterale suplimentare Președintele rus Vladimir Putin s-ar […]
Ieri
19:20
Nicuşor Dan spune că problema liceelor cu predare în limba română din Ucraina trebuie rezolvată Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că problema liceelor cu predare în limba română din Ucraina trebuie rezolvată […]
19:20
Discuțiile de la Abu Dhabi se încheie cu planuri pentru următoarea rundă, Zelensky calificând întâlnirea drept „constructivă” Financial Intelligence
Vineri și sâmbătă au avut loc primele discuții directe între Ucraina și Rusia în cadrul planului de pace […]
19:10
Nicuşor Dan: Libertatea de exprimare e esenţială, dar declaraţiile pot avea costuri economice Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă la Iaşi, că în democraţie libertatea de exprimare este esenţială, dar a […]
19:10
Grupuri ecologiste încearcă să oprească un proiect turistic pe care ginerele lui Trump doreşte să îl realizeze în Albania Financial Intelligence
Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi […]
19:00
Zelenski: Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive şi ar putea continua săptămâna viitoare Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfăşurat în ultimele două […]
19:00
Trump ameninţă Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu China Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către […]
19:00
Nicuşor Dan, despre numirile la şefia SRI şi cea a SIE: Toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului […]
19:00
Nicuşor Dan: Evident că dorim să ne asociem unui demers condus de partenerul nostru strategic Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că România doreşte să se asocieze unui demers condus de partenerul său […]
19:00
Italia își recheamă ambasadorul din Elveția, după eliberarea patronului barului din Crans Montana, care a ars de Revelion; Meloni: “Un afront grav; Toată Italia strigă după adevăr și dreptate” Financial Intelligence
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a exprimat sâmbătă indignarea după eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul unui bar elvețian unde […]
19:00
Politehnica Bucureşti devine hub de excelenţă pentru semiconductori prin patru proiecte strategice în microelectronică Financial Intelligence
Politehnica Bucureşti a lansat patru proiecte strategice în microelectronică, în valoare de aproape 90 de milioane de euro, […]
12:40
Polonia va semna în curând un contract pentru “cel mai important sistem antidrone din Europa” Financial Intelligence
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea "celui mai mare sistem […]
12:40
Nicusor Dan, despre aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump: În primii 3 ani nu trebuie să plătim 1 miliard Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) analizează în prezent dacă România va accepta invitația președintelui SUA de a face parte […]
12:40
Nicuşor Dan, despre absenţa de la Davos: Activitatea diplomatică nu se reduce la o zi, o oră, într-o anume locaţie Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că absenţa sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfăşurat în această […]
12:40
Vladimir Putin îşi abandonează delirul de grandoare şi se mulţumeşte cu Donbasul (comentariu EFE) Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte, cel puţin pentru moment, delirul său de grandoare şi […]
08:10
Citatul săptămânii: “În timp de război, adevărul este atât de prețios că el ar trebui întotdeauna să fie însoțit de o escortă de minciuni”. Sir Winston Churchill Financial Intelligence
Citatul săptămânii: "În timp de război, adevărul este atât de prețios că el ar trebui întotdeauna să fie însoțit de o escortă de minciuni". Sir Winston Churchill
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Rusia și Ucraina se află în negocieri tensionate privind problema teritorială spinoasă; Negocierile vor continua sâmbătă Financial Intelligence
Oficialii ruși și ucraineni afirmă că teritoriul este punctul cheie al negocierilor Ucraina se opune cererii Rusiei de […]
07:40
Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei Financial Intelligence
Un fost oficial al primei administrații a președintelui american Donald Trump planifică un proiect de centru de date […]
07:30
Bolojan despre ieşirea PSD de la guvernare: Este decizia PSD; stabilitatea României – element important; Bolojan despre criticile social-democraţilor: Nu pe mine mă afectează Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la posibilitatea ieşirii PSD de la guvernare, că aceasta este decizia […]
07:30
Bolojan: Nu văd niciun fel de problemă în momentul de faţă legat de schimbarea mea Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat, vineri, că nu vede niciun fel de problemă în momentul […]
07:30
Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele, să mutăm nota de plată pe aparatul de stat Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că taxele nu vor mai creşte în 2026, punctând însă că "nota de plată" […]
07:30
Davos: Liderii economici apreciază rezilienţa creşterii economiei mondiale, în pofida perturbărilor Financial Intelligence
Oficiali de rang înalt din domeniul economiei mondiale au cerut la Forumul de la Davos ţărilor şi companiilor […]
