Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei

Financial Intelligence, 24 ianuarie 2026 07:40

Un fost oficial al primei administrații a președintelui american Donald Trump planifică un proiect de centru de date […] The post Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
08:10
Citatul săptămânii: “În timp de război, adevărul este atât de prețios că el ar trebui întotdeauna să fie însoțit de o escortă de minciuni”. Sir Winston Churchill Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “În timp de război, adevărul este atât de prețios că el ar trebui întotdeauna să fie însoțit de o escortă de minciuni”. Sir Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
07:50
Rusia și Ucraina se află în negocieri tensionate privind problema teritorială spinoasă; Negocierile vor continua sâmbătă Financial Intelligence
Oficialii ruși și ucraineni afirmă că teritoriul este punctul cheie al negocierilor Ucraina se opune cererii Rusiei de […] The post Rusia și Ucraina se află în negocieri tensionate privind problema teritorială spinoasă; Negocierile vor continua sâmbătă appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei Financial Intelligence
Un fost oficial al primei administrații a președintelui american Donald Trump planifică un proiect de centru de date […] The post Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
07:30
Bolojan despre ieşirea PSD de la guvernare: Este decizia PSD; stabilitatea României – element important; Bolojan despre criticile social-democraţilor: Nu pe mine mă afectează Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la posibilitatea ieşirii PSD de la guvernare, că aceasta este decizia […] The post Bolojan despre ieşirea PSD de la guvernare: Este decizia PSD; stabilitatea României – element important; Bolojan despre criticile social-democraţilor: Nu pe mine mă afectează appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Bolojan: Nu văd niciun fel de problemă în momentul de faţă legat de schimbarea mea Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat, vineri, că nu vede niciun fel de problemă în momentul […] The post Bolojan: Nu văd niciun fel de problemă în momentul de faţă legat de schimbarea mea appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele, să mutăm nota de plată pe aparatul de stat Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că taxele nu vor mai creşte în 2026, punctând însă că “nota de plată” […] The post Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele, să mutăm nota de plată pe aparatul de stat appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Davos: Liderii economici apreciază rezilienţa creşterii economiei mondiale, în pofida perturbărilor Financial Intelligence
Oficiali de rang înalt din domeniul economiei mondiale au cerut la Forumul de la Davos ţărilor şi companiilor […] The post Davos: Liderii economici apreciază rezilienţa creşterii economiei mondiale, în pofida perturbărilor appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Premierul Starmer consideră jignitoare afirmaţia prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaţilor NATO în Afganistan Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a descris vineri drept jignitoare declaraţia în care preşedintele american Donald Trump a susţinut […] The post Premierul Starmer consideră jignitoare afirmaţia prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaţilor NATO în Afganistan appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Bolojan: România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene participarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump; România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru Financial Intelligence
România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a şi convenit între liderii europeni, subiectul participării […] The post Bolojan: România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene participarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump; România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Bolojan despre Groenlanda: România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale Financial Intelligence
România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale, pentru că aceasta este calea sigură pentru […] The post Bolojan despre Groenlanda: România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Bolojan, despre scenariul de a ajunge ministru interimar la Justiţie şi să numească şefii Parchetelor: Nu sunt atât de inovativ Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri, scenariul că, în calitate de ministrul interimar al Justiţiei, funcţie în care […] The post Bolojan, despre scenariul de a ajunge ministru interimar la Justiţie şi să numească şefii Parchetelor: Nu sunt atât de inovativ appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Bolojan: Decizia privind Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie; Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în privinţa acordului comercial UE-Mercosur, că decizia a fost luată de comun […] The post Bolojan: Decizia privind Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie; Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:50
Zonele tampon și mecanismele de control, printre subiectele discuțiilor de la Abu Dhabi — TASS Financial Intelligence
Zonele tampon și diverse mecanisme de control se numără printre subiectele abordate la reuniunea grupului de lucru trilateral […] The post Zonele tampon și mecanismele de control, printre subiectele discuțiilor de la Abu Dhabi — TASS appeared first on Financial Intelligence.
22:50
„Productive” — Casa Albă despre discuțiile cu Ucraina și Rusia, în contextul continuării negocierilor pe 24 ianuarie (Kiev Independent) Financial Intelligence
Ucraina a început pe 23 ianuarie o întâlnire trilaterală de două zile cu Rusia și Statele Unite în […] The post „Productive” — Casa Albă despre discuțiile cu Ucraina și Rusia, în contextul continuării negocierilor pe 24 ianuarie (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana  Financial Intelligence
O instanță elvețiană a decis, vineri, eliberarea pe cauțiune a unuia dintre proprietarii barului elvețian din Crans Montana, […] The post Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana  appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Raportul Macro Risks al CPAG: Deficitele gemene, condițiile de finanțare și dinamica inflației rămân teme centrale pentru perspectiva macroeconomică Financial Intelligence
Deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri […] The post Raportul Macro Risks al CPAG: Deficitele gemene, condițiile de finanțare și dinamica inflației rămân teme centrale pentru perspectiva macroeconomică appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment Financial Intelligence
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield […] The post Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție Financial Intelligence
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție, anunţă Nuclearelectrica. Solicitarea de […] The post Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:10
Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc Financial Intelligence
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat vineri că a extins urmărirea penală în dosarul […] The post Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat Financial Intelligence
 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi gata să se alăture iniţiativei Consiliului pentru Pace […] The post Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta Financial Intelligence
Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de […] The post Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie Financial Intelligence
Acționarii existenți ai Bursei de Valori București pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – […] The post Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României Financial Intelligence
Ce poate face România în această lume bulversată și în rapidă schimbare, în care deja e sigur că […] The post Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă de Guvern pentru modificarea şi completarea […] The post Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi Financial Intelligence
Echipele de înalt nivel din cele trei țări au aterizat vineri la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Trump […] The post Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor Financial Intelligence
Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să […] The post Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost […] The post Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu se teme de o […] The post Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale; într-o săptămână-două vom lua o decizie Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale din luna aprilie, […] The post Bolojan: Nu este certă eliminarea plafonării la gazele naturale; într-o săptămână-două vom lua o decizie appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani” Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Radio România Actualități, că „anul acesta nu vor mai crește taxe și […] The post Bolojan: „Anul acesta nu vor mai crește taxe. Trebuie crescută vârsta de pensionare pentru cei care ies la pensie la 40-50 de ani” appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Bolojan: Tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie Financial Intelligence
Guvernul vrea să-şi angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, la pachet cu măsurile […] The post Bolojan: Tinţa este să angajăm răspunderea Guvernului în Parlament pe reforma administraţiei înainte de 1 februarie appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită Financial Intelligence
Şapte din zece români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, conform ultimului Barometru Informat.ro – INSCOP […] The post Sondaj INSCOP: 7 din 10 români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt” Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că sistemul de impozitare a autovehiculelor din România trebuie să fie regândit astfel […] The post Bolojan vrea eliminarea facilităților pentru vehiculele hibride: „O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt” appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Buzoianu: SUMAL a fost actualizată pentru a opri metoda furtului de lemn la care apelau unii transportatori Financial Intelligence
Aplicaţia SUMAL (Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) a fost actualizată, astfel încât încărcarea pe server a avizelor […] The post Buzoianu: SUMAL a fost actualizată pentru a opri metoda furtului de lemn la care apelau unii transportatori appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor şi echipamentelor locuinţele noi (proiect) Financial Intelligence
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe potenţialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele şi echipamentele care […] The post Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor şi echipamentelor locuinţele noi (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC Financial Intelligence
PPC Energie este primul furnizor de energie electrică și gaze naturale din România care integrează facilitatea RoPay, prin […] The post PPC Energie este primul furnizor de energie care introduce plățile instant de tip RoPay prin aplicația myPPC appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână Financial Intelligence
Preşedintele american, Donald Trump, a pus pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie vizibilă pe mâna […] The post Trump pune pe seama consumului excesiv de aspirină o nouă vânătaie de pe mână appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Orban îl acuză pe Zelenski că “a depăşit limita” la Davos Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, “a depăşit limita” la Davos, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, într-o postare […] The post Orban îl acuză pe Zelenski că “a depăşit limita” la Davos appeared first on Financial Intelligence.
12:50
China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere Financial Intelligence
China s-a oferit vineri să fie o “ancoră de stabilitate” într-un context internaţional marcat de o fragmentare tot […] The post China se oferă ca “ancoră de stabilitate” într-un context de fragmentare la nivel global şi tensiuni geopolitice în creştere appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană Financial Intelligence
Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea […] The post Nicuşor Dan: Relaţia transatlantică – de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană appeared first on Financial Intelligence.
12:30
300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) Financial Intelligence
Fragmentarea piețelor de capital europene afectează formarea capitalului, lichiditatea și eficiența (Citi) Europa are șansa de a se […] The post 300 de miliarde de euro din economiile europenilor se scurg anual către alte piețe, din cauza fragmentării burselor europene (raport) appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, […] The post Producătorul și distribuitorul ochelarilor de lux din grupul Louis Vuitton, amendat de Consiliul Concurenței, cu aproape un milion de euro appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global Financial Intelligence
China şi Brazilia ar trebui să apere interesele comune ale Sudului Global şi să menţină împreună rolul central […] The post Preşedintele chinez Xi Jinping îl îndeamnă pe omologul său brazilian să se implice în protejarea comună a intereselor Sudului Global appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice […] The post Val de indignare în Regatul Unit după declaraţiile lui Donald Trump despre NATO şi Afganistan appeared first on Financial Intelligence.
10:50
TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie Financial Intelligence
Compania TikTok a anunţat joi că a creat o societate mixtă, deţinută majoritar de investitori americani, pentru a-şi […] The post TikTok a anunţat crearea unei societăţi mixte în SUA pentru a evita o interdicţie appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” Financial Intelligence
“Energia nucleară reprezintă un pilon central al Parteneriatului Strategic România-SUA și apreciem că relația cu SUA rămâne una […] The post Interviu Cosmin Ghiţă: “Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare” appeared first on Financial Intelligence.
09:50
CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” Financial Intelligence
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat, într-un interviu pentru CNN International, că după discursul lui Donald Trump […] The post CNN: Ministrul Țoiu dă de pământ cu Trump, spunând că NATO a răspuns apelului său; Liderii europeni prezenți în Elveția au ajuns la concluzia că trebuie construită o nouă „cale de colaborare” cu SUA și nu mai pot conta pe „nostalgie” appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF Financial Intelligence
“Pilonul II reprezintă astăzi unul dintre principalii furnizori de capital pe termen lung ai economiei românești” “Riscurile sistemice […] The post Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private au ajuns la o pondere de peste 11% din PIB, consolidându‑se ca cea mai mare piață financiară non‑bancară supravegheată de ASF appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic  E un semn bun […] The post Davos 2026, ca pregătire tactică pentru strategicul Davos 2027 (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
07:30
Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României Financial Intelligence
Pentru România, Statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea ţării şi acţionăm în consecinţă, […] The post Nicuşor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.