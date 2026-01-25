Guvernul grec cere într-un proiect de lege închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali
Financial Intelligence, 25 ianuarie 2026 08:20
Ministerul grec al Migraţiei a anunţat sâmbătă că a transmis parlamentului de la Atena un nou proiect de […]
Acum 30 minute
08:20
Trump se răzgândeşte şi salută rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO
Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă rolul soldaţilor britanici în războiul din Afganistan, după ce a stârnit […]
08:20
Guvernul grec cere într-un proiect de lege închisoare pe viaţă pentru traficanţii de migranţi ilegali
08:20
Prețul argintului a depășit vineri 100 de dolari pe uncie, prelungind creșterea remarcabilă din 2025 și în noul […]
Acum o oră
08:10
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că regretă retragerea oficială a SUA din agenția de sănătate a […]
08:10
Vanguard depășește 1 trilion de dolari în active în afara SUA, raportează FT
Activele gestionate de Vanguard în afara SUA au depășit pentru prima dată 1 trilion de dolari, a raportat […]
08:10
O nouă armă a fost folosită în operaţiunea de capturare a lui Maduro, afirmă Trump
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat sâmbătă, că armata americană a folosit un nou tip […]
08:10
Italia protestează și îşu recheamă ambasadorul în Elveția, după eliberarea suspectului în cazul incendiului din barul Le Constellation din Crans-Montana
Proprietarul barului, Jacques Moretti, a fost eliberat vineri Premierul italian califică decizia drept „insultă" la adresa familiilor victimelor […]
08:00
Potrivit portalului de știri, înainte de aceasta ar trebui organizate negocieri trilaterale suplimentare Președintele rus Vladimir Putin s-ar […]
Acum 24 ore
19:20
Nicuşor Dan spune că problema liceelor cu predare în limba română din Ucraina trebuie rezolvată
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că problema liceelor cu predare în limba română din Ucraina trebuie rezolvată […]
19:20
Discuțiile de la Abu Dhabi se încheie cu planuri pentru următoarea rundă, Zelensky calificând întâlnirea drept „constructivă"
Vineri și sâmbătă au avut loc primele discuții directe între Ucraina și Rusia în cadrul planului de pace […]
19:10
Nicuşor Dan: Libertatea de exprimare e esenţială, dar declaraţiile pot avea costuri economice
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă la Iaşi, că în democraţie libertatea de exprimare este esenţială, dar a […]
19:10
Grupuri ecologiste încearcă să oprească un proiect turistic pe care ginerele lui Trump doreşte să îl realizeze în Albania
Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi […]
19:00
Zelenski: Discuţiile trilaterale Ucraina-SUA-Rusia au fost constructive şi ar putea continua săptămâna viitoare
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat sâmbătă caracterul constructiv al negocierilor trilaterale care s-au desfăşurat în ultimele două […]
19:00
Trump ameninţă Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu China
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă Canada că-i va impune taxe vamale de 100% asupra exporturilor către […]
19:00
Nicuşor Dan, despre numirile la şefia SRI şi cea a SIE: Toate numele pe care le-am văzut în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu
Preşedintele Nicuşor Dan susţine, referindu-se la propunerile pentru şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi cea a Serviciului […]
19:00
Nicuşor Dan: Evident că dorim să ne asociem unui demers condus de partenerul nostru strategic
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că România doreşte să se asocieze unui demers condus de partenerul său […]
19:00
Italia își recheamă ambasadorul din Elveția, după eliberarea patronului barului din Crans Montana, care a ars de Revelion; Meloni: "Un afront grav; Toată Italia strigă după adevăr și dreptate"
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a exprimat sâmbătă indignarea după eliberarea lui Jacques Moretti, coproprietarul unui bar elvețian unde […]
19:00
Politehnica Bucureşti devine hub de excelenţă pentru semiconductori prin patru proiecte strategice în microelectronică
Politehnica Bucureşti a lansat patru proiecte strategice în microelectronică, în valoare de aproape 90 de milioane de euro, […]
12:40
Polonia va semna în curând un contract pentru "cel mai important sistem antidrone din Europa"
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat semnarea iminentă a unui contract pentru înfiinţarea "celui mai mare sistem […]
12:40
Nicusor Dan, despre aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump: În primii 3 ani nu trebuie să plătim 1 miliard
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) analizează în prezent dacă România va accepta invitația președintelui SUA de a face parte […]
12:40
Nicuşor Dan, despre absenţa de la Davos: Activitatea diplomatică nu se reduce la o zi, o oră, într-o anume locaţie
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că absenţa sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfăşurat în această […]
12:40
Vladimir Putin îşi abandonează delirul de grandoare şi se mulţumeşte cu Donbasul (comentariu EFE)
Preşedintele rus Vladimir Putin pare să fi lăsat deoparte, cel puţin pentru moment, delirul său de grandoare şi […]
Ieri
08:10
Citatul săptămânii: "În timp de război, adevărul este atât de prețios că el ar trebui întotdeauna să fie însoțit de o escortă de minciuni". Sir Winston Churchill
The post Citatul săptămânii: “În timp de război, adevărul este atât de prețios că el ar trebui întotdeauna să fie însoțit de o escortă de minciuni”. Sir Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Rusia și Ucraina se află în negocieri tensionate privind problema teritorială spinoasă; Negocierile vor continua sâmbătă
Oficialii ruși și ucraineni afirmă că teritoriul este punctul cheie al negocierilor Ucraina se opune cererii Rusiei de […]
07:40
Un fost oficial al administrației Trump dorește să construiască un centru de date de mari dimensiuni într-un colț îndepărtat al Groenlandei
Un fost oficial al primei administrații a președintelui american Donald Trump planifică un proiect de centru de date […]
07:30
Bolojan despre ieşirea PSD de la guvernare: Este decizia PSD; stabilitatea României – element important; Bolojan despre criticile social-democraţilor: Nu pe mine mă afectează
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la posibilitatea ieşirii PSD de la guvernare, că aceasta este decizia […]
07:30
Bolojan: Nu văd niciun fel de problemă în momentul de faţă legat de schimbarea mea
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat, vineri, că nu vede niciun fel de problemă în momentul […]
07:30
Bolojan: Anul acesta nu mai cresc taxele, să mutăm nota de plată pe aparatul de stat
Premierul Ilie Bolojan afirmă că taxele nu vor mai creşte în 2026, punctând însă că "nota de plată" […]
07:30
Davos: Liderii economici apreciază rezilienţa creşterii economiei mondiale, în pofida perturbărilor
Oficiali de rang înalt din domeniul economiei mondiale au cerut la Forumul de la Davos ţărilor şi companiilor […]
07:30
Premierul Starmer consideră jignitoare afirmaţia prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaţilor NATO în Afganistan
Premierul britanic Keir Starmer a descris vineri drept jignitoare declaraţia în care preşedintele american Donald Trump a susţinut […]
07:20
Bolojan: România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene participarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump; România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru
România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene, ceea ce s-a şi convenit între liderii europeni, subiectul participării […]
07:20
Bolojan despre Groenlanda: România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale
România nu poate fi altfel decât un susţinător al regulilor internaţionale, pentru că aceasta este calea sigură pentru […]
07:20
Bolojan, despre scenariul de a ajunge ministru interimar la Justiţie şi să numească şefii Parchetelor: Nu sunt atât de inovativ
Premierul Ilie Bolojan a respins, vineri, scenariul că, în calitate de ministrul interimar al Justiţiei, funcţie în care […]
07:20
Bolojan: Decizia privind Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie; Bolojan a respins ideea că ar fi existat tensiuni în procesul de decizie
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în privinţa acordului comercial UE-Mercosur, că decizia a fost luată de comun […]
23 ianuarie 2026
22:50
Zonele tampon și mecanismele de control, printre subiectele discuțiilor de la Abu Dhabi — TASS
Zonele tampon și diverse mecanisme de control se numără printre subiectele abordate la reuniunea grupului de lucru trilateral […]
22:50
„Productive" — Casa Albă despre discuțiile cu Ucraina și Rusia, în contextul continuării negocierilor pe 24 ianuarie (Kiev Independent)
Ucraina a început pe 23 ianuarie o întâlnire trilaterală de două zile cu Rusia și Statele Unite în […]
20:40
Instanța elvețiană a ordonat eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti, proprietarul barului care a ars de Revelion, în Crans Montana
O instanță elvețiană a decis, vineri, eliberarea pe cauțiune a unuia dintre proprietarii barului elvețian din Crans Montana, […]
20:30
Raportul Macro Risks al CPAG: Deficitele gemene, condițiile de finanțare și dinamica inflației rămân teme centrale pentru perspectiva macroeconomică
Deficitele gemene rămân o caracteristică structurală relevantă: un deficit bugetar ridicat, concomitent cu un deficit extern ridicat (importuri […]
19:50
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de
Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield […] The post Robert Pană a renunțat la numirea în funcția de Director General Adjunct al SAI Muntenia Invest, administratorul Longshield Investment appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție # Financial Intelligence
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție, anunţă Nuclearelectrica. Solicitarea de […] The post Nuclearelectrica: Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești avansează spre Decizia Finală de Investiție appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc # Financial Intelligence
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat vineri că a extins urmărirea penală în dosarul […] The post Explozie în Rahova/ Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică de la bloc appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că ar fi gata să se alăture iniţiativei Consiliului pentru Pace […] The post Consiliul pentru Pace al lui Trump: Cancelarul german şi şefa guvernului italian susţin un format modificat appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta # Financial Intelligence
Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relații, de […] The post Bogdan Ivan: Discuții directe despre investiții în energie cu Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump; Miza reală la Forumul Economic Mondial de la Davos – a crea oportunități concrete pentru țara ta appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie # Financial Intelligence
Acționarii existenți ai Bursei de Valori București pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – […] The post Acționarii existenți ai BVB pot participa la majorarea de capital în perioada 27 ianuarie – 10 februarie appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României # Financial Intelligence
Ce poate face România în această lume bulversată și în rapidă schimbare, în care deja e sigur că […] The post Kelemen Hunor: Plângerea permanentă, jelirea vechii ordini și așteptarea tăcută nu reprezintă o strategie nici măcar pentru state mai mici, precum România; Președinte să ridice nivelul politicii externe a României appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă de Guvern pentru modificarea şi completarea […] The post Ministerul Finanţelor propune modificări la Codul de Procedură Fiscală pentru alinierea legislaţiei la standardele europene şi internaţionale appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi # Financial Intelligence
Echipele de înalt nivel din cele trei țări au aterizat vineri la Abu Dhabi, după întâlnirea lui Trump […] The post Primele negocieri trilaterale de pace între Ucraina, Rusia și SUA la Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor # Financial Intelligence
Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să […] The post Bolojan: Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027; un soft va genera valoarea de piaţă a proprietăţilor appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian # Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a apreciat vineri că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost […] The post Zelenski a fost nedrept în criticile sale faţă de Europa, apreciază ministrul de externe italian appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat Radio România Actualități, că nu se teme de o […] The post Bolojan spune că nu îi e teamă că va fi schimbat din funcție: “Nu am constatat că exista vreo dorință în PNL” appeared first on Financial Intelligence.
