Echilibristică economică, mai ales fiscal-bugetară

13:50

Liniile de transport în comun 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului, pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciul de fotbal dintre echipele FCSB şi CFR Cluj, programat duminică, de la ora 20:00, pe "Arena Naţională".