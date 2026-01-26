Președinta interimară a Venezuelei acuză ingerințele SUA: „Gata cu ordinele Washingtonului!”
Newsweek.ro, 26 ianuarie 2026 09:00
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut Statelor Unite să înceteze orice ameste...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
09:20
The Guardian: Dilema occidentalilor în haosul diplomatic impus de Trump: „Nu vrei să trăieşti în mintea lui” # Newsweek.ro
Diplomaţii occidentali se confruntă cu o provocare fără precedent în relaţia cu Donald Trump: un lid...
Acum 30 minute
09:00
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40% # Newsweek.ro
India vrea să reducă tarifele vamale pentru mașinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 4...
09:00
Veste bună și pentru români. Ungaria înlocuiește „drumul morții” cu o autostradă. Pe unde va trece? # Newsweek.ro
Autostrada M0 este supraîncărcată de ani de zile, iar drumul principal 81 apare regulat în știri cu ...
09:00
Președinta interimară a Venezuelei acuză ingerințele SUA: „Gata cu ordinele Washingtonului!” # Newsweek.ro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut Statelor Unite să înceteze orice ameste...
Acum o oră
08:40
Accident aviatic grav în Maine, SUA. Un avion privat cu opt persoane s-a prăbușit la decolare # Newsweek.ro
Un avion privat cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara, în timpul decolării, pe Aeropor...
08:30
Naufragiul unui feribot care transporta peste 350 de pasageri în sudul Filipinelor a dus la moartea ...
Acum 2 ore
08:20
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensie vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, vine cu prima veste bună pentru pensionari pentru anul 2026. El a a...
08:10
Iarnă extremă în SUA. 1 milion de clienţi nu au energie electrică. 10.000 de zboruri, anulate # Newsweek.ro
Peste 1 milion de clienţi din SUA, până în vestul statului New Mexico, au rămas fără energie electri...
07:50
Când poate deveni UE independentă de armamentul american? prețul - 3.000.0000.000.000$ # Newsweek.ro
Efortul Europei de a-și reconstrui industria militară va costa cel puțin un trilion de dolari, potri...
07:50
Ministrul muncii anunță sprijin între 600 și 1.000 lei la pensie. Care pensionari vor primi bani și când? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat cum vede el ajutorul pentru pensionari pe anul 2026. El a...
07:40
Cum să îngrijești corect planta care poate fi folosită în loc de medicament? Tratează arsurile și febra # Newsweek.ro
Aloe vera este o plantă cunoscută pentru proprietățile sale terapeutice, fiind folosită adesea ca al...
07:30
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele la timp? În câte tranșe poți achita sumele # Newsweek.ro
Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele la timp? În câte tranșe poți achita sumele?...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 27 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi romantică Săgetătorilor și Balanțelor. Vărsătorii, schimbări # Newsweek.ro
Horoscop 27 ianuarie. Luna în Taur aduce o zi romantică Săgetătorilor și Balanțelor. Vărsătorii, sch...
07:10
Iancu Guda, economist: Guvernul Bolojan a mărit încasările din TVA peste ţinta calculată matematic # Newsweek.ro
Iancu Guda, economist CFA (chartered financial analyst), spune pentru Newsweek România că Guvernul B...
07:00
Casa de Pensii, obligată să reducă vârsta standard de pensionare cu 20 ani pentru un pensionar. Ce a muncit? # Newsweek.ro
Instanța a dat recent o decizie importantă: pensia pentru limită de vârstă poate fi obținută mai dev...
06:50
FOTOREPORTAJ În spatele liniilor de luptă ale Rusiei. A venit să își răzbune copilul ucis în război # Newsweek.ro
Imagini exclusive realizate de-a lungul frontierei dintre Rusia și Ucraina oferă o primă privire în ...
Acum 12 ore
20:50
Duminică, 25 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi...
20:30
Jandarmii au luat măsuri dure: 38.000 de lei în amenzi și acte penale după mitingurile de Ziua Unirii # Newsweek.ro
Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penal...
Acum 24 ore
20:20
Poliţia Română avertizează, duminică, asupra apariţiei unei forografii realizate cu intelinegna arti...
20:10
Schimb de putere. Cum au trădat democrații și au votat alături de republicanii lui Trump? # Newsweek.ro
Pe măsură ce guvernatorii devin principalii mesageri ai democraților, tendința ca senatorii să devin...
19:50
Top accidente la schi: pe primele două le știe toată lumea, dar al treilea e neașteptat # Newsweek.ro
Schiul este unul dintre cele mai populare sporturi de iarnă în rândul maghiarilor, deoarece aerul cr...
19:40
Deși anul 2025 s-a încheiat, acesta mai are un ultim cadou special rezervat astronomilor: un alt ast...
19:20
Studiile confirmă: înjuratul crește forța și toleranța la durere… însă nu e chiar o veste bună # Newsweek.ro
Înjurăturile nu numai că oferă ușurare emoțională, dar au și beneficii fizice măsurabile. Cercetăril...
19:10
Critici dure la adresa guvernului. OMS consideră motivele retragerii SUA „neadevărate” # Newsweek.ro
SUA și-a anunțat oficial retragerea din Organizația Mondială a Sănătății. Washingtonul acuză agenția...
18:50
Rațele pot sta pe gheață fără să înghețe – dar dacă ar avea labele calde, ar fi o problemă # Newsweek.ro
Donald și Daisy nu par să aibă vreo problemă reală cu vremea. Fie că e vară, toamnă sau iarnă – rățu...
18:40
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensie fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€” # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole și premierul Bolojan au viziuni diferite față de sistemul de pensii c...
18:30
Stare de urgență din cauza gerului. Front de furtună de 3.200 km lungime – milioane de oameni amenințați # Newsweek.ro
O furtună masivă cu gheață, zăpadă și ger extrem de scăzut până la -46 grade Celsius se confruntă cu...
18:20
Tot mai multe pisici fără adăpost – de ce populația este în plină expansiune. Care este explicația? # Newsweek.ro
Zeci de mii de pisici vagaboande cutreieră Austria. Ca o consecință a încălzirii globale, acestea se...
18:10
Noi obiceiuri alimentare, trucuri cu baloane de săpun și învățare comună - balenele găsesc modalităț...
17:40
Germania și-a extins capacitatea de producție a rachetelor Iris-T pentru apărare aeriană la 2000 pe an # Newsweek.ro
Alte 2.000 de rachete Iris-T vor fi produse anual în Germania datorită extinderii capacităților Dieh...
17:10
Negocieri de pace Rusia-Ucraina, în stadiu final. Ce țări participă cu trupe pentru securitatea armistițiului # Newsweek.ro
Discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia în Emiratele Arabe Unite vor continua ...
16:50
Planta luxoasă pe care trebuie să o ai în casă pentru noroc și vitalitate. Trebuie pusă în “colțul bogăției”? # Newsweek.ro
Bambusul norocos este planta de apartament care aduce stil, noroc și vitalitate în casă. În Feng Shu...
16:30
Bulgaria se alătură României. Cumpără rachete anti-navă ca să apere coastele Mării Negre. Lovesc la 185 km # Newsweek.ro
Pe fondul activităților din ce în ce mai beligerante ale Rusiei în Marea Neagră, Bulgaria se alătură...
16:10
Pentru majoritatea oamenilor, mersul este un act firesc, realizat instinctiv, fără a fi nevoie de co...
15:50
Barajele din Iași au „căzut” la testul contestațiilor. O mare acumulare a rămas fără finanțare # Newsweek.ro
Una dintre acumulările de apă din județ a pierdut trenul PNRR. Cu acești bani, ar fi intrat într-un ...
15:50
Europa. Marile provocări din 2026. Care va fi viitorul NATO? Când se va termina războiul din Ucraina? # Newsweek.ro
Anul acomodării cu Donald Trump s-a sfârșit. Europa se află acum în fața deciziilor majore. Iată pat...
15:40
Anamaria Prodan a rezistat doar 3 săptămâni în junglă.Antena 1 a scos Survivor din grilă din cauza audiențelor # Newsweek.ro
Postul Antena 1 a decis să scoată din grila de programe emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, pr...
15:30
ApaVital a dat 667.000 lei pe „combaterea dezinformării”. Marele beneficiar: o întreprindere dintr-un sat # Newsweek.ro
Principalul motiv invocat de societatea de apă pentru cheltuirea unor astfel de sume uriașe pe servi...
15:20
Alegem deștept la vedere sau strâmb în negocieri în spatele ușilor închise? 2026 a venit ca o avala...
15:00
Nu. Nu asistăm la o premieră în comunitatea transatlantică. Intențiile de preluare militară a Groen...
14:40
Cristian Chivu va purta torța olimpică la JO de iarnă 2026. Ce alt fotbalist român a mai avut această onoare # Newsweek.ro
Cristian Chivu, antrenorul român al echipei Inter Milano, va purta torța olimpică înaintea ceremonie...
14:40
Măsuri anti-digitalizare. Pentru reducerea de 50%, profesorii vor trebui să aducă lunar adeverințe # Newsweek.ro
Măsura se aplică întregului personal didactic ieșean, compania motivând cererea lună de lună a adeve...
14:20
Proteste violente la Minneapolis după uciderea unui asistent medical de către agenți ICE # Newsweek.ro
Moartea lui Alex Pretti, un asistent medical american în vârstă de 37 de ani, împușcat mortal de age...
14:10
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi? # Newsweek.ro
O propunere legislativă vizează includerea unor perioade de muncă în rândul perioadelor contributive...
14:00
Volodimir Zelenski cere mai multe capacități de apărare antiaeriană. Rusia atacă neîncetat # Newsweek.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut, duminică, aliaţilor mai multe mijloace de apă...
13:40
Un tânăr de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce i-a smuls geanta unei femei şi...
13:20
Protest antiguvernamental la Tirana. Mii de oameni au ieșit în stradă. 25 de arestări, 11 polițiști răniți # Newsweek.ro
Cel puțin 25 de protestatari au fost arestați și 11 ofițeri de poliție au fost răniți sâmbătă, după ...
13:00
Ministrul Sănătăţii: Dezvoltarea cercetării genomice în România ajunge într-o etapă decisivă # Newsweek.ro
Proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România, finanţat prin Programul Sănătate 2021-...
12:40
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită în apartament, împreună cu copilul în vârstă de un an, reţinut # Newsweek.ro
Tânărul de 21 de ani care, sâmbătă, şi-a sechestrat fosta iubită şi copilul de un an într-un apartam...
12:30
VIDEO Revelionul roboților și al inteligenței artificiale, la CES 2026. Umanoidul Atlas, vedeta show-ului # Newsweek.ro
Ediţia 2026 a Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, unul dintre cele mai mari evenimente de...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.